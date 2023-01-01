О профессии
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
Кому подойдет курс
Получите все
нужные навыки
Junior
Специалист по контекстной рекламе
Желаемая зарплата
от 80 000₽
Программа обучения
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Специалистом по контекстной рекламе
образовательной лицензии
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Преподаватели — лидеры IT отрасли
Генеральный директор ООО «Нейроинфотех»
SMM-маркетолог, таргетолог
Product Owner
Head of Digital Marketing, Chief Marketing Officer
Интернет-маркетолог
Эксперт в области интернет-маркетинга
Эксперт по контент-маркетингу
Операционный директор маркетингового агентстваPRAVDA
Эксперт по продвижению в соцсетях
Руководитель маркетинга
Бренд-менеджер
Бренд-менеджер
Бренд-менеджер
Бренд-менеджер
Мы помогаем с трудоустройством
Как проходит обучение
общение и практика
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.