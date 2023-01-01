Востребованность дизайнеров в 2026 году
Источник: Минстрой
старт на фрилансе
при работе в студии
с опытом от 3 до 5 лет
Источник: HeadHunter
Курс подойдет каждому
Изучите все необходимые инструменты и сможете разработать дизайн-концепцию по своему вкусу уже через 4 месяца и сэкономите на дизайнере
Хотите освоить все необходимые навыки, чтобы собрать портфолио проектов с нуля или повысить квалификацию и стать более востребованным дизайнером интерьеров
Найдете работу и проекты для себя
Сменила профессию и ещё во время обучения начала реализовывать проекты за границей. Переехала в Дубай и основала там свою студию дизайна.
Ушел с хорошо оплачиваемой работы и стал дизайнером интерьеров. Прошел курс за полгода и уже сдал ряд проектов — двух коммерческих помещений и пяти жилых.
Елена оставила работу с хорошим соцпакетом и стабильной зарплатой ради творчества. И всё получилось: теперь она создаёт крутые интерьеры любых типов.
Стасу так понравилось делать ремонт в своей квартире, что он решил стать дизайнером. Теперь, когда цель достигнута, мечтает открыть собственное бюро.
Катя сменила финансовые отчёты на мебель и декор. Обучившись на дизайнера интерьеров, она работает в известной московской студии.
Раньше Екатерина профессионально писала о вине, но ковид внёс свои коррективы в её планы. Теперь она дизайнер-декоратор и интерьерный журналист.
Получите все
нужные навыки
Junior
Дизайнер интерьеров
Другие названия вашей профессии:
Дизайнер-проектировщик, дизайнер-чертежник
Желаемая зарплата
от 80 000₽
4 проекта в портфолио
Создайте свой идеальный интерьер, разработав дизайн-проект с полным пакетом чертежей, визуализацией и спецификацией, или воплотите идеи наших экспертов, следуя готовому брифу.
Создадите проект для семьи по реальному брифу от заказчика. Разработаете пакет чертежей, визуализации и планировочные решения.
От чертежей зависит, насколько точно проект будет реализован и насколько помещения будут удобными для владельцев. Попрактикуетесь в создании чертежей, следуя рекомендациям наших преподавателей.
В рамках специализированного курса вы научитесь создавать визуализации для гостиной, подбирать декор, освещение и материалы. Обучитесь эффективному использованию рендера для создания фотореалистичных изображений.
Будущее дизайна интерьера — нейросети
Вы узнаете, как с помощью нейросетей разрабатывать идеи для интерьеров, загружая исходные данные и используя несколько функций.
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Ваши преподаватели — эксперты в дизайне
Основатель и шеф-дизайнер студии “Уютная квартира” и бюро премиальных интерьеров TREND’UP. Автор книг «Крутая квартира» и «Сам себе декоратор».
Архитектор, исследователь и сооснователь проекта про архитектуру в кинематографе Archifilmhotshot. Участник и спикер международных конференций и воркшопов.
PR-директор студии Kirill Istomin Interior Design & Decoration. Продюсирует и стилизует интерьерные съёмки и выставки в России, Европе и США. Ex-издатель интерьерных медиа SALON-Interior и «Идеи вашего дома».
Главный архиектор бюро Nowadays office, которое проектирует здания, занимается градостроительными проектами, парками и разрабатывает общественные и жилые интерьеры.
Дизайнер интерьера, декоратор, сооснователь студии дизайна DESIGNLAB. Специализируется на проектировании и декорировании частных и общественных помещений.
Основала собственную дизайн-студию и в её рамках создаёт оформление для жилых и коммерческих помещений.
Архитектор и основатель студии FROM/FORM, которая создает проекты жилых интерьеров, фасадного дизайна и предметного дизайна.
Архитектор-дизайнер и победитель конкурса Design Debut. Участник международных выставок в Испании, Германии, США. Сотрудничала с европейскими дизайн-бюро DNA Architects, Cloud 9, Moop.
Работы преподавателей
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Работы наших студентов после курса
Подарки при покупке курса
Научитесь читать, писать и говорить на английском по авторской методике
15 890 ₽
Бесплатно
Научитесь работать с ChatGPT, Midjourney и другими 20+ нейросетями
15 890 ₽
Бесплатно
Программа обучения
- Дизайнер интерьера и его задачи
- Колористика и цвет в интерьере
- Этапы работы над дизайн-проектом
- Работа со стилями в интерьере
- Правила общения с клиентом
- Бриф и техническое задание
- Обмеры
- Создание функциональных зон
- Строительные нормы и правила
- Результат: Разработано 3 варианта планировочных решений и сделан обмерный план.
- Материалы: черновые, отделочные, для мебели и декора
- Подбор мебели и коллаж интерьера
- Перегородки и столярные изделия
- План отделки пола, планы сантехники
- Потолки, освещение, электрика
- Развёртки стен. Покрытия. Корпусная мебель. Ведомость отделки
- Результат: Разработанная чертежная документация: план пола, сантехники, потолка, освещения, электрики, развертки стен и ведомость отделки. Ведомость мебели для проекта и созданные коллажи для презентации заказчику.
- Визуализации проекта. Разработка технического задания на 3D-визуализацию.
- Старт работы с инструментами визуализации на выбор и подготовка проекта по брифу от заказчика.
- Работа со сценой и создание геометрии
- Моделирование и интеграция новой геометрии в сцену
- Работа с декором
- Основы рендеринга
- Работа с освещением и текстурами
- Результат: Разработаное ТЗ для визуализатора, созданные визуализации для проекта в одном из инструментов на выбор
- Пакет чертежей для согласования с клиентом, строителями, инженерами.
- Презентация себя как дизайнера и своего проекта
- Авторский надзор и комплектация. Реализация проекта
- Маркетинг для дизайнера интерьеров
- Оценка стоимости работ
- Правовые основы дизайна и договорные отношения с заказчиком
- SMM в дизайне интерьеров
- Результат: Оформленное портфолио, презентация о себе. Составленный договор и стратегия собственного продвижения, как дизайнера.
- ArchiCad или Revit для проектирования
- 3Ds MAX или SketchUp для визуализации
- История дизайна
- AutoCad
- Скетчинг
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали дизайнером жилых интерьеров
вашу квалификацию
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Коммуникация с преподавателями и куратором есть, ответы быстрые и развернутые комментарии по поводу домашнего задания и прочих вопросов.
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Ольга
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Освоила программу «Дизайнер жилых интерьеров», в которой было много тематических модулей. Нас научили работать в программе Adobe Photoshop, что было самым сложным для меня, но от этого не менее интересным. Были практические задания, в одном из которых мы разрабатывали свой дизайн-проект.
Направление творческое, преподаватели не загоняют в рамки, приветствуется полет фантазии. Единственное, что меня расстроило в процессе обучения - нехватка индивидуального подхода, так как занятия проводятся в группах. Но на связи всегда был куратор и менеджеры, которые помогали. У Geekbrains много программ по разным направлениям, я хочу глубже изучать дизайн, так что задумываюсь над приобретением новой программы.
Екатерина
со Сравни.ру
Джамиля
с Tutortop
Я в полном восторге и от предмета и от преподавателя! В самом начале изучения программы было очень тяжело, т.к. давался очень большой объем информации по абсолютно не знакомой программе.
Многое было не понятно и выполнение домашних заданий занимало большое количество времени. Но, по мере изучения 3D Max, становилось всё легче и интереснее.
К тому же Денис очень хорошо всё объясняет: доступно и понятно. По итогу эта программа меня полностью поглотила. Я хочу в дальнейшем работать в ней, изучив ее досконально, конечно. Спасибо большое!
Ольга
с Tutortop
Эмилия
с Tutortop
Анастасия
со Сравни.ру