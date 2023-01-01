Легкий старт карьеры в digital-маркетинге
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера»
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите льготы для IT-специалистов от государства
Ипотеку по ставке от 5% и отсрочку от армии, если устроитесь Java-разработчиком в аккредитованную IT-компанию
Получите все
нужные навыки
Junior
Интернет-маркетолог
Другие названия вашей профессии:
Контент-менеджер, маркетолог-аналитик
Желаемая зарплата
от 60 000 ₽
В вашем портфолио будет 10 сильных проектов
Настроите веб-аналитику, оцените эффективность рекламных кампаний и подготовите отчеты
Составите стратегии для четырех компаний из разных сфер. Определите цели, проанализируете аудиторию и рынок, разработаете воронку продаж
Составите структуру лендинга, продумаете УТП и оффер. Соберете прототип в конструкторе сайтов
Оформите профили компании на разных площадках, поработаете с матрицей контента
Подготовите рассылки, креативы для таргета и объявления для контекстной рекламы. Запустите несколько рекламных кампаний
Подготовите аудит сайта и оптимизируете его под требования поисковиков
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Основатель агентства CRM-маркетинга «СХЕМА»
Генеральный директор Mailigen.ru
СЕО в диджитал-агентстве «Йеллоу Банана»
Директор по развитию в Active Traffic
Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA
Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing
Управляющий партнер SMMashing Media, спикер ВКонтакте
Руководитель SMM-агентства HotHeads Band
Директор по маркетингу в «Фабрике сайтов»
Автор колонки «ДзеноПульс» на Cossa.ru
Основатель агентства интернет-маркетинга impulse.guru
Получите опыт реальной работы
· SUPA.RU — для создания креативов
· TargetHunter — для поиска целевой аудитории
· Tilda Publishing — конструктор сайтов
· LiveDune — для аналитики соцсетей
· Unisender — для email-рассылок
· Rush Analytics — для автоматизации и аналитики SEO и PPC
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Что такое маркетинг
- Работа с брифом и анализ конкурентов
- Позиционирование проекта для целевых аудиторий
- KPI и воронка продаж
- Основы проектирования сайтов
- Посадочные страницы на Tilda
- Техническая настройка и запуск сайта
- Упаковываем сообщество
- Сообщества в Telegram
- Таргетированная реклама
- Подготовка к запуску
- Запуск рекламы во ВКонтакте
- Подготовка к запуску контекстной рекламы
- Создание рекламных кампаний в Яндекс Директе
- Как запустить медийную рекламу и RTB
- Медиапланирование
- Особенности VK Рекламы
- Создание рекламной кампании и выбор таргетингов
- Настройка пикселя и работа с аудиториями
- Контент-маркетинг
- Распространение контента на своих и внешних ресурсах
- Базовое SEO и сбор семантического ядра
- Кластеризация и проработка внутренних параметров
- Внешние параметры оптимизации и поведенческие факторы
- Email-маркетинг
- Настройка систем веб-аналитики
- Анализ данных в Метрике и Analytics
- Оценка продвижения через социальные сети и контент-маркетинг
- Привлечение подписчиков
- Лидогенерация
- Принципы работы систем контекстной рекламы
- Сбор семантического ядра
- Планирование рекламной кампании
- Подготовка текстов и креативов для объявлений
- Настройка систем веб-аналитики
- Анализ данных в Метрике и Analytics
- Создание рекламных кампаний в Яндекс Директе
- Ведение, анализ и оптимизация рекламной кампании
- Построение отчетов в Excel
- Подготовка поисковой рекламной кампании к запуску
- Маркировка рекламы
- Сертификация Яндекс Директ
- Задачи и зоны ответственности SEO-специалиста
- Введение в поисковое продвижение
- Семантическое ядро
- Техническая оптимизация, оптимизация контента и метаинформации
- Линкбилдинг
- Региональное продвижение
- Оптимизация коммерческих и поведенческих факторов
- Мобильная оптимизация
- Работа в условиях ограничения со стороны сайта или клиента
- Санкции поисковых систем
- Постанализ результатов
- Медиапланирование
- Составление стратегии продвижения сайта
- Коммуникация с клиентами
- SEO глазами клиента
- Упаковка аккаунта в соцсетях
- Разработка SMM-стратегии
- Подготовка и размещение контента
- Планирование продвижения
- Настраиваем инструменты продвижения
- Разработка SMM-стратегии
- Основы маркетинга: подходы и оценка эффективности
- Анализ продукта и целевой аудитории
- Конкурентный анализ
- Аудит коммуникации
- Воронка и CJM
- Performance-каналы в интернет-продвижении
- Подборка каналов: Mobile
- Branding-каналы
- Подборка каналов — маркетинг удержания
- Работа с гипотезами и тестированием каналов
- Unit-экономика и медиапланирование
- Создание digital-стратегии
- Анализ результатов продвижения и работа со статистикой
- Управление командой
- Коммуникация с заказчиками и подрядчиками
- Введение в веб-аналитику
- Google Analytics 4: настройка счетчика и отслеживания
- Яндекс Метрика: настройка счетчика и цели, отчетность
- Базовый GTM
- GTM — настройка событий
- АB-тестирование
- Google Analytics. Сегменты и электронная коммерция
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали интернет-маркетологом
вашу квалификацию
Получите презентацию
курса и консультацию
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 12 месяцев обучения
- Инструменты: Яндекс Директ, ВКонтакте, Telegram, MyTarget, GA4, Яндекс.Метрика, Tilda, Excel, YandexGPT, ChatGPT, Midjourney
- Дополнительные курсы: веб-аналитика
- Бонусные курсы: Excel
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Тестовое собеседование с HR
- Маркетплейсы
- Консультации с куратором-экспертом
- 15 месяцев обучения
- Инструменты: Яндекс Директ, ВКонтакте, Telegram, MyTarget, GA4, Яндекс.Метрика, Tilda, Excel, YandexGPT, ChatGPT, Midjourney, Орфограммка, Грамота.ру, TheRules
- Дополнительные курсы: веб-аналитика, быстрый старт на маркетплейсах
- Бонусные курсы: Excel, копирайтинг от А до Я
- Маркетплейсы: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Aliexpress, Авито
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Тестовое собеседование с HR
- 3 консультации с куратором-экспертом
- 17 месяцев обучения
- Инструменты: Яндекс Директ, ВКонтакте, Telegram, MyTarget, GA4, Яндекс.Метрика, Tilda, Excel, YandexGPT, ChatGPT, Midjourney, Орфограммка, Грамота.ру, TheRules, Senler, Яндекс Профиль
- Дополнительные курсы: веб-аналитика, быстрый старт на маркетплейсах
- Бонусные курсы: Excel, копирайтинг от А до Я, продвижение ВКонтакте, личный бренд
- Маркетплейсы: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Aliexpress, Авито
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Тестовое собеседование с HR + симулятор собеседования с топ-менеджером в маркетинге
- 6 консультаций с куратором-экспертом
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking
Отзывы наших студентов
Анатолий
с mooc
Инна
с Zoon
96%
cтудентов GeekBrains довольным обучением
На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей
Когда покупала курс по маркетингу, то совершенно не знала, что это и как работает! Опыт онлайн образования впервые. Сказать, что мне было сложно, это ничего не сказать. Это как темный лес, для человека который вообще с компьютером на вы, а тут нужно сразу начинать делать домашнее задание на разных конструкторах. Были и слезы и переживания, что не смогу, не получится, но дорогу осилит идущий!! Через пару месяцев стало полегче, а через полгода обучения, не скажу, что я профи по домашним заданиям, но слез уже не было. Интересно, увлекательно и это профессия будущего, я уверена на все 100%!!! Так, что не бойтесь начинать с нуля, совершенно что- то новое, учиться можно и нужно в любом возрасте! Надеюсь, что GB как и обещали помогут с трудоустройством! Потому, что теперь, хочется работать по новой профессии!
DianDi
с Отзовик
Харченко Алексей
со Сравни.ру
Ирина
со Сравни.ру
Работаю интернет-маркетологом и периодически прохожу обучение, чтобы быть в теме. Закончил обучение на веб-аналитика от Гик брейнс. Не буду распространятся об организации учебы-здесь все почти хорошо. Почти, потому что нет возможности работать с телефона и слушать занятия. И по началу было сложно понять интерфейс сайта. Что куда нажимать, чтоб прикрепить дз. Расписание тоже не сразу нашел. Не знаю может я один такой. От результата учёбы доволен больше, чем от организации. Много работы с аналитиками, usability-исследования, стала лучше понятна сквозная аналитика. Учат использовать широкий инструментарий для исследований. После курса моя работа стала значительно эффективней и выполняется быстрей. Руководство это довольно быстро отметило
Алексей
с mooc
Проходила несколько курсов. Digital marketing очень понравился, все хорошо структурировано, был преподаватель Гиорги Грдзелишвили из Сбер Маркетинга, очень понятно легко без перегрузки терминами рассказывает, хочется смотреть и приходить.Любой начинающий поймет.Все презентации в хорошем качестве, в любой момент можно вернуться и посмотреть.
Дарья
с Zoon
Дарья
со Сравни.ру
Xina Go
с Zoon