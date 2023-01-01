Как проходит обучение
Подбираем идеального преподавателя
Методист определит ваши речевые привычки и особенности, и мы подберём вам преподавателя, который подойдёт лучше всего. Он построит индивидуальную программу, учитывая ваш реальный уровень языка и то, каких целей вы хотите достичь.
Развиваем разговорные навыки
80% времени каждого урока вы будете говорить — только так можно научиться общаться на английском языке. Домашние задания тоже речевые — записывайте свою речь на онлайн-платформе, чтобы получить комментарии и рекомендации преподавателя.
Используем мышечную память для запоминания
Методика позволяет задействовать в изучении английского мышечную память вашего лица. По итогам обучения вам не придётся вспоминать нужные английские слова — мышцы ваших губ, языка и голосовых связок сами всё мгновенно вспомнят.
Составляем персональную программу обучения
Вместо того, чтобы подгонять вас под шаблон учебника, школа подстроит программу под вас. Преподаватель будет давать вам упражнения, соответствующие тому, как вы привыкли говорить на родном, русском языке: быстро или медленно, много или мало, сложно или просто.
Выгодные условия оплаты
Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
Можно вернуть до 13%
от цены курса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Стоимость курса
11 934 ₽/мес.
7 519 ₽/мес.
В рассрочку на 6 месяцев.
-37%
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Часто задаваемые вопросы
Действительно ли я буду учиться по индивидуальной программе? Как именно вы её составляете?
Точно ли я достигну результата? Как именно мне отслеживать свой прогресс?
Могу ли я взять паузу в обучении?
Получу ли я сертификат после обучения, который подтвердит мои навыки?
Готовите ли вы к международным языковым экзаменам?