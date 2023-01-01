Профессия Режиссер монтажа

Режиссер монтажа объединяет отснятый материал в целостную картину. Благодаря его работе в кино, клипах, рекламе и других видео появляется единый сюжет, считывается настроение и посыл
Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

9 проектов

Добавите в портфолио разноплановые работы

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-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Творческая профессия с большими возможностями

Сможете работать в кино, рекламе, на телевидении — везде, где есть видеопродакшн
Режиссер монтажа на фрилансе может сотрудничать с блогерами или брать проекты от студий
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: DreamJob

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
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Программирование
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Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
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Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Режиссер монтажа

Другие названия вашей профессии:

видеомонтажер, режиссер медиаконтента, монтажер

Желаемая зарплата

от 70 000₽

Инструменты

Premiere Pro

Audition

DaVinci Resolve

After Effects

Avid Media Composer

Навыки

  • Подготовка материалов для монтажа
  • Саунд-дизайн и подбор музыки
  • Работа по ТЗ и сценарному плану
  • Базовая и продвинутая цветокоррекция
  • Выбор планов, построение композиции и кадра
  • Подбор и настройка эффектов в кадре
  • Синхронизация файлов
  • Создание титров, анимации, инфографики

Соберете сильное портфолио

Рекламный ролик до 30 секунд

Короткометражный фильм

Шоурил по цветокоррекции

Интервью, снятое на разные камеры

Музыкальный клип

Трейлер к фильму или сериалу

Экшн-сцена для фильма

Короткое вертикальное видео для соцсетей

Ролик с анимацией и инфографикой

Собственный проект

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Будете делать домашние задания и закреплять практикой изученные темы. Задания приближены к реальным — такие же вы встретите в работе
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов поможет сделать ваши работы еще лучше
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать эксперты с опытом 10+ лет

Илья Зернов

Режиссер монтажа, motion-дизайнер, 15 лет в кино и на телевидении

Алексей Нестеренко

Колорист, работает в продакшене CGCompany

Дарья Гладышева

Режиссер монтажа в кино

Содержание курсов

Актуальна на 2024 год
9 проектов
76 часов теории
434 часа практики
Основные курсы
Теория монтажа
4 практических задания
  • О профессии
  • Основные понятия
  • Склейки и переходы
  • Базовые приемы
  • Звук и музыка
  • Исторический экскурс
Adobe Premiere Pro
8 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Установка Adobe Premiere и первые шаги
  • Форматы и параметры видео
  • Черновой монтаж
  • Переходы
  • Создание титров
  • Работа со звуком
  • Основы цветокоррекции
  • Мультикамера и работа в панели Production
  • Хромакей и дополнительные возможности
  • Импорт, рендер и продвинутые настройки Adobe Premiere Pro
Монтаж малых форм
4 практических задания
  • Монтаж трейлеров
  • Монтаж промо
  • Монтаж ТВ-спота
  • Монтаж для социальных сетей
Дополнительные курсы
DaVinci
8 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Введение в цветокоррекцию
  • Основы монтажа в DaVinci Resolve: вкладки Edit и Сut, мультикамера
  • Передача монтажного проекта в DaVinci Resolve
  • Primaries. Инструменты базовой цветокоррекции
  • Secondaries. Инструменты селективной цветокоррекции
  • Работа с нодами
  • Использование цветовых профилей LUTs
  • Разработка грейда по шагам
  • Экспорт материала
  • Бонус: Как устроена работа колориста
After Effects
6 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Основы After Effects
  • Бесплатные ассистенты в After Effects и их возможности
  • Анимация фотографий при помощи Photoshop и After Effects
  • Экспрешены и наследование
  • Трекинг в After Effects
Монтаж в кино
10 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Введение в теорию монтажа
  • Avid Media Composer
  • Работа с дублями и черновой монтаж
  • Тримминг и диалоги
  • Диалоги
  • Работа со звуком
  • Художественные приемы в монтаже
  • Титры как часть фильма
  • Работа с эффектами
  • Чистовой монтаж

Получите презентацию
курса и консультацию

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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
5 754 ₽⁠/⁠мес.
2 877 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

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студентов и выпускников за все время

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положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Где я смогу работать после курса?

Вы сможете работать с любыми проектами, в которых нужен видеопродакшн: в соцсетях, кино, сериалах, рекламе, анимации. Если захотите, сможете стать фрилансером и сотрудничать напрямую со студиями и блогерами.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Какая техника нужна для обучения и работы?

Чтобы выполнять задания понадобится компьютер или ноутбук, который совместим с Adobe Premierе Pro. Можете проверить системные требования программы на сайте Adobe.
С установкой программ помогут кураторы и другие студенты. Некоторый софт платный, но недоступен для покупки для студентов из России. Если у вас будут трудности при скачивании — обратитесь в Telegram-чат.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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3 985 ₽/мес.
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Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут