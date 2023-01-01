Профессия Data Scientist c AI

Изучите основы и выберите подходящее направление в data science: машинное обучение или аналитику данных
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Нейросети в программе

Научитесь использовать AI для работы IT-специалиста

Доступ к Yandex Cloud

В подарок от партнера курса на все время обучения

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-50%
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1
20
10
50
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Data Science набирает популярность

Все больше компаний принимают решения на основе данных и работают с ИИ для автоматизации процессов
Специалисты по Data Science нужны везде, где есть много данных: в науке, промышленности, торговле, медицине и других сферах
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 90 000 ₽

Junior, после курса

~ 170 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 280 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите льготы для IT-специалистов от государства

Ипотеку по ставке до 6% и отсрочку от армии, если устроитесь работать в аккредитованную IT-компанию

Получите все
нужные навыки

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Junior

Data Scientist

Другие названия вашей профессии:

Специалист по машинному обучению, аналитик данных

Желаемая зарплата

от 90 000 ₽

Инструменты

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Excel

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Python

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PyCharm

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Jupyter Notebook

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Pandas

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GitLab

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SQL

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PowerBI

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NumPy

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FastAPI

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Docker

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Grafana

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Airflow

Логотип инструмента

Kafka

Логотип инструмента

Spark

Навыки

  • Извлечение данных из файлов, API и баз данных
  • Работа с big data
  • Разведывательный анализ данных
  • Формулирование и проверка гипотез
  • ML-инженер: построение и внедрение моделей машинного обучения, оценка качества моделей
  • Data-инженер: разворачивание программной инфраструктуры для сбора, обработки, хранения данных; тестирование кода

В вашем портфолио будут сильные проекты

Предсказание оттока аудитории в соцсети

Проанализируете бриф от компании, организуете аналитическую базу данных и оцените лояльность аудитории. Аналитики будут работать с дашбордами и метриками, специалисты по машинному обучению научат модель предсказывать отток аудитории

Анализ мобильного приложения

Оцените, как новая функция повлияет на бизнес и пользователей. Подготовите модель, которая будет предсказывать время доставки

Работа с данными сервиса аренды

Будете проверять гипотезы продуктовой команды: поработаете с трафиком и целевыми каналами. Специалисты по машинному обучению построят модель для предсказания целевого действия

Модель кредитного риск-менеджмента

Поможете банку спрогнозировать платежеспособность клиента с помощью модели кредитного риск-менеджмента

Модель для поиска дублирующихся объявлений

Создадите модель, которая будет анализировать объявления в сервисе и находить дубликаты

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Более 80 практических работ для тренировки навыков
Будете работать с реальными данными, разбирать кейсы, выполнять командные проекты и соревноваться на платформе Kaggle
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Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Ваши преподаватели — эксперты в Data Science

Кирилл Шмидт

Product analyst team lead в Citrix (США) и Wrike

Юлдуз Фаттахова

Team lead в SberData, Сбер

Владимир Ершов

Data solutions manager, Visa. В data science больше 7 лет

Артур Самигуллин

Product intelligence team lead в EQ SberDevices

Федор Ерин

Data scientist в Yousician

Алексей Железной

Middle+ дата-инженер в Wildberries

Василий Сизов

Team Lead IT-команды в ВТБ

Александр Горяинов

Доцент Московского авиационного института

Екатерина Малиборская

Основатель маркетингового и дизайн агентства EZmarket

Максим Кулаев

Руководитель команды в VK

Анна Николаева

Аналитик в VK

Илья Булгаков

Эксперт операционной поддержки продаж

Евгения Сумина

Программист-исследователь

Получите бесплатный доступ к Yandex Cloud

Сможете использовать облачную платформу для практики во время обучения

Будете использовать сервис для создания виртуальных машин, настройки серверов, хранения и шифрования данных

Программа обучения

Актуальна на 2024
2 проекта
80 часов теории
450 часов практики
Основные курсы
Основы Data Science
  • Business Understanding. С чего начинается работа с данными
  • Data Understanding. Excel
  • Введение в Python
  • Переменные и типы данных
  • Условия
  • Циклы
  • Алгоритмы и структуры данных
  • Функции
  • Коллекции в Python
  • Чтение файлов в Python и командной строке
  • Библиотека Pandas
  • Получение данных с помощью API
  • Базы данных
  • Язык запросов SQL
  • Power BI
  • Data Preparation
  • Разведочный анализ данных. Data cleaning, data visualization, feature engineering
  • Modeling
  • Машинное обучение
  • Линейные модели и нейронные сети
  • Метрики в аналитике
  • Маркетинговая аналитика
  • Продуктовая аналитика
  • Modeling. Заключение
  • Evaluation
  • Алгоритмы и структуры данных. Часть 2
  • Deployment
  • Модель как API
  • Мониторинг моделей
  • Airflow
Машинное обучение (на выбор)
  • Постановка задачи и терминология machine learning
  • Выгрузка данных с помощью SQL
  • Линейная регрессия и регуляризация
  • Метрическая классификация. Метод ближайших соседей
  • Библиотека numpy
  • Линейная классификация: логистическая регрессия, опорные векторы, деревья решений
  • Очистка данных
  • Кластеризация: метод k-средних и DBSCAN
  • Несбалансированные выборки
  • Нейрон и нейронная сеть
  • Основы анализа текстов
Аналитик данных (на выбор)
  • Доступные источники данных, оценка качества
  • Визуализация в Excel
  • Объединение разнородных данных
  • Требования к качеству данных
  • Корреляция и факторы
  • Визуализация в Python
  • Формулирование гипотез по данным
  • SQL для витрины данных
  • Очистка данных
  • Методы прогнозирования
  • Программные средства визуализации
  • A/B-тесты и их планирование
  • Данные по API и аккумулирование источников
  • Повышение качества данных
  • Выявление закономерности в данных
  • Прикладные программные продукты визуализации
  • Интерпретация результатов А/В-тестирования
  • Аналитическая отчетность и сторителлинг
Итоговый проект
  • Выполните индивидуальный проект по внедрению модели
  • Попробуете решить задачи дата-инженера, ML-инженера и дата-аналитика, чтобы выбрать специализацию
Дополнительные курсы
Основы математики
  • Базовые математические объекты и SymPy
  • Интерполяция и полиномы
  • Аппроксимация, преобразования функций и производные
  • Функции нескольких переменных, их свойства и графики
  • Частные производные функции нескольких переменных
  • Векторs и матрицы. Градиент
  • Линейная регрессия и системы линейных уравнений
  • Задача аппроксимации как матричное уравнение
Основы статистики и теории вероятностей
  • Случайные величины и события
  • Принципы и виды распределения
  • Непрерывные распределения
  • Статистисечкие тесты
  • Составление моделей и проверка гипотез
  • Gentle introduction. Теория вероятностей в Python
  • Оценивание
  • Проверка гипотез
  • Совместные распределения
  • Исследование зависимостей
  • Временные ряды
Развитие карьеры разработчика
  • Поиск подходящих вакансий
  • Подготовка к собеседованиям
  • Переговоры с работодателем

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали специалистом в Data Science

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
6 432 ₽⁠/⁠мес.
3 216 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

При поступлении не имел никакого опыта программирования, и в начале было очень трудно и ничего не понятно. Но в процессе обучения, благодаря преподавателям и программе обучения ( от простого к сложному) стали появляться положительные результаты.

Стали видны результаты обучения и это очень мотивирует двигаться дальше. Еще продолжаю учиться, но теперь уверен, что дойду до конца. Очень рекомендую, особенно тем, кто не имеет никакого опыта - поверьте, это не страшно.

Дмитрий
со Сравни.ру

96%

cтудентов GeekBrains довольны обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

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4.5

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4.3

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4.2

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4.0

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4.0

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На курс пришла с нулевым опытом за плечами в этой области. Сначала вообще не поняла, что зачислена. Казалось всё какой-то игрой: заполняла анкеты, проходила тесты. Как-то позвонили из службы поддержки и сказали, что свяжется куратор и всё расскажет. Куратора я так и дождалась. То, что я, всё-таки, успела именно на этот факультет поняла, когда увидела на своей странице расписание и подготовительные лекции.

Учёба моя длится менее двух месяцев, но уже понятно, что времени надо много. Всё очень интересно, несмотря на то, что становится сложно. Особо хочется отметить преподавательский состав. Пока замечаний вообще нет. Все на контакте и готовы помочь.

Ольга
с Tutortop

Я очень довольна своим обучением в GeekBrains по направлению инженер искусственного интеллекта! Курсы были очень хорошо структурированы, преподаватели были профессионалами своего дела и всегда готовы помочь и поддержать студентов. Материалы курсов были доступными и понятными, а задания и проекты помогали закрепить полученные знания на практике. Я чувствую, что благодаря этому обучению я получила не только теоретические знания, но и практические навыки, которые могу применять в своей работе.

Я бы определенно рекомендовала GeekBrains как отличную платформу для обучения в области инженерии искусственного интеллекта!
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Алина
со Сравни.ру

Добрый день, учусь на Факультет Искусственного интеллекта Прошла еще курсы Машинное обучение в бизнесе и Алгоритмы анализа данных.

Преподаватели настолько увлекательно раскрывали предмет и доступным языком. Материалы насыщены большим количеством примеров, что способствует быстрому погружению и пониманию предмета. Огромное спасибо.
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Надежда
с Tutortop

Мне особенно понравилась гибкость в выборе времени занятий. Это означает, что можно настроить график обучения в соответствии с вашими потребностями и обстоятельствами, что очень удобно для занятых людей.

Еще одно преимущество GeekBrains - разнообразие преподавателей на их курсах. Это дает возможность получить разные подходы и взгляды на предметы, а также полностью погрузиться в знания и опыт, которыми они делятся.

Денис
с Tutortop

Искусственный интеллект сегодня крайне популярная тема, есть возможность неплохо устроиться на работу.

Первое время пытался сэкономить и освоить самостоятельно по видеороликам на YouTube и тематической литературе, но ничего толком не вышло. Потом решил все же заплатить за курс на GeekBrains, так сказать инвестиции в самого себя.

Пока пошел только третий месяц обучения, но толку уже больше, чем почти год самостоятельных занятий. Наличие преподавателя и специальной программы совсем другой уровень образования.

Виталий
с Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Я никогда не работал с данными, мне подойдет курс?

Да, курс подойдет для новичков в data science. Вы изучите основы работы с данными, а затем выберете профессию: специалист по машинному обучению, инженер данных или аналитик данных. После — получите углубленные знания в выбранной профессии и станете квалифицированным специалистом.

Как проходит выбор профессии во время обучения?

Сначала вы изучите основы data science и попробуете выполнять задачи специалистов разных профессий. Это даст вам понимание того, чем вы хотите заниматься. После основного блока обучения вы выберете одну из трех профессий: специалист по машинному обучению, инженер данных или аналитик данных. Будете изучать профильные инструменты и получать навыки в выбранном направлении.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Нужно ли мне знать математику, чтобы обучаться на курсе?

Для начала обучения каких-то особенных математических навыков не нужно, достаточно школьных знаний. Позже нужно будет чуть углубиться и разобрать незнакомые для вас темы, но это вы сделаете в процессе обучения без каких-либо трудностей.

Чем отличаются профессии, которые я могу изучить?

Специалист по машинному обучению — тот, кто создает модели для прогнозирования, обучает нейросети и создает рекомендательные системы. Такие специалисты работают над такими задачами, как рекомендации видео, прогноз погоды, прогнозирование спроса.

Инженер данных — специалист, который разворачивает инфраструктуру для сбора, обработки и хранения данных. Он работает с big data, пишет код на Python и SQL-запросы, автоматизирует рутинные задачи.

Аналитик данных — специалист, который помогает бизнесу принимать решения на основе данных. Он выявляет аномалии в метриках, разрабатывает гипотезы и проверяет их с помощью моделирования.

Во время обучения вы попробуете решать задачи из каждой профессии и сможете выбрать ту, которая вам больше нравится и подходит.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Осенние
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1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут