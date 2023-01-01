Курс
Бизнес английский

Научитесь общаться с коллегами, партнёрами и клиентами на английском и увеличьте свой доход за счёт работы с зарубежными проектами.
Занятия с учителями по программе, составленной под ваши цели и запросы

Учитесь сейчас, платите потом

Беспроцентная рассрочка до 24 месяцев.

Можно вернуть 13% от стоимости обучения

Используйте налоговый вычет

-37%
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-37%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Кому подойдёт этот курс

Претендуете на должность в англоязычной компании, и вам предстоит интервью
Сможете уверенно рассказать о себе, своих профессиональных качествах и достижениях.
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Вам предложили повышение, но на новой должности переговоры идут на английском
Научитесь вести диалог и грамотно доносить свои мысли коллегам, партнёрам и клиентам.
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Собираетесь в ближайшее время на конференцию или в деловую поездку
Вспомните язык и будете чувствовать себя свободно среди других профессионалов своего дела.
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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
11 934 ₽⁠/⁠мес.
7 519 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
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Часто задаваемые вопросы

В чём главная особенность курса?

Мы учим именно говорить на английском, а не только его понимать. На занятиях вы будете много общаться с преподавателем, и все домашние задания тоже разговорные. Чем больше практики, тем больше уверенности!

Какой график занятий? Получится ли совмещать его с работой?

Вы можете изучать материалы курса в удобном вам режиме, совмещать обучение с работой и личной жизнью. Более того, все уроки будут доступны и по окончании курса, так что вы сможете освежить свои знания в любой момент.

Могу ли я взять паузу в обучении?

Да, можете. Вы сами определяете темп обучения, который вам комфортен. Но, чтобы достичь результатов, мы советуем заниматься регулярно.

Сколько часов в неделю нужно будет уделять учёбе?

Всё зависит только от вас. Чтобы пройти курс за 3 месяца, вам предстоит заниматься по 2−3 часа в неделю с преподавателем и ещё столько же самостоятельно.

В чем особенность методики?

Наша методика разработана специально для русскоговорящих. Она учитывает их особенности артикуляции и построения фраз. Благодаря этому вы быстрее начнёте говорить и сможете избежать ошибок, типичных для носителей русского языка. Методика учитывает особенности вашей речи и предусматривает максимум практики. Благодаря специальным упражнениям вы уже за пару месяцев занятий заметно улучшите свой разговорный английский.

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-37%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
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Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-37%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут