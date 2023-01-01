Творческая профессия с большими возможностями
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: DreamJob
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Режиссер монтажа
Другие названия вашей профессии:
видеомонтажер, режиссер медиаконтента, монтажер
Желаемая зарплата
от 70 000₽
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Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать эксперты с опытом 10+ лет
Режиссер монтажа, motion-дизайнер, 15 лет в кино и на телевидении
Колорист, работает в продакшене CGCompany
Режиссер монтажа в кино
Содержание курсов
- О профессии
- Основные понятия
- Склейки и переходы
- Базовые приемы
- Звук и музыка
- Исторический экскурс
- Установка Adobe Premiere и первые шаги
- Форматы и параметры видео
- Черновой монтаж
- Переходы
- Создание титров
- Работа со звуком
- Основы цветокоррекции
- Мультикамера и работа в панели Production
- Хромакей и дополнительные возможности
- Импорт, рендер и продвинутые настройки Adobe Premiere Pro
- Монтаж трейлеров
- Монтаж промо
- Монтаж ТВ-спота
- Монтаж для социальных сетей
- Введение в цветокоррекцию
- Основы монтажа в DaVinci Resolve: вкладки Edit и Сut, мультикамера
- Передача монтажного проекта в DaVinci Resolve
- Primaries. Инструменты базовой цветокоррекции
- Secondaries. Инструменты селективной цветокоррекции
- Работа с нодами
- Использование цветовых профилей LUTs
- Разработка грейда по шагам
- Экспорт материала
- Бонус: Как устроена работа колориста
- Основы After Effects
- Бесплатные ассистенты в After Effects и их возможности
- Анимация фотографий при помощи Photoshop и After Effects
- Экспрешены и наследование
- Трекинг в After Effects
- Введение в теорию монтажа
- Avid Media Composer
- Работа с дублями и черновой монтаж
- Тримминг и диалоги
- Диалоги
- Работа со звуком
- Художественные приемы в монтаже
- Титры как часть фильма
- Работа с эффектами
- Чистовой монтаж
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курса и консультацию
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