Востребованная профессия для бизнеса и образования
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Методист образовательных программ
Желаемая зарплата
от 80 000₽
Добавите реальный проект в портфолио
Пройдете все этапы разработки обучения: от составления брифа до презентации программы членам жюри
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать эксперты сферы образования
Тимлид методического центра «Яндекс Практикума»
Директор по бизнес-развитию в Skypro
Продюсер проектов в InLiberty и Arzamas
CEO Rocketslides и Codesign.io
Режиссер выступлений в glebshu.life
Руководитель проекта Development Education
Педагогический дизайнер в бюро «Метко». Бизнес-тренер
Руководитель отдела педагогического дизайна в LEVEL
Руководитель методического отдела в Skillbox
Руководитель программ педагогических практик Skillbox
Автор учебных программ в Most creative camp
Руководитель направления «Словесность» в «Яндекс Учебнике»
Практикуйтесь еще больше на мероприятиях
Вы сможете разобрать любые вопросы и свои кейсы с экспертом, узнать больше о работе продюсеров и методистов, обсудить свое карьерное развитие
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Введение в образование
- Верхнеуровневые алгоритмы проектирования
- Исследование для создания образовательного продукта
- Цели и концепция программы
- Каналы коммуникации
- Модели проектирования
- Форматы учебных активностей
- Мотивация студента и мотивационный дизайн программы
- Оценивание деятельности и мотивации
- Создание практических заданий
- Создание тестов
- Проектирование образовательных материалов
- Оценка качества курса
- Креатив в разработке программы
- Заключение: будущее образования — как проектировать сейчас для завтрашнего дня
- Работа с контентом, взаимодействие с экспертами
- 4C/ID
- Обзор актуальных LMS: GetCourse, iSpring, CORE, «Эквио», Teachbase
- Работа с заказчиком обучения
- Анализ ЦА
- Форматы контента и доставки контента
- Работа с контентом и экспертом
- Разработка тестовых заданий
- Создание лонгридов с адаптивной версткой под разные устройства
- Визуализация материалов
- Работа с конструктором
- Сопровождение обучения и путь пользователя
- Метрики качества онлайн-курса
- Образовательная среда
- Образовательные онлайн-платформы
- Общение со слушателями образовательной программы
- Онлайн-платформы для проведения занятий
- Цифровые инструменты и сервисы
- Подготовка к онлайн-занятию и общение со спикером
- Парадигмы обучения (бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм), ценность для методиста
- Задачи методиста в академической и бизнес-среде
- Особенности создания образовательных программ в разных образовательных институциях
- Погружение в актуальные образовательные подходы
- Отслеживание трендов
- Структура презентации
- Тексты в презентациях
- Инфографика. Подготовка и анализ данных
- Визуализация данных
- Основы сильных выступлений
- Подготовка к выступлению
- Анализ перед созданием программы
- Организация образовательной среды в онлайн-обучении. Особенности разных LMS и их альтернатива
- Сервисы для визуализации и групповой работы
- Сервисы для проведения онлайн-занятий
- Основы продвижения образовательного продукта
- Тайм-менеджмент: ловушки в управлении временем
- Тактический тайм-менеджмент
- Стратегический тайм-менеджмент
- Бонус-модуль. Разбор инструментов тайм-менеджмента
- Распознавание своих эмоций
- Распознавание эмоций окружающих
- Управление выгоранием
- Управление стрессовыми ситуациями: конфликтами, кризисами, нестандартными ситуациями
- Анатомия конфликта
- Развитие конфликта
- Пассивные стратегии решения конфликта
- Активные стратегии решения конфликта
- Управление собой
- Управление задачами и фокусом внимания
- Техники переговоров
- Эффективные коммуникации онлайн
- Мощные техники переписки
- Межкультурная коммуникация
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали квалифицированным методистом
образовательной лицензии
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
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