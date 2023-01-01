Мощный язык для мощной карьеры
По данным, HeadHunter
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите льготы для IT-специалистов от государства
Ипотеку по ставке от 5% и отсрочку от армии, если устроитесь разработчиком в аккредитованную IT-компанию
Получите все
нужные навыки
Junior
Разработчик на C++
Другие названия вашей профессии:
Программист C++, разработчик приложений на C++
Желаемая зарплата
от 110 000 ₽
Сделаете 2+ полноценных проекта
Разработаете собственный поисковый движок для использования в корпоративных порталах
Создадите аналог Subway Surfers, где нужно уворачиваться от камней и собирать монетки.
Создадите игру, в которой персонаж должен двигаться по лабиринту и уничтожать врагов.
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Разработчик на C++, 10+ лет опыта
Руководитель службы разработки в «Яндекс Маркете»
Преподаватель C++ на факультете программирования МФТИ
Преподаватель информатики и программирования со стажем более 5 лет
Старший инженер безопасности в Alibaba Cloud
Разработчик игр в VR-студии District Zero
Senior Product Owner в студии IThub games. Разработчик игр на Unreal Engine.
Технический директор District Zero. C++/Blueprints-разработчик. Евангелист Unreal Engine.
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Научитесь работать с переменными, принимать данные от пользователя в программе и манипулировать ими в зависимости от условий
- Что освоите: целочисленные переменные, строки, условия if, логические операторы, циклы while, do while, break, for, числа с плавающей запятой, математические вычисления
- Узнаете, как работать с наборами данных в С++
- Что освоите: функции, одномерные массивы, алгоритмы на массивах, std: :vector v2, двумерные массивы, типы данных, указатели
- Научитесь работать с файлами и датами
- Что освоите: чтение из файлов, запись в файлы, структуры данных, словари std: :map, макросы и препроцессоры
- Освоите объектно-ориентированное программирование, научитесь создавать свои типы данных
- Что освоите: парадигмы ООП, HTTP-запросы по сети, дополнительные возможности классов и умные указатели, сериализацию и десериализацию JSON, использование исключений
- Научитесь использовать фреймворк Qt — полезный инструмент для создания программ на С++ с графическим интерфейсом
- Что освоите: виджеты Qt, Qt Designer и QML, практики промышленной разработки
- Введение в хранение и обработку данных
- Реляционные базы данных
- Команды добавления, изменения и удаления данных
- Команды обработки данных
- Продвинутый SQL
- Создание первого проекта
- Интерфейс редактора, работа со сценой, настройки проекта и редактора
- Использование Git
- Введение в Blueprint
- Программирование на Blueprint
- Создание и использование Actor
- Классы геймплейного фреймворка Unreal Engine
- Гиперказуальная игра «Увернись от камня»
- Введение в Linux
- Первая установка Linux
- Структура ОС Linux
- Знакомство с терминалом
- Устройства в Linux
- Диски и файловые системы
- Устройство файловых систем
- Переменные, циклы, условия
- Базовые конструкции языка. Часть 1
- Базовые конструкции языка. Часть 2
- ООП и сетевое программирование
- Фреймворк Qt
- ✦ Возможность попасть на стажировку
- ✦ Трудоустройство
- Основы SQL
- Unreal Engine: создаём прототип гиперказуальной игры
- Структура ОС Linux
- Работа со строками, списками, множествами и словарями
- Сложные функции и рекурсии
- Работа с файлами
- Работа с ошибками и отладка кода
- Объектно-ориентированное программирование
- Итераторы и генераторы
- Углублённая работа с классами
- Изучение декораторов на продвинутом уровне
- Библиотеки для работы с данными
- Разработка Telegram-ботов
- Виды ИИ-помощников и основы промптинга
- Тактики использования ИИ-помощников для работы с кодом
- Продвинутые методы использования: плагины и API
- Личное использование
- Переменные, циклы, условия
- Базовые конструкции языка. Часть 1
- Базовые конструкции языка. Часть 2
- ООП и сетевое программирование
- Фреймворк Qt
- ✦ Возможность попасть на стажировку
- ✦ Трудоустройство
- Основы SQL
- Unreal Engine: создаём прототип гиперказуальной игры
- Структура ОС Linux
- Основы Python. Часть 1
- Основы Python. Часть 2
- AI-помощники для IT-специалистов: ChatGPT и аналоги
- Продвинутые Blueprint: часть 1
- Продвинутые Blueprint: часть 2
- Взаимодействие между Blueprint
- Создание интерфейса: UMG и виджеты Blueprint
- Правильная структура проекта
- Отладка и тестирование проекта
- Vector, Rotation, Transform
- Трассировка
- Полезные ноды: часть 1
- Полезные ноды: часть 2
- Стелс-шутер «Лабиринт»
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком на C++
образовательной лицензии
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking