Востребованная профессия со свободой творчества
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 до 5 лет
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все нужные навыки
Junior
3D-художник
Другие названия вашей профессии:
3D-визуализатор, 3D-художник, 3D-моделлер
Желаемая зарплата
от 70 000 ₽
В вашем портфолио будет 10 сильных проектов
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Lead Artist в 1518 Studios
Senior 3D artist, работал над World of Tanks, War Thunder и Fortnite
CG-художник, фотограф
COO at Overturn Studio, Senior 3D artist в ААА-проектах
3D-художник, работал над Star Wars: The Old Republic, Dragon Age III
3D-художник
3D-художник студии room8, работал с Blizzard
3D-аниматор в студии RJ-Games
3D-дженералист
Получите возможность пройти стажировку в студии разработки игр
В студии вы будете работать над заказами с командой или разрабатывать свою игру.
Лучшие участники стажировки могут получить оффер от компаний — партнеров студии
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Интерфейс, возможности и инструменты Photoshop
- Работа со слоями и масками, способы обтравки изображений
- Корректирующие слои
- Основы ретуши
- Создание постера к фильму: композиция
- Создание постера: детализация и эффекты
- Интерфейс, возможности и инструменты Maya
- Базовый моделинг и вспомогательные элементы
- Основные инструменты моделирования
- Сложные и многосоставные формы
- High poly / SubD Modeling
- Retopology / low poly
- UV
- Текстурирование
- Рендеринг
- Пайплайн
- Базовая анимация
- Базовый риггинг
- Усложненный риггинг
- Мокап
- Анимация рига
- Подготовка к работе
- Создание high poly / low poly
- UV — создание развертки
- Бейк в Marmoset Toolbag
- Практика текстурирования
- Рендер и презентация модели
- Подготовка к выполнению задачи в ААА-пайплайне
- Создание high poly, low poly и mid poly в Maya
- Создание UV и Bake
- Текстурирование
- Рендер
- Теория и особенности текстурирования
- Знакомство с программой и инструментами
- Материалы в Substance Painter
- Начало работы. Пробы, тесты
- Композиция
- Материаловедение
- Создание материалов: металл, дерево, ткань, кожа
- Создание более редких материалов
- Создание наклеек и этикеток
- Полишинг
- Substance Designer
- Создание процедурного материала для камня в Substance Designer
- Наложение и обработка материала камня в Substance Painter
- Research стилизации
- Как делать стилизацию Borderlands
- Неуникальный пайплайн
- Экспорт
- Game engines
- Рендер в Marmoset Toolbag
- Как устроен геймдев
- Дополнительные аспекты работы 3D-художника
- Цифровой скульптинг и знакомство с ZBrush
- Основные инструменты: Dynamesh и ZRemesher
- Скульптинг человекоподобных персонажей
- Создание одежды персонажа. Polygroups, маски и ZModeller
- Работа с фактурой и текстурой
- Создание дополнительных элементов, деталей
- Дополнительные инструменты
- Подготовка модели к презентации
- Скульптинг-интенсив: от сферы до персонажа
- Выбор рендер-движка
- Подготовка к рендеру
- Настройка света и камеры в Arnold
- Базовые параметры и свойства рендера
- Настройка материалов в Arnold
- Оптимизация рендера в Arnold
- Работа в Houdini, Octane, Mantra
- Рендер-ферма
- Интерфейс и возможности
- Полигональное моделирование и сглаживание
- Процедурное моделирование
- Скульптинг
- Анимация и симуляция
- UV-развертка
- Текстура и материалы
- Визуализация и освещение,
- Визуализация в Octane Render
- Композитинг
- Планирование работы
- Блокаут
- Скульптинг в ZBrush: проработка анатомии тела и лица, детализация
- Создание ткани в Marvelous Designer
- Текстурирование в Substance Painter
- Сборка сцены и рендер
- Презентация работы и постпродакшен
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