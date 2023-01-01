Легкий старт карьеры в диджитал-маркетинге
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите доступ к платным сервисам
Вы сможете получить доступ к сервисам, которые помогут быстрее и эффективнее решать рабочие задачи: LiveDune, Flyvi, JagaJam, Postmypost
Получите все
нужные навыки
Junior
SMM-специалист
Другие названия вашей профессии:
Контент-менеджер, специалист по марктетингу
Желаемая зарплата
от 60 000₽
В вашем портфолио будет 3 сильных проекта
Проведете анализ конкурентов и аудитории, определите сильные стороны бренда и составите стратегию
Разработаете контент, адаптируете его для разных площадок и опубликуете
Составите план продвижения в соцсетях, выберете подходящие инструменты и начнете работу по медиаплану
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать эксперты в маркетинге
Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA
Руководитель отдела маркетинга и SMM. 9+ лет в SMM, более 100 проектов в портфолио
Руководитель отдела личных брендов в InstFormation и рабочей группы в ARDA
Сертифицированный коуч по стратегиям развития и маркетингу, 15+ лет в маркетинге, 8+ лет в SMM
Креатор в «Самолет». Автор телеграм-канала «Зашкваркетинг»
Основатель NÉRPA agency, TikTok-продюсер
Руководитель отдела брендов в InstFormation. 6+ лет в SMM
SMM-менеджер, копирайтер «ВКонтакте»
Руководитель отдела электронной коммерции «ВКонтакте»
SMM-менеджер в «Kokoс Group»
Креативный копирайтер в InstFormation, 4 года в SMM
Директор по развитию в Active Traffic
Контент-мейкер. Эксперт по созданию визуального и смыслового контента, основанного на личности
Старший таргетолог в Demis Group. 6+лет опыта в SMM
Менеджер по работе с блогерами в I-Media
Руководитель подразделения SMM B Demis Group
Обзоры трендов и вебинары каждые 3 месяца
Узнавайте все самые свежие фишки и новинки в маркетинге от специалистов.
Доступ к вебинарам сохранится даже после того, как вы окончите курс
Программа обучения
- Определение целей и формирование концепции
- Карта коммуникаций
- Упаковка аккаунтов в соцсетях
- Типы контента для разных площадок
- Работа с креативами и текстом, адаптирование контента
- Планирование продвижения
- Настройка инструментов продвижения
- Разработка SMM-стратегии
- Создание и оформление сообщества «ВКонтакте»
- Проработка целевых аудиторий и офферов
- Подготовка креативов для рекламных кампаний
- Настройка рекламной кампании на интересы и сообщества
- Настройка рекламной кампании на контекстный таргетинг
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали SMM-специалистом
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 8 месяцев обучения
- 2 работы в портфолио
- 2 основных курса и 1 карьерный
- Индивидуальная обратная связь
- Доступ к платным сервисам
- Живые вебинары с экспертами
- Курсы по Excel и Photoshop
- Углублённые SMM-курсы
- Персональные консультации с практикующим экспертом
- 10 месяцев обучения
- 3 работы в портфолио
- 2 основных курса и 2 карьерных
- Индивидуальная обратная связь
- Доступ к платным сервисам
- Живые вебинары с экспертами
- Базовые курсы по Excel и Photoshop
- 1 углублённый SMM-курс на выбор
- 2 персональные консультации с практикующим экспертом
- 12 месяцев обучения
- 6 работ в портфолио
- 2 основных курса и 2 карьерных
- Индивидуальная обратная связь
- Доступ к платным сервисам
- Живые вебинары с экспертами
- PRO-курсы по Excel и Photoshop
- 4 углублённых SMM-курса
- 4 персональные консультации с практикующим экспертом
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
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