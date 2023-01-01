Профессия Финансовый менеджер

Финансовый менеджер улучшает показатели бизнеса с помощью управленческого учета и финансовой аналитики
Быстрое погружение

Освоите новую профессию за 3 месяца

70% курса — практика

На кейсах реальных компаний и по задачам от экспертов

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Станьте ключевым сотрудником компании

Финменеджеры нужны везде: в финтехе, IT, производствах, торговле, строительстве. Многие работают удаленно
Вы пройдете модули по бухучету и презентациям — будете понимать, как работают цифры в отчетах
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Junior, после курса

~ 100 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 135 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

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Junior

Финансовый менеджер

Желаемая зарплата

от 65 000₽

Инструменты

Excel

Google Sheets

Финмодели

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Управленческий учет

Навыки

  • Умею читать и анализировать финансовую отчетность
  • Работаю с Google Sheets и Excel на продвинутом уровне
  • Могу проводить финансовое моделирование
  • Умею оценивать рыночную стоимость компании
  • Провожу анализ чувствительности и сценарный анализ
  • Использую макросы VBA в финансовых моделях
  • Предлагаю идеи по корректировке финансовой стратегии
  • Провожу расчет и оптимизацию рабочего капитала
  • Знаю инструменты финансирования
  • Рассчитываю юнит-экономику
  • Могу проводить план-фактный анализ и анализ внешней среды

Добавите 2 сильных проекта в свое портфолио

Финансовая модель компании: годовой бюджет, юнит-экономика, расчет инвестиционного проекта

Оценка инвестиционной привлекательности: анализ отрасли, финансовой отчетности, бизнес-моделей

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика на кейсах реальных компаний
70% курса — практика, на которой вы будете разбирать кейсы и выполнять задания от экспертов МТС, X5 Retail Group, «Норильского никеля» и других компаний
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать финансисты с опытом 10+ лет

Дмитрий Бородин

Инвестиционный директор. Более 12 лет работает в финансах

Надежда Лебедева

Управляющий директор банка. Сертифицированный специалист FCCA

Александр Комов

Инвест-банкир. Независимый консультант

Ренат Шагабутдинов

Сертифицированный тренер по MS Office

Юрий Герман

CFO в международной компании, MBA

Виталий Устименко

Финдиректор Skillbox. Член совета директоров в MD Medical Group

Софья Григорук

Бизнес-аналитик Mail.ru Group

Юлия Плакущая

Консультант BCG

Спикер курса — эксперт отрасли

Ильдар Тимербаев, инженер, специалист по работе в AutoCAD

Участвовал в проектах по строительству и реконструкции газораспределительных пунктов в Измайлово, Бабушкино и Люблино, реконструкции газопроводов перед запуском МЦК. Работает с AutoCAD 5 лет.

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
2 проекта
100 часов теории
355 часов практики
Основные курсы
Введение в управленческий учет
4 практических задания, 1 итоговый проект
  • Управленческий учет
  • Анализ затрат в управленческом учете
  • Калькуляция себестоимости
  • Финансовое планирование и контроль
  • Планирование и согласование платежей
Планирование и анализ в корпоративных финансах
9 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Описание процессов бюджетирования, инвестиционного анализа и финансового моделирования
  • Расчет финансовой модели: объемные показатели и выручка, расходы, налоги, прибыль.
  • Блок входных данных: объемные показатели, ОПУ, баланс
  • ОДДС и показатели эффективности
  • Бюджетирование
  • План-факт анализ
Введение в бухгалтерский учет
1 практическое задание
  • Основные принципы бухгалтерского учета
  • Виды отчетностей
  • Работа с 1С и интерпретация данных
  • Международные стандарты финансовой отчетности
Финансовый анализ
6 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Анализ макроэкономических факторов
  • Анализ рынка
  • Анализ финансовой отчетности
  • Финансирование компании и ее финансовая устойчивость
  • Рабочий капитал
  • Юнит-экономика
  • Введение в анализ рисков
Дополнительные курсы
Презентации для финансистов
13 практических заданий
  • Подготовка к разработке презентации и техническое задание на презентацию
  • Генерация идей и сбор данных для презентации
  • Построение логических взаимосвязей и структурирование презентации. Универсальная структура
  • Наполнение структуры презентации, составление сценария и раскадровка
  • Создание и оформление диаграмм
  • Интерфейс PowerPoint. Создание и редактирование слайдов
  • Работа со стилем презентации: единый стиль, цвет и шрифт, форматирование текста
  • Работа с фигурами, таблицами и изображениями
  • Финализация презентации
  • Дизайнерская база презентации для финансиста
  • Как подготовиться к выступлению
  • Выступление
  • Типичные ошибки при составлении презентаций и как их избежать
Excel
20 практических заданий
  • Интерфейс Excel. Книги и листы
  • Структура листа. Ввод и обработка данных
  • Форматы и значения. Стилевое и условное форматирование
  • Анализ таблиц. Печать таблиц
  • Проверка данных и поиск ошибок
  • Сводные таблицы
  • Вычисления и формулы. Умные таблицы
  • Функции подсчета и суммирования. Статистические функции. Функции округления
  • Логические функции
  • Текстовые функции и инструменты
  • Функции для работы с датой и временем
  • Условное форматирование с применением формул
  • Функции поиска и подстановки данных
  • Расширенный фильтр и функции баз данных
  • Формулы массива. Динамические массивы
  • Базовые диаграммы и спарклайны
  • Сложные диаграммы. Динамические диаграммы
  • Оптимизация и прогнозирование
  • Связывание книг. Импорт и обработка данных из внешних источников
  • Импорт и обработка данных с помощью инструментов Power Pivot и Power Query
Excel: макросы
5 практических заданий
  • Макросы, макрорекордер и редактор VBA
  • Создание кода. Объектная модель Excel. Свойства и методы
  • Работа с объектами и функциями
  • Алгоритмизация: циклы, массивы, конструкции
Google-таблицы
10 практических заданий
  • Совместная работа с документами. Сортировка. Фильтры и фильтрация
  • Сводные таблицы
  • Визуализация данных
  • Проверка данных
  • Правила работы с формулами
  • Типы диапазонов, связывание листов и документов между собой. Функция IMPORTRANGE
  • Функции суммирования и подсчета
  • Логические и текстовые функции
  • Функции для работы с датой и временем
  • Работа с диапазонами: основные функции (ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, SORT)
  • FILTER
  • QUERY: синтаксис, SELECT, WHERE, ORDER BY
  • Скрипты
Google-таблицы: продвинутый уровень
7 практических заданий
  • QUERY: продвинутый уровень
  • Работа с диапазонами: продвинутые функции (СМЕЩ, FILTER — сложные кейсы)
  • Статистические функции и функции баз данных
  • Функции импорта и массива
  • Инструмент «Анализ данных»
  • Продвинутые текстовые функции
  • Диаграммы и спарклайны: дополнительные примеры
  • Дополнения Google-таблиц
Google-таблицы: скрипты
3 практических задания
  • Основа скриптов и пользовательские функции
  • Блок работы со скриптами в таблице
  • Скрипты — проекты

Получите презентацию
курса и консультацию

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Мы получили вашу
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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали профессиональным финансовым менеджером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
4 291 ₽⁠/⁠мес.
2 146 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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20
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50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Я никогда не работал с финансами, мне подойдет курс?

Курс расчитан на тех, кто в какой-либо форме работал с финансами и хочет прокачать навыки в аналитике и управлении. Без опыта вы сможете учиться, но тогда стоит уделить особое внимание базовым темам и профильной литературе. С помощью и поддержкой кураторов и студентов курса у вас все обязательно получится.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы гарантируете трудоустройство?

Да, для этого курса действует гарантия трудоустройства. Чтобы ее получить, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Базовый
3 985 ₽/мес.
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-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут