Тем, кто не хочет отставать от технологий Разберётесь, что такое нейросети, как они работают и где реально помогают. Сможете не бояться новых сервисов и понимать, как пользоваться ими в обычной жизни.

Офисным специалистам и руководителям Будете быстрее готовить письма, планы, презентации, сводки и рабочие материалы. Начнёте тратить меньше времени на рутину и больше — на важные задачи.

Родителям и тем, кто ведёт быт Разберётесь, как использовать ИИ для бюджета, списков, планов, семейных дел, поиска идей и повседневных решений, которые раньше приходилось собирать вручную.