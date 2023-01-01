Креативная и востребованная профессия
По данным HeadHunter, HeadHunter
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Motion-дизайнер
Другие названия вашей профессии:
Моушн-дизайнер
Желаемая зарплата
от 90 000 ₽
В вашем портфолио будет 20+ сильных проектов
Создайте магию красоты с рекламой бренда косметики, овладейте искусством привлечения внимания к деталям
Шагайте в мир стиля с рекламой бренда обуви, обретите навыки визуального вдохновения и эстетики
Воплотите инновацию с концептуальной рекламой Apple, раскройте силу визуального рассказа
Окунитесь в атмосферу с рекламным опенингом для сериала, научитесь захватывать внимание с первых секунд
Воплотите свой стиль с концептуальной рекламой, выразите свою уникальность через визуальное искусство
Создайте звуковую атмосферу с стилизованной рекламой колонки, овладейте искусством звукового дизайна
Представьте свой талант с шоурилом проектов, откройте возможности для креативного самовыражения
Оживите свои идеи с шоурилом 2D-анимаций, обретите навыки превращения концепций в живое движение
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в дизайне
Арт-директор Trehmer
Арт-директор шрифтовой студии Paratype
Lead designer VK
Арт-директор креативной студии Sinners
Основатель креативной студии Sinners
Креативный продюсер в Mondlicht Studios
Глава подразделения рекламы компании Trehmer
CG-Generalist в студии Mondlicht studios
Руководитель отдела дизайна в М-production
Арт-директор анимационной студии «Птичьи очкИ»
Еще больше практики на мероприятиях
Сможете выполнить больше кейсов для портфолио, получить полезную обратную связь и прокачать свои навыки
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Основы дизайна. Начало разработки
- Основы композиции. Равновесие в кадре
- Цвет как инструмент повествования
- Типографика
- Графический дизайн
- R&D. Как добраться до сути брифа?
- Портфолио и трудоустройство
- Создание роликов на основе интерфейсов
- Знакомство с Redshift
- Создание креативных концепций
- Свет и атмосфера в кадре
- Broadcast-дизайн
- Создание анимационного ролика с использованием 2D и 3D
- Стиль за рамками
- Художественная камера в CG
- Работа с камерой PRO
- Aнимация UX-UI-интерфейсов в 3D
- Корпоративный ролик
- Создание рекламы продукта
- Начало работы с Adobe After Effects
- Создание анимационной композиции
- Работа с композицией. Создание заставки для YouTube-шоу
- Шейповая анимация. Создание рекламы бренда
- Работа с текстом. Создание анимированных постеров
- Работа с композицией. Создание заставки сериала
- Работа с 3D в After Effects
- Инфографика. Создание графического пакета
- Инфографика. Создание презентации
- Введение в анимацию
- Персонажная анимация
- Плагины и скрипты «Must-have»
- Трекинг, кеинг и работа с футажами
- Продвинутая персонажная анимация в After Effects
- Основы монтажа в Premiere PRO
- Основы интерфейса
- Моделирование и генераторы
- Продвинутый моделинг. Как создавать предметы в Cinema 4D.
- Симуляция. Твердые тела
- Симуляция. Мягкие тела. Ткань. Частицы
- MoGraph
- Материалы
- Освещение
- Подготовка к анимации: привязки, Xpresso и Rig
- Анимация в Cinema 4D
- Настройки рендера и композитинг в Cinema 4D
- Финализация проекта
- Дополнительные инструменты Cinema4D
- Интерфейс, возможности и инструменты Photoshop
- Работа со слоями и масками, способы обтравки изображений
- Корректирующие слои
- Основы ретуши
- Pen tool
- Коллажирование для создания Key-Visual
- Мемы для социальных сетей
- Рисование, восстановление и ретуширование изображений
- Настройки сохранения и экспорта документов
- Слои и маски
- Обтравка и ретушь
- Работа с растровыми изображениями
- Pen tool
- Каналы, фильтры и эффекты
- Коллажирование и создание Key Visual
- Создание постера по референсу
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курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали motion-дизайнером
вашу квалификацию
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 5 основных курсов
- 2 курса по продвинутым навыкам
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Командные проекты
- 3 персональные консультации с экспертом, 2 — с карьерным коучем
- Дополнительные курсы
- Продвинутый курс на выбор
- 5 основных курсов
- 2 курса по продвинутым навыкам
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Командные проекты
- 3 персональные консультации с экспертом, 2 — с карьерным коучем
- Дополнительные курсы по Illustrator и работе на фрилансе
- Продвинутый курс на выбор
- 5 основных курсов
- 2 курса по продвинутым навыкам
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Командные проекты
- 10 персональных консультаций с экспертом, 5 — с карьерным коучем
- Дополнительные курсы по Illustrator и работе на фрилансе
- Продвинутый курс на выбор: Houdini, TouchDesigner, Unreal Engine 4 или Substance 3D Painter
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
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