Востребованность дизайнеров в 2026 году
Источник: Минстрой
средняя зарплата новичков
после обучения, можно вести несколько проектов
минимальная зарплата ландшафтного дизайнера в Европе и США
Источник: HeadHunter
Курс подойдет каждому
Научитесь делать проекты участков и 3D-визуализации. Попрактикуетесь в создании ландшафтов для реальных заказчиков. Сможете вести проекты на фрилансе, устроиться в студию или открыть своё дело.
Дешевле освоить навыки и самостоятельно оформить участок, чем платить дизайнеру и всё равно вникать в проект. На курсе вы узнаете, как подобрать растения и материалы, грамотно распределить время и бюджет.
Найдете работу и проекты для себя
Наталья бросила работу на ТВ, чтобы создавать красивые сады. В итоге она открыла агентство и теперь мечтает обустроить своё родовое поместье.
Впервые Елена заинтересовалась ландшафтным дизайном, когда обустраивала свой дачный участок. Теперь же среди её заказчиков — крупные компании.
Вероника 10 лет работала архитектором, и ей захотелось новых знаний. Пройдя курс по ландшафтному дизайну, она выиграла конкурс с концепцией спа-отеля.
Сменив бухучёт на французские сады, перепады высот и живые изгороди, сейчас она берёт заказы, ищет стажировку и думает о личном бренде.
Раньше Екатерина профессионально писала о вине, но ковид внёс свои коррективы в её планы. Теперь она дизайнер-декоратор и интерьерный журналист.
Катя сменила финансовые отчёты на мебель и декор. Обучившись на дизайнера интерьеров, она работает в известной московской студии.
Стасу так понравилось делать ремонт в своей квартире, что он решил стать дизайнером. Теперь, когда цель достигнута, мечтает открыть собственное бюро.
Получите все
нужные навыки
Junior
Ландшафтный дизайнер
Другие названия вашей профессии:
Дизайнер-проектировщик, дизайнер-чертежник
Желаемая зарплата
от 80 000₽
А в портфолио — 5 впечатляющих проектов
Разработаете полноценный проект по реальному брифу: от идеи до детальной реализации. Проанализируете исходные данные, создадите концепцию и подготовите комплект документации — генплан, смету и техническое задание.
Работа Анны Беляевой
Спроектируете участок для себя с проработкой всех деталей. Подготовите полный комплект рабочих чертежей и создадите 3D-визуализацию будущего пространства в SketchUp.
Работа Эльвиры Мухаметдиновой
Создадите профессиональнальный архитектурный проект частного дома. Освоите работу в Revit и подготовите проект, соответствующий требованиям реальной практики.
Работа Филиппа Харламова
Разработаете концепцию отдельной зоны участка — от функциональной идеи до визуальной реализации. Создадите 3D-модель, оформите проект в альбом для презентации и подготовите видеопрогулку по пространству.
Работа Дарьи Балашовой
Соберёте профессиональное портфолио. Оно покажет уровень ваших навыков, уникальный стиль, подход к работе и готовность к коммерческим проектам.
Работа Анастасии Скибиной
Будущее дизайна интерьера — нейросети
Вы узнаете, как с помощью нейросетей разрабатывать идеи для интерьеров, загружая исходные данные и используя несколько функций.
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Ваши преподаватели — эксперты в дизайне
Управляющий партнер в компании «ПаркЛэнд» по благоустройству, озеленению и гарантийному обслуживанию территорий.
Основатель компании «ПаркЛэнд» одной из наиболее стремительно развивающихся компаний по благоустройству и озеленению в Москве.
Доцент кафедры дизайна среды в МХПИ
Ландшафтный дизайнер
Ландшафтный дизайнер
Основатель компании «Акваэстетика». Специалист по водным объектам. Спроектировала комплекс фонтана и ручья в ЖК «Полянка 44».
Работы преподавателей
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Работы наших студентов после курса
Подарки при покупке курса
Научитесь читать, писать и говорить на английском по авторской методике
15 890 ₽
Бесплатно
Научитесь работать с ChatGPT, Midjourney и другими 20+ нейросетями
15 890 ₽
Бесплатно
Программа обучения
- Поймёте логику работы с участком
- Научитесь работать с исходными данными об участке
- Сможете разрабатывать эскизную концепцию участка
- Научитесь готовить основной комплект проектной документации
- Разберётесь в инженерных особенностях территории
- Изучите основы декоративной дендрологии и подбора растений
- Научитесь проектировать системы озеленения участка
- Сможете создавать гармоничный садовый дизайн
- Узнаете, как работать с малыми архитектурными формами
- Научитесь проектировать водоёмы и водные элементы
- Поймёте, как продумывать освещение и инфраструктуру участка
- Научитесь сажать растения с учётом композиции и агротехники
- Сможете профессионально оформить дизайн-проект
- Изучите дополнительные практики для проектирования и защиты растений
- Реализуете итоговый проект ландшафтного участка
- Научитесь выстраивать процесс работы над проектом
- Поймёте, как вести проект с заказчиком — от брифа до финальной сдачи
- Сможете продвигать свои услуги и получать первые заказы
- Изучите интерфейс и базовые инструменты AutoCAD
- Научитесь работать со слоями, свойствами и полилиниями
- Разберётесь в штриховках и заливках
- Сможете ускорять работу с помощью блоков и групп
- Узнаете, как оформлять чертежи с текстами, размерами и выносками
- Научитесь работать с таблицами в проекте
- Разберётесь, как подключать внешние ссылки и подгружать данные
- Сможете готовить листы, настраивать масштаб и печать
- Поймёте, как автоматизировать создание фасадов
- Научитесь использовать динамические блоки и атрибуты
- Разберётесь в параметризации и зависимостях в чертежах
- Изучите стандарты проектной документации
- Научитесь настраивать аннотативность элементов
- Сможете готовить файлы к печати и экспорту
- Изучите интерфейс и базовые инструменты SketchUp
- Научитесь работать с ключевыми инструментами моделирования
- Сможете создавать проект участка в 3D
- Поймёте, как настраивать и примененять материалы
- Научитесь интегрировать растения в проект
- Разберётесь в моделировании рельефа участка
- Изучите базовые приёмы для работы в LayOut
- Научитесь оформлять проект в альбом для презентации
- Разберёте частые вопросы и рабочие сценарии
- Реализуете итоговый проект зоны сада
- Изучите основы визуализации в Lumion
- Научитесь разрабатывать зонирование и первичную концепцию участка
- Сможете создавать план территории
- Узнаете, как прорабатывать детали и фрагменты эскиза
- Научитесь строить перспективу с одной точкой схода
- Сможете отрисовывать элементы ландшафта, МАФы и растения
- Поймёте, как строить перспективу в двух точках схода
- Научитесь изображать архитектурные элементы, дорожки и озеленение
- Сможете создавать сложные композиции участка
- Разберётесь в детализации растительных форм
- Научитесь работать с группами растений в разных стилях
- Создадите финальный цветной эскиз участка
- Изучите интерфейс и базовые принципы работы в Revit
- Научитесь создавать стены и настраивать виды
- Разберётесь в работе с уровнями, перекрытиями и кровлей
- Сможете настраивать элементы и витражные конструкции
- Научитесь проектировать лестницы, пандусы и ограждения
- Разберётесь в работе с проёмами и библиотеками элементов
- Сможете создавать собственные семейства
- Узнаете, как считать элементы и работать с помещениями
- Научитесь оформлять аннотации
- Разберётесь в настройке графики, стадий и легенд
- Сможете создавать топографию и озеленение
- Научитесь готовить листы и экспорт проекта
- Реализуете итоговый BIM-проект дома
- Изучите основы визуализации в Lumion
- Погрузитесь в основы фитодизайна и озеленения
- Научитесь выбирать и закупать растения
- Сможете ухаживать за растениями и грамотно их содержать
- Разберётесь в ассортименте растений
- Научитесь подбирать горшки и кашпо
- Поймёте, как правильно сажать и выращивать растения
- Сможете оформлять жилые пространства с помощью растений
- Научитесь озеленять коммерческие интерьеры
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали ландшафтным дизайнером
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Коммуникация с преподавателями и куратором есть, ответы быстрые и развернутые комментарии по поводу домашнего задания и прочих вопросов.
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Освоила программу «Дизайнер жилых интерьеров», в которой было много тематических модулей. Нас научили работать в программе Adobe Photoshop, что было самым сложным для меня, но от этого не менее интересным. Были практические задания, в одном из которых мы разрабатывали свой дизайн-проект.
Направление творческое, преподаватели не загоняют в рамки, приветствуется полет фантазии. Единственное, что меня расстроило в процессе обучения - нехватка индивидуального подхода, так как занятия проводятся в группах. Но на связи всегда был куратор и менеджеры, которые помогали. У Geekbrains много программ по разным направлениям, я хочу глубже изучать дизайн, так что задумываюсь над приобретением новой программы.
Екатерина
со Сравни.ру
Джамиля
с Tutortop
Я в полном восторге и от предмета и от преподавателя! В самом начале изучения программы было очень тяжело, т.к. давался очень большой объем информации по абсолютно не знакомой программе.
Многое было не понятно и выполнение домашних заданий занимало большое количество времени. Но, по мере изучения 3D Max, становилось всё легче и интереснее.
К тому же Денис очень хорошо всё объясняет: доступно и понятно. По итогу эта программа меня полностью поглотила. Я хочу в дальнейшем работать в ней, изучив ее досконально, конечно. Спасибо большое!
Ольга
с Tutortop
Эмилия
с Tutortop
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со Сравни.ру