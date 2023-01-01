Когда покупала курс по маркетингу, то совершенно не знала, что это и как работает! Опыт онлайн образования впервые. Сказать, что мне было сложно, это ничего не сказать. Это как темный лес, для человека который вообще с компьютером на вы, а тут нужно сразу начинать делать домашнее задание на разных конструкторах. Были и слезы и переживания, что не смогу, не получится, но дорогу осилит идущий!! Через пару месяцев стало полегче, а через полгода обучения, не скажу, что я профи по домашним заданиям, но слез уже не было. Интересно, увлекательно и это профессия будущего, я уверена на все 100%!!! Так, что не бойтесь начинать с нуля, совершенно что- то новое, учиться можно и нужно в любом возрасте! Надеюсь, что GB как и обещали помогут с трудоустройством! Потому, что теперь, хочется работать по новой профессии!

DianDi

с Отзовик