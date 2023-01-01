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Получите профессию инженера-программиста C++. Создавайте программы, игры, драйвера для устройств, приложения для встраиваемых систем, серверов и даже операционные системы. Изучите основы этого языка и на практике научитесь создавать веб - и мобильные приложения и реализовывать графические интерфейсы для работы, на которую вы сможете устроиться после 9 месяцев обучения.
Длительность: 12 месяцев по 12 часов в неделю
ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.
В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансийИсточник: hh.ru
К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТИсточник: Минцифры России
Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽Источник: hh.ru
Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников.
В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.
Плавный входПодойдет даже новичкам в ИТ
Перспективы карьерного ростаПовысите свою ценность на рынке труда
Универсальные навыкиИзучите не только базу, но и продвинутые инструменты
Обучение на практикеРешите более 50 практических задач
Быстрые результатыВозможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
Популярные специализацииОсознанно выберите свою
Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.
Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.
Вы можете менять специализацию, если понимаете, что ваш текущий выбор вас не устраивает.
Программы специализаций частично совпадают, поэтому можно изменить одну специализацию на другую, для этого нужно досдать оставшуюся часть программы.
Никогда не работали хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности
Хочет сменить работуосвоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность
О важности английскогоРасскажем о роли английского языка в обучении. Необходимый минимум для старта. Как эффективно подтянуть исходный уровень до требуемого
Как правильно сидеть за компьютеромГайд по созданию удобного рабочего места. Техники оптимального расположения тела, рекомендации по сохранению физического здоровья при сидячей работе
Профессиональный недуг ИТ специалистаВсе о туннельном синдроме и других специфических особенностях здоровья ИТ специалиста. Превентивные меры и стратегии
Как сохранить зрениеСекреты поддержания здоровья глаз в условиях регулярной работы за компьютером
ТОП-10 навыков ИТ специалистаРекомендации по развитию, обзоры тренажеров, программ и методов
Режим работы в ИТ-профессииКак предупредить профессиональное выгорание и оставаться в ресурсном состоянии и хорошем настроении, даже если что-то идет не по плану и возникают непредвиденные трудности
И это еще не всеВ ходе подготовительного этапа мы будем направлять вам актуальные материалы для планомерной подготовки и мягкого входа в программу: видеоуроки, учебные статьи, подкасты, интервью экспертов и действующих профессионалов рынка ИТ, прикладной инструментарий и специализированная литература. Библиотека данных постоянно пополняется. Будьте в теме уже на самом старте программы.
Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.
2 месяца
7 месяцев
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Приглашенные гости из сферы ИТ: лидеры мнений, предприниматели, научные деятели, практикующие эксперты. Топовые специалисты, которые делятся со студентами, опытом, советами, инсайтами.
Узнав их истории, вы познакомитесь с миром информационных технологий изнутри. Личный опыт спикеров подскажет, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.
Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.
70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.
30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.
К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.Подробнее
После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат
Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме
Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью
Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили
Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения
Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое
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Фундамент для карьерного ростаМы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.
Портфолио из ваших работВо время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.
Программы обучения современным профессиямГотовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоныПолучите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.
База знанийВ распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.
КомьюнитиНаша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций
В зависимости от ваших целей и амбиций выберите комбинированное предложение по обучению. Длительность программы, учебный план и набор технологий зависят от пакетов
Используйте материнский капиталНаправьте материнский капитал на образование любого из детей.
Получите налоговый вычет — 13%Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
Получите профессию инженера-программиста C++. Создавайте программы, игры, драйвера для устройств, приложения для встраиваемых систем, серверов и даже операционные системы. Изучите основы этого языка и на практике научитесь создавать веб - и мобильные приложения и реализовывать графические интерфейсы для работы, на которую вы сможете устроиться после 9 месяцев обучения.