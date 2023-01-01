Не просто курс, а настоящее приключение
50+ текстов об игровом мире
Полное погружение в захватывающий сюжет с пользой для учебного процесса.
10+ оригинальных персонажей
Герои с уникальными чертами характера, объединённые желанием помочь освоить английский язык.
7 типов упражнений
Разнообразные тренировки, чтобы запоминать новое, не бояться аудирования и улучшать произношение.
50+ тематических уроков
Помогут прокачать английский с нуля до уверенного A2 с помощью ярких ассоциаций и нестандартного подхода.
Выгодные условия оплаты
Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
Можно вернуть до 13%
от цены курса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Стоимость курса
11 934 ₽/мес.
7 519 ₽/мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
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Часто задаваемые вопросы
В чём особенность методики? Насколько она эффективна?
В чём отличие курса для подростков от обычных занятий?
Помогаете ли вы подросткам с домашними заданиями по английскому языку, которые задают в школе?
Как подросток и его родители смогут наблюдать за прогрессом в обучении?
Можно ли отменять или переносить уроки?