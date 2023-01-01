Профессия Менеджер проектов

Проджекты управляют бюджетом и рисками, ведут переговоры с заказчиками и руководят командой
4.6

Рейтинг на основе 4 723 отзывов

Практика на живых кейсах

Научитесь грамотно решать задачи бизнеса

Живое обучение

Вебинары с экспертами и групповые занятия

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Специалисты, которые нужны всем компаниям

Менеджеры проектов востребованы в разных сферах: IT, финтех, строительство, реклама или что-то другое
Сможете начать карьеру и выйти на удаленную работу в IT без навыков программирования
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 100 000 ₽

Junior, после курса

~ 150 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера»

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

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Фотография

Junior

Менеджер проектов

Другие названия вашей профессии:

Project Manager, Руководитель проекта

Желаемая зарплата

от 100 000₽

Инструменты

Google Docs

Google Slides

Google Sheets

Яндекс Метрика

Lean Canvas

Miro

Матрица RACI

Customer persona

Excel

Навыки

  • Ведение переговоров с заказчиками
  • Разработка концепции и жизненного цикла проекта
  • Планирование работы и оценка задач
  • Формирование команды под проект
  • Создание MVP продукта
  • Управление командой по Agile и Scrum
  • Оценка рисков и стратегическое планирование
  • Понимание инструментов продвижения
  • Презентация проектов и результатов

В вашем портфолио будет 8 сильных проектов

Гипотезы для магазина

Предложите гипотезы для тестирования в дарксторе магазина продуктов

Внедрение CRM-системы

Автоматизируете бизнес-процессы агентства недвижимости и рассчитаете окупаемость проекта

Внедрение торговой системы в продукт

Продумаете план внедрения платформы для трейдинга: от расчета затрат до формирования команды

Запуск фитнес-приложения

Проработаете концепцию запуска, соберете команду, поработаете с метриками и экономикой проекта

Концепция личного кабинета для мобильного оператора

Будете продумывать развитие веб-версии

Запуск интернет-магазина

Продумаете план запуска, оцените сроки, определите стоимость и окупаемость проекта

Запуск своего проекта

Сможете поработать с любым собственным проектом и пройти все этапы менеджмента

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика из разных областей
Выберите подходящую сферу и решайте задачи, которые вам интересны: из IT, диджитал, финансов, продуктовой работы или event-менеджмента
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Кураторы-эксперты дадут подробную обратную связь на выполненные работы в течение 24 часов после отправки
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Преподаватели — практикующие эксперты

Игорь Иванов

Руководитель проектного офиса в RuStore

Артем Чистяков

Старший продуктовый аналитик в «Тинькофф»

Ирина Макарова

Тимлид группы проджект-менеджеров в «Яндекс 360»

Иван Юрченко

Senior Product Manager в «МТС ИИ»

Алексей Маньковский

Head of product в «Северсталь»

Михаил Свердлов

Директор по бизнес-развитию в Skypro

Стелла Святская

Совладелец маркетингового агентства Slayers

Петр Орлов

Руководитель цифровой трансформации в Refin.online

Дмитрий Кураев

Руководитель проектов в JoomPro

Получите возможность стажировки у партнера курса

Лучшие студенты курса смогут попасть на стажировку в агентство и поработать с командой разработки

Сможете погрузиться в будни проджект-менеджера, получить опыт разработки IT-решений и добавить к портфолио сильный кейс

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
9 проектов
310 часов теории
640 часов практики
Основные курсы
Этапы работы над проектом
  • Первичный брифинг заказчика
  • Определение целей проекта и разработка концепции
  • Работа с количественными и качественными метриками
  • Виды требований к проекту
  • Этапы проекта: от планирования до риск-менеджмента
Управление командой
  • Поиск команды для проекта
  • Найм и увольнение сотрудников
  • Определение модели управления командой
  • Работа с межкультурными и удаленными командами
Работа внутри продукта
  • Разница между продакт- и проджект-менеджером
  • Работа с целевой аудиторией. Составление портрета клиента
  • CJM: точки болей и точки роста
  • Принципы создания MVP
  • Бэклог: формирование, процесс работы и очистка
Презентации и публичные выступления
  • Инструменты для подготовки презентаций: PowerPoint, Google Slides и Keynote
  • Визуализация информации на слайдах
  • Управление вниманием зрителя
  • Создание шаблонов и мастер-слайдов
  • Добавление графики, аудио и видео в презентации
  • Подготовка к выступлению на публике
  • Репетиции и особенности выступлений
Excel
  • Интерфейс и возможности Excel
  • Форматирование данных в таблицах
  • Анализ данных в таблице
  • Проверка и поиск ошибок
  • Сводные таблицы
  • Вычисления и формулы
Области работы на выбор
IT
Для тех, кто планирует работать с командой разработки
  • Роль проджекта в IT-командах
  • Актуальные IT-профессии и технологии
  • Языки программирования
  • Тестирование на определение навыков в IT
Диджитал
Для работы в маркетинге, дизайне и других цифровых проектах
  • Разные диджитал-специалисты и их рекрутинг
  • Составление вакансий и тестовых заданий
  • Эффективное проведение собраний и встреч команды
  • Защита идей и решение конфликтов с заказчиками
  • Работа с мотивацией команды и развитием профессиональных навыков
Продуктовая аналитика
Развитие навыков работы с данными и метриками
  • Пирамида метрик
  • Аномалии в данных и тестирование гипотез
  • Программы для сбора, анализа и визуализации данных
  • Презентация работы заказчику
  • Тестирование гипотез и интерпретация данных
  • Формирование ТЗ с заказчиком и определение результата
Финансы
Погружение в работу с финмоделями, отчетами и бюджетом
  • Построение грамотной финмодели
  • Прозрачный финансовый поток
  • Работа с финансовыми отчетами
  • Оптимизация отчетов
  • Кассовый разрыв
  • Увеличение прибыли
  • Принятие решений на основе финансовых показателей
Мероприятия
Event-менеджмент от планирования до отчетности
  • Проработка концепции мероприятия
  • Поиск площадки, подготовка реквизита, расчет сроков
  • Расчет бюджета мероприятия и составление сметы для заказчика
  • Работа с возражениями заказчика
  • Поиск подрядчиков и контроль их работы
  • Оценка слабых сторон проекта
  • Ведение проектной документации
Soft skills
Тайм-менеджмент
  • Оценка времени для выполнения задач
  • Дашборды для планирования
  • Причины появления прокрастинации
  • Оценка задачи: польза и затраты
  • Приоритизация задач и управление потоком через матрицу Эйзенхауэра
  • Декомпозиция главной цели
Стресс-менеджмент
  • Отличия стресса и тревоги от других состояний
  • Тайм-менеджмент для снижения уровня стресса
  • Анализ своего состояния и реакций на стрессовые ситуации
  • Ресурсное состояние
  • Помощь себе при стрессе и панике
  • Дыхательные упражнения и техники релаксации
Переговоры
  • Подготовка ко встрече и определение целей
  • Поиск своего стиля ведения переговоров
  • Отстаивание позиции, поиск общего языка
  • Презентация проекта и продукта
  • Повышение весомости ваших слов в переговорах
Управление конфликтами
  • Типы конфликтов и стратегии их решения
  • Контроль уровня конфликтности в команде
  • Анализ конфликта
  • Быстрое принятие решений
  • Налаживание отношений в команде
Прокачка навыков
Аналитика
  • Концепции Growth Hacking и Data Driven
  • Основные метрики для достижения целей
  • SWOT-анализ: краткосрочные и долгосрочные задачи
  • Анализ конкурентов и формирование УТП
  • Опыт мировых компаний в построении digital-стратегии
  • A/B-тесты для проверки гипотез
  • Принятие решений и прогноз результатов на основе данных
Стратегия развития
  • CustDev: поиск инсайтов
  • Позиционирование компании для разных сегментов аудитории
  • Методики Smart и OKR для определения целей проекта
  • Методика Growth Hacking для генерации идей
  • Медиапланирование, исследование аудитории и рынка
  • Тестирование гипотез
  • Отслеживание метрик и подготовка отчетов

Получите презентацию
курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали менеджером маркетплейсов

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
6 805₽⁠/⁠мес.
3 403₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 5 месяцев обучения
  • 6 проектов в портфолио
  • Подробная обратная связь по каждой работе и встречи с экспертами курса
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Подробная обратная связь по каждой работе и вебинары с экспертами курса
  • Отработаете навыки на реальном проекте из сферы IT
  • Посетите 2 индивидуальные консультации с эйчаром для карьерного рывка
  • Выберете специализацию для дальнейшей работы
  • Индивидуальные встречи с экспертом для разбора сложных тем
Расширенный
9 373₽⁠/⁠мес.
4 218₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 6 месяцев обучения
  • 7 проектов в портфолио
  • Подробная обратная связь по каждой работе и встречи с экспертами курса
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Подробная обратная связь по каждой работе и вебинары с экспертами курса
  • Отработаете навыки на реальном проекте из сферы IT
  • Посетите 2 индивидуальные консультации с эйчаром для карьерного рывка
  • Выберете специализацию для дальнейшей работы: IT, digital, event, финансы, аналитика
  • 10 индивидуальных встреч с экспертом для разбора сложных тем
Расширенный плюс
11 543₽⁠/⁠мес.
5 195₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 7 месяцев обучения
  • 9 проектов в портфолио
  • Подробная обратная связь по каждой работе и встречи с экспертами курса
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Подробная обратная связь по каждой работе и вебинары с экспертами курса
  • Отработаете навыки на реальном проекте из сферы IT
  • Посетите 2 индивидуальные консультации и 2 тестовых собеседования с эйчаром
  • Выберете специализацию для дальнейшей работы: IT, digital, event, финансы, аналитика
  • 15 индивидуальных встреч с экспертом для разбора сложных тем
  • Посетите 2 индивидуальные консультации и 2 тестовых собеседования с эйчаром

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, если вы еще работаете или учитесь, найти время для курса не будет проблемой. Теорию вы можете изучать в любое время, а если не успеваете на онлайн-занятие — можете посмотреть его в записи и задать вопросы в чате.

Какие навыки и знания нужны для начала обучения?

Каких-то особенных знаний не нужно: курс рассчитан на начинающих и плавное погружение в профессию. Профильный опыт или образование будут плюсом и помогут быстрее изучать темы, но они не обязательны для старта обучения.

Стоит ли идти на курс, если я уже работаю менеджером проектов?

Да, если хотите систематизировать свои знания или прокачать навыки в конкретных инструментах. Вы также наработаете проекты для портфолио и сможете получить ответы на свои вопросы от практикующих экспертов.

Когда я смогу начать работать менеджером проектов?

Вы сможете выйти на работу junior-менеджером проектов сразу после курса, а если уверены в своих силах — можете попробовать устроиться на стартовые позиции уже во время обучения.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению на курсе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут