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Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
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Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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Junior
Финансовый менеджер
Желаемая зарплата
от 65 000₽
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и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать финансисты с опытом 10+ лет
Инвестиционный директор. Более 12 лет работает в финансах
Управляющий директор банка. Сертифицированный специалист FCCA
Инвест-банкир. Независимый консультант
Сертифицированный тренер по MS Office
CFO в международной компании, MBA
Финдиректор Skillbox. Член совета директоров в MD Medical Group
Бизнес-аналитик Mail.ru Group
Консультант BCG
Спикер курса — эксперт отрасли
Участвовал в проектах по строительству и реконструкции газораспределительных пунктов в Измайлово, Бабушкино и Люблино, реконструкции газопроводов перед запуском МЦК. Работает с AutoCAD 5 лет.
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Управленческий учет
- Анализ затрат в управленческом учете
- Калькуляция себестоимости
- Финансовое планирование и контроль
- Планирование и согласование платежей
- Описание процессов бюджетирования, инвестиционного анализа и финансового моделирования
- Расчет финансовой модели: объемные показатели и выручка, расходы, налоги, прибыль.
- Блок входных данных: объемные показатели, ОПУ, баланс
- ОДДС и показатели эффективности
- Бюджетирование
- План-факт анализ
- Основные принципы бухгалтерского учета
- Виды отчетностей
- Работа с 1С и интерпретация данных
- Международные стандарты финансовой отчетности
- Анализ макроэкономических факторов
- Анализ рынка
- Анализ финансовой отчетности
- Финансирование компании и ее финансовая устойчивость
- Рабочий капитал
- Юнит-экономика
- Введение в анализ рисков
- Подготовка к разработке презентации и техническое задание на презентацию
- Генерация идей и сбор данных для презентации
- Построение логических взаимосвязей и структурирование презентации. Универсальная структура
- Наполнение структуры презентации, составление сценария и раскадровка
- Создание и оформление диаграмм
- Интерфейс PowerPoint. Создание и редактирование слайдов
- Работа со стилем презентации: единый стиль, цвет и шрифт, форматирование текста
- Работа с фигурами, таблицами и изображениями
- Финализация презентации
- Дизайнерская база презентации для финансиста
- Как подготовиться к выступлению
- Выступление
- Типичные ошибки при составлении презентаций и как их избежать
- Интерфейс Excel. Книги и листы
- Структура листа. Ввод и обработка данных
- Форматы и значения. Стилевое и условное форматирование
- Анализ таблиц. Печать таблиц
- Проверка данных и поиск ошибок
- Сводные таблицы
- Вычисления и формулы. Умные таблицы
- Функции подсчета и суммирования. Статистические функции. Функции округления
- Логические функции
- Текстовые функции и инструменты
- Функции для работы с датой и временем
- Условное форматирование с применением формул
- Функции поиска и подстановки данных
- Расширенный фильтр и функции баз данных
- Формулы массива. Динамические массивы
- Базовые диаграммы и спарклайны
- Сложные диаграммы. Динамические диаграммы
- Оптимизация и прогнозирование
- Связывание книг. Импорт и обработка данных из внешних источников
- Импорт и обработка данных с помощью инструментов Power Pivot и Power Query
- Макросы, макрорекордер и редактор VBA
- Создание кода. Объектная модель Excel. Свойства и методы
- Работа с объектами и функциями
- Алгоритмизация: циклы, массивы, конструкции
- Совместная работа с документами. Сортировка. Фильтры и фильтрация
- Сводные таблицы
- Визуализация данных
- Проверка данных
- Правила работы с формулами
- Типы диапазонов, связывание листов и документов между собой. Функция IMPORTRANGE
- Функции суммирования и подсчета
- Логические и текстовые функции
- Функции для работы с датой и временем
- Работа с диапазонами: основные функции (ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, SORT)
- FILTER
- QUERY: синтаксис, SELECT, WHERE, ORDER BY
- Скрипты
- QUERY: продвинутый уровень
- Работа с диапазонами: продвинутые функции (СМЕЩ, FILTER — сложные кейсы)
- Статистические функции и функции баз данных
- Функции импорта и массива
- Инструмент «Анализ данных»
- Продвинутые текстовые функции
- Диаграммы и спарклайны: дополнительные примеры
- Дополнения Google-таблиц
- Основа скриптов и пользовательские функции
- Блок работы со скриптами в таблице
- Скрипты — проекты
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