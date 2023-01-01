Дмитрий Фролов Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA

Федор Жуков Руководитель отдела маркетинга и SMM. 9+ лет в SMM, более 100 проектов в портфолио

Анна Юркова Руководитель отдела личных брендов в InstFormation и рабочей группы в ARDA

Оксана Балашова Сертифицированный коуч по стратегиям развития и маркетингу, 15+ лет в маркетинге, 8+ лет в SMM

Владислав Малыхин Креатор в «Самолет». Автор телеграм-канала «Зашкваркетинг»

Ренат Янбеков Основатель NÉRPA agency, TikTok-продюсер

Анастасия Зубарева Руководитель отдела брендов в InstFormation. 6+ лет в SMM

Руслан Феоктистов SMM-менеджер, копирайтер «ВКонтакте»

Алексей Ершихин Руководитель отдела электронной коммерции «ВКонтакте»

Мария Проскурякова SMM-менеджер в «Kokoс Group»

Анастасия Клинкова Креативный копирайтер в InstFormation, 4 года в SMM

Николай Смирнов Директор по развитию в Active Traffic

Мария Евдокимова Контент-мейкер. Эксперт по созданию визуального и смыслового контента, основанного на личности

Яна Акуленкова Старший таргетолог в Demis Group. 6+лет опыта в SMM

Валерия Кудяшева Менеджер по работе с блогерами в I-Media