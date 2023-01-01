Профессия 3D-художник

3D-художник создает модели для игр, кино, рекламы и других медиа. Может работать в крупном медиа, геймдев-компании или брать проекты на фрилансе
4.75

Рейтинг на основе 7 549 отзывов

Командная работа

Будете работать над игрой в студии gamebox

Спикеры из геймдева

3D-художники Fortnite, Call of Duty, Metro и Star Wars

Поможем найти работу

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1
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10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
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Мы получили вашу заявку!
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Наш менеджер скоро свяжется с вами

Востребованная профессия со свободой творчества

3D-художник может работать в творческом продакшене или создавать модели в архитектуре, дизайне, медицине
3D-художник «оживляет» проекты, передает их индивидуальность и погружает в подходящую атмосферу
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Junior, после курса

~ 100 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 190 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 до 5 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
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GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

3D-художник

Другие названия вашей профессии:

3D-визуализатор, 3D-художник, 3D-моделлер

Желаемая зарплата

от 70 000 ₽

Инструменты

RizomUV

Unity

Autodesk Maya

Houdini

Blender

Substance 3D Painter

Marvelous Designer

ZBrush

Marmoset Toolbag

Unreal Engine

Навыки

  • Создание текстур и материалов для 3D-моделей
  • Знание принципов композитинга и пост-продакшна
  • Знание принципов освещения и рендеринга
  • Разработка концептов персонажей и окружения
  • Создание анимации
  • Выбор и оптимизация движка для рендера
  • Работа с моделями высокого разрешения и их оптимизация
  • Скульптинг человекоподобных персонажей

В вашем портфолио будет 10 сильных проектов

Стилизованный персонаж для анимации

Реалистичная модель оружия

Набор текстур и настройка в игровом движке

Скульптинг одежды персонажа

Постер к фильму

Анимация проезда машины

Симуляции дыма, облаков, разрушений

Ассет для игры

Командный проект

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
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Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика для отработки навыков
Выполните более 50 заданий, приближенных к реальным рабочим задачам. Каждое задание поможет закрепить новый навык или изучить инструменты для работы
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Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Алексей Кудрявцев

Lead Artist в 1518 Studios

Антон Фокин

Senior 3D artist, работал над World of Tanks, War Thunder и Fortnite

Станислав Иванов

CG-художник, фотограф

Илья Михайлов

COO at Overturn Studio, Senior 3D artist в ААА-проектах

Илья Зуев

3D-художник, работал над Star Wars: The Old Republic, Dragon Age III

Илья Ковалев

3D-художник

Александр Ильинов

3D-художник студии room8, работал с Blizzard

Валерия Исаенко

3D-аниматор в студии RJ-Games

Алексей Сбродов

3D-дженералист

Получите возможность пройти стажировку в студии разработки игр

Каждые 3 месяца проводим отбор для работы над реальными заказами

В студии вы будете работать над заказами с командой или разрабатывать свою игру.

Лучшие участники стажировки могут получить оффер от компаний — партнеров студии

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
10+ проектов
225 часов теории
375 часов практики
Основные курсы
Photoshop
8 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Интерфейс, возможности и инструменты Photoshop
  • Работа со слоями и масками, способы обтравки изображений
  • Корректирующие слои
  • Основы ретуши
  • Создание постера к фильму: композиция
  • Создание постера: детализация и эффекты
Autodesk Maya 2.0
19 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Интерфейс, возможности и инструменты Maya
  • Базовый моделинг и вспомогательные элементы
  • Основные инструменты моделирования
  • Сложные и многосоставные формы
  • High poly / SubD Modeling
  • Retopology / low poly
  • UV
  • Текстурирование
  • Рендеринг
  • Пайплайн
  • Базовая анимация
  • Базовый риггинг
  • Усложненный риггинг
  • Мокап
  • Анимация рига
3D-моделирование в Maya
14 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Подготовка к работе
  • Создание high poly / low poly
  • UV — создание развертки
  • Бейк в Marmoset Toolbag
  • Практика текстурирования
  • Рендер и презентация модели
  • Подготовка к выполнению задачи в ААА-пайплайне
  • Создание high poly, low poly и mid poly в Maya
  • Создание UV и Bake
  • Текстурирование
  • Рендер
Substance painter
24 практических задания, 1 итоговая работа
  • Теория и особенности текстурирования
  • Знакомство с программой и инструментами
  • Материалы в Substance Painter
  • Начало работы. Пробы, тесты
  • Композиция
  • Материаловедение
  • Создание материалов: металл, дерево, ткань, кожа
  • Создание более редких материалов
  • Создание наклеек и этикеток
  • Полишинг
  • Substance Designer
  • Создание процедурного материала для камня в Substance Designer
  • Наложение и обработка материала камня в Substance Painter
  • Research стилизации
  • Как делать стилизацию Borderlands
  • Неуникальный пайплайн
  • Экспорт
  • Game engines
  • Рендер в Marmoset Toolbag
  • Как устроен геймдев
  • Дополнительные аспекты работы 3D-художника
3D-моделирование в ZBrush
8 практических заданий
  • Цифровой скульптинг и знакомство с ZBrush
  • Основные инструменты: Dynamesh и ZRemesher
  • Скульптинг человекоподобных персонажей
  • Создание одежды персонажа. Polygroups, маски и ZModeller
  • Работа с фактурой и текстурой
  • Создание дополнительных элементов, деталей
  • Дополнительные инструменты
  • Подготовка модели к презентации
  • Скульптинг-интенсив: от сферы до персонажа
Рендер с нуля
11 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Выбор рендер-движка
  • Подготовка к рендеру
  • Настройка света и камеры в Arnold
  • Базовые параметры и свойства рендера
  • Настройка материалов в Arnold
  • Оптимизация рендера в Arnold
  • Работа в Houdini, Octane, Mantra
  • Рендер-ферма
Дополнительные курсы
Blender
13 практических заданий
  • Интерфейс и возможности
  • Полигональное моделирование и сглаживание
  • Процедурное моделирование
  • Скульптинг
  • Анимация и симуляция
  • UV-развертка
  • Текстура и материалы
  • Визуализация и освещение,
  • Визуализация в Octane Render
  • Композитинг
Создание персонажа
4 практических задания
  • Планирование работы
  • Блокаут
  • Скульптинг в ZBrush: проработка анатомии тела и лица, детализация
  • Создание ткани в Marvelous Designer
  • Текстурирование в Substance Painter
  • Сборка сцены и рендер
  • Презентация работы и постпродакшен
Создание брони с симуляцией ткани
Стажировка в игровой студии

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали коммерческим иллюстратором

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
7 555 ₽⁠/⁠мес.
3 778 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Как я могу попасть на практику в студию?

На практику может попасть любой студент творческих направлений. Для этого нужно будет выполнить тестовое задание, когда стартует новый набор студентов на практику.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
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Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут