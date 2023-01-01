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При покупке любого курса от GeekBrains
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Образование от VK

Курс «Геймдизайнер»

Вы освоите главные технологии, которые применяются в дизайне компьютерных игр, научитесь создавать игровые миры, удерживать интерес, продумывать сюжет, монетизировать проекты. Освоите профессию, благодаря которой игры любят по всему миру.

Длительность: 7 месяцев по 8 часов в неделю

Изучаемые технологии
Unity Unity
Unreal Engine Unreal Engine
Visual Studio Visual Studio
GitLab GitLab
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 11354 ₽ в месяц
от 3293 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Цены вырастут через:
00
Дней
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Часов
00
Минут
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Секунд
Оставьте заявку

Старт обучения каждые 10 дней

TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку

Старт обучения каждые 10 дней

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О профессии

Геймдизайнер — специалист, который создает игровые миры. Продумывает его механики, возможности и внешний вид. Геймдизайнер начинает с проработки идеи и основной концепции игрового мира, а затем продумывает детали и физику процессов. Благодаря таким специалистам тысячи инди-игр и студийных проектов стали культовыми.

Нарратив

Дизайнер создает игровые механики, прописывает мир и его возможности. Продумывает, какие эмоции будет испытывать игрок на каждом этапе и что его ждет от игры.

Источник: hh.ru
Интерфейс

Дизайнер продумывает всё от прототипа до финальной версии. Помогает игроку понять, как играть в игру и какие возможности геймплея у него есть.

Источник: Минцифры России
Монетизация

Геймдизайнер продумывает механику монетизации игры и выбирает оптимальную: подписка, покупка предметов, реклама или другой подходящий способ.

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Junior
С опытом до 1 года
~80 000 ₽
Middle
С опытом 1–3 года
~150 000 ₽
Senior
С опытом 3+ лет
~200 000 ₽
300+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
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Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Стажировка в Gamebox

Лучшие студенты курса могут поработать в студии над собственным проектом или с заказчиками
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Нетворкинг и комьюнити

Вы пообщаетесь с единомышленниками, руоводителями студий и другими экспертами
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Обучение на практике

Решите более 50 практических задач и соберете 8 объемных кейсов для портфолио
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Гарантия трудоустройства

Найдите новую работу за 3 месяца с помощью Центра карьеры
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Начинающим геймдизайнерам

которые хотят изучить инструменты и технологии, пополнить портфолио и начать карьеру в гейдеве

Дизайнерам и художникам

которые хотят создавать игровые миры, начать работать c Unity и Unreal Engine. Устроиться в студию или работать на фрилансе

Программа обучения

Основной блок

7 месяцев

Геймдизайн
Введение в геймдизайн
Узлы игрового дизайна
Определяем сеттинг
Прописываем героя
Описываем возможные действия героя и окружения
Обозначаем пространство и неигровых персонажей
Даём игроку выбор
Определяем цели игры
Вводим правила и обучаем игрока
Этапы и процессы игровой разработки
Издание игры
Технические основы разработки игр
Актуальные платформы распространения игр
Игровые движки
Технические основы работы с графикой
Контроль версий
Системы для постановки задач
Конфигурационные файлы
Прототипирование игр
Создание игры в Unity Bolt
Финальная работа: разработка прототипа игры на Unity Bolt
Документация
Работа с документацией на игровых проектах
Продюсерская документация
Геймдизайнерская документация
Технические средства документооборота и магазины приложений
Маркетинговая документация
Проектная документация
Документация арт-отдела
Административная структура, подбор персонала и экономика проекта
Техническая документация
Финальная работа: подготовка геймдизайн-документа
Игровой баланс
Введение в игровой баланс
Виды игрового баланса
Методы игрового баланса
Инструменты баланса игр
Практическое применение баланса. Часть 1
Практическое применение баланса. Часть 2
Математический баланс боевой системы
Игровая экономика
Анализ экономики игры
Баланс F2P и фримиум игр
Проверка игрового баланса
Финальная работа: подготовка, анализ и описание баланса для игры
Итоговый проект
Разработка прототипа игры на Unity Bolt

Дополнительные курсы

Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока

Монетизация в играх
Основные модели монетизации
Составные части игры
Игровая экономика: часть 1
Игровая экономика: часть 2
Тренды в монетизации
Тестирование монетизации: часть 1
Тестирование монетизации: часть 2
Рекламная монетизация
Акционная активность: часть 1
Акционная активность: часть 2
Связь монетизации с аналитикой
Подписная модель
Итоговая работа
Разработчик игр на Unreal Engine
Создание проекта, интерфейс редактора, базовые операции
Базовые классы, настройки проекта, структура проекта и движка
Как использовать Git при работе в одиночку
Actor: создание и наполнение
Blueprints.: переменные, функции, управление потоком
Blueprints: взаимодействие между Actor
Blueprints: наследование, массивы
Blueprints: Construction Script, Spawn, Event Dispatcher
Blueprints: Отладка, Тестирование
Blueprints: сборка Инструменты для разработки на С++. Первый код
Разработка на С++ в процедурном стиле
Препроцессор и его директивы
Создание проекта, создание базовых классов на C++, настройка проекта
Правила создания классов и объектов, заголовки и макросы
Массивы. Преобразование типов данных
Классы и объекты в С++. Инкапсуляция
Указатели и ссылки
Классы и объекты в С++. Наследование
Структуры, перечисления
Классы и объекты в С++. Полиморфизм
Финальная работа: игра в жанре «арканоид»
Разработчик на Unity с нуля
Введение
Работа с ассетами на сцене
Знакомство с интерфейсами
Создание и использование скриптов
Практикум по C#
Работа со временем в Unity
Создание игры Save the Village
Перемещение и вращение
Знакомство с физическим движком
Знакомство с физическим движком. Часть 2
Игра «Wild Ball». Часть 1
Игра «Wild Ball». Часть 2
Игра «Wild Ball». Часть 3
Игра «Wild Ball». Часть 4: Текстуры и Материалы
Нарративный дизайн видеоигр
Платформер. Часть 1
Платформер. Часть 2
Платформер. Часть 3
Платформер. Часть 4
Знакомство с Blender
Props Modeling
Blender: Работа с материалами
Low Poly character
Создание игрового ландшафта
TimeLinesCineMachine
Постпроцессинг
Командная разработка
Игра «Crazy Run». Часть 1
Игра «Crazy Run». Часть 2
Геймдизайн
AI и Поиск пути
Raycasts
Игра «DarkLand»
Информация об итоговой работе
Пятый проект: финальная работа. Игра в жанре 2D Scroll Shooter.
Система контроля версий GIT
Работаем с Git на своём компьютере
Работаем с удалённым репозиторием
Командная работа в Git
Сравнение версий и отмена изменений
Инструменты и правила работы с Git

Запросить полную и подробную программу обучения

Индивидуальная поддержка по трудоустройству

3 месяца средний срок, за который студенты находят работу
Вернем деньги за обучение, если вы не найдете работу с нашей помощью
01

Составим starter-pack для любой карьеры

Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию

02

Проведем тестовые собеседования

Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать

03

Откроем доступ к 1 000+ вакансиям наших партнеров

А также будем рекомендовать вас напрямую

04

Подготовим к реальным интервью с работодателем

Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер

Наши выпускники работают. И вы будете

В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру

Каналы с лайфхаками для развития карьеры

Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами

Интервью со студентами, которые уже работают

Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства

База знаний для развития карьеры

Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры

Что нужно сделать, чтобы получить гарантию трудоустройства:
  • 1Активно участвовать в поиске работы — со своей стороны мы дадим знания, вакансии и рекомендации, от вас зависит все остальное
  • 2Сдать итоговую аттестацию на 4 или 5 баллов
  • 3Пройти обучение в Центре карьеры
  • 4Пройти все модули основной программы обучения
  • 5Обратиться за помощью о трудоустройстве не позднее трех месяцев после последнего урока финального модуля программы обучения
  • 6Пройти все дополнительные модули программы
  • 7Сдавать домашние задания в обозначенные сроки
  • 8Быть совершеннолетним на момент обращения
  • 9Пройти промежуточные аттестации на 4 или 5 баллов
  • 10Иметь право официально работать на территории РФ

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Николай Дыбовский
Основатель и руководитель культовой студии Ice-Pick Lodge
Опыт:
Почти 20 лет в разработке игр. Руководит студией Ice-Pick Lodge, выпустившей 6 игр. Сейчас работает над 7-й. Куратор профиля «Геймдизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ в «Сколково». Был геймдизайнером на проектах Мор: Утопия и Тук-Тук-Тук.
Алексей Пешехонов
Игровой продюсер, руководитель студии Blini Games, преподаватель в НИУ ВШЭ
Опыт:
Спикер в Skillbox и преподаватель менеджмента игровых проектов в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Руководитель студии Blini Games, продюсер, проджект-менеджер, гейм-дизайнер. Работал в компаниях «Бука», Gaijin Entertainment, 2reallife, Wargaming.net, участвовал в создании игр «Инди кот», Pacific Storm, Miracle Match 3, World of Tanks и других.
Константин Сахнов
Руководитель студии Vengeance Games
Опыт:
Основатель Vengeance Games, разработчик браузерных, мобильных и PC-игр (Panzar, Evolution: Heroes of Utopia, «Тени возмездия» и «Возмездие: тени Антары»), в прошлом совладелец издательства Justforward и директор игрового департамента Rocket Jump. Спикер курсов «Игровой баланс» и «Профессия Нарративный дизайнер», один из авторов книги «Хочу в геймдев! Основы игровой разработки для начинающих».
Алексей Лукьянов
CTO в Garage Whale
Опыт:
Занимается программированием больше 20 лет, из них 10 работает на Unity. Быв. Tech Lead Unity Developer в AZUR GAMES и Red Rift. Сейчас работает техлидом в компании Playkot.
Иван Гущин
Арт-директор District Zero
Опыт:
9 лет опыта в 3D и VFX. Эксперт по Maya и Unreal Engine 4.
Михаил Овчинников
Ведущий разработчик Badoo. Стаж в разработке: 10+ лет
Опыт:
Специалист в области разработки высоконагруженных систем и обработки больших данных. Докладчик крупнейших IT-конференций России. 2009–2013. Веб-разработчик и тимлид в издательстве «Вокруг Света». 2013–2016. Разработчик в Badoo Development. 2016–2018. Разработчик в Badoo UK, Лондон. С декабря 2018 года — Engineering Manager в крупной социальной сети.
Павел Горкин
C++/Blueprints-разработчик
Опыт:
Разработчик игр на PC, PS4, IOS, Android, VR. Преподаватель факультативных университетских курсов и конференций по разработке на Unreal Engine.
Сергей Анцукевич
Технический директор District Zero
Опыт:
C++/Blueprints-разработчик. Евангелист Unreal Engine.
Александра Хубецова
Операционный директор в компании Panoramik
Опыт:
Больше 5 лет работает в геймдеве в области маркетинга поддержки клиентов. Создавала обучающие гайды для новичков и наставников в геймдеве.
Артур Алдошин
Technical Artist
Опыт:
Создаёт текстуры и материалы для игр в Substance Designer.
Сергей Зыков
Account Director в SoftClub
Опыт:
15 лет опыта в маркетинге и PR. Выпустил в России более 100 проектов, включая игры серий Call of Duty, Tomb Raider, Hitman и Final Fantasy.
Юлия Рябова
Scrum Master
Опыт:
Имеет опыт работы с командами HR, маркетинга, разработки, креатива и анимирования.
Елизавета Уланкина
Геймдизайнер
Опыт:
Работала в Ice-Pick Lodge, Sobaka Studio и других студиях. Преподаватель профиля «Геймдизайн и Виртуальная реальность» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту — отвечаем в среднем за 20 минут.

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи лекций

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Онлайн разбор работ

Эксперты в прямом эфире разбирают работы и дают полезную обратную связь.

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
logo GeekBrains
license GeekBrains

Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мой компьютер для работы над проектами?
Курсы из основной программы можно проходить даже с телефона, особых требований к устройству нет.
Но если решите изучить курсы из дополнительной программы, то компьютер должен быть с такими минимальными характеристиками: процессор Intel Core i5 10 400 или AMD Ryzen 5 5600X; графический процессор Nvidia GeForce GTX 1050; оперативная память 8 GB, наличие SSD
Когда я могу попасть на стажировку в GameBox?
Попасть на стажировку можно после прохождения первых двух модулей программы. Для этого вам нужно будет выполнить тестовое задание.
На стажировке вы будете работать в команде с другими студентами над собственным проектом или выполнять задачу одного из заказчиков.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете работать в компании или на фрилансе — как вам будет удобнее.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Вы можете написать куратору группы или преподавателю в чат на платформе.
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат с поддержкой или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я уже работаю в геймдеве?
Да, если вы уже работаете в сфере, то программа поможет освоить новую сферу и углубить ваши знания.
Во время курса вы будете повторять основы, практиковаться у ведущих специалистов и изучать актуальные инструменты. Это поможет вам систематизировать знания и расширить спектр навыков.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
Образование от VK

Стоимость курса «Геймдизайнер»

от 11354 ₽ в месяц
от 3293 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из 8+
    проектов
  • Гарантия трудоустройства
    закреплена в договоре
  • Возможность стажировки
    в Gamebox
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
  • Вебинары с разбором работ
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