Data Science набирает популярность
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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Получите все
нужные навыки
Junior
Data Scientist
Другие названия вашей профессии:
Специалист по машинному обучению, аналитик данных
Желаемая зарплата
от 90 000 ₽
В вашем портфолио будут сильные проекты
Проанализируете бриф от компании, организуете аналитическую базу данных и оцените лояльность аудитории. Аналитики будут работать с дашбордами и метриками, специалисты по машинному обучению научат модель предсказывать отток аудитории
Оцените, как новая функция повлияет на бизнес и пользователей. Подготовите модель, которая будет предсказывать время доставки
Будете проверять гипотезы продуктовой команды: поработаете с трафиком и целевыми каналами. Специалисты по машинному обучению построят модель для предсказания целевого действия
Поможете банку спрогнозировать платежеспособность клиента с помощью модели кредитного риск-менеджмента
Создадите модель, которая будет анализировать объявления в сервисе и находить дубликаты
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Ваши преподаватели — эксперты в Data Science
Product analyst team lead в Citrix (США) и Wrike
Team lead в SberData, Сбер
Data solutions manager, Visa. В data science больше 7 лет
Product intelligence team lead в EQ SberDevices
Data scientist в Yousician
Middle+ дата-инженер в Wildberries
Team Lead IT-команды в ВТБ
Доцент Московского авиационного института
Основатель маркетингового и дизайн агентства EZmarket
Руководитель команды в VK
Аналитик в VK
Эксперт операционной поддержки продаж
Программист-исследователь
Получите бесплатный доступ к Yandex Cloud
Будете использовать сервис для создания виртуальных машин, настройки серверов, хранения и шифрования данных
Программа обучения
- Business Understanding. С чего начинается работа с данными
- Data Understanding. Excel
- Введение в Python
- Переменные и типы данных
- Условия
- Циклы
- Алгоритмы и структуры данных
- Функции
- Коллекции в Python
- Чтение файлов в Python и командной строке
- Библиотека Pandas
- Получение данных с помощью API
- Базы данных
- Язык запросов SQL
- Power BI
- Data Preparation
- Разведочный анализ данных. Data cleaning, data visualization, feature engineering
- Modeling
- Машинное обучение
- Линейные модели и нейронные сети
- Метрики в аналитике
- Маркетинговая аналитика
- Продуктовая аналитика
- Modeling. Заключение
- Evaluation
- Алгоритмы и структуры данных. Часть 2
- Deployment
- Модель как API
- Мониторинг моделей
- Airflow
- Постановка задачи и терминология machine learning
- Выгрузка данных с помощью SQL
- Линейная регрессия и регуляризация
- Метрическая классификация. Метод ближайших соседей
- Библиотека numpy
- Линейная классификация: логистическая регрессия, опорные векторы, деревья решений
- Очистка данных
- Кластеризация: метод k-средних и DBSCAN
- Несбалансированные выборки
- Нейрон и нейронная сеть
- Основы анализа текстов
- Доступные источники данных, оценка качества
- Визуализация в Excel
- Объединение разнородных данных
- Требования к качеству данных
- Корреляция и факторы
- Визуализация в Python
- Формулирование гипотез по данным
- SQL для витрины данных
- Очистка данных
- Методы прогнозирования
- Программные средства визуализации
- A/B-тесты и их планирование
- Данные по API и аккумулирование источников
- Повышение качества данных
- Выявление закономерности в данных
- Прикладные программные продукты визуализации
- Интерпретация результатов А/В-тестирования
- Аналитическая отчетность и сторителлинг
- Выполните индивидуальный проект по внедрению модели
- Попробуете решить задачи дата-инженера, ML-инженера и дата-аналитика, чтобы выбрать специализацию
- Базовые математические объекты и SymPy
- Интерполяция и полиномы
- Аппроксимация, преобразования функций и производные
- Функции нескольких переменных, их свойства и графики
- Частные производные функции нескольких переменных
- Векторs и матрицы. Градиент
- Линейная регрессия и системы линейных уравнений
- Задача аппроксимации как матричное уравнение
- Случайные величины и события
- Принципы и виды распределения
- Непрерывные распределения
- Статистисечкие тесты
- Составление моделей и проверка гипотез
- Gentle introduction. Теория вероятностей в Python
- Оценивание
- Проверка гипотез
- Совместные распределения
- Исследование зависимостей
- Временные ряды
- Поиск подходящих вакансий
- Подготовка к собеседованиям
- Переговоры с работодателем
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курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали специалистом в Data Science
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При поступлении не имел никакого опыта программирования, и в начале было очень трудно и ничего не понятно. Но в процессе обучения, благодаря преподавателям и программе обучения ( от простого к сложному) стали появляться положительные результаты.
Стали видны результаты обучения и это очень мотивирует двигаться дальше. Еще продолжаю учиться, но теперь уверен, что дойду до конца. Очень рекомендую, особенно тем, кто не имеет никакого опыта - поверьте, это не страшно.
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На курс пришла с нулевым опытом за плечами в этой области. Сначала вообще не поняла, что зачислена. Казалось всё какой-то игрой: заполняла анкеты, проходила тесты. Как-то позвонили из службы поддержки и сказали, что свяжется куратор и всё расскажет. Куратора я так и дождалась. То, что я, всё-таки, успела именно на этот факультет поняла, когда увидела на своей странице расписание и подготовительные лекции.
Учёба моя длится менее двух месяцев, но уже понятно, что времени надо много. Всё очень интересно, несмотря на то, что становится сложно. Особо хочется отметить преподавательский состав. Пока замечаний вообще нет. Все на контакте и готовы помочь.
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