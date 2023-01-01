Гарантируем повышение уровня английского
Старт с любого уровня
Поднимем английский ребенка на новый уровень, независимо от вашего текущего старта!
Гарантированный успех
В случае, если ребенок не достигнет желаемого результата, мы предоставим бесплатные дополнительные занятия.
Учим говорить по-английски
А не вставлять пропущенные слова в непонятные предложения, которые ребёнок никогда не использует в жизни.
Обучаем по собственной методике
Используем песенки, мнемокарточки и игры для задействования моторно-двигательной, слуховой, зрительной и ассоциативной памяти.
Выгодные условия оплаты
Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
Можно вернуть до 13%
от цены курса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Стоимость курса
10 542 ₽/мес.
6 642 ₽/мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
До конца действия скидки осталось
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Часто задаваемые вопросы
В чём особенность методики? Насколько она эффективна?
Нужно ли родителю присутствовать на уроках?
Помогаете ли вы детям с домашними заданиями по английскому языку, которые задают в школе?
Как ребёнку лучше заниматься: в группе или индивидуально?
Можно ли отменять или переносить уроки?