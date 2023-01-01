Data Science в медицине

Профессия
Data Scientist в медицине

Применяйте анализ данных для улучшения медицинских решений и процессов.
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

О профессии

Data Scientist в медицине анализирует медицинские данные для улучшения диагностики и лечения
Он использует машинное обучение и статистику для обработки больших объемов информации
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Для тех, кто хочет анализировать медицинские данные и работать на стыке медицины и IT.

Подходит новичкам, желающим начать карьеру в Data Science с акцентом на медицину.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Data Scientist в медицине

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Python

SQL

NoSQL

Docker

ANNs

Keras

TensorFlow

R

PyTorch

MongoDB

ClickHouse

Scrapy

Selenium

BigData

Airflow

NCBI

Computer Vision

NLP

Навыки

  • Есть опыт сбора и разметки данных с использованием парсинга API, HTML, XPath, а также инструментов Scrapy и Selenium
  • Понимаю концепцию Transfer Learning, включая Representation learning и Model as a service
  • Есть знания в молекулярной биологии и генетике, в том числе в базе данных NCBI, механизмах от гена до белка и методах секвенирования
  • Применяю Computer Vision для обработки медицинских изображений
  • Применяю сложные методы обработки и анализа данных в контексте медицинских и биологических исследований
  • Есть опыт работы в области управления базами данных, включая MongoDB и ClickHouse
  • Есть опыт в ETL, создание автоматических процессов подготовки данных с помощью Airflow, работа с денормализованными и партицированными таблицами
  • Анализ данных в медицине с приложением прикладной статистики
  • Использование NLP для обработки и анализа медицинских данных

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
До 9 месяцев
Введение в программирование
Введение в контроль версий + Практикум
Знакомство с языками программирования + Практикум
Знакомство с базами данных
Математика и информатика для программистов
Знакомство с языком Python
Знакомство с веб-технологиями
Основы анализа данных в Excel
Основы языка Python для аналитиков
База данных и SQL
Введение в BI
Промежуточная аттестация
Введение в продуктовую аналитику
Теория вероятностей и математическая статистика
А/В тестирование
Основы моделирования бизнес процессов. Введение в бизнес-модель
Итоговая аттестация
Финансовая математика
Юнит-экономика
Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие)
Конфликтология

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Data Scientist в медицине

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Преподаватели — лидеры IT отрасли

Шафигуллин Ильнар

Кандидат физико-математических наук, разработчик и главный методолог всей IT-линейки в GeekBrains

Зернова Ирина

Учитель математики и информатики в Предуниверситарии НИЯУ «МИФИ»

Бородко Дарья

Биоинформатик в институте биоинженерии им. К.Г.Скрябина и НИИ общей патологии и патофизиологии, преподает прикладная статистика в медицине, молекулярную биологию и генетику

Данилов Лаврентий

Руководитель биоинформатического отдела и отдела разработки Nova Plant

Захаров Роман

Lead Data scientist MVS-GROUP

Иоффе Антон

Senior Machine Learning & Software Developer в SAP

Корлякова Мария

Middle ML/Data Scientist, кандидат технических наук, научный сотрудник МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре «Системы автоматического управления и электротехника»

Лебедев Михаил

Data Scientist, кандидат технических наук

Малыхина Анна

Научный сотрудник Института цитологии РАН

Селютина Мария

Преподаватель курса Python в онлайн-школе kodland

Ганьшин Александр

Data Engineer (Scala) в МТС

Иванов Александр

Head Of Project, руководитель направления по исследованию данных в Сбере, занимается скоринговыми моделями и технологическими рисками, научный сотрудник в Российском квантовом центре

Акчурин Илья

Преподаватель программирования в ИжГТУ им М. Т. Калашникова

Вершинина Ольга

Бизнес-аналитик в Roistat

Якимов Вадим

Middle в игровой студии Агава

Смирнов Антон

Директор по развитию продукта BI в Промсвязьбанке, руководитель компании kongru.consulting, более 12 лет в аналитике

Тырышкина Анастасия

Lead BI аналитик в Центре финансовых технологий

Якимков Владимир

Генеральный директор ООО «МИ ИТ»

Масягутов Марсель

DevOps-инженер

Новиков Юрий

Начальник отдела защиты информации в Центре электронного взаимодействия

Семенец Павел

Системный админимтратор, DBA

Гаценко Владислав

Технический архитектор IoT в Orange Business Services

Николаенко Владимир

Начальник управления в Газпромнефть-ЦР, создает и продвигает веб-проекты

Сударенко Дмитрий

Кандидат технических наук, участвовал в создании: разгонного блока «Бриз-М», в части телеметрии; АТС «Омега» в части платы цифровой обработки сигналов, оптических мультиплексоров ГМ-1 и систем управления

Терехов Владимир

Инженер-программист в АО НПЦ «ЭЛВИС», старший преподаватель в МГТУ им.Баумана

Рубин Петр

Data Scientist в медицине, кандидат медицинских наук

Абумов Евгений

Инженер умных устройств, IT-преподаватель

Андреева Мария

Преподаватель Python, IT-евангелист

Исламгулов Тимур

IT-преподаватель

Курицын Алексей

Solution NLP Engineer, Data Science

Макарцев Денис

Middle Fullstack-разработчик в Viret

Мануилов Николай

IT-преподаватель

Самодуров Данил

IT-преподаватель в Пермском политехе, преподаватель Python и физики в онлайн-школах

Читалов Дмитрий

Python-разработчик в Южно-Уральском Научном Центре

Савватеев Алексей

Доктор физико-математических наук, кандидат экономических наук

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках с бесконечным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 302 ₽⁠/⁠мес.
4 151 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Я хочу
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Data Scientist в медицине?

Data Scientist в медицине — это специалист, который анализирует большие объемы медицинских данных, включая электронные медицинские записи, результаты исследований и данные от медицинских приборов. Он применяет методы машинного обучения и статистики для прогнозирования, диагностики и оптимизации процессов в здравоохранении.

Сколько зарабатывает Data Scientist в медицине?

Зарплата начинающего Data Scientist в медицине может варьироваться от 90 000 до 150 000 рублей в месяц. Опытные специалисты могут зарабатывать от 200 000 рублей и выше, особенно если работают с крупными медицинскими учреждениями или фармацевтическими компаниями. Востребованность специалистов в области анализа данных в медицине стремительно растет, что открывает перспективы для карьерного роста и увеличения дохода.

Чем занимается Data Scientist в медицине?

Основные задачи Data Scientist в медицине включают:
• Сбор и анализ медицинских данных, таких как данные пациентов, результаты лабораторных тестов и медицинских исследований.
• Применение методов машинного обучения для прогнозирования заболеваний, оценки эффективности лечения и персонализированной медицины.
• Оптимизация клинических процессов и анализ результатов медицинских исследований.
• Работа с большими данными (Big Data) и использование SQL, Python, Excel и BI-инструментов для анализа и визуализации данных.
• Проведение A/B тестирования для оценки новых методов лечения и лекарственных препаратов.
• Разработка алгоритмов для диагностики заболеваний и поддержки принятия врачебных решений.
• Моделирование медицинских бизнес-процессов и работа с юнит-экономикой для оптимизации ресурсов медицинских учреждений.

Кому подойдет этот курс?

Дистанционный курс «Data Scientist в медицине» от GeekBrains подойдет для специалистов, работающих в здравоохранении или аналитике, а также для тех, кто хочет начать карьеру в области анализа данных в медицине. Если вам интересен анализ медицинских данных, создание алгоритмов для улучшения диагностики и прогнозирования, этот курс для вас.

Сколько времени учиться на Data Scientist в медицине и какой график обучения?

Обучение на Data Scientist в медицине занимает от 6 до 9 месяцев в зависимости от интенсивности программы и индивидуального темпа. Гибкий график позволяет совмещать обучение с работой или другими обязанностями. Программа завершится итоговой аттестацией, которая подтвердит ваши навыки и знания в области анализа медицинских данных.

Чему я научусь на курсе?

На курсе «Data Scientist в медицине» от GeekBrains вы:
• Изучите основы программирования и анализа данных с использованием Python и Excel.
• Овладеете базовыми и продвинутыми навыками работы с базами данных (SQL) и бизнес-аналитикой (BI).
• Изучите статистику и теорию вероятностей для анализа медицинских данных и проведения A/B тестов.
• Овладеете методами машинного обучения и их применением в задачах диагностики и прогнозирования заболеваний.
• Научитесь анализировать и визуализировать большие объемы данных для поддержки врачебных решений.
• Разберетесь в основах финансовой математики и юнит-экономики для оптимизации работы медицинских учреждений.
• Освоите гибкие методологии управления проектами (Agile, Scrum) для работы в командах.
• Подготовите и защитите дипломный проект, применив полученные знания на практике.
Этот курс обеспечит вас необходимыми навыками и знаниями для успешной карьеры Data Scientist в области медицины, позволяя вам применять современные методы анализа данных для улучшения здравоохранения и оптимизации медицинских процессов.

Как проходит обучение?


Обучение проходит следующим образом:
1. Знакомство с теорией. Мы познакомим вас с темами через видеоуроки, статьи и электронные материалы. Вся информация будет храниться у вас в личном кабинете студента и доступна в любое время.
2. Выполнение практических заданий. Это могут быть индивидуальные задания, работа в симуляторе или командные проекты.
3. Общаетесь с кураторами-экспертами. Вы будете получать обратную связь на все ваши практические задания, которые будете сдавать на проверку. Также вы сможете задавать любые вопросы по темам и профессии, чтобы лучше разобраться и получить больше опыта.
4. Проверяете свои знания. В конце тематического модуля мы будем проверять ваши знания через тесты или специальные практические задания — кейсы. Кейсы — это ситуация, которая возникает в профессиональной жизни специалиста, и которую нужно решить. Кейсы можно считать проектами, которые можно взять в портфолио.
5. Подготовка итоговой работы. К концу обучения по аналогии с вузами и колледжами вы подготовите и защитите итоговый проект. Он отразит все ваши знания, которые вы получили за время обучения. Этот проект станет вашей визитной карточкой и главным элементом портфолио.
6. Поиск работы. В середине обучения вы можете начать самостоятельный поиск работы, стажировки или проекта. После завершения обучения, вы перейдете в карьерный центр, где наши HR-ы помогут вам с поиском работы: оформят резюме, портфолио, подготовят к собеседованиям. Самое главное — мы откроем вам доступ к вакансиям партнеров, которые сотрудничают с нами и забирают наших студентов к себе на стажировку, работу или проект.

Можно ли обучиться на Data Scientist в медицине с нуля без предварительных знаний?

Да, курс построен так, чтобы его можно было изучить с полного нуля. Вам не нужно работать по похожей профессии или предварительно что-то изучать. Если вы сомневаетесь в том, что курс может вам подойти, то вы можете записаться на бесплатную консультацию и задать вопросы менеджеру онлайн-школы.

Получу ли я диплом или сертификат?

Да, вы получите именной сертификат после успешного завершения обучения. Это официальный документ, так как у нашей школы есть лицензия.

Смогу ли я трудоустроиться после прохождения курсов?

Да, вы вполне сможете устроиться по профессии после прохождения курсов. Для этого надо хорошо окончить курсы, качественно освоить все необходимые профессиональные навыки и проявить инициативу в поисках. Мы вам поможем найти работу.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно пройти все занятия, сдать практические и проверочные задания. После обучения на курсе вы перейдете в Центр карьеры, где с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию, пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Какие преимущества у этого курса?

В нашем курсе можно выделить следующие преимущества:
1. Актуальная и качественная информация. Мы регулярно обновляем программу, так как мир вокруг нас меняется крайне быстро. Например, вузы или колледжи не могут быстро адаптировать свою программу из-за тяжелого и долгого процесса. У нас в свою очередь на каждый курс выделена команда специалистов, которые регулярно исследуют рынок этой профессии, общаются с работодателями, анализируют состав вакансий и общаются с приглашенными экспертами на эту тему. Мы всегда в курсе самых последних событий, которые могут повлиять на изучение профессии и оперативно вносим изменения в программу.
2. Достаточно практики, чтобы закрепить знания и выйти на работу. Мы пришли к тому, что больше 50% курса состоит из практических заданий. Практические задания проходят в разных форматах, чтобы разнообразить обучение и активировать разные механизмы запоминания. На нашем курсы вы точно сформируете профессиональные навыки и получите первый опыт на практике.
3. Разнообразие форматов. Кроме видеоуроков мы регулярно проводим вебинары с экспертом в режиме реального времени, где можно пообщаться с преподавателем и моментально получить ответ на свой вопрос.
4. Поддержка от действующих специалистов. Во время онлайн-обучения с вами будет работать наша команда кураторов-экспертов, карьерных консультантов и специалистов поддержки. В зависимости от вопроса, вам всегда есть куда обратиться.
5. Помощь с трудоустройством. В наш курс включена поддержка центром карьеры, которая поможет сделать первые шаги в трудоустройстве.

Чем этот платный курс лучше бесплатных, которые есть в интернете?


На бесплатных курсах можно столкнуться со следующими недостатками:
Отсутствие практики. На бесплатных курсах редко можно встретить практические задания, чаще всего исключительно теория в формате лекций.
Отсутствие обратной связи. На бесплатных курсах поддержка преподавателей отсутствует, поэтому при возникновении вопросов или сложностей надеяться можно только Гугл.
Отсутствие итоговых документов. Лишь в редких случаях на бесплатном курсе можно получить электронный сертификат, однако он не будет иметь никакой ценности.
Риск устаревшей информации. Многие бесплатные курсы — это старые видеозаписи с прошлых курсов, поэтому информация на них может быть устаревшей.
Некачественный материал. В бесплатных курсах редко используют профессиональный монтаж, звук, свет, а также не готовят качественные презентации. Уроки бесплатных курсов зачастую сделаны любителями и получаются плохого качества.
Нет коммьюнити студентов. На бесплатных курсах вы будете один, вам не получится обсудить пройденный материал с кем-то или закрепить знания на практике в командном проекте.
Высокий риск быть обманутым или получить ложные знания. Чаще всего бесплатные курсы сделаны любителями, которые доносят субъективную точку зрения, и она редко совпадает с реальным положением дел на рынке профессий. Авторы бесплатных курсов не проводят анализ рынка, не общаются с большим количеством работодателей, не адаптируют программу. Это может привести к тому, что знания, которые даются на бесплатных курсах целиком зависят от уровня компетенций автора — и нет гарантий, что то, что он делает — он делает правильно.
Только базовые знания. На бесплатных курсах вы не получите комплексно профессию от А до Я. Скорее всего это будет только базовая информация, чтобы понять термины и базовый функционал программ и сервисов. А вот получить профессию на таких курсах нельзя.

Как можно оплатить обучение?


Вы можете оплатить обучение в рассрочку или полным платежом. Рассрочка — это кредит на выбранный вами срок. Чем больше срок рассрочки, тем меньше платеж в месяц, и наоборот. Мы договорились с банками и сделали отсрочку платежей 6 месяцев. Это значит, что начать платить за обучение вы сможете через полгода, после начала обучения. Обычно за этот срок люди уже находят работу и начинают окупать свою обучение.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Аналитика Аналитик
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут