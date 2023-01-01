Нейросети с нуля: ваш ИИ-ассистент для жизни и работы

За 2 месяца разберётесь в нейросетях с нуля и начнёте применять их дома, в работе и своих проектах
Для новичков

Подойдёт, даже если вы раньше не пользовались нейросетями

9 практических работ

Попробуете ИИ в личных делах, тексте, визуале, озвучке и видео

Свой ИИ-ассистент

Соберёте помощника под личные или рабочие задачи без кода

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Кому подойдёт курс

Тем, кто не хочет отставать от технологий

Разберётесь, что такое нейросети, как они работают и где реально помогают. Сможете не бояться новых сервисов и понимать, как пользоваться ими в обычной жизни.

Офисным специалистам и руководителям

Будете быстрее готовить письма, планы, презентации, сводки и рабочие материалы. Начнёте тратить меньше времени на рутину и больше — на важные задачи.

Родителям и тем, кто ведёт быт

Разберётесь, как использовать ИИ для бюджета, списков, планов, семейных дел, поиска идей и повседневных решений, которые раньше приходилось собирать вручную.

Самозанятым, фрилансерам и новичкам

Сможете применять нейросети в текстах, визуале, презентациях, озвучке и видео — для своих задач, проектов или первых платных заказов.

Где ИИ поможет уже во время курса

01
Рабочие тексты и переписка
Сможете быстрее собирать письма, ответы, инструкции, описания и черновики, а затем дорабатывать их под свои задачу и стиль.
02
Таблицы, списки и сводки
Будете использовать ИИ для анализа расходов, поиска ошибок, подготовки таблиц, выжимок и понятных выводов по данным.
03
Быт и личные дела
Сможете составлять планы покупок, меню, расписания, идеи поездок, маршруты и списки задач без долгого ручного поиска.
04
Учёба и саморазвитие
Будете делать конспекты, упрощать сложные темы, собирать подборки материалов и быстрее разбираться в новой информации.
05
Презентации и визуал
Сможете быстрее продумывать структуру, тексты и оформление презентаций, создавать простые изображения под задачу.
06
Аудио и видео
Попробуете расшифровывать речь, делать озвучку, генерировать музыкальные и видеоматериалы, если они нужны для работы или личных проектов.

Что вы будете уметь после обучения

Фотография
Фотография

Пользователь, который уверенно работает с ИИ

Инструменты

ChatGPT

Midjourney

Copilot

Gemini

DALL·E 3

ElevenLabs

Runway

Suno

Udio

Whisper

GigaChat

Ideogram

Krea AI

Leonardo.Ai

Recraft AI

Copilot

Gamma.app

Claude

Beautiful.ai

Seedream 2

Навыки

  • Выбор сервиса под конкретный сценарий
  • Формулировка запросов к нейросети
  • Подготовка текстов для работы и личных дел
  • Поиск и обработка информации через ИИ
  • Создание картинок, аудио, видео и презентаций
  • Сборка ИИ-помощников под свои процессы
  • Подготовка материалов и документов
  • Планирование времени, дел и напоминаний
  • Ведение бюджета и бытовых задач
  • Использование ИИ для саморазвития и повседневных решений
  • Упаковка навыка для подработки и фриланса
  • Применение нейросетей в коммерческих задачах

3 ИИ-помощника, которых вы соберёте на курсе

Домашний ИИ-помощник

Поможет вести бюджет, планировать покупки, собирать меню, держать под контролем расписание и другие бытовые дела

Рабочий ИИ-помощник

Поможет подготовить письмо, резюмировать итоги встречи, оформить план, сделать сводку по документу или простой отчёт

Креативный ИИ-помощник

Поможет придумать идею, оформить презентацию, сделать картинку, озвучку, короткое видео для проекта или блога

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
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Как устроено обучение

Понятное объяснение с нуля
Материал подаётся простым языком. Мы не ждём, что вы уже пользовались нейросетями раньше.
Обучение скриншот
Практика на жизненных и рабочих задачах
Будете делать то, что встречается в жизни: письма, документы, таблицы, бюджет, презентации, идеи, озвучку и видео.
Обучение скриншот
Обратная связь от куратора
Эксперт подскажет, что можно улучшить. Поможет увереннее применять нейросети в ваших личных и рабочих сценариях.
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Общение, комьюнити и нетворкинг
Вы попадёте в закрытый чат, где можно обсуждать темы курса и задавать вопросы. Эксперты будут делиться новостями и советами о нейросетях.
Обучение скриншот

Программа объединяет GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатыми теорией и практикой. Часть занятий пройдёт на нашей платформе, а другая — в Skillbox.

Программа обучения

Актуальна на 2026 год
2 месяца обучения
10 модулей
70+ видео
Нейросети для личных целей
Знакомство с нейросетями
3 видеоурока
  • Узнаете, что такое нейросети, где они уже используются и какие задачи можно решать с их помощью дома и на работе
  • Познакомитесь с популярными сервисами: ChatGPT, Claude, Gemini, GigaChat, YandexGPT, Midjourney и DALL·E
  • Поймёте, какой инструмент выбрать для текста, поиска идей, создания картинок и документов, решения повседневных задач
Промпты и генерация контента
6 видеоуроков
  • Научитесь писать запросы так, чтобы ИИ давал точные ответы
  • Сможете сокращать тексты, готовить письма, отчёты, презентации и черновики рабочих материалов
  • Поймёте, как задавать стиль, формат, тон и ограничения под разные рабочие задачи
  • Сделаете шаблоны запросов для типовых задач, чтобы не начинать работу каждый раз с нуля
Как общаться с нейросетями
5 видеоуроков
  • Освоите базовые правила эффективного запроса: как объяснить задачу, добавить детали и получить полезный ответ с первого раза
  • На практике увидите, как один и тот же промпт можно улучшить, чтобы ответ стал точнее, понятнее и ближе к вашей цели
  • Попробуете работать с текстами, документами, таблицами и поиском информации через разные ИИ-сервисы
AI-автоматизация и GPT-агенты
8 видеоуроков
  • Разберётесь, что такое ИИ-помощник и чем он отличается от обычного чата с нейросетью
  • Посмотрите, как собрать простого помощника под свою задачу без кода: для контента, сообщений, рабочих процессов или личных дел
  • Попробуете создавать понятные сценарии, в которых ИИ помогает не один раз, а по шагам ведёт задачу к результату
Нейросети в повседневной жизни
5 видеоуроков
  • Узнаете, как использовать ИИ для личной продуктивности, бюджета, планирования, полезных привычек и саморазвития
  • Попробуете поручать нейросети простые бытовые задачи: список покупок, меню, план недели, поиск идей и подсказки по повседневным вопросам
  • Поймёте, как применять ИИ спокойно и аккуратно, когда речь идёт о личных данных, здоровье и семейных задачах
Нейросети и текст
6 видеоуроков
  • Научитесь использовать нейросети для писем, постов, текстов для сайта, описаний, идей и черновиков под разные задачи
  • Потренируетесь дорабатывать ответы ИИ: уточнять смысл, менять стиль, сокращать лишнее и делать текст более живым и понятным
  • Сможете быстрее собирать рабочие материалы и не начинать каждый текст с пустого листа
Нейросети и презентации
6 видеоуроков
  • Разберёте, как быстрее собирать презентацию: от идеи и структуры до содержания и оформления
  • Научитесь искать референсы, составлять план слайдов, писать тексты и собирать визуальную часть с помощью ИИ
  • Сможете быстрее делать презентации для работы, учёбы или своих проектов
Решаем креативные задачи с помощью ИИ
13 видеоуроков
  • Познакомитесь с инструментами для генерации изображений и поймёте, как ставить им задачу простым и понятным языком
  • Научитесь создавать логотипы, иллюстрации, паттерны, мокапы и визуалы для соцсетей, презентаций и личных проектов
  • Сможете быстро собирать идеи и получать несколько вариантов оформления
Аудио и озвучка
13 видеоуроков
  • Узнаете, как нейросети помогают расшифровывать речь, делать озвучку, улучшать звук и работать с аудиофайлами
  • Познакомитесь с ElevenLabs, Suno, Udio, Whisper и другими сервисами для голоса, музыки и транскрибации
  • Соберёте аудиоматериал и поймёте, как использовать такие инструменты для контента, учёбы или личных проектов
Видео
10 видеоуроков
  • Разберётесь, как работают видеонейросети и для каких задач они подходят
  • Научитесь писать запросы для генерации видео и увидите, как менять результат через детали, стиль и сценарий
  • Сможете делать базовые видеоматериалы для соцсетей, работы или учёбы
Монетизация навыков
4 видеоурока
  • Поймёте, как использовать нейросети в текущей работе: ускорять задачи, улучшать материалы и экономить время на рутине
  • Разберётесь, как превратить новый навык в понятную услугу, если захотите брать частные заказы или выйти на фриланс
  • Сформулируете идеи для позиционирования, кейсов и задач, в которых ИИ уже приносит заметную пользу
Нейровизуал: создаём креативы для бренда и проектов
1 вебинар
  • Познакомитесь с Nano Banana Pro и настроите инструмент для быстрой работы с визуалом
  • Разберёте промпт, который помогает получать выразительные и правдоподобные изображения с первой попытки
  • Сделаете яркий аватар для себя, проекта или бренда и научитесь точнее управлять образом в кадре
  • Освоите приёмы, которые помогают аккуратно встроить продукт в сцену и доработать изображение
  • Подготовите постер под запуск, спецпредложение или любой другой инфоповод для реального или выдуманного продукта

Получите сертификат по итогам курса

Он подтвердит, что вы умеете пользоваться нейросетями в повседневных и рабочих сценариях и можете применять этот навык на практике.

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Можно вернуть до 13%
от цены курса

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Стоимость курса
4 176 ₽⁠/⁠мес.
2 088 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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Часто задаваемые вопросы

Я никогда не пользовался нейросетями. У меня получится?

Да. Курс рассчитан на новичков и объясняет тему с нуля. Вам не нужно программировать или разбираться в IT — достаточно базовых навыков работы с компьютером.

Я гуманитарий — технологии мне не близки. Мне подойдёт курс?

Да. Курс сделан для широкой аудитории и объясняет ИИ простым языком. Важнее не технический опыт, а желание разобраться, как использовать новые инструменты с пользой для себя.

Не запутаюсь ли я в количестве сервисов?

Нет. На курсе вы не просто увидите много инструментов, а поймёте, какой сервис для чего нужен и в каких задачах его действительно стоит использовать.

Будет ли на курсе тема безопасности и ошибок ИИ?

Да. Вы разберёте, что можно доверять нейросетям, что нужно перепроверять и как работать с ними аккуратно, чтобы получать полезный результат.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению на курсе?

Всё зависит от вашего темпа. В среднем пользователи платформы занимаются от 3 до 5 часов в неделю.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да. Вы сможете смотреть уроки в удобное время и возвращаться к материалам тогда, когда это нужно. Такой формат проще встроить в рабочий график, чем жёсткое расписание.

Кто будет помогать мне во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в закрытом чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Как получить налоговый вычет за обучение?

После оплаты курса вы можете вернуть до 13% его стоимости. Это можно сделать двумя способами: через налоговую или через работодателя. Для оформления через налоговую понадобятся декларация 3-НДФЛ, договор на обучение, лицензия и чек об оплате. Если хотите оформить вычет через работодателя, нужно подать заявление. Если что-то будет непонятно, мы подскажем, как пройти этот процесс.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут