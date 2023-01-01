Кому подойдёт курс
Разберётесь, что такое нейросети, как они работают и где реально помогают. Сможете не бояться новых сервисов и понимать, как пользоваться ими в обычной жизни.
Будете быстрее готовить письма, планы, презентации, сводки и рабочие материалы. Начнёте тратить меньше времени на рутину и больше — на важные задачи.
Разберётесь, как использовать ИИ для бюджета, списков, планов, семейных дел, поиска идей и повседневных решений, которые раньше приходилось собирать вручную.
Сможете применять нейросети в текстах, визуале, презентациях, озвучке и видео — для своих задач, проектов или первых платных заказов.
Где ИИ поможет уже во время курса
Что вы будете уметь после обучения
Пользователь, который уверенно работает с ИИ
3 ИИ-помощника, которых вы соберёте на курсе
Поможет вести бюджет, планировать покупки, собирать меню, держать под контролем расписание и другие бытовые дела
Поможет подготовить письмо, резюмировать итоги встречи, оформить план, сделать сводку по документу или простой отчёт
Поможет придумать идею, оформить презентацию, сделать картинку, озвучку, короткое видео для проекта или блога
Бесплатная консультация со специалистом
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Как устроено обучение
Программа объединяет GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатыми теорией и практикой. Часть занятий пройдёт на нашей платформе, а другая — в Skillbox.
Программа обучения
- Узнаете, что такое нейросети, где они уже используются и какие задачи можно решать с их помощью дома и на работе
- Познакомитесь с популярными сервисами: ChatGPT, Claude, Gemini, GigaChat, YandexGPT, Midjourney и DALL·E
- Поймёте, какой инструмент выбрать для текста, поиска идей, создания картинок и документов, решения повседневных задач
- Научитесь писать запросы так, чтобы ИИ давал точные ответы
- Сможете сокращать тексты, готовить письма, отчёты, презентации и черновики рабочих материалов
- Поймёте, как задавать стиль, формат, тон и ограничения под разные рабочие задачи
- Сделаете шаблоны запросов для типовых задач, чтобы не начинать работу каждый раз с нуля
- Освоите базовые правила эффективного запроса: как объяснить задачу, добавить детали и получить полезный ответ с первого раза
- На практике увидите, как один и тот же промпт можно улучшить, чтобы ответ стал точнее, понятнее и ближе к вашей цели
- Попробуете работать с текстами, документами, таблицами и поиском информации через разные ИИ-сервисы
- Разберётесь, что такое ИИ-помощник и чем он отличается от обычного чата с нейросетью
- Посмотрите, как собрать простого помощника под свою задачу без кода: для контента, сообщений, рабочих процессов или личных дел
- Попробуете создавать понятные сценарии, в которых ИИ помогает не один раз, а по шагам ведёт задачу к результату
- Узнаете, как использовать ИИ для личной продуктивности, бюджета, планирования, полезных привычек и саморазвития
- Попробуете поручать нейросети простые бытовые задачи: список покупок, меню, план недели, поиск идей и подсказки по повседневным вопросам
- Поймёте, как применять ИИ спокойно и аккуратно, когда речь идёт о личных данных, здоровье и семейных задачах
- Научитесь использовать нейросети для писем, постов, текстов для сайта, описаний, идей и черновиков под разные задачи
- Потренируетесь дорабатывать ответы ИИ: уточнять смысл, менять стиль, сокращать лишнее и делать текст более живым и понятным
- Сможете быстрее собирать рабочие материалы и не начинать каждый текст с пустого листа
- Разберёте, как быстрее собирать презентацию: от идеи и структуры до содержания и оформления
- Научитесь искать референсы, составлять план слайдов, писать тексты и собирать визуальную часть с помощью ИИ
- Сможете быстрее делать презентации для работы, учёбы или своих проектов
- Познакомитесь с инструментами для генерации изображений и поймёте, как ставить им задачу простым и понятным языком
- Научитесь создавать логотипы, иллюстрации, паттерны, мокапы и визуалы для соцсетей, презентаций и личных проектов
- Сможете быстро собирать идеи и получать несколько вариантов оформления
- Узнаете, как нейросети помогают расшифровывать речь, делать озвучку, улучшать звук и работать с аудиофайлами
- Познакомитесь с ElevenLabs, Suno, Udio, Whisper и другими сервисами для голоса, музыки и транскрибации
- Соберёте аудиоматериал и поймёте, как использовать такие инструменты для контента, учёбы или личных проектов
- Разберётесь, как работают видеонейросети и для каких задач они подходят
- Научитесь писать запросы для генерации видео и увидите, как менять результат через детали, стиль и сценарий
- Сможете делать базовые видеоматериалы для соцсетей, работы или учёбы
- Поймёте, как использовать нейросети в текущей работе: ускорять задачи, улучшать материалы и экономить время на рутине
- Разберётесь, как превратить новый навык в понятную услугу, если захотите брать частные заказы или выйти на фриланс
- Сформулируете идеи для позиционирования, кейсов и задач, в которых ИИ уже приносит заметную пользу
- Познакомитесь с Nano Banana Pro и настроите инструмент для быстрой работы с визуалом
- Разберёте промпт, который помогает получать выразительные и правдоподобные изображения с первой попытки
- Сделаете яркий аватар для себя, проекта или бренда и научитесь точнее управлять образом в кадре
- Освоите приёмы, которые помогают аккуратно встроить продукт в сцену и доработать изображение
- Подготовите постер под запуск, спецпредложение или любой другой инфоповод для реального или выдуманного продукта
Получите сертификат по итогам курса
Он подтвердит, что вы умеете пользоваться нейросетями в повседневных и рабочих сценариях и можете применять этот навык на практике.
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