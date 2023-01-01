Профессия Методист

Методист проектирует программы обучения: от подготовки качественных материалов до разработки трека студента
Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

Курс входит в магистерскую программу НИУ ВШЭ

Высокое качества курса

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Востребованная профессия для бизнеса и образования

Крупные компании ищут методистов и предлагают высокие зарплаты — 60% вакансий находятся в корпоративном сегменте
Сможете работать в вузе или школе, создавать корпоративное обучение и вести несколько проектов одновременно
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 140 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Методист образовательных программ

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Навыки

  • Разработка учебных программ для бизнеса
  • Продюсирование курсов
  • Работа с мотивацией учащихся
  • Подготовка разных обучающих форматов
  • Подготовка корпоративного обучения
  • Оценка качества методов обучения
  • Управление командой проекта
  • Обучение тренеров и экспертов курса
  • Презентация и ведение переговоров

Добавите реальный проект в портфолио

Проектирование образовательной программы

Пройдете все этапы разработки обучения: от составления брифа до презентации программы членам жюри

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше усваивался, вы постоянно будете выполнять задания и закреплять пройденную теорию практикой
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

С вами будут работать эксперты сферы образования

Андрей Мельниченко

Тимлид методического центра «Яндекс Практикума»

Михаил Свердлов

Директор по бизнес-развитию в Skypro

Наталья Гребенщикова

Продюсер проектов в InLiberty и Arzamas

Вадим Михалев

CEO Rocketslides и Codesign.io

Глеб Шулишов

Режиссер выступлений в glebshu.life

Никита Отставнов

Руководитель проекта Development Education

Наталья Антонова

Педагогический дизайнер в бюро «Метко». Бизнес-тренер

Алена Майорова

Руководитель отдела педагогического дизайна в LEVEL

Марина Харахордина

Руководитель методического отдела в Skillbox

Кирилл Прудников

Руководитель программ педагогических практик Skillbox

Михаил Герасимов

Автор учебных программ в Most creative camp

Анна Булгакова

Руководитель направления «Словесность» в «Яндекс Учебнике»

Практикуйтесь еще больше на мероприятиях

Каждый месяц проводим встречу с комьюнити методистов и экспертами

Вы сможете разобрать любые вопросы и свои кейсы с экспертом, узнать больше о работе продюсеров и методистов, обсудить свое карьерное развитие

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
1 проект
94 часа теории
261 час практики
Основные курсы
Методист образовательных программ
13 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Введение в образование
  • Верхнеуровневые алгоритмы проектирования
  • Исследование для создания образовательного продукта
  • Цели и концепция программы
  • Каналы коммуникации
  • Модели проектирования
  • Форматы учебных активностей
  • Мотивация студента и мотивационный дизайн программы
  • Оценивание деятельности и мотивации
  • Создание практических заданий
  • Создание тестов
  • Проектирование образовательных материалов
  • Оценка качества курса
  • Креатив в разработке программы
  • Заключение: будущее образования — как проектировать сейчас для завтрашнего дня
  • Работа с контентом, взаимодействие с экспертами
  • 4C/ID
  • Обзор актуальных LMS: GetCourse, iSpring, CORE, «Эквио», Teachbase
Разработка корпоративных онлайн-курсов
11 практических заданий
  • Работа с заказчиком обучения
  • Анализ ЦА
  • Форматы контента и доставки контента
  • Работа с контентом и экспертом
  • Разработка тестовых заданий
  • Создание лонгридов с адаптивной версткой под разные устройства
  • Визуализация материалов
  • Работа с конструктором
  • Сопровождение обучения и путь пользователя
  • Метрики качества онлайн-курса
Образовательная среда и сопровождение обучения
6 практических заданий
  • Образовательная среда
  • Образовательные онлайн-платформы
  • Общение со слушателями образовательной программы
  • Онлайн-платформы для проведения занятий
  • Цифровые инструменты и сервисы
  • Подготовка к онлайн-занятию и общение со спикером
Современные теории обучения
5 практических заданий
  • Парадигмы обучения (бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм), ценность для методиста
  • Задачи методиста в академической и бизнес-среде
  • Особенности создания образовательных программ в разных образовательных институциях
  • Погружение в актуальные образовательные подходы
  • Отслеживание трендов
Презентации и публичные выступления
5 практических заданий
  • Структура презентации
  • Тексты в презентациях
  • Инфографика. Подготовка и анализ данных
  • Визуализация данных
  • Основы сильных выступлений
  • Подготовка к выступлению
Дополнительные курсы
Ключевые навыки продюсера онлайн-курсов
5 практических заданий
  • Анализ перед созданием программы
  • Организация образовательной среды в онлайн-обучении. Особенности разных LMS и их альтернатива
  • Сервисы для визуализации и групповой работы
  • Сервисы для проведения онлайн-занятий
  • Основы продвижения образовательного продукта
Тайм-менеджмент
4 практических задания
  • Тайм-менеджмент: ловушки в управлении временем
  • Тактический тайм-менеджмент
  • Стратегический тайм-менеджмент
  • Бонус-модуль. Разбор инструментов тайм-менеджмента
Эмоциональный интеллект и лидерство
4 практических задания
  • Распознавание своих эмоций
  • Распознавание эмоций окружающих
  • Управление выгоранием
  • Управление стрессовыми ситуациями: конфликтами, кризисами, нестандартными ситуациями
Управление конфликтами
4 практических задания
  • Анатомия конфликта
  • Развитие конфликта
  • Пассивные стратегии решения конфликта
  • Активные стратегии решения конфликта
Руководитель команды разработки
2 практических задания
  • Управление собой
  • Управление задачами и фокусом внимания
Искусство коммуникации
4 практических задания
  • Техники переговоров
  • Эффективные коммуникации онлайн
  • Мощные техники переписки
  • Межкультурная коммуникация

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали квалифицированным методистом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
6 215 ₽⁠/⁠мес.
3 108 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

У меня нет специального образования, мне подойдет курс?

Да, курс расчитан на новичков в профессии. Вам не нужно профильное образование, чтобы обучаться, — все необходимые знания вы получите на курсе.

Я много лет работаю педагогом, есть ли смысл проходить курс?

Да, курс поможет вам получить управленческие навыки и акутализировать свои знания. Вы изучите современные подходы к обучению, новые форматы для работы. Сможете применить новые знания в работе и повысить свою квалификацию.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Менеджмент Методист
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут