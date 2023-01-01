Профессия Интернет-маркетолог

Такие специалисты помогают товарам и услугам найти своего клиента через рекламу и соцсети
4.7

Рейтинг на основе 1 873 отзывов

AI в программе курса

Освоите нейросети для быстрого решения задач бизнеса

От 5 000 ₽ на практику

Получите бюджет на продвижение от VK и Яндекса

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Осенние
скидки
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50
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Легкий старт карьеры в digital-маркетинге

Сможете выбрать любую из четырех востребованных профессий: таргетинг, SMM, SEO или контекстная реклама
Сможете с нуля построить карьеру в маркетинге или научиться продвигать свой бизнес
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера»

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите льготы для IT-специалистов от государства

Ипотеку по ставке от 5% и отсрочку от армии, если устроитесь Java-разработчиком в аккредитованную IT-компанию

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Интернет-маркетолог

Другие названия вашей профессии:

Контент-менеджер, маркетолог-аналитик

Желаемая зарплата

от 60 000 ₽

Инструменты

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Google Analytics

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Telegram

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Яндекс ПромоСтраницы

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Unisender

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VK

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LabelUp

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XMind

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Marquiz

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myTarget

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Google Ads

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Яндекс Метрика

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Яндекс Директ

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Tilda

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Rush Analytics

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Google Search Console

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Яндекс Вебмастер

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SimilarWeb

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Яндекс Wordstat

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Excel

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Google Sheets

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Postmypost

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Popsters

Навыки

  • Составление медиаплана
  • Настройка таргетированной рекламы
  • Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Ads)
  • Сбор аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics)
  • SEO-продвижение и оптимизация сайтов
  • Расчет эффективности рекламы по KPI
  • Ведение сообществ в соцсетях, составление контент-плана
  • Разработка стратегии продвижения
  • Запуск контекстной рекламы

В вашем портфолио будет 10 сильных проектов

Оценка эффективности рекламы

Настроите веб-аналитику, оцените эффективность рекламных кампаний и подготовите отчеты

Стратегии продвижения

Составите стратегии для четырех компаний из разных сфер. Определите цели, проанализируете аудиторию и рынок, разработаете воронку продаж

Посадочная страница на Tilda

Составите структуру лендинга, продумаете УТП и оффер. Соберете прототип в конструкторе сайтов

Оформление соцсетей

Оформите профили компании на разных площадках, поработаете с матрицей контента

Продвижение через платные каналы

Подготовите рассылки, креативы для таргета и объявления для контекстной рекламы. Запустите несколько рекламных кампаний

SEO-оптимизация

Подготовите аудит сайта и оптимизируете его под требования поисковиков

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика с бюджетом на продвижение
Будете практиковаться в рекламных кабинетах с реальным бюджетом. Сможете выбрать для практики свой проект или кейс заказчика
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Юлия Савицкая

Основатель агентства CRM-маркетинга «СХЕМА»

Андрей Безруков

Генеральный директор Mailigen.ru

Антон Ковалевский

СЕО в диджитал-агентстве «Йеллоу Банана»

Николай Смирнов

Директор по развитию в Active Traffic

Дмитрий Фролов

Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA

Сергей Болисов

Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing

Андрей Иванов

Управляющий партнер SMMashing Media, спикер ВКонтакте

Алена Мумладзе

Руководитель SMM-агентства HotHeads Band

Ольга Реутова

Директор по маркетингу в «Фабрике сайтов»

Тимур Угулава

Автор колонки «ДзеноПульс» на Cossa.ru

Илья Русаков

Основатель агентства интернет-маркетинга impulse.guru

Получите опыт реальной работы

Автоматизируйте работу и расширяйте свои возможности с сервисами партнеров курса

· SUPA.RU — для создания креативов
· TargetHunter — для поиска целевой аудитории
· Tilda Publishing — конструктор сайтов
· LiveDune — для аналитики соцсетей
· Unisender — для email-рассылок
· Rush Analytics — для автоматизации и аналитики SEO и PPC

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
4 крупных проекта
128 часов теории
522 часа практики
Основные курсы
Интернет-маркетинг
2 практических задания
  • Что такое маркетинг
  • Работа с брифом и анализ конкурентов
  • Позиционирование проекта для целевых аудиторий
  • KPI и воронка продаж
Посадочные страницы и соцсети
5 практических заданий
  • Основы проектирования сайтов
  • Посадочные страницы на Tilda
  • Техническая настройка и запуск сайта
  • Упаковываем сообщество
  • Сообщества в Telegram
Платные каналы продвижения
8 практических заданий
  • Таргетированная реклама
  • Подготовка к запуску
  • Запуск рекламы во ВКонтакте
  • Подготовка к запуску контекстной рекламы
  • Создание рекламных кампаний в Яндекс Директе
  • Как запустить медийную рекламу и RTB
  • Медиапланирование
  • Особенности VK Рекламы
  • Создание рекламной кампании и выбор таргетингов
  • Настройка пикселя и работа с аудиториями
Контент, рассылки и поисковая оптимизация
8 практических заданий
  • Контент-маркетинг
  • Распространение контента на своих и внешних ресурсах
  • Базовое SEO и сбор семантического ядра
  • Кластеризация и проработка внутренних параметров
  • Внешние параметры оптимизации и поведенческие факторы
  • Email-маркетинг
Анализ продвижения
2 практических задания
  • Настройка систем веб-аналитики
  • Анализ данных в Метрике и Analytics
  • Оценка продвижения через социальные сети и контент-маркетинг
Курс по выбору
Таргетинг
Запуск рекламы в соцсетях
  • Привлечение подписчиков
  • Лидогенерация
Контекстная реклама
Настройка и запуск рекламы в Яндекс Директе
  • Принципы работы систем контекстной рекламы
  • Сбор семантического ядра
  • Планирование рекламной кампании
  • Подготовка текстов и креативов для объявлений
  • Настройка систем веб-аналитики
  • Анализ данных в Метрике и Analytics
  • Создание рекламных кампаний в Яндекс Директе
  • Ведение, анализ и оптимизация рекламной кампании
  • Построение отчетов в Excel
  • Подготовка поисковой рекламной кампании к запуску
  • Маркировка рекламы
  • Сертификация Яндекс Директ
SEO-продвижение
Оптимизация сайтов для поисковиков
  • Задачи и зоны ответственности SEO-специалиста
  • Введение в поисковое продвижение
  • Семантическое ядро
  • Техническая оптимизация, оптимизация контента и метаинформации
  • Линкбилдинг
  • Региональное продвижение
  • Оптимизация коммерческих и поведенческих факторов
  • Мобильная оптимизация
  • Работа в условиях ограничения со стороны сайта или клиента
  • Санкции поисковых систем
  • Постанализ результатов
  • Медиапланирование
  • Составление стратегии продвижения сайта
  • Коммуникация с клиентами
  • SEO глазами клиента
SMM
Построение бренда и продаж в соцсетях
  • Упаковка аккаунта в соцсетях
  • Разработка SMM-стратегии
  • Подготовка и размещение контента
  • Планирование продвижения
  • Настраиваем инструменты продвижения
  • Разработка SMM-стратегии
Продвинутые навыки
Продвинутый интернет-маркетинг
13 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Основы маркетинга: подходы и оценка эффективности
  • Анализ продукта и целевой аудитории
  • Конкурентный анализ
  • Аудит коммуникации
  • Воронка и CJM
  • Performance-каналы в интернет-продвижении
  • Подборка каналов: Mobile
  • Branding-каналы
  • Подборка каналов — маркетинг удержания
  • Работа с гипотезами и тестированием каналов
  • Unit-экономика и медиапланирование
  • Создание digital-стратегии
  • Анализ результатов продвижения и работа со статистикой
  • Управление командой
  • Коммуникация с заказчиками и подрядчиками
Веб-аналитика
12 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Введение в веб-аналитику
  • Google Analytics 4: настройка счетчика и отслеживания
  • Яндекс Метрика: настройка счетчика и цели, отчетность
  • Базовый GTM
  • GTM — настройка событий
  • АB-тестирование
  • Google Analytics. Сегменты и электронная коммерция

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали интернет-маркетологом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Получите презентацию
курса и консультацию

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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
6 061₽⁠/⁠мес.
3 031₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 12 месяцев обучения
  • Инструменты: Яндекс Директ, ВКонтакте, Telegram, MyTarget, GA4, Яндекс.Метрика, Tilda, Excel, YandexGPT, ChatGPT, Midjourney
  • Дополнительные курсы: веб-аналитика
  • Бонусные курсы: Excel
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Тестовое собеседование с HR
  • Маркетплейсы
  • Консультации с куратором-экспертом
Индивидуальный
8 350₽⁠/⁠мес.
3 758₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 15 месяцев обучения
  • Инструменты: Яндекс Директ, ВКонтакте, Telegram, MyTarget, GA4, Яндекс.Метрика, Tilda, Excel, YandexGPT, ChatGPT, Midjourney, Орфограммка, Грамота.ру, TheRules
  • Дополнительные курсы: веб-аналитика, быстрый старт на маркетплейсах
  • Бонусные курсы: Excel, копирайтинг от А до Я
  • Маркетплейсы: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Aliexpress, Авито
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Тестовое собеседование с HR
  • 3 консультации с куратором-экспертом
Индивидуальный плюс
10 283₽⁠/⁠мес.
4 627₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 17 месяцев обучения
  • Инструменты: Яндекс Директ, ВКонтакте, Telegram, MyTarget, GA4, Яндекс.Метрика, Tilda, Excel, YandexGPT, ChatGPT, Midjourney, Орфограммка, Грамота.ру, TheRules, Senler, Яндекс Профиль
  • Дополнительные курсы: веб-аналитика, быстрый старт на маркетплейсах
  • Бонусные курсы: Excel, копирайтинг от А до Я, продвижение ВКонтакте, личный бренд
  • Маркетплейсы: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Aliexpress, Авито
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Тестовое собеседование с HR + симулятор собеседования с топ-менеджером в маркетинге
  • 6 консультаций с куратором-экспертом

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

Лучший онлайн-курс на моей памяти от GeekBrains. Прошел кучу разных курсов в других онлайн-школах. И наконец добрался до профессии Digital-маркетолога от Гик Брейнс. Первое впечатление положительное. Курс еще не закончился, а мы уже изучили разработку стратегии, анализ спроса и конкуренции, принципы создания продающих сайтов. Польза выкручена на максимум в отличие от большинства других онлайн-курсов, говорю по личному опыту. Очень рад, что нас научили работе Яндекс.Директа. Давно хотел освоить, но руки никак не доходили. Дальше в рамках курса мы еще изучим SMM, контент-маркетинг и веб-аналитику. Думаю, мне это очень пригодится для продвижения на работе. Радует, что обучением занимаются такие опытные преподаватели, как Федор Гребенников и Данила Терсков. Очень нравится подача материала и обратная связь.
Подробнее

Анатолий
с mooc

Очень нравится, как собрана программа обучения (обучаюсь интернет-маркетингу) — не затянуто, все понятно, всегда можно задать вопрос преподавателю (уроки проходят онлайн) и то, что преподаватели — практикующие специалисты, которые знают все последние «фишечки», изменения и нововведения. Также хотелось бы отметить очень крутую работу кураторов, которые сопровождают на протяжении всего обучения и всегда готовы помочь во всем разобраться. Очень быстро отвечает техническая поддержка — удобный чат с саппортом прямо на сайте.
Подробнее

Инна
с Zoon

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

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4.5

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4.3

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4.2

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4.0

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4.0

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Когда покупала курс по маркетингу, то совершенно не знала, что это и как работает! Опыт онлайн образования впервые. Сказать, что мне было сложно, это ничего не сказать. Это как темный лес, для человека который вообще с компьютером на вы, а тут нужно сразу начинать делать домашнее задание на разных конструкторах. Были и слезы и переживания, что не смогу, не получится, но дорогу осилит идущий!! Через пару месяцев стало полегче, а через полгода обучения, не скажу, что я профи по домашним заданиям, но слез уже не было. Интересно, увлекательно и это профессия будущего, я уверена на все 100%!!! Так, что не бойтесь начинать с нуля, совершенно что- то новое, учиться можно и нужно в любом возрасте! Надеюсь, что GB как и обещали помогут с трудоустройством! Потому, что теперь, хочется работать по новой профессии!

DianDi
с Отзовик

Прослушал вводный курс. Все понятно, позитивно и качественно. Все люди на позитиве, с приятными лицами, качественно объясняют.
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Харченко Алексей
со Сравни.ру

Программа обучения соответствует современным реалиям. Преподаватели школы имеют практические наработки в областях, в которых преподают. Методики занятий выстроены эффективно, что позволяет освоить новую профессию с нуля. Я довольна обучением 👍👍👍
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Ирина
со Сравни.ру

Работаю интернет-маркетологом и периодически прохожу обучение, чтобы быть в теме. Закончил обучение на веб-аналитика от Гик брейнс. Не буду распространятся об организации учебы-здесь все почти хорошо. Почти, потому что нет возможности работать с телефона и слушать занятия. И по началу было сложно понять интерфейс сайта. Что куда нажимать, чтоб прикрепить дз. Расписание тоже не сразу нашел. Не знаю может я один такой. От результата учёбы доволен больше, чем от организации. Много работы с аналитиками, usability-исследования, стала лучше понятна сквозная аналитика. Учат использовать широкий инструментарий для исследований. После курса моя работа стала значительно эффективней и выполняется быстрей. Руководство это довольно быстро отметило

Алексей
с mooc

Проходила несколько курсов. Digital marketing очень понравился, все хорошо структурировано, был преподаватель Гиорги Грдзелишвили из Сбер Маркетинга, очень понятно легко без перегрузки терминами рассказывает, хочется смотреть и приходить.Любой начинающий поймет.Все презентации в хорошем качестве, в любой момент можно вернуться и посмотреть.

Дарья
с Zoon

Очень понравился курс по маркетингу, все понятно, без воды, четко и по делу! Бывает придешь на курс, и слушаешь не понимаешь о чем, просто тратишь время в пустую. Но тут обратная история - минимум затраченного времени+максимум полученной информации (полезной информации!)
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Дарья
со Сравни.ру

Очень нравится и само обучение и то, как все устроено. Учусь маркетингу, можно в любой момент задать вопрос преподавателю, куратор всегда на связи. Особенно понравился курс по контенту, который ведет Ольга Смирнова, и курс по таргету от Дмитрия Чинянина. Компания очень лояльно подходит к жизненным обстоятельствам студента — можно продлить сроки сдачи практических заданий или вовсе перезаписаться в другую группу, если сильно отстаешь.
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Xina Go
с Zoon

Часто задаваемые вопросы

Зачем мне выбирать этот курс, а не сразу получать профессию?

На курсе вы посвятите 3 месяца изучению основ маркетинга. Во время этого блока вы узнаете, как маркетолог помогает решать задачи бизнеса, научитесь составлять стратегию продвижения, грамотно ставить цели и KPI. Это поможет вам получить сильную маркетинговую базу и в будущем легко сменить профессию, когда вы захотите. В процессе вы попробуете решать задачи разных специалистов и поймете, какая специализация вам действительно подходит.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Как мне выбрать подходящую профессию во время обучения?

На курсе вы сначала будете 3 месяца изучать основы интернет-маркетинга. За это время вы начнете ориентироваться в профессиях и поймете, какая подходит вам больше. На следующем этапе вы можете выбрать любую из четырех профессий, по которой получите углубленные знания: таргетинг, контекстная реклама, SMM или SEO-продвижение.

Как получить бесплатный доступ к платным программам от партнеров?

Во время обучения вам расскажут, как открыть доступ, а если возникнут трудности — напишите куратору или поддержке студентов.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут