Кому подойдёт этот курс
Претендуете на должность в англоязычной компании, и вам предстоит интервью
Сможете уверенно рассказать о себе, своих профессиональных качествах и достижениях.
Вам предложили повышение, но на новой должности переговоры идут на английском
Научитесь вести диалог и грамотно доносить свои мысли коллегам, партнёрам и клиентам.
Собираетесь в ближайшее время на конференцию или в деловую поездку
Вспомните язык и будете чувствовать себя свободно среди других профессионалов своего дела.
Выгодные условия оплаты
Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
Можно вернуть до 13%
от цены курса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Стоимость курса
11 934 ₽/мес.
7 519 ₽/мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
До конца действия скидки осталось
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Часто задаваемые вопросы
В чём главная особенность курса?
Какой график занятий? Получится ли совмещать его с работой?
Могу ли я взять паузу в обучении?
Сколько часов в неделю нужно будет уделять учёбе?
В чем особенность методики?