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6 месяцев обучения бесплатно

Курс «3D-художник»

Станьте тем, кто создает 3D-модели для кино и игр. Научитесь создавать окружения и персонажей, настраивать сцены и создавать текстуры. Изучите основные программы для работы с 3D, пополните портфолио проектами и обучайтесь у экспертов, которые создавали Overwatch, Star Wars и Fortnite.

Длительность: 12 месяцев по 12 часов в неделю

Изучаемые технологии
Autodesk Maya Autodesk Maya
Blender Blender
ZBrush ZBrush
Houdini Houdini
Substance 3D Painter Substance 3D Painter
Foundry Mari
Photoshop Photoshop
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Гарантия трудоустройства
после завершения программы
star Возможность практики
в GameBox
protect 20+ объемных проектов
для портфолио
от 13185 в месяц
от 3957 в месяц
В рассрочку на 31 месяц,
первый платеж через 6 месяцев
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2 дня 07 : 04 : 20
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Дней
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Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
about-decor

О профессии

3D-художник создает модели персонажей и предметов для игр, кино, рекламы и других медиа. Иногда специалистов привлекают для работы над проектами в строительстве, медицине, дизайне, архитектуре. 3D-художник передает характер, текстуры, цвет и образ. Создает модели, которые помогают погрузиться в атмосферу и вызывают нужные эмоции. 3D-художник может работать в крупном медиа, геймдев-компании или брать проекты на фрилансе.

Моделирование

3D-художник создает highpoly и lowpoly модели фрагментов окружения, персонажей, отдельных деталей. Чтобы множить модели — работает с процедурными ассетами

Стилизация

Чтобы передать характер и атмосферу предмета или персонажа 3D-художник создает реалистичные текстуры, настраивает сцены, стилизует работу

Рендер

Художник выбирает подходящий движок и рендерит свою работу для презентации. Вы изучите рендеринг с нуля и разберете несколько программ для этой задачи

Записаться на программу

Зарплаты 3D-художников

Junior
С опытом до 1 года
~60 000 ₽
Middle
С опытом 1–3 года
~100 000 ₽
Senior
С опытом 3+ лет
~190 000 ₽
100+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
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Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Стажировка в Gamebox

Лучшие студенты курса могут поработать в студии над собственным проектом или с заказчиками
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Разные инструменты для работы

Вы изучите несколько программ для работы с 3D-графикой и сможете выполнять разные задачи
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Обучение на практике

В конце каждого модуля вы выполняете задание, которое станет сильным кейсом для портфолио
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Гарантия трудоустройства

Найдите новую работу за 3 месяца с помощью Центра карьеры
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Начинающим 3D-художникам

которые хотят попасть в индустрию ирг или кино, изучить основные инструменты для работы и пополнить портфолио проектами

Дизайнерам и художникам

которые хотят прокачать скилы в работе с 3D-моделями и освоить Autodesk Maya, Blender и Houdini на профессиональном уровне

Программа обучения

Вводный курс

1 месяц

Введение в игровую индустрию

Основной блок

9 месяцев

Основы Photoshop для CG-специалистов
Введение в Photoshop
Основные инструменты Photoshop
Работа со слоями в Photoshop
Основы обтравки изображений и работа с масками
Корректирующие слои
Основы ретуши
Создание постера к фильму: работа с композицией
Создание постера: работа с деталями, создание эффектов
Autodesk Maya 2.0
Интерфейс.
Основные инструменты: move, scale, rotate.
Базовый моделинг и вспомогательные элементы. Часть 1.
Базовый моделинг и вспомогательные элементы. Часть 2.
Основные инструменты моделирования. Часть 1.
Основные инструменты моделирования. Часть 2.
Сложные и многосоставные формы.
Highpoly. SubD-моделирование.
Ретопология. Lowpoly.
UV-развёртка. Часть 1.
UV-развёртка. Часть 2.
Текстурирование.
Рендеринг.
Бонус-модуль. Pipeline.
Базовая анимация.
Базовый риггинг.
Усложнённый риггинг.
Мокап.
Анимация рига.
3D-моделирование в Maya
Подготовка к работе.
Создание Highpoly.
Создание Lowpoly.
UV — создание развертки.
Бейк в Marmoset Toolbag.
Практика текстурирования.
Рендер и презентация модели.
Подготовка к выполнению задачи в ААА-пайплайне.
Создание LowPoly и Midpoly в Maya.
Создание UV и Bake.
Текстурирование.
Рендер.
Substance Painter для игр
Вступление.
Теория текстурирования.
Особенности текстурирования, работа с референсами.
Материаловедение.
Знакомство с программой и инструментами.
Начало работы. Пробы, тесты.
Композиция.
Создание материалов: дерево, кожа, металл, ткань, камень.
Создание редких материалов: картон, стекло, воск, резина, пластик.
Этикетки.
Полишинг.
Substance Designer.
Создание материала «Камень» в Substance Designer.
Доработка материала «Камень» в Substance painter.
Стилизация.
Неуникальный пайплайн.
Экспорт.
Игровые движки.
Рендер в Marmoset Toolbag.
Работа в геймдеве.
Бонусный модуль. Продвижение.
3D-моделирование в ZBrush
Цифровой скульптинг и знакомство с ZBrush.
Основные инструменты. Dynamesh и ZRemesher.
Скульптинг человекоподобных персонажей.
Создание одежды персонажа. Polygroups, маски и ZModeller.
Работа с фактурой и текстурой.
Создание дополнительных элементов, деталей.
Дополнительные инструменты.
Подготовка модели к презентации.
Скульптинг-интенсив: от сферы до персонажа.
Рендер с нуля
Выбор рендер-движка.
Подготовка к рендеру.
Настройка света в Maya: основы.
Настройка света в Maya: продвинутый уровень.
Настройка камеры.
Базовые параметры и свойства рендера.
Настройка материалов. Базовый уровень.
Настройка материалов. Продвинутый уровень.
Настройка материалов. Технические и вспомогательные функции.
Настройка материалов. Volumes: дым, огонь.
Оптимизация рендера.
Бонус-модуль: пример рендера на движке Octane.
Бонус-модуль: рендер-ферма.

Дополнительные курсы

Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока

Blender

Запросить полную и подробную программу обучения

Индивидуальная поддержка по трудоустройству

3 месяца средний срок, за который студенты находят работу
Вернем деньги за обучение, если вы не найдете работу с нашей помощью
01

Составим starter-pack для любой карьеры

Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию

02

Проведем тестовые собеседования

Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать

03

Откроем доступ к 1 000+ вакансиям наших партнеров

А также будем рекомендовать вас напрямую

04

Подготовим к реальным интервью с работодателем

Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер

Наши выпускники работают. И вы будете

В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру

Каналы с лайфхаками для развития карьеры

Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами

Интервью со студентами, которые уже работают

Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства

База знаний для развития карьеры

Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры

Что нужно сделать, чтобы получить гарантию трудоустройства:
  • 1Активно участвовать в поиске работы — со своей стороны мы дадим знания, вакансии и рекомендации, от вас зависит все остальное
  • 2Сдать итоговую аттестацию на 4 или 5 баллов
  • 3Пройти обучение в Центре карьеры
  • 4Пройти все модули основной программы обучения
  • 5Обратиться за помощью о трудоустройстве не позднее трех месяцев после последнего урока финального модуля программы обучения
  • 6Пройти все дополнительные модули программы
  • 7Сдавать домашние задания в обозначенные сроки
  • 8Быть совершеннолетним на момент обращения
  • 9Пройти промежуточные аттестации на 4 или 5 баллов
  • 10Иметь право официально работать на территории РФ

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Алексей Кудрявцев
Lead Artist в 1518 Studios
Опыт:
10 лет занимается компьютерной графикой. Работал в студиях TRACE studio и Mundfish. Создавал проекты для 1C, Wargaming.net, Insomniac.Games.
Антон Фокин
3D-художник, senior 3D artist
Опыт:
8+ лет опыта в 3D-моделировании. Работал над World of Tanks, War Thunder и Fortnite.
Станислав Иванов
CG-художник, фотограф
Опыт:
В компьютерной графике с 2003 года. Работал над проектами для Philips, Mazda, Lexus, МТС, War Thunder.
Илья Михайлов
COO at Overturn Studio
Опыт:
Senior 3D Artist в ААА-проектах Metro Exodus, Quake Champions, World of Tanks.
Илья Зуев
3D-художник
Опыт:
15 лет опыта в 3D-моделировании. Работал над Star Wars: The Old Republic, Dragon Age III, Anthem, Escape from Tarkov.
Илья Ковалёв
3D-художник
Опыт:
Работает с трёхмерной графикой более 10 лет. Специализируется на освещении и визуализации. Работал над фильмом «Притяжение» и сериалом Talking Tom Shorts.
Дмитрий Чинянин
3D-художник студии room8
Опыт:
Работал над проектами Heroes of the Storm от Blizzard Entertainment и Ruined King: A League of Legends Story от Airship Syndicate.
Валерия Исаенко
3D-аниматор в студии RJ-Games
Опыт:
Создавала файтинговые анимации для Shadow Fight 3. Работала над мультфильмами в студиях Паровоз, Союзмультфильм и Платошка. Участвовала в проекте Aion.
Алексей Сбродов
3D-дженералист
Опыт:
Работал Lightning-artist и 3D-дженералистом над фильмами «T-34», «Вратарь галактики», «Грех» и клипами Лободы и Эда Ширана.

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи занятий

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Помощь с установкой программ

Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

Результаты обучения

Свидетельство или диплом о профессиональной переподготовке

В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство о прохождении обучения.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете выполнять задания, из которых сможете собрать более 20 кейсов для своего портфолио
Документ о квалификации после обучения в GeekBrains

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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license GeekBrains

Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Какая техника и программы нужны для работы?
Чтобы выполнять задания понядобится компьютер с минимальными требованиями: Процессор INTEL Core i3 9100 °F или INTEL Core i5 10 400 °F или близкие аналоги. Оперативная память 16 Гб. ОС Windows. Дискретная видеокарта GeForce GTX 1060 и выше.
Не советуем работать на ноутбуке — задачи 3D-художника требуют больших мощностей и скоростей.
Никогда занимался графикой. Я могу обучаться на курсе?
Да, опыт в искусстве или дизайне не требуется. Все необходимые навыки вы прокачаете на практике во время обучения
Если вы приходите на курс новичком в творчестве — советуем параллельно развивать насмотренность, уделить время профильной литературе и видео.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете работать в компании или на фрилансе — как вам будет удобнее.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Вы можете написать куратору группы или преподавателю в чат на платформе.
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат с поддержкой или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я работаю дизайнером?
Да, если вы практикующий дизайнер, иллюстратор или специалист другой профессии то программа поможет освоить новую сферу и углубить ваши знания.
Во время курса вы с нуля изучите инструменты для работы с 3D-графикой и подробно разберете специфику работы с моделями. Это поможет вам расширить спектр навыков или сменить профессию.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
6 месяцев обучения бесплатно

Стоимость курса «3D-художник»

от 13185 в месяц
от 3957 в месяц
В рассрочку на 31 месяц,
первый платеж через 6 месяцев
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из 20+
    объемных проектов
  • Гарантия трудоустройства
    закреплена в договоре
  • Возможность стажировки
    в Gamebox
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Домашняя работа
  • Вебинары с разбором работ
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  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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