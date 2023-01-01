Английский язык
для детей
от 5 до 10 лет

Занятия проходят по уникальной методике, которая помогает детям заговорить на английском, а не просто выучить грамматические правила.
Профессиональные педагоги с опытом работы с детьми

Запоминающиеся песенки вместо огромных письменных заданий

Гибкое расписание занятий — легко сочетать с другими кружками

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10
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Гарантируем повышение уровня английского

Старт с любого уровня
Поднимем английский ребенка на новый уровень, независимо от вашего текущего старта!
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Гарантированный успех
В случае, если ребенок не достигнет желаемого результата, мы предоставим бесплатные дополнительные занятия.
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Учим говорить по-английски
А не вставлять пропущенные слова в непонятные предложения, которые ребёнок никогда не использует в жизни.
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Обучаем по собственной методике
Используем песенки, мнемокарточки и игры для задействования моторно-двигательной, слуховой, зрительной и ассоциативной памяти.
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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

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Стоимость курса
10 542 ₽⁠/⁠мес.
6 642 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
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Часто задаваемые вопросы

В чём особенность методики? Насколько она эффективна?

Мы задействуем в процессе обучения все виды памяти: моторно-двигательную, слуховую, зрительную, ассоциативную и даже эмоциональную. Благодаря такому подходу иностранные слова не остаются лежать в памяти мёртвым грузом, а действительно переходят в живую речь. Кроме того, в каждом занятии и домашнем задании используются игровые механики. Так ребёнку будет не скучно, он с удовольствием будет поглощать новые знания и по-настоящему полюбит английский язык!

Нужно ли родителю присутствовать на уроках?

Родитель должен присутствовать только на вводном занятии, на котором ребёнок познакомится с преподавателем и погрузится в процесс обучения. В дальнейшем ваш ребёнок будет заниматься самостоятельно, ваша помощь может понадобиться только на этапе подключения к уроку. А отслеживать прогресс ребёнка вы сможете в вашем личном кабинете.

Помогаете ли вы детям с домашними заданиями по английскому языку, которые задают в школе?

Нет. Методика, по которой мы учим детей английскому, отличается от школьного подхода к преподаванию языка. Наш педагог поможет разобраться со школьной программой, но не будет помогать с домашними заданиями. Вместо этого ребёнок будет учиться говорить на английском и применять полученные знания на практике — как в школе, так и в повседневной жизни.

Как ребёнку лучше заниматься: в группе или индивидуально?

Изначально наша методика разработана для занятий с детьми в микрогруппах по 2–3 человека. И хотя индивидуальный формат тоже возможен, мы, педагоги и методисты, приветствуем именно занятия в паре. Дошкольнику или младшему школьнику психологически комфортнее заниматься в паре, чем один на один с педагогом. На групповом занятии у ребёнка всегда есть партнёр для игр, компаньон, который тоже иногда что-то забывает и путает. Кроме того, заниматься вместе веселее, ведь у детей общий юмор. А когда педагог спрашивает ребят по очереди, постоянно переключая внимание с одного на другого, это создаёт необходимые в этом возрасте «паузы», благодаря чему ребёнок готов активно работать на уроке значительно дольше.

Можно ли отменять или переносить уроки?

Да, если предупредите преподавателя не позднее, чем за 8 часов до начала занятия. Количество возможных переносов и отмен зависит от вашего персонального графика обучения.

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Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут