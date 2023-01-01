Профессия Веб-дизайнер

Веб-дизайнеры создают дизайн сайтов, приложений и цифровых продуктов. Помогают делать их удобными, запоминающимися и современными
4.8

Рейтинг на основе 2532 отзывов

Быстрое погружение

Зарабатывайте уже через 6 месяцев

15+ проектов для портфолио

Кейсы от реальных заказчиков

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Наш менеджер скоро свяжется с вами

Самая востребованная профессия в дизайне

Сейчас для начинающих веб-дизайнеров открыто более 500 вакансий и создано 1000+ заказов на фриланс-биржах

По данным HeadHunter, FL.ru, Weblancer

С навыками веб-дизайна вы без проблем найдете клиентов на фрилансе или работу в компании
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 90 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Веб-дизайнер

Другие названия вашей профессии:

Цифровой дизайнер, продуктовый дизайнер, UX/UI дизайнер

Желаемая зарплата

от 90 000 ₽

Инструменты

Логотип инструмента

Figma

Логотип инструмента

Photoshop

Логотип инструмента

After Effects

Логотип инструмента

Tilda

Логотип инструмента

Readymag

Логотип инструмента

Blender

Логотип инструмента

Illustrator

Навыки

  • Дизайн лендингов и многостраничных сайтов
  • Дизайн мобильных приложений
  • Создание интерактивных прототипов
  • UX-исследования
  • Анимация для интерфейсов
  • 3D-анимация в Blender
  • Сборка сайтов на конструкторе
  • Подготовка макета к верстке

В вашем портфолио будет 15+ сильных проектов

Дизайн интерфейса для цифрового ассистента

Разработаете дизайн интерфейса для голосового ассистента на смарт-ТВ

Постер для фильма

Создадите постер с эффектной графикой

Дизайн-макеты в фирменном стиле

Оформите заставку, лонгрид и лендинг для кулинарной школы

Дизайн для соцсетей

Оформите страницу сообщества и другие материалы для образовательного проекта

Дизайн приложения

Разработаете дизайн для приложения по аренде коворкингов

Дизайн интернет-магазина

Создадите макеты сайта для магазина женской одежды: главную страницу, каталог, карточки товара и страницы оформления заказа

Лендинг и UI Kit для меропрития

Продумаете концепцию и сделаете макеты с адаптивными версиями для лендинга

Редизайн главной страницы сайта музея

Продумаете новую дизайн-концепцию для главной и одной из дополнительных страниц сайта музея

Макет лендинга и лонгрида

Сделаете макет лендинга с адаптивными версиями для бюро путешествий

Макет лендинга для телеком-компании

Разработаете дизайн для лендинга по поиску IT-специалистов в команду

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика на тренажерах и реальных задачах
Будете закреплять знания на заданиях с автопроверкой и задачах из интересных вам сфер
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие дизайнеры

Никита Покатилов

Продуктовый дизайнер «Райффайзенбанка»

Михаил Никипелов

Product Designer, American Estate & Trust

Сергей Дюжев

Design Community Lead в «Райффайзенбанке»

Сергей Попков

Шеф-дизайнер, сооснователь АIС

Юлия Соловьева

Арт-директор веб-бюро «Синий муравей»

Илья Криканов

Руководитель отдела дизайна в ГК «Иннотех»

Александра Королькова

Арт-директор шрифтовой студии Paratype

Филипп Соломин

Aрхитектор дизайн-системы в Avito

Получите опыт реальной работы и возможность попасть на стажировку

Подайте заявку на практику с командой и арт-директором через 2 месяца обучения

Сможете поработать над реальным кейсом с другими студентами и наставником. Студентов, которые проявят себя на практике, пригласим на работу

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
15+ проектов
165 часов теории
495 часов практики
Основные курсы
Figma
8 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Группы, цвет, эффекты, фреймы
  • Иконки и изображения
  • Компоненты и интерактивные прототипы
  • Библиотеки стилей и UI Kit
  • Модульные сетки
  • Auto Layout и Variants
  • Плагины и анимация
  • Подготовка макета для разработчиков
Веб-дизайн
10 проектов
  • Погружение в проект и изучение бизнес-задач
  • Анализ пользователей и конкурентов
  • Референсы и мудборд
  • Композиция и акценты
  • Модульные сетки
  • Архитектура сайтов и приложений
  • Проработка дизайн-концепции
  • Типографика
  • Прототипирование
  • Адаптивный дизайн
  • UI Kit
  • Презентация проекта заказчику
  • Подготовка макета для разработки
Дополнительные курсы
UX-дизайн
16 практических заданий
  • Паттерны поведения пользователей
  • Сервисный дизайн
  • Юзабилити-тестирования и другие UX-исследования
  • Е-commerce проекты
  • Визуальная концепция (UI)
  • Дизайн-системы
  • Дизайн мобильных приложений для iOS и Android
  • Тексты в интерфейсе
  • Дизайн и аналитика
  • А/B-тестирования
  • Оформление кейса на Behance
  • Презентация проекта и отработка возражений
  • Карьера в UX
  • Гибкие методологии разработки продукта
Photoshop
9 практических заданий
  • Рисование, восстановление и ретуширование изображений
  • Настройки сохранения и экспорта документов
  • Слои и маски
  • Обтравка и ретушь
  • Работа с растровыми изображениями
  • Pen tool
  • Каналы, фильтры и эффекты
  • Коллажирование и создание Key Visual
  • Создание постера по референсу
Tilda
11 практических заданий
  • Интерфейс и возможности Tilda
  • Обложки и слайдеры
  • Меню, формы и кнопки
  • ZERO-блок
  • Работа с кодом
  • Оформление блогов, новостей, лонгридов
  • Интернет-магазин
  • Адаптивный дизайн
  • Аналитика в Tilda
  • Подключение CRM, работа с формами
  • Публикация сайта
Курсы по выбору
Readymag
8 практических заданий
  • Настройки проекта
  • Модульная сетка и композиция
  • Работа с изображениями, видео, музыкой
  • Работа с текстом
  • Кнопки, формы, shots
  • Анимация и код
  • Адаптивность
  • Публикация
Blender
13 практических заданий
  • Интерфейс и возможности
  • Полигональное моделирование и сглаживание
  • Процедурное моделирование
  • Скульптинг
  • Анимация и симуляция
  • UV-развертка
  • Текстура и материалы
  • Визуализация и освещение
  • Визуализация в Octane Render
  • Композитинг

Получите презентацию
курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали веб-дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
9 547₽⁠/⁠мес.
4 774₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 12 месяцев обучения
  • 8 курсов
  • 17 работ в портфолио
  • Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda
  • Дополнительные курсы: UX-дизайнер, Дизайнер сайтов на Tilda, Photoshop, After Effects
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Карьерная консультация, тестовое собеседование с HR
  • Бонусный курс: Дизайнер на фрилансе в Digital
  • Консультации с куратором-экспертом
  • Консультация с арт-директором
Индивидуальный
13 150₽⁠/⁠мес.
5 918₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 14 месяцев обучения
  • 11 курсов
  • 20 работ в портфолио
  • Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Adobe Illustrator или After Effects
  • Дополнительные курсы: UX-дизайнер, Дизайнер сайтов на Tilda, Photoshop, After Effects или Adobe Illustrator
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Карьерная консультация, тестовое собеседование с HR
  • 3 бонусных курса: Дизайнер на фрилансе в Digital, Осознанная карьера, Шрифт в дизайне
  • 1 консультация с арт-директором
Индивидуальный плюс
16 195₽⁠/⁠мес.
7 288₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 16 месяцев обучения
  • 13 курсов
  • 22 работы в портфолио
  • Инструменты: Figma, Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator, After Effects
  • Дополнительные курсы: UX-дизайнер, Дизайнер сайтов на Tilda, Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Карьерная консультация, тестовое собеседование с HR
  • 4 бонусных курсов: Дизайнер на фрилансе в Digital, Осознанная карьера, Шрифт в дизайне, Лидерство и управление в дизайне
  • Консультации с куратором-экспертом: 10 по обучению, 5 по портфолио
  • 3 консультации с арт-директором

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

Обучение в школе Geekbrains могу описать несколькими словами: доступно, удобно и результативно. Я давно хотел попробовать себя в роли веб-дизайнера, нашел соответствующую программу, которая длилась 12 месяцев, и приступил к обучению. Было много практики, так что работ хватило для оформления портфолио. Преподаватели, которые подробно рассказывают каждый шаг и развернуто отвечают на вопросы. Также спасибо службе технической поддержки, так как порой у меня возникали проблемы с личным кабинетом и они их быстро решали. Всем доволен.
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Илья
со Сравни.ру

Сначала про формат. У меня было 4 занятия в неделю. После занятия были ДЗ. Среди иснтурментов мы изучали фигму, объем информации был большой. Было тяжело, но интересно.

Также мы изучали верстку для дизайнеров, для общего развития, только положительные эмоции от этого курса. Все преподаватели очень хороши.
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Василией Хромов
с Zoon

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

4.7

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4.5

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4.3

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4.2

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4.0

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4.0

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Прохожу обучение уже месяц по специальности «Веб-Дизайнер». Давно хотела сменить сферу деятельности и тут реклама, такая заманчивая - курс плюс бонусы по нейросетям Курс прибрела, а бонусы не дали. Есть и плюсы в учебы, лекции проходят в записи, а семинары проходят в живую и идут примерно по 2 часа по вечерам. Преподаватель стараются все доступно объяснить, если что то не получается, то можно задать вопросы в конце занятия.

Ольга
с Tutortop

Купила курс по веб-дизайну. Очень давольна, преподаватели все граммотно объясняют, удобный темп обучения, спокойно совмещала с работой. На курсе узнала много нового и интересного.
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Мария
со Сравни.ру

Мне очень понравилось, что были живые вебинары с разборами. Особенно мне понравилась первая часть обучения, где мы вдохновлялись дизайном, изучали направления в искусстве/дизайне. Очень многие преподаватели классного уровня и давали хорошую обратную связь. Исследования тоже очень увлекали. Сложно было успевать по дедлайнам, но когда у тебя они есть, то ты быстрее растёшь и больше шансов, что ты закончишь обучение. Очень рада, что прошла до конца, учились почти 2 года и иногда не всё успевала. После этого уже есть навыки неплохого уровня, нас учили на уровень Middle, но на работу всё равно берут Junior'ом. Но я считаю, что как взять человека на позицию без большого реального опыта. Тем не менее знания очень пригодились в работе
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Варвара Фисенко
с Zoon

Полгода уже обучаюсь на курсе по веб-дизайну. Всё очень нравится. Волновалась, что преподаватели не будут проверять домашку, а они делали подробный видео разбор конкретно по каждому ученику. Конечно курс по каждому предмету примерно месяц и этого не достаточно для получения всех нужных навыков, зато понятно в каком направлении двигаться. Для меня обучение полностью с нуля, поэтому меня всё устраивает. Ни разу не пожалела, что пришла на обучение. Единственное, чего бы хотелось, это прямого контакта с преподавателем, который проверяет домашку. например как в другой школе, которой я обучалась: можно выбрать проверяющего домашнее задание и держать с ним связь через любую удобную соц сеть. а это оперативно поступающая информация.

Ольга
с Tutortop

С июля месяца изучаю специализацию веб-дизайна. Сложно конечно по времени, так как курсы интенсивыные (2-3 недели на курс, по 5-8 домашних заданий). Но очень интересно, преподаватели хорошо все объясняют, указывают в разборах на ошибки, что нужно поправить и т. д. На данный момент изучили — фотошоп, фигма, основы композиции и типографики, концептинг и мышление. Далее уже идут более углубленные курсы, все задания выполняем в фигме. Гикбрейнс предоставляет платную лицензию для работы в фигме на 2 года.

Мария
со Сравни.ру

Если начинать обучение с нуля и выполнять все требования, то не будет сложно. Хоть в веб дизайне у меня не было опыта, в обучении для меня не было ничего сложного. У преподавателей большой опыт, уроки составлены так, чтобы можно было легко разбираться. Закончила курс «веб-дизайнер», после чего мне предложили ряд вакансий. Рекомендую, предлагают достойное обучение и содействуют в поиске работы.

Ольга Ларионова
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мне курс, если я никогда не рисовал и не занимался дизайном?

Да, если у вас нет опыта в творческих профессиях, вы все равно сможете получить новую профессию. Вы будете подробно изучать основные инструменты, а также поймете, как вам развивать насмотренность и сформировать портфолио начинающего дизайнера.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Когда я смогу начать работать веб-дизайнером?

Первые проекты вы можете брать уже после 6 месяцев обучения: можете выйти на фриланс или начать работу на стартовой позиции в агентстве или в продуктовой команде.

Я смогу работать на фрилансе после курса?

Да, после курса вы сможете брать заказы на фрилансе. Сможете брать заказы на дизайн сайтов, лендингов и приложений.

Как попасть на командную практику?

Чтобы попасть на практику с командой и арт-директором, подайте заявку — это станет доступно в личном кабинете после 2 месяцев обучения.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут