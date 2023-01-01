Профессия Разработчик на C++ c AI

На C++ написаны Telegram и Google, Windows и Linux. Это мощный язык, использующийся везде — от геймдева до космической отрасли
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Нейросети в программе

Научитесь использовать AI для работы IT-специалиста

Сильный проект в портфолио

Практический опыт совместной разработки

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Мощный язык для мощной карьеры

Более 4 000 вакансий постоянно открыто для программистов на C++

По данным, HeadHunter

Освоите востребованную профессию с нуля за 7 месяцев и соберете сильное портфолио. Курс обновлен в 2025 году.
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 110 000 ₽

Junior, после курса

~ 197 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 292 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
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Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
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Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите льготы для IT-специалистов от государства

Ипотеку по ставке от 5% и отсрочку от армии, если устроитесь разработчиком в аккредитованную IT-компанию

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нужные навыки

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Фотография

Junior

Разработчик на C++

Другие названия вашей профессии:

Программист C++, разработчик приложений на C++

Желаемая зарплата

от 110 000 ₽

Инструменты

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Visual Studio Code

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С++

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QT

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Git

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GCC

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GDB

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Replit

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STL

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SQL

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PostgreSQL

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Python

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Linux

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ChatGPT

Логотип инструмента

VirtualBox

Логотип инструмента

Unreal Engine

Логотип инструмента

Blueprint

Навыки

  • Разработка приложений на C++
  • Кросс-платформенная разработка
  • Работа с библиотекой STL
  • Отладка и мониторинг приложений
  • Работа с SQL
  • Работа с многопоточностью
  • Написание кода для Unreal Engine
  • Создание микросервисов
  • Работа с git, gcc, gdb
  • Работа с документацией
  • Программирование на Python
  • Работа в Linux
  • Использование нейросетей в работе

Сделаете 2+ полноценных проекта

Поисковый движок

Разработаете собственный поисковый движок для использования в корпоративных порталах

Гиперказуальная игра

Создадите аналог Subway Surfers, где нужно уворачиваться от камней и собирать монетки.

Стелс-шутер

Создадите игру, в которой персонаж должен двигаться по лабиринту и уничтожать врагов.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше усваивался, вы будете выполнять задания после каждого блока с теорией. Все задания приближены к реальным, их можно добавить в портфолио
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Владислав Турбанов

Разработчик на C++, 10+ лет опыта

Александр Швец

Руководитель службы разработки в «Яндекс Маркете»

Денис Крахмалев

Преподаватель C++ на факультете программирования МФТИ

Роман Булгаков

Преподаватель информатики и программирования со стажем более 5 лет

Анастасия Полякова

Старший инженер безопасности в Alibaba Cloud

Вадим Афанасьев

Разработчик игр в VR-студии District Zero

Никита Веселко

Senior Product Owner в студии IThub games. Разработчик игр на Unreal Engine.

Сергей Анцукевич

Технический директор District Zero. C++/Blueprints-разработчик. Евангелист Unreal Engine.

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

100+ практических задач
4+ курса
60+ модулей
Обновили в 2025
Основной курс: C++
Переменные, циклы, условия
1 месяц
  • Научитесь работать с переменными, принимать данные от пользователя в программе и манипулировать ими в зависимости от условий
  • Что освоите: целочисленные переменные, строки, условия if, логические операторы, циклы while, do while, break, for, числа с плавающей запятой, математические вычисления
Базовые конструкции языка. Часть 1
1,5 месяца
  • Узнаете, как работать с наборами данных в С++
  • Что освоите: функции, одномерные массивы, алгоритмы на массивах, std: :vector v2, двумерные массивы, типы данных, указатели
Базовые конструкции языка. Часть 2
1 месяц
  • Научитесь работать с файлами и датами
  • Что освоите: чтение из файлов, запись в файлы, структуры данных, словари std: :map, макросы и препроцессоры
ООП и сетевое программирование
1,5 месяца
  • Освоите объектно-ориентированное программирование, научитесь создавать свои типы данных
  • Что освоите: парадигмы ООП, HTTP-запросы по сети, дополнительные возможности классов и умные указатели, сериализацию и десериализацию JSON, использование исключений
Фреймворк Qt
1 месяц
  • Научитесь использовать фреймворк Qt — полезный инструмент для создания программ на С++ с графическим интерфейсом
  • Что освоите: виджеты Qt, Qt Designer и QML, практики промышленной разработки
✦ Возможность попасть на стажировку
в «СКБ Контур»
✦ Трудоустройство
с помощью Центра карьеры Skillbox
Продвинутые навыки
Основы SQL
Научитесь использовать язык для работы с базами данных.
  • Введение в хранение и обработку данных
  • Реляционные базы данных
  • Команды добавления, изменения и удаления данных
  • Команды обработки данных
  • Продвинутый SQL
Unreal Engine: создаём прототип гиперказуальной игры
Научитесь создавать игры на популярном игровом движке.
  • Создание первого проекта
  • Интерфейс редактора, работа со сценой, настройки проекта и редактора
  • Использование Git
  • Введение в Blueprint
  • Программирование на Blueprint
  • Создание и использование Actor
  • Классы геймплейного фреймворка Unreal Engine
  • Гиперказуальная игра «Увернись от камня»
Структура ОС Linux
Подробно изучите работу популярной операционной системы.
  • Введение в Linux
  • Первая установка Linux
  • Структура ОС Linux
  • Знакомство с терминалом
  • Устройства в Linux
  • Диски и файловые системы
  • Устройство файловых систем
Для тарифа «Индивидуальный»
Основной курс по C++ и продвинутые навыки
  • Переменные, циклы, условия
  • Базовые конструкции языка. Часть 1
  • Базовые конструкции языка. Часть 2
  • ООП и сетевое программирование
  • Фреймворк Qt
  • ✦ Возможность попасть на стажировку
  • ✦ Трудоустройство
  • Основы SQL
  • Unreal Engine: создаём прототип гиперказуальной игры
  • Структура ОС Linux
Основы Python
Сможете создавать программы, которые получают данные по сети и используют библиотеки (готовые решения) от других программистов.
  • Работа со строками, списками, множествами и словарями
  • Сложные функции и рекурсии
  • Работа с файлами
  • Работа с ошибками и отладка кода
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Итераторы и генераторы
  • Углублённая работа с классами
  • Изучение декораторов на продвинутом уровне
  • Библиотеки для работы с данными
  • Разработка Telegram-ботов
AI-помощники для IT-специалистов: ChatGPT и аналоги
  • Виды ИИ-помощников и основы промптинга
  • Тактики использования ИИ-помощников для работы с кодом
  • Продвинутые методы использования: плагины и API
  • Личное использование
Для тарифа «Индивидуальный+»
Основной курс по C++ и продвинутые навыки
  • Переменные, циклы, условия
  • Базовые конструкции языка. Часть 1
  • Базовые конструкции языка. Часть 2
  • ООП и сетевое программирование
  • Фреймворк Qt
  • ✦ Возможность попасть на стажировку
  • ✦ Трудоустройство
  • Основы SQL
  • Unreal Engine: создаём прототип гиперказуальной игры
  • Структура ОС Linux
Курсы тарифа «Индивидуальный»
  • Основы Python. Часть 1
  • Основы Python. Часть 2
  • AI-помощники для IT-специалистов: ChatGPT и аналоги
Unreal Engine: создаём стелс-шутер
  • Продвинутые Blueprint: часть 1
  • Продвинутые Blueprint: часть 2
  • Взаимодействие между Blueprint
  • Создание интерфейса: UMG и виджеты Blueprint
  • Правильная структура проекта
  • Отладка и тестирование проекта
  • Vector, Rotation, Transform
  • Трассировка
  • Полезные ноды: часть 1
  • Полезные ноды: часть 2
  • Стелс-шутер «Лабиринт»

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком на C++

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
7 113 ₽⁠/⁠мес.
3 557 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Я смогу разрабатывать игры для Unreal Engine после курса?

Да, разработке игр для Unreal Engine посвящен отдельный модуль в программе обучения. Вы изучите его после прохождения основных курсов, выполните несколько игровых проектов и сможете стать разработчиком игр.

Какой компьютер подойдет для обучения на С++ разработчика?

Для работы подойдет ноутбук или компьютер средней мощности. Вот минимальные характеристики:

  • Процессор: 4-ядерный, с частотой 2,5 Ггц и выше.
  • Оперативная память: от 4 Gb.
  • Видеокарта: Intel HD Graphics 4000, Nvidia 330m или ATI Radeon HD 4850 и выше.
  • Желательно, но необязательно, чтобы память была на SSD.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Базовый
3 985 ₽/мес.
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Летние
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1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут