Специалисты, которые нужны всем компаниям
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера»
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Менеджер проектов
Другие названия вашей профессии:
Project Manager, Руководитель проекта
Желаемая зарплата
от 100 000₽
В вашем портфолио будет 8 сильных проектов
Предложите гипотезы для тестирования в дарксторе магазина продуктов
Автоматизируете бизнес-процессы агентства недвижимости и рассчитаете окупаемость проекта
Продумаете план внедрения платформы для трейдинга: от расчета затрат до формирования команды
Проработаете концепцию запуска, соберете команду, поработаете с метриками и экономикой проекта
Будете продумывать развитие веб-версии
Продумаете план запуска, оцените сроки, определите стоимость и окупаемость проекта
Сможете поработать с любым собственным проектом и пройти все этапы менеджмента
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Преподаватели — практикующие эксперты
Руководитель проектного офиса в RuStore
Старший продуктовый аналитик в «Тинькофф»
Тимлид группы проджект-менеджеров в «Яндекс 360»
Senior Product Manager в «МТС ИИ»
Head of product в «Северсталь»
Директор по бизнес-развитию в Skypro
Совладелец маркетингового агентства Slayers
Руководитель цифровой трансформации в Refin.online
Руководитель проектов в JoomPro
Получите возможность стажировки у партнера курса
Сможете погрузиться в будни проджект-менеджера, получить опыт разработки IT-решений и добавить к портфолио сильный кейс
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Первичный брифинг заказчика
- Определение целей проекта и разработка концепции
- Работа с количественными и качественными метриками
- Виды требований к проекту
- Этапы проекта: от планирования до риск-менеджмента
- Поиск команды для проекта
- Найм и увольнение сотрудников
- Определение модели управления командой
- Работа с межкультурными и удаленными командами
- Разница между продакт- и проджект-менеджером
- Работа с целевой аудиторией. Составление портрета клиента
- CJM: точки болей и точки роста
- Принципы создания MVP
- Бэклог: формирование, процесс работы и очистка
- Инструменты для подготовки презентаций: PowerPoint, Google Slides и Keynote
- Визуализация информации на слайдах
- Управление вниманием зрителя
- Создание шаблонов и мастер-слайдов
- Добавление графики, аудио и видео в презентации
- Подготовка к выступлению на публике
- Репетиции и особенности выступлений
- Интерфейс и возможности Excel
- Форматирование данных в таблицах
- Анализ данных в таблице
- Проверка и поиск ошибок
- Сводные таблицы
- Вычисления и формулы
- Роль проджекта в IT-командах
- Актуальные IT-профессии и технологии
- Языки программирования
- Тестирование на определение навыков в IT
- Разные диджитал-специалисты и их рекрутинг
- Составление вакансий и тестовых заданий
- Эффективное проведение собраний и встреч команды
- Защита идей и решение конфликтов с заказчиками
- Работа с мотивацией команды и развитием профессиональных навыков
- Пирамида метрик
- Аномалии в данных и тестирование гипотез
- Программы для сбора, анализа и визуализации данных
- Презентация работы заказчику
- Тестирование гипотез и интерпретация данных
- Формирование ТЗ с заказчиком и определение результата
- Построение грамотной финмодели
- Прозрачный финансовый поток
- Работа с финансовыми отчетами
- Оптимизация отчетов
- Кассовый разрыв
- Увеличение прибыли
- Принятие решений на основе финансовых показателей
- Проработка концепции мероприятия
- Поиск площадки, подготовка реквизита, расчет сроков
- Расчет бюджета мероприятия и составление сметы для заказчика
- Работа с возражениями заказчика
- Поиск подрядчиков и контроль их работы
- Оценка слабых сторон проекта
- Ведение проектной документации
- Оценка времени для выполнения задач
- Дашборды для планирования
- Причины появления прокрастинации
- Оценка задачи: польза и затраты
- Приоритизация задач и управление потоком через матрицу Эйзенхауэра
- Декомпозиция главной цели
- Отличия стресса и тревоги от других состояний
- Тайм-менеджмент для снижения уровня стресса
- Анализ своего состояния и реакций на стрессовые ситуации
- Ресурсное состояние
- Помощь себе при стрессе и панике
- Дыхательные упражнения и техники релаксации
- Подготовка ко встрече и определение целей
- Поиск своего стиля ведения переговоров
- Отстаивание позиции, поиск общего языка
- Презентация проекта и продукта
- Повышение весомости ваших слов в переговорах
- Типы конфликтов и стратегии их решения
- Контроль уровня конфликтности в команде
- Анализ конфликта
- Быстрое принятие решений
- Налаживание отношений в команде
- Концепции Growth Hacking и Data Driven
- Основные метрики для достижения целей
- SWOT-анализ: краткосрочные и долгосрочные задачи
- Анализ конкурентов и формирование УТП
- Опыт мировых компаний в построении digital-стратегии
- A/B-тесты для проверки гипотез
- Принятие решений и прогноз результатов на основе данных
- CustDev: поиск инсайтов
- Позиционирование компании для разных сегментов аудитории
- Методики Smart и OKR для определения целей проекта
- Методика Growth Hacking для генерации идей
- Медиапланирование, исследование аудитории и рынка
- Тестирование гипотез
- Отслеживание метрик и подготовка отчетов
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали менеджером маркетплейсов
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 5 месяцев обучения
- 6 проектов в портфолио
- Подробная обратная связь по каждой работе и встречи с экспертами курса
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Подробная обратная связь по каждой работе и вебинары с экспертами курса
- Отработаете навыки на реальном проекте из сферы IT
- Посетите 2 индивидуальные консультации с эйчаром для карьерного рывка
- Выберете специализацию для дальнейшей работы
- Индивидуальные встречи с экспертом для разбора сложных тем
- 6 месяцев обучения
- 7 проектов в портфолио
- Подробная обратная связь по каждой работе и встречи с экспертами курса
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Подробная обратная связь по каждой работе и вебинары с экспертами курса
- Отработаете навыки на реальном проекте из сферы IT
- Посетите 2 индивидуальные консультации с эйчаром для карьерного рывка
- Выберете специализацию для дальнейшей работы: IT, digital, event, финансы, аналитика
- 10 индивидуальных встреч с экспертом для разбора сложных тем
- 7 месяцев обучения
- 9 проектов в портфолио
- Подробная обратная связь по каждой работе и встречи с экспертами курса
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Подробная обратная связь по каждой работе и вебинары с экспертами курса
- Отработаете навыки на реальном проекте из сферы IT
- Посетите 2 индивидуальные консультации и 2 тестовых собеседования с эйчаром
- Выберете специализацию для дальнейшей работы: IT, digital, event, финансы, аналитика
- 15 индивидуальных встреч с экспертом для разбора сложных тем
- Посетите 2 индивидуальные консультации и 2 тестовых собеседования с эйчаром
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
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