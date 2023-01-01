Профессия Machine Learning Engineer

Научитесь создавать модели ML и обучать нейронные сети, анализировать большие объемы информации, создавать модели для прогнозирования в бизнесе, медицине, промышленности.
Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

Много практики

500+ часов практических занятий

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Старт в одной из самых востребованных профессий 2026 года

Более 2 000 вакансий для ML-инженеров доступно на hh.ru.
На ваши навыки будет спрос — опытный data scientist может зарабатывать до 500 000 рублей.
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Junior, после 9 месяцев обучения

~ 120 000 ₽

ML Engineer, после года обучения на платформе

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Machine learning engineer

Другие названия вашей профессии:

ML-Engineer, data scientist

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

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Python

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numpy

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pandas

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scikit-learn

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Hadloop

Hive

Логотип инструмента

SQL

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GitLab

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Excel

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Pycharm

Логотип инструмента

Jupyter Notebook

Логотип инструмента

FastAPI

Логотип инструмента

Airflow

Навыки

  • Обучение моделей способами классического машинного обучения
  • Получение данных из различных источников (чтение из файлов, API, базы данных)
  • Построение алгоритмов для рекомендательных систем
  • Очистка и преобразование данных, их подготовка к анализу
  • Формирование пайплайнов от сбора данных до получения результатов моделирования
  • Проведение разведывательного анализа
  • Визуализация данных в Pandas, Matplotlib
  • Моделирование при помощи нейросетевых подходов
  • Feature engineering: оценка важности фичей, отбор признаков, методы уменьшения размерности
  • Работа с NLP/CV-задачами с помощью стандартных методов и deep learning

Реальные проекты в вашем портфолио

Работа с данными сервиса аренды автомобилей

Построите полноценную модель для предсказания спроса на аренду автомобилей.

Модель кредитного риск-менеджмента

Поиск дублирующихся объявлений на онлайн-платформе

Предсказание оттока в соцсети для музыкантов

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше усваивался, вы постоянно будете выполнять задания: после теории вас ждет практическая работа или тест. Все задачи приближены к реальным — их можно положить в портфолио
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать опытные эксперты по кибербезопасности

Юлдуз Фаттахова

Автор курса Senior data scientist, team lead, SberData, Сбер

Пётр Емельянов

Спикер курса. R&D director, UBIC Tech

Маргарита Широбокова

Product owner R&D, ELMA

Андрей Мещеряков

Applied scientist, Zalando

Елена Кантонистова

Доцент факультета компьютерных наук, ВШЭ

Евгения Ракина

Спикер курса. Data engineer, Made

Светлана Обухова

Спикер курса. Data analyst, Ernst & Young

Кирилл Богданов

Ведущий инженер по разработке, Сбербанк

Алексей Железной

Middle+ data engineer, Wildberries

Василий Сизов

Team lead команды «Модели управления жизненным циклом клиента» в ВТБ

Александр Горяинов

Доцент Московского авиационного института. Спикер курса «Основы статистики и теории вероятностей»

Николай Герасименко

Data scientist в Сбербанке, математик в ВЦ РАН. Блок «Основы математики для data science»

Практикуйтесь еще больше на мероприятиях

Посещайте воркшопы, прямые эфиры и дизайн-спринты с экспертами

На мероприятиях вы сможете поработать с кейсами в прямом эфире и сразу получить обратную связь от экспертов

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
4 проекта
113 часов теории
537 часов практики
Основные курсы
Введение в Data science
158 часов практических занятий
  • Введение в Data science. Business understanding. С чего начинается работа с данными. Data understanding. Excel. Знакомство с основными направлениями Data science
  • Введение в Python. Переменные и типы данных, условия, циклы, алгоритмы, функции. Коллекции в Python, чтение файлов в Python. Библиотека Pandas
  • Работа с данными: получение данных с помощью API, базы данных, язык запросов SQL, Power BI, Data Preparation
  • Разведочный анализ данных: Data cleaning, Data visualization, Feature engineering
  • Метрики в аналитике. Продуктовая и маркетинговая аналитика
Machine learning junior
106 часов практических занятий
  • Машинное обучение: основные термины, постановка задачи, выгрузка данных
  • Алгоритмы машинного обучения для решения задач регрессии, классификации и кластеризации
  • Кластеризация. Метод k-средних и его интерпретация. DBSCAN
  • Основы анализа текстов
Machine learning advanced
38 часов практических занятий
  • Auto ML. Нейронные сети и Computer vision. Нейронные сети и NLP
  • Алгоритмы для построения рекомендательных систем: коллаборативная фильтрация, бизнес-оценка рекомендательных систем, продвинутые инструменты ML-инженера
  • Прогнозирование временных рядов
  • Ансамблевые методы, стекинг, бэггинг, бустинг
Deep learning (углубление в области NLP и CV)
40 часов практических занятий
  • Изучение работы с нейросетями: как они устроены, как использовать предобученные модели, готовить и передавать данные в нейросеть, строить и тестировать архитектуры, настраивать параметры и обучать модели на GPU.
  • Научитесь применять алгоритмы машинного обучения и нейронные сети для обработки естественного языка.
  • Поработаете с языковыми моделями: Bert, Elmo и другими
  • Используя алгоритмы машинного обучения и нейросетей, будете распознавать объекты, лица и эмоции, классифицировать и сегментировать изображения
Дополнительные курсы
Основы математики
  • Получите базовые знания по математике для работы с аналитикой и Machine learning.
  • Научитесь работать с математическими сущностями в Python-библиотеке SymPy
Основы статистики и теории вероятностей
  • Введение в теорию вероятностей. Поймете принципы работы со случайными величинами и событиями.
  • Познакомитесь со статистическими тестами, которые полезны при составлении моделей и проверке гипотез
Основы статистики и теории вероятностей — продвинутый уровень
  • Теория вероятностей в Python
  • Научитесь применять основные принципы статистики при работе с задачами data science
  • Поймете, как устроены алгоритмы машинного обучения, как в них применяются математическая статистика и теория вероятностей

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали ML-инженером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 430 ₽⁠/⁠мес.
4 215 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

У меня нет опыта работы с данными. Подходит ли мне этот курс?

Курс подходит новичкам без специальных знаний. Главное — максимально вникнуть на первом этапе, выполнять практические задания. Подробно изучив основы, будет легче двигаться дальше.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Реально стать ML-инженером за год и найти работу?

Программа составлена с учетом требований работодателей, практические работы основаны на реальных задачах, с которыми работают дата-сайентисты. По итогам обучения у вас будет сильное портфолио.

Требуется ли знание математики?

Продвинутых знаний математики на начальном этапе не требуется — школьного курса математики будет достаточно. Если будет нужно разобраться в темах, которые вы забыли или не проходили, — куратор поможет освежить знания или подскажет, где искать ответы.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут