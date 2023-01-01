Самая востребованная профессия в дизайне
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Веб-дизайнер
Другие названия вашей профессии:
Цифровой дизайнер, продуктовый дизайнер, UX/UI дизайнер
Желаемая зарплата
от 90 000 ₽
В вашем портфолио будет 15+ сильных проектов
Разработаете дизайн интерфейса для голосового ассистента на смарт-ТВ
Создадите постер с эффектной графикой
Оформите заставку, лонгрид и лендинг для кулинарной школы
Оформите страницу сообщества и другие материалы для образовательного проекта
Разработаете дизайн для приложения по аренде коворкингов
Создадите макеты сайта для магазина женской одежды: главную страницу, каталог, карточки товара и страницы оформления заказа
Продумаете концепцию и сделаете макеты с адаптивными версиями для лендинга
Продумаете новую дизайн-концепцию для главной и одной из дополнительных страниц сайта музея
Сделаете макет лендинга с адаптивными версиями для бюро путешествий
Разработаете дизайн для лендинга по поиску IT-специалистов в команду
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие дизайнеры
Продуктовый дизайнер «Райффайзенбанка»
Product Designer, American Estate & Trust
Design Community Lead в «Райффайзенбанке»
Шеф-дизайнер, сооснователь АIС
Арт-директор веб-бюро «Синий муравей»
Руководитель отдела дизайна в ГК «Иннотех»
Арт-директор шрифтовой студии Paratype
Aрхитектор дизайн-системы в Avito
Получите опыт реальной работы и возможность попасть на стажировку
Сможете поработать над реальным кейсом с другими студентами и наставником. Студентов, которые проявят себя на практике, пригласим на работу
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Группы, цвет, эффекты, фреймы
- Иконки и изображения
- Компоненты и интерактивные прототипы
- Библиотеки стилей и UI Kit
- Модульные сетки
- Auto Layout и Variants
- Плагины и анимация
- Подготовка макета для разработчиков
- Погружение в проект и изучение бизнес-задач
- Анализ пользователей и конкурентов
- Референсы и мудборд
- Композиция и акценты
- Модульные сетки
- Архитектура сайтов и приложений
- Проработка дизайн-концепции
- Типографика
- Прототипирование
- Адаптивный дизайн
- UI Kit
- Презентация проекта заказчику
- Подготовка макета для разработки
- Паттерны поведения пользователей
- Сервисный дизайн
- Юзабилити-тестирования и другие UX-исследования
- Е-commerce проекты
- Визуальная концепция (UI)
- Дизайн-системы
- Дизайн мобильных приложений для iOS и Android
- Тексты в интерфейсе
- Дизайн и аналитика
- А/B-тестирования
- Оформление кейса на Behance
- Презентация проекта и отработка возражений
- Карьера в UX
- Гибкие методологии разработки продукта
- Рисование, восстановление и ретуширование изображений
- Настройки сохранения и экспорта документов
- Слои и маски
- Обтравка и ретушь
- Работа с растровыми изображениями
- Pen tool
- Каналы, фильтры и эффекты
- Коллажирование и создание Key Visual
- Создание постера по референсу
- Интерфейс и возможности Tilda
- Обложки и слайдеры
- Меню, формы и кнопки
- ZERO-блок
- Работа с кодом
- Оформление блогов, новостей, лонгридов
- Интернет-магазин
- Адаптивный дизайн
- Аналитика в Tilda
- Подключение CRM, работа с формами
- Публикация сайта
- Настройки проекта
- Модульная сетка и композиция
- Работа с изображениями, видео, музыкой
- Работа с текстом
- Кнопки, формы, shots
- Анимация и код
- Адаптивность
- Публикация
- Интерфейс и возможности
- Полигональное моделирование и сглаживание
- Процедурное моделирование
- Скульптинг
- Анимация и симуляция
- UV-развертка
- Текстура и материалы
- Визуализация и освещение
- Визуализация в Octane Render
- Композитинг
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали веб-дизайнером
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 12 месяцев обучения
- 8 курсов
- 17 работ в портфолио
- Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda
- Дополнительные курсы: UX-дизайнер, Дизайнер сайтов на Tilda, Photoshop, After Effects
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Карьерная консультация, тестовое собеседование с HR
- Бонусный курс: Дизайнер на фрилансе в Digital
- Консультации с куратором-экспертом
- Консультация с арт-директором
- 14 месяцев обучения
- 11 курсов
- 20 работ в портфолио
- Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Adobe Illustrator или After Effects
- Дополнительные курсы: UX-дизайнер, Дизайнер сайтов на Tilda, Photoshop, After Effects или Adobe Illustrator
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Карьерная консультация, тестовое собеседование с HR
- 3 бонусных курса: Дизайнер на фрилансе в Digital, Осознанная карьера, Шрифт в дизайне
- 1 консультация с арт-директором
- 16 месяцев обучения
- 13 курсов
- 22 работы в портфолио
- Инструменты: Figma, Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator, After Effects
- Дополнительные курсы: UX-дизайнер, Дизайнер сайтов на Tilda, Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Карьерная консультация, тестовое собеседование с HR
- 4 бонусных курсов: Дизайнер на фрилансе в Digital, Осознанная карьера, Шрифт в дизайне, Лидерство и управление в дизайне
- Консультации с куратором-экспертом: 10 по обучению, 5 по портфолио
- 3 консультации с арт-директором
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking
Отзывы наших студентов
Илья
со Сравни.ру
Также мы изучали верстку для дизайнеров, для общего развития, только положительные эмоции от этого курса. Все преподаватели очень хороши.
Василией Хромов
с Zoon
96%
cтудентов GeekBrains довольным обучением
На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей
Прохожу обучение уже месяц по специальности «Веб-Дизайнер». Давно хотела сменить сферу деятельности и тут реклама, такая заманчивая - курс плюс бонусы по нейросетям Курс прибрела, а бонусы не дали. Есть и плюсы в учебы, лекции проходят в записи, а семинары проходят в живую и идут примерно по 2 часа по вечерам. Преподаватель стараются все доступно объяснить, если что то не получается, то можно задать вопросы в конце занятия.
Ольга
с Tutortop
Мария
со Сравни.ру
Варвара Фисенко
с Zoon
Полгода уже обучаюсь на курсе по веб-дизайну. Всё очень нравится. Волновалась, что преподаватели не будут проверять домашку, а они делали подробный видео разбор конкретно по каждому ученику. Конечно курс по каждому предмету примерно месяц и этого не достаточно для получения всех нужных навыков, зато понятно в каком направлении двигаться. Для меня обучение полностью с нуля, поэтому меня всё устраивает. Ни разу не пожалела, что пришла на обучение. Единственное, чего бы хотелось, это прямого контакта с преподавателем, который проверяет домашку. например как в другой школе, которой я обучалась: можно выбрать проверяющего домашнее задание и держать с ним связь через любую удобную соц сеть. а это оперативно поступающая информация.
Ольга
с Tutortop
С июля месяца изучаю специализацию веб-дизайна. Сложно конечно по времени, так как курсы интенсивыные (2-3 недели на курс, по 5-8 домашних заданий). Но очень интересно, преподаватели хорошо все объясняют, указывают в разборах на ошибки, что нужно поправить и т. д. На данный момент изучили — фотошоп, фигма, основы композиции и типографики, концептинг и мышление. Далее уже идут более углубленные курсы, все задания выполняем в фигме. Гикбрейнс предоставляет платную лицензию для работы в фигме на 2 года.
Мария
со Сравни.ру
Если начинать обучение с нуля и выполнять все требования, то не будет сложно. Хоть в веб дизайне у меня не было опыта, в обучении для меня не было ничего сложного. У преподавателей большой опыт, уроки составлены так, чтобы можно было легко разбираться. Закончила курс «веб-дизайнер», после чего мне предложили ряд вакансий. Рекомендую, предлагают достойное обучение и содействуют в поиске работы.
Ольга Ларионова
со Сравни.ру