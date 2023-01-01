На курс пришла с нулевым опытом за плечами в этой области. Сначала вообще не поняла, что зачислена. Казалось всё какой-то игрой: заполняла анкеты, проходила тесты. Как-то позвонили из службы поддержки и сказали, что свяжется куратор и всё расскажет. Куратора я так и дождалась. То, что я, всё-таки, успела именно на этот факультет поняла, когда увидела на своей странице расписание и подготовительные лекции.



Учёба моя длится менее двух месяцев, но уже понятно, что времени надо много. Всё очень интересно, несмотря на то, что становится сложно. Особо хочется отметить преподавательский состав. Пока замечаний вообще нет. Все на контакте и готовы помочь.

Ольга

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