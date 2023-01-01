Дизайнер ландшафтов

Ландшафтный дизайнер занимается созданием красивых садов и городских пространств. Это творческая и высокооплачиваемая профессия, которая становится популярной у частных лиц и компаний.
4.8

Рейтинг на основе 2532 отзывов

Освоите 6 программ

SketchUp, AutoCAD, Revit, Photoshop, Realtime, Lumion

5 проектов

От реальных заказчиков в ваше портфолио

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
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Востребованность дизайнеров в 2026 году

В 2026 году нужно в три раза больше ландшафтных дизайнеров

Источник: Минстрой

Строительство придомовых территорий и парков в 2026 году увеличится в три раза
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 80 000 ₽

средняя зарплата новичков

~ 100 000 ₽

после обучения, можно вести несколько проектов

~ 200 000 ₽ и больше

минимальная зарплата ландшафтного дизайнера в Европе и США

Источник: HeadHunter

Курс подойдет каждому

Стать ландшафтным дизайнером и начать карьеру с нуля

Научитесь делать проекты участков и 3D-визуализации. Попрактикуетесь в создании ландшафтов для реальных заказчиков. Сможете вести проекты на фрилансе, устроиться в студию или открыть своё дело.

Сделать проект для своего участка и сэкономить на дизайнере

Дешевле освоить навыки и самостоятельно оформить участок, чем платить дизайнеру и всё равно вникать в проект. На курсе вы узнаете, как подобрать растения и материалы, грамотно распределить время и бюджет.

Найдете работу и проекты для себя

Наталья Васюкова

Наталья бросила работу на ТВ, чтобы создавать красивые сады. В итоге она открыла агентство и теперь мечтает обустроить своё родовое поместье.

Елена Гурьева

Впервые Елена заинтересовалась ландшафтным дизайном, когда обустраивала свой дачный участок. Теперь же среди её заказчиков — крупные компании.

Вероника Садовник

Вероника 10 лет работала архитектором, и ей захотелось новых знаний. Пройдя курс по ландшафтному дизайну, она выиграла конкурс с концепцией спа-отеля.

Анна Забродская

Сменив бухучёт на французские сады, перепады высот и живые изгороди, сейчас она берёт заказы, ищет стажировку и думает о личном бренде.

Екатерина Митрофанова

Раньше Екатерина профессионально писала о вине, но ковид внёс свои коррективы в её планы. Теперь она дизайнер-декоратор и интерьерный журналист.

Катя Трофимова

Катя сменила финансовые отчёты на мебель и декор. Обучившись на дизайнера интерьеров, она работает в известной московской студии.

Станислав Здоров

Стасу так понравилось делать ремонт в своей квартире, что он решил стать дизайнером. Теперь, когда цель достигнута, мечтает открыть собственное бюро.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Ландшафтный дизайнер

Другие названия вашей профессии:

Дизайнер-проектировщик, дизайнер-чертежник

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Логотип инструмента

AutoCAD

Логотип инструмента

Revit

Логотип инструмента

SketchUp

Навыки

  • Создаю полноценные дизайн-проекты участков
  • Понимаю стили и тренды в дизайне и архитектуре
  • Создаю визуализации в SketchUp
  • Работаю над проектами от эскиза до рабочих чертежей
  • Занимаюсь подбором растений и материалов
  • Веду авторский надзор за работой строителей
  • Подготавливаю зонирование участка и размещение зелёных насаждений
  • Грамотно работаю с заказчиками и уверенно аргументирую решения.

А в портфолио — 5 впечатляющих проектов

Ландшафтный проект участка для клиента

Разработаете полноценный проект по реальному брифу: от идеи до детальной реализации. Проанализируете исходные данные, создадите концепцию и подготовите комплект документации — генплан, смету и техническое задание.

Работа Анны Беляевой

Дизайн-проект для своего участка

Спроектируете участок для себя с проработкой всех деталей. Подготовите полный комплект рабочих чертежей и создадите 3D-визуализацию будущего пространства в SketchUp.

Работа Эльвиры Мухаметдиновой

Проект небольшого загородного дома в Revit

Создадите профессиональнальный архитектурный проект частного дома. Освоите работу в Revit и подготовите проект, соответствующий требованиям реальной практики.

Работа Филиппа Харламова

Проектный альбом в SketchUp

Разработаете концепцию отдельной зоны участка — от функциональной идеи до визуальной реализации. Создадите 3D-модель, оформите проект в альбом для презентации и подготовите видеопрогулку по пространству.

Работа Дарьи Балашовой

Продающее портфолио

Соберёте профессиональное портфолио. Оно покажет уровень ваших навыков, уникальный стиль, подход к работе и готовность к коммерческим проектам.

Работа Анастасии Скибиной

Будущее дизайна интерьера — нейросети

На серии встреч с экспертами мы рассмотрим использование нейросетей для создания интерьеров

Вы узнаете, как с помощью нейросетей разрабатывать идеи для интерьеров, загружая исходные данные и используя несколько функций.

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Изучайте базу по видеолекциям
Занятия включают в себя видеолекции и вебинары, практические занятия, тестирования и квизы. Вы изучаете основу профессии, выполняете домашние задания и встречаетесь с нашими преподавателями на вебинарах
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Учитесь в удобном для вас темпе
На курсе есть расписание, но если вы понимаете, что не успеваете, то можно посмотреть вебинары в записи
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Практикуйтесь совместно с преподавателями
Во время обучения вы сразу после изучения теории будете выполнять задания вместе с преподавателем курса на платформе, а также побдробно разбирать вопросы на вебинарах
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Управляйте своим обучением на удобной платформе
В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях и менять расписание
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
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Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Ваши преподаватели — эксперты в дизайне

Наталья Бондаренко

Управляющий партнер в компании «ПаркЛэнд» по благоустройству, озеленению и гарантийному обслуживанию территорий.

Юрий Новожилов

Основатель компании «ПаркЛэнд» одной из наиболее стремительно развивающихся компаний по благоустройству и озеленению в Москве.

Надежда Московенко

Доцент кафедры дизайна среды в МХПИ

Наталья Мищенко

Ландшафтный дизайнер

Арина Новикова

Ландшафтный дизайнер

Юлия Котельникова

Основатель компании «Акваэстетика». Специалист по водным объектам. Спроектировала комплекс фонтана и ручья в ЖК «Полянка 44».

Работы преподавателей

ТРЦ «Павелецкая Плаза»
Бизнес-центр I Cube
БЦ «Фабрика Станиславского»
Жилой комплекс «Река»
ЖК на ул.Вавилова, 4
Бизнес-центр «Олимпия-парк»

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Работы наших студентов после курса

Подарки при покупке курса

Год английского языка

Научитесь читать, писать и говорить на английском по авторской методике

15 890
Бесплатно

Курс по нейросетям

Научитесь работать с ChatGPT, Midjourney и другими 20+ нейросетями

15 890
Бесплатно

Программа обучения

180 часов теории
282 часа практики
5 проектов
14 экспертных вебинаров
Основы профессии
Ландшафтный дизайн — 4 месяца
16 модулей, 14 практических работ
  • Поймёте логику работы с участком
  • Научитесь работать с исходными данными об участке
  • Сможете разрабатывать эскизную концепцию участка
  • Научитесь готовить основной комплект проектной документации
  • Разберётесь в инженерных особенностях территории
  • Изучите основы декоративной дендрологии и подбора растений
  • Научитесь проектировать системы озеленения участка
  • Сможете создавать гармоничный садовый дизайн
  • Узнаете, как работать с малыми архитектурными формами
  • Научитесь проектировать водоёмы и водные элементы
  • Поймёте, как продумывать освещение и инфраструктуру участка
  • Научитесь сажать растения с учётом композиции и агротехники
  • Сможете профессионально оформить дизайн-проект
  • Изучите дополнительные практики для проектирования и защиты растений
  • Реализуете итоговый проект ландшафтного участка
Ландшафтный дизайнер: развитие карьеры — 1 месяц
3 модуля, 2 практические работы
  • Научитесь выстраивать процесс работы над проектом
  • Поймёте, как вести проект с заказчиком — от брифа до финальной сдачи
  • Сможете продвигать свои услуги и получать первые заказы
Инструменты
AutoCAD с нуля до PRO — 2 месяца
14 модулей, 14 практических работ
  • Изучите интерфейс и базовые инструменты AutoCAD
  • Научитесь работать со слоями, свойствами и полилиниями
  • Разберётесь в штриховках и заливках
  • Сможете ускорять работу с помощью блоков и групп
  • Узнаете, как оформлять чертежи с текстами, размерами и выносками
  • Научитесь работать с таблицами в проекте
  • Разберётесь, как подключать внешние ссылки и подгружать данные
  • Сможете готовить листы, настраивать масштаб и печать
  • Поймёте, как автоматизировать создание фасадов
  • Научитесь использовать динамические блоки и атрибуты
  • Разберётесь в параметризации и зависимостях в чертежах
  • Изучите стандарты проектной документации
  • Научитесь настраивать аннотативность элементов
  • Сможете готовить файлы к печати и экспорту
SketchUp для ландшафтных дизайнеров — 1 месяц
12 модулей, 12 практических работ
  • Изучите интерфейс и базовые инструменты SketchUp
  • Научитесь работать с ключевыми инструментами моделирования
  • Сможете создавать проект участка в 3D
  • Поймёте, как настраивать и примененять материалы
  • Научитесь интегрировать растения в проект
  • Разберётесь в моделировании рельефа участка
  • Изучите базовые приёмы для работы в LayOut
  • Научитесь оформлять проект в альбом для презентации
  • Разберёте частые вопросы и рабочие сценарии
  • Реализуете итоговый проект зоны сада
  • Изучите основы визуализации в Lumion
Курсы на выбор
Ландшафтный скетчинг — 1 месяц
12 модулей, 12 практических работ
  • Научитесь разрабатывать зонирование и первичную концепцию участка
  • Сможете создавать план территории
  • Узнаете, как прорабатывать детали и фрагменты эскиза
  • Научитесь строить перспективу с одной точкой схода
  • Сможете отрисовывать элементы ландшафта, МАФы и растения
  • Поймёте, как строить перспективу в двух точках схода
  • Научитесь изображать архитектурные элементы, дорожки и озеленение
  • Сможете создавать сложные композиции участка
  • Разберётесь в детализации растительных форм
  • Научитесь работать с группами растений в разных стилях
  • Создадите финальный цветной эскиз участка
Revit для начинающих — 2 месяца
12 модулей, 12 практических работ
  • Изучите интерфейс и базовые принципы работы в Revit
  • Научитесь создавать стены и настраивать виды
  • Разберётесь в работе с уровнями, перекрытиями и кровлей
  • Сможете настраивать элементы и витражные конструкции
  • Научитесь проектировать лестницы, пандусы и ограждения
  • Разберётесь в работе с проёмами и библиотеками элементов
  • Сможете создавать собственные семейства
  • Узнаете, как считать элементы и работать с помещениями
  • Научитесь оформлять аннотации
  • Разберётесь в настройке графики, стадий и легенд
  • Сможете создавать топографию и озеленение
  • Научитесь готовить листы и экспорт проекта
  • Реализуете итоговый BIM-проект дома
  • Изучите основы визуализации в Lumion
Бонусный курс
Горшечные растения и фитодизайн — 1 месяц
8 модулей
  • Погрузитесь в основы фитодизайна и озеленения
  • Научитесь выбирать и закупать растения
  • Сможете ухаживать за растениями и грамотно их содержать
  • Разберётесь в ассортименте растений
  • Научитесь подбирать горшки и кашпо
  • Поймёте, как правильно сажать и выращивать растения
  • Сможете оформлять жилые пространства с помощью растений
  • Научитесь озеленять коммерческие интерьеры

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали ландшафтным дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
7 116 ₽⁠/⁠мес.
3 558 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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Если не успел вовремя сдать домашнее задание, то кураторы или саппорт помогают продлить срок сдачи.
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Очень довольна работой преподавателя, грамотные замечания, заинтересованность в результате. Даже не ожидала уже, что в конце будет настолько грамотный преподаватель, спасибо.
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5.0

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4.5

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Наконец, приняла решение оставить заявку. Да я сделала это и капец какая довольная, я не думала, что обучение настолько удобное и интересное, нет этих занудных лишних занятий по экономике или философии, где тебя насильно заставляют учить то, чего ты не понимаешь и забиваешь голову.

Здесь все конкретно, все по теме, все постепенно. Я начала учиться в конце ноября, платформа тяжеловата для восприятия, но мне нравится сам подход.

Мне уделяют много внимания, я в любой момент могу связаться с тех. поддержкой куратором и преподавателем.

Анна
с Tutortop

После окончания программы веб дизайнера решил пройти еще несколько небольших, так как обучение мне очень понравилось, а самое главное - его результат, здесь мы говорим о трудоустройстве. Техническая поддержка хорошо работает.

Коммуникация с преподавателями и куратором есть, ответы быстрые и развернутые комментарии по поводу домашнего задания и прочих вопросов.
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Владимир
со Сравни.ру

Огромное спасибо Сергею за курс, за то что рассказывал реальные кейсы из практики. Обновил и актуализировал информацию курса. Вернулось желание учиться! Спасибо!
Подробнее

Ольга
с Tutortop

Хорошая платформа для обучения, понятный интерфейс. Менеджеры всегда на связи - помогли мне подобрать программу под мои запросы.

Освоила программу «Дизайнер жилых интерьеров», в которой было много тематических модулей. Нас научили работать в программе Adobe Photoshop, что было самым сложным для меня, но от этого не менее интересным. Были практические задания, в одном из которых мы разрабатывали свой дизайн-проект.

Направление творческое, преподаватели не загоняют в рамки, приветствуется полет фантазии. Единственное, что меня расстроило в процессе обучения - нехватка индивидуального подхода, так как занятия проводятся в группах. Но на связи всегда был куратор и менеджеры, которые помогали. У Geekbrains много программ по разным направлениям, я хочу глубже изучать дизайн, так что задумываюсь над приобретением новой программы.
Подробнее

Екатерина
со Сравни.ру

Хороший курс, отличные преподаватели! Параллельно проходили теорию и практику, скучать не приходилось, преподаватели участливые, видно, что стараются дать максимум из того, что знают))) это приятно! На вопросы отвечают оперативно, вебинары живые и интересные! Спасибо!
Подробнее

Джамиля
с Tutortop

Я в полном восторге и от предмета и от преподавателя! В самом начале изучения программы было очень тяжело, т.к. давался очень большой объем информации по абсолютно не знакомой программе.

Многое было не понятно и выполнение домашних заданий занимало большое количество времени. Но, по мере изучения 3D Max, становилось всё легче и интереснее.

К тому же Денис очень хорошо всё объясняет: доступно и понятно. По итогу эта программа меня полностью поглотила. Я хочу в дальнейшем работать в ней, изучив ее досконально, конечно. Спасибо большое!

Ольга
с Tutortop

Хочу выразить свою искреннюю благодарность за курсе . Этот курс оказался для меня не только интересным, но и невероятно информативным. Пройденные темы были чрезвычайно увлекательными, и я узнала так много интересной информации, которая, на мой взгляд, должна быть известна каждому человеку.
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Эмилия
с Tutortop

С первого дня, когда выбрала эту школу, ниразу не разочаровалась! Онлайн-обучение это очень здорово, не сравнить эффективность и подход к процессу с тем, что когда-то было в университете. Я могу смело рекомендовать эту школу людям, которые хотят получить дополнительное образование или новую профессию с 0!
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Анастасия
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?

Мы предоставляем углубленное изучение работы дизайну интерьеров с уникальным форматом обучения. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с этапами работы дизайнера и сделать первые проекты, и в то же время выбирать именно те инструменты для изучения, которые подходят вам.

Какие программы надо установить?

Вы будете работать в Autocad и SketchUp. Если возникнут трудности с установкой, напишите куратору группы.

Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?

Программа создана таким образом, чтобы вы смогли изучать теорию онлайн на платформе и встречаться с преподавателями онлайн для обсуждения вопросов и экспертных тем. Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на вебинаре, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение».

Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?

В среднем студенты программы посвящают около 8 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.

Смогу я получить профессию и открыть дело?

Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.

Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?

Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши навыки. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?

Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.

Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?

Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами:  sales@geekbrains.ru  или  8-800-700-68-41  (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на  support@geekbrains.ru.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут