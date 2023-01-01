Английский язык
для взрослых

Занимайтесь с преподавателем английского и прокачайте свои разговорные навыки максимально легко и быстро
Занятия с учителями по программе, составленной под ваши цели и запросы

Учитесь сейчас, платите потом

Беспроцентная рассрочка до 24 месяцев.

Можно вернуть 13% от стоимости обучения

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-37%
Летние
скидки
1
20
10
50
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Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Как проходит обучение

Подбираем идеального преподавателя
Методист определит ваши речевые привычки и особенности, и мы подберём вам преподавателя, который подойдёт лучше всего. Он построит индивидуальную программу, учитывая ваш реальный уровень языка и то, каких целей вы хотите достичь.
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Развиваем разговорные навыки
80% времени каждого урока вы будете говорить — только так можно научиться общаться на английском языке. Домашние задания тоже речевые — записывайте свою речь на онлайн-платформе, чтобы получить комментарии и рекомендации преподавателя.
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Используем мышечную память для запоминания
Методика позволяет задействовать в изучении английского мышечную память вашего лица. По итогам обучения вам не придётся вспоминать нужные английские слова — мышцы ваших губ, языка и голосовых связок сами всё мгновенно вспомнят.
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Составляем персональную программу обучения
Вместо того, чтобы подгонять вас под шаблон учебника, школа подстроит программу под вас. Преподаватель будет давать вам упражнения, соответствующие тому, как вы привыкли говорить на родном, русском языке: быстро или медленно, много или мало, сложно или просто.
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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

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Стоимость курса
11 934 ₽⁠/⁠мес.
7 519 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
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Часто задаваемые вопросы

Действительно ли я буду учиться по индивидуальной программе? Как именно вы её составляете?

Среди тысяч наших учеников нет двух одинаковых. Все приходят с разным стартовым уровнем знаний и навыков, у всех свои цели. Поэтому на первом занятии мы определяем ваши речевые особенности (составляем лингвопортрет), ваш текущий уровень языка и, исходя из этого, формируем план обучения. Немаловажно и то, сколько времени вы можете уделять домашним заданиям.

Точно ли я достигну результата? Как именно мне отслеживать свой прогресс?

Ваша цель — заговорить на английском, верно? Значит, оценивать прогресс лучше всего именно по способности спонтанно выражать свои мысли. Вот почему одним из важных элементов каждого урока в нашей школе является small talk. Преподаватель будет «болтать» с вами, строя беседу так, чтобы было наглядно видно, что вы уже можете сказать не задумываясь, а над чем ещё предстоит поработать. Другими словами, во время small talk становится ясно, какая часть знаний уже перешла в навык. Самая распространённая реакция учеников на это упражнение — фраза «Неужели я уже могу всё это сказать?»

Могу ли я взять паузу в обучении?

Да, можете. Вы сами определяете темп обучения, который вам комфортен. Но, чтобы достичь результатов, мы советуем заниматься регулярно.

Получу ли я сертификат после обучения, который подтвердит мои навыки?

Да, получите. Если вы проходите курс, вам выдадут сертификат после прохождения финального тестирования. Если посещаете занятия с преподавателем не в рамках курса — по достижении определённого уровня языка. Если вы хотите получить сертификат по итогам обучения, сообщите об этом своему преподавателю.

Готовите ли вы к международным языковым экзаменам?

На индивидуальных занятиях с преподавателем вы получите все необходимые навыки для того, чтобы сдать разговорную часть экзамена TOEFL, IELTS или CAE даже без подготовки. Грамматика и письмо, возможно, потребуют дополнительной работы с педагогом. Наши эксперты не «натаскивают» на успешную сдачу экзаменов за две недели — вместо этого мы заботимся о том, чтобы вы могли свободно использовать английский язык в любой ситуации.

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Летние
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20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут