Профессия Motion-дизайнер

Motion-дизайнеры создают 2D- и 3D-анимации студийного уровня. Делают эффекты для рекламы, заставок, презентаций и кино
4.8

Рейтинг на основе 7 549 отзывов

Быстрое погружение

Зарабатывайте уже через 6 месяцев

20+ проектов

Добавите в портфолио работы от реальных заказчиков

Поможем найти работу

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Креативная и востребованная профессия

Спрос на начинающих Motion-дизайнеров за 2025 год вырос на 36%

По данным HeadHunter, HeadHunter

Сможете работать в геймдизайне, продакшне, маркетинге, разработке сайтов или приложений
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 90 000 ₽

Junior, после курса

~ 130 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 180 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Motion-дизайнер

Другие названия вашей профессии:

Моушн-дизайнер

Желаемая зарплата

от 90 000 ₽

Инструменты

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Cinema 4D

Redshift

Octane Render

Навыки

  • Создание концепции, оформление и реализация идей
  • Управление содержанием проекта
  • Монтаж роликов в Adobe Premiere
  • Предпечатная подготовка
  • Создание персонажной 2D-анимации в After Effects
  • Создание анимированной инфографики, титров, эксплейнеров
  • Моделирование и анимация в Cinema 4D
  • Настройка рендера и освещения в Octane и Redshift

В вашем портфолио будет 20+ сильных проектов

Реклама бренда косметики

Создайте магию красоты с рекламой бренда косметики, овладейте искусством привлечения внимания к деталям

Реклама бренда обуви

Шагайте в мир стиля с рекламой бренда обуви, обретите навыки визуального вдохновения и эстетики

Стилизованный концепт рекламы Apple

Воплотите инновацию с концептуальной рекламой Apple, раскройте силу визуального рассказа

Опенинг для сериала

Окунитесь в атмосферу с рекламным опенингом для сериала, научитесь захватывать внимание с первых секунд

Концепт рекламы

Воплотите свой стиль с концептуальной рекламой, выразите свою уникальность через визуальное искусство

Стилизованная реклама колонки

Создайте звуковую атмосферу с стилизованной рекламой колонки, овладейте искусством звукового дизайна

Шоурил проектов

Представьте свой талант с шоурилом проектов, откройте возможности для креативного самовыражения

Шоурил 2D-анимаций

Оживите свои идеи с шоурилом 2D-анимаций, обретите навыки превращения концепций в живое движение

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
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Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика на реальных задачах
Будете выполнять задания, которые мы разработали совместно со студией компюьтерной графики Trehmer CG. Задания максимально приближены к задачам, которые вы встретите в работе
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в дизайне

Павел Куфтерин

Арт-директор Trehmer

Александра Королькова

Арт-директор шрифтовой студии Paratype

Константин Капустин

Lead designer VK

Константин Степунчук

Арт-директор креативной студии Sinners

Сергей Заволоко

Основатель креативной студии Sinners

Жанна Травкина

Креативный продюсер в Mondlicht Studios

Елена Дегтярева

Глава подразделения рекламы компании Trehmer

Николай Околита

CG-Generalist в студии Mondlicht studios

Степан Белоконь

Руководитель отдела дизайна в М-production

Игорь Ирбитский

Арт-директор анимационной студии «Птичьи очкИ»

Еще больше практики на мероприятиях

Дизайн-спринты, прямые эфиры и вебинары с практикующими дизайнерами

Сможете выполнить больше кейсов для портфолио, получить полезную обратную связь и прокачать свои навыки

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
20+ проектов
136 часов теории
514 часов практики
Основные курсы
Motion
8 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Основы дизайна. Начало разработки
  • Основы композиции. Равновесие в кадре
  • Цвет как инструмент повествования
  • Типографика
  • Графический дизайн
  • R&D. Как добраться до сути брифа?
  • Портфолио и трудоустройство
  • Создание роликов на основе интерфейсов
  • Знакомство с Redshift
  • Создание креативных концепций
  • Свет и атмосфера в кадре
  • Broadcast-дизайн
  • Создание анимационного ролика с использованием 2D и 3D
  • Стиль за рамками
  • Художественная камера в CG
  • Работа с камерой PRO
  • Aнимация UX-UI-интерфейсов в 3D
  • Корпоративный ролик
  • Создание рекламы продукта
After Effects
19 практических работ
  • Начало работы с Adobe After Effects
  • Создание анимационной композиции
  • Работа с композицией. Создание заставки для YouTube-шоу
  • Шейповая анимация. Создание рекламы бренда
  • Работа с текстом. Создание анимированных постеров
  • Работа с композицией. Создание заставки сериала
  • Работа с 3D в After Effects
  • Инфографика. Создание графического пакета
  • Инфографика. Создание презентации
  • Введение в анимацию
  • Персонажная анимация
  • Плагины и скрипты «Must-have»
  • Трекинг, кеинг и работа с футажами
  • Продвинутая персонажная анимация в After Effects
  • Основы монтажа в Premiere PRO
Cinema 4D
14 практических работ
  • Основы интерфейса
  • Моделирование и генераторы
  • Продвинутый моделинг. Как создавать предметы в Cinema 4D.
  • Симуляция. Твердые тела
  • Симуляция. Мягкие тела. Ткань. Частицы
  • MoGraph
  • Материалы
  • Освещение
  • Подготовка к анимации: привязки, Xpresso и Rig
  • Анимация в Cinema 4D
  • Настройки рендера и композитинг в Cinema 4D
  • Финализация проекта
  • Дополнительные инструменты Cinema4D
Photoshop
11 практических работ, 1 итоговый проект
  • Интерфейс, возможности и инструменты Photoshop
  • Работа со слоями и масками, способы обтравки изображений
  • Корректирующие слои
  • Основы ретуши
  • Pen tool
  • Коллажирование для создания Key-Visual
  • Мемы для социальных сетей
Дополнительные курсы
Photoshop
9 практических заданий
  • Рисование, восстановление и ретуширование изображений
  • Настройки сохранения и экспорта документов
  • Слои и маски
  • Обтравка и ретушь
  • Работа с растровыми изображениями
  • Pen tool
  • Каналы, фильтры и эффекты
  • Коллажирование и создание Key Visual
  • Создание постера по референсу

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали motion-дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
8 984₽⁠/⁠мес.
4 492₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 5 основных курсов
  • 2 курса по продвинутым навыкам
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Командные проекты
  • 3 персональные консультации с экспертом, 2 — с карьерным коучем
  • Дополнительные курсы
  • Продвинутый курс на выбор
Индивидуальный
12 376₽⁠/⁠мес.
5 569₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 5 основных курсов
  • 2 курса по продвинутым навыкам
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Командные проекты
  • 3 персональные консультации с экспертом, 2 — с карьерным коучем
  • Дополнительные курсы по Illustrator и работе на фрилансе
  • Продвинутый курс на выбор
Индивидуальный плюс
15 241₽⁠/⁠мес.
6 859₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 5 основных курсов
  • 2 курса по продвинутым навыкам
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Командные проекты
  • 10 персональных консультаций с экспертом, 5 — с карьерным коучем
  • Дополнительные курсы по Illustrator и работе на фрилансе
  • Продвинутый курс на выбор: Houdini, TouchDesigner, Unreal Engine 4 или Substance 3D Painter

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

В каких программах я буду работать? Они доступны в России?

На курсе вы будете работать в Cinema 4D, Redshift Renderer, Octane Render, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Если у вас возникнут трудности с их установкой, напишите в дизайн-комьюнити в Telegram-чате.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Что такое дизайн-спринты?

Дизайн-спринты — это серия воркшопов по одной теме. На них вы с наставником будете работать над большой задачей, сможете поработать в условиях, максимально приближенных к реальным.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
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Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут