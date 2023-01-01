Профессия SMM-специалист

SMM-специалисты продвигают бренды в социальных сетях: работают с контентом, аудиторией и рекламой
4.7

Рейтинг на основе 1873 отзывов

Актуально в 2025 году

Доступ к обновлениям программы навсегда

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Легкий старт карьеры в диджитал-маркетинге

Сможете за 6 месяцев освоить профессию с нуля и начать работать в агентстве или на фрилансе
SMM-специалист может работать из любой точки мира без потолка по зарплате
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 50 000 ₽

Junior, после курса

~ 100 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 150 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите доступ к платным сервисам

Вы сможете получить доступ к сервисам, которые помогут быстрее и эффективнее решать рабочие задачи: LiveDune, Flyvi, JagaJam, Postmypost

Получите все
нужные навыки

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Junior

SMM-специалист

Другие названия вашей профессии:

Контент-менеджер, специалист по марктетингу

Желаемая зарплата

от 60 000₽

Инструменты

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VK

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Telegram

Логотип инструмента

Pinterest

Логотип инструмента

LiveDune

Логотип инструмента

Popsters

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Postmypost

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JagaJam

Логотип инструмента

TGStat

Логотип инструмента

Flyvi

Логотип инструмента

gradients.app

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VN

Логотип инструмента

Главред

Логотип инструмента

Google Docs

Логотип инструмента

Google Sheets

Логотип инструмента

TikTok

Навыки

  • Создание стратегии продвижения
  • Анализ бренда и конкурентов
  • Составление контент-плана и рубрикатора
  • Разработка визуала и написание текстов
  • Анализ результатов продвижения
  • Упаковка и настройка аккаунтов
  • Управление бюджетом продвижения
  • Сотрудничество с блогерами
  • Настройка и запуск таргетированной рекламы
  • Продумывание конкурсов, розыгрышей и акций

В вашем портфолио будет 3 сильных проекта

Стратегия продвижения бренда в соцсетях

Проведете анализ конкурентов и аудитории, определите сильные стороны бренда и составите стратегию

Подготовка контента для наполнения аккаунтов

Разработаете контент, адаптируете его для разных площадок и опубликуете

Медиаплан

Составите план продвижения в соцсетях, выберете подходящие инструменты и начнете работу по медиаплану

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика на реальных задачах
Чтобы материал лучше усваивался, вы постоянно будете выполнять задания, аналогичные рабочим задачам
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать эксперты в маркетинге

Дмитрий Фролов

Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA

Федор Жуков

Руководитель отдела маркетинга и SMM. 9+ лет в SMM, более 100 проектов в портфолио

Анна Юркова

Руководитель отдела личных брендов в InstFormation и рабочей группы в ARDA

Оксана Балашова

Сертифицированный коуч по стратегиям развития и маркетингу, 15+ лет в маркетинге, 8+ лет в SMM

Владислав Малыхин

Креатор в «Самолет». Автор телеграм-канала «Зашкваркетинг»

Ренат Янбеков

Основатель NÉRPA agency, TikTok-продюсер

Анастасия Зубарева

Руководитель отдела брендов в InstFormation. 6+ лет в SMM

Руслан Феоктистов

SMM-менеджер, копирайтер «ВКонтакте»

Алексей Ершихин

Руководитель отдела электронной коммерции «ВКонтакте»

Мария Проскурякова

SMM-менеджер в «Kokoс Group»

Анастасия Клинкова

Креативный копирайтер в InstFormation, 4 года в SMM

Николай Смирнов

Директор по развитию в Active Traffic

Мария Евдокимова

Контент-мейкер. Эксперт по созданию визуального и смыслового контента, основанного на личности

Яна Акуленкова

Старший таргетолог в Demis Group. 6+лет опыта в SMM

Валерия Кудяшева

Менеджер по работе с блогерами в I-Media

Мария Французова

Руководитель подразделения SMM B Demis Group

Обзоры трендов и вебинары каждые 3 месяца

Эксперты поделятся актуальными трендами и новинками в SMM

Узнавайте все самые свежие фишки и новинки в маркетинге от специалистов.

Доступ к вебинарам сохранится даже после того, как вы окончите курс

Программа обучения

Актуальна на 2024
6 проектов
47 часов теории
180 часов практики
Основные курсы
Основы SMM
7 практических заданий
  • Определение целей и формирование концепции
  • Карта коммуникаций
  • Упаковка аккаунтов в соцсетях
  • Типы контента для разных площадок
  • Работа с креативами и текстом, адаптирование контента
  • Планирование продвижения
  • Настройка инструментов продвижения
  • Разработка SMM-стратегии
Таргетированная реклама
6 практических заданий
  • Создание и оформление сообщества «ВКонтакте»
  • Проработка целевых аудиторий и офферов
  • Подготовка креативов для рекламных кампаний
  • Настройка рекламной кампании на интересы и сообщества
  • Настройка рекламной кампании на контекстный таргетинг
Курсы по выбору
Креативный копирайтинг для соцсетей
SMM-стратегия
Репутационный менеджмент

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали SMM-специалистом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
5 035₽⁠/⁠мес.
2 518₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 8 месяцев обучения
  • 2 работы в портфолио
  • 2 основных курса и 1 карьерный
  • Индивидуальная обратная связь
  • Доступ к платным сервисам
  • Живые вебинары с экспертами
  • Курсы по Excel и Photoshop
  • Углублённые SMM-курсы
  • Персональные консультации с практикующим экспертом
Индивидуальный
6 935₽⁠/⁠мес.
3 121₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 10 месяцев обучения
  • 3 работы в портфолио
  • 2 основных курса и 2 карьерных
  • Индивидуальная обратная связь
  • Доступ к платным сервисам
  • Живые вебинары с экспертами
  • Базовые курсы по Excel и Photoshop
  • 1 углублённый SMM-курс на выбор
  • 2 персональные консультации с практикующим экспертом
Индивидуальный плюс
8 541₽⁠/⁠мес.
3 844₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 12 месяцев обучения
  • 6 работ в портфолио
  • 2 основных курса и 2 карьерных
  • Индивидуальная обратная связь
  • Доступ к платным сервисам
  • Живые вебинары с экспертами
  • PRO-курсы по Excel и Photoshop
  • 4 углублённых SMM-курса
  • 4 персональные консультации с практикующим экспертом

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мне курс, если я планирую развивать свой личный бренд в соцсетях?

Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы можно развивать личный аккаунт или свой проект. Во время обучения вы можете также использовать личный проект для выполнения заданий.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете проходить в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, поэтому их можно посмотреть, даже если не успеете на эфир.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Будет ли курс про аналитику? На какой платформе?

Да, вы будете изучать аналитику в популярных сервисах: «Маяк», SellerFox, Moneyplace, MARKET PAPA, MPSTATS. Также у вас будет бесплатный доступ к актуальным сервисам, чтобы практиковаться во время прохождения курса.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Базовый
3 985 ₽/мес.
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Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут