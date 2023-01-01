Составляем персональную программу обучения

Вместо того, чтобы подгонять вас под шаблон учебника, школа подстроит программу под вас. Преподаватель будет давать вам упражнения, соответствующие тому, как вы привыкли говорить на родном, русском языке: быстро или медленно, много или мало, сложно или просто.