Стажировки GeekBrains

Почему мне стоит обучаться на программе Диджитал-маркетолог? Во время прохождения программы вы получите углубленные знания в маркетинге, выберите специализацию и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать в сфере маркетинга и продвижения, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.

Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний? Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.

Сейчас много курсов и программ обучения по маркетингу. В чём уникальность программы? Мы предоставляем углубленное изучение основ маркетинга с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя их ваших предпочтений и интересов. В первой части программы обучения («General-маркетинг») у вас есть возможность узнать о разных направлениях маркетинга в общих чертах: познакомиться с методами продвижения, анализа рынка, расчета бюджета и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшей специализации.

Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие? Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы пропустили много занятий, то можете поучаствовать в вебинарах другой группы и выполнить задания вместе с ней.

Если я уже в маркетинге, полезна ли для меня будет эта программа? Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой? В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы применяем несколько форматов обучения, позволяющих оптимально распределять нагрузку.

Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка? Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас — лучшее время начать.