Английский язык
для подростков
от 10 до 18 лет

Превратим английский из нелюбимого школьного предмета в увлекательное приключение и поможем заговорить на языке без зубрёжки и кипы учебников.
Готовим к ОГЭ и ЕГЭ

Актуальная лексика, которую можно использовать в реальной жизни

Беспроцентная рассрочка на срок до 24 месяцев.

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-37%
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скидки
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20
10
50
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Осталось мест в потоке:
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Не просто курс, а настоящее приключение

50+ текстов об игровом мире
Полное погружение в захватывающий сюжет с пользой для учебного процесса.
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10+ оригинальных персонажей
Герои с уникальными чертами характера, объединённые желанием помочь освоить английский язык.
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7 типов упражнений
Разнообразные тренировки, чтобы запоминать новое, не бояться аудирования и улучшать произношение.
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50+ тематических уроков
Помогут прокачать английский с нуля до уверенного A2 с помощью ярких ассоциаций и нестандартного подхода.
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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
11 934 ₽⁠/⁠мес.
7 519 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
До конца действия скидки осталось
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Часто задаваемые вопросы

В чём особенность методики? Насколько она эффективна?

Мы задействуем в процессе обучения все виды памяти: моторно-двигательную, слуховую, зрительную, ассоциативную и даже эмоциональную. Благодаря такому подходу иностранные слова не остаются лежать в памяти мёртвым грузом, а действительно переходят в живую речь. Кроме того, в каждом занятии и домашнем задании используются игровые механики. Так ребёнку будет не скучно, он с удовольствием будет поглощать новые знания и по-настоящему полюбит английский язык!

В чём отличие курса для подростков от обычных занятий?

Наши классические занятия проходят по программе, составленной для взрослых - лексика из этой программы не всегда будет актуальна для подростка. На этом же курсе подросток будет изучать английский на примере актуальных тем и трендов, так что сможет сразу использовать знания в реальной жизни. Сохранить мотивацию к обучению поможет захватывающая история с единым сюжетом, а новые типы упражнений, разработанные специально для этого курса, помогут подростку лучше справляться со стандартными школьными заданиями, такими как словарный диктант и аудирование.

Помогаете ли вы подросткам с домашними заданиями по английскому языку, которые задают в школе?

В рамках индивидуальных premium-занятий преподаватель может по запросу уделить часть времени школьным домашним заданиям, но структура урока останется выстроенной по программе курса Школы. Методика, по которой мы учим подростков английскому, отличается от школьного подхода к преподаванию языка. Подросток будет учиться говорить на английском и применять полученные знания на практике - как в школе, так и в повседневной жизни.

Как подросток и его родители смогут наблюдать за прогрессом в обучении?

Отслеживать прогресс во время обучения можно в личном кабинете: после каждого занятия на образовательной платформе появляется отчёт о выполненной работе. В чтобы получить подробную обратную связь, родители могут обратиться к преподавателю в мессенджере.

Можно ли отменять или переносить уроки?

Да, если предупредите преподавателя не позднее, чем за 8 часов до начала занятия. Количество возможных переносов и отмен зависит от вашего персонального графика обучения.

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20
10
50
Декор Декор
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Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут