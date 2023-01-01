Дизайнер жилых интерьеров

Именно дизайнеры интерьеров помогают самовыражаться и создают квартиры и дома, в которые хочется возвращаться
4.8

Рейтинг на основе 2532 отзывов

Нейросети в программе

Пройдете курс по нейросетям для дизайнеров

6+ проектов

От реальных заказчиков в ваше портфолио

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Востребованность дизайнеров в 2026 году

В 2026 году нужно в 3 раза больше дизайнеров интерьера

Источник: Минстрой

Застройка в России растет с каждым годом, поэтому спрос на дизайнеров будет всегда
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 80 000 ₽

старт на фрилансе

~ 120 000 ₽

при работе в студии

~ 250 000 ₽ и больше

с опытом от 3 до 5 лет

Источник: HeadHunter

Курс подойдет каждому

Хотите сделать дизайн собственного дома

Изучите все необходимые инструменты и сможете разработать дизайн-концепцию по своему вкусу уже через 4 месяца и сэкономите на дизайнере

Вы планируете карьеру в дизайне

Хотите освоить все необходимые навыки, чтобы собрать портфолио проектов с нуля или повысить квалификацию и стать более востребованным дизайнером интерьеров

Найдете работу и проекты для себя

Анжела Эльбердова

Сменила профессию и ещё во время обучения начала реализовывать проекты за границей. Переехала в Дубай и основала там свою студию дизайна.

Александра Волкова

Ушел с хорошо оплачиваемой работы и стал дизайнером интерьеров. Прошел курс за полгода и уже сдал ряд проектов — двух коммерческих помещений и пяти жилых.

Елена Мамаева

Елена оставила работу с хорошим соцпакетом и стабильной зарплатой ради творчества. И всё получилось: теперь она создаёт крутые интерьеры любых типов.

Станислав Здоров

Стасу так понравилось делать ремонт в своей квартире, что он решил стать дизайнером. Теперь, когда цель достигнута, мечтает открыть собственное бюро.

Катя Трофимова

Катя сменила финансовые отчёты на мебель и декор. Обучившись на дизайнера интерьеров, она работает в известной московской студии.

Екатерина Митрофанова

Раньше Екатерина профессионально писала о вине, но ковид внёс свои коррективы в её планы. Теперь она дизайнер-декоратор и интерьерный журналист.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Дизайнер интерьеров

Другие названия вашей профессии:

Дизайнер-проектировщик, дизайнер-чертежник

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Логотип инструмента

Adobe Photoshop

Логотип инструмента

Autodesk 3Ds Max

Логотип инструмента

AutoCAD

Логотип инструмента

SketchBook

Логотип инструмента

Revit

Логотип инструмента

Archicad

Логотип инструмента

SketchUp

Логотип инструмента

Procreate

Навыки

  • Создаю полноценные дизайн-проекты жилых пространств
  • Создаю визуализации в 3ds Max и Corona Render
  • Понимаю стили и тренды в дизайне и архитектуре
  • Занимаюсь подбором материалов, мебели и декора
  • Работаю над проектами от эскиза до рабочих чертежей
  • Веду авторский надзор за работой строителей
  • Контролирую процесс реализации проектов
  • Провожу замеры и подготавливаю чертежи
  • Грамотно работаю с заказчиками и уверенно аргументирую решения.

4 проекта в портфолио

Дизайн-проект для себя или по нашему брифу

Создайте свой идеальный интерьер, разработав дизайн-проект с полным пакетом чертежей, визуализацией и спецификацией, или воплотите идеи наших экспертов, следуя готовому брифу.

Дизайн-проект однокомнатной квартиры

Создадите проект для семьи по реальному брифу от заказчика. Разработаете пакет чертежей, визуализации и планировочные решения.

Полноценный пакет чертежей для квартиры

От чертежей зависит, насколько точно проект будет реализован и насколько помещения будут удобными для владельцев. Попрактикуетесь в создании чертежей, следуя рекомендациям наших преподавателей.

Визуализация комнаты

В рамках специализированного курса вы научитесь создавать визуализации для гостиной, подбирать декор, освещение и материалы. Обучитесь эффективному использованию рендера для создания фотореалистичных изображений.

Будущее дизайна интерьера — нейросети

На серии встреч с экспертами мы рассмотрим использование нейросетей для создания интерьеров

Вы узнаете, как с помощью нейросетей разрабатывать идеи для интерьеров, загружая исходные данные и используя несколько функций.

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Изучайте базу по видеолекциям
Занятия включают в себя видеолекции и вебинары, практические занятия, тестирования и квизы. Вы изучаете основу профессии, выполняете домашние задания и встречаетесь с нашими преподавателями на вебинарах
Обучение скриншот
Учитесь в удобном для вас темпе
На курсе есть расписание, но если вы понимаете, что не успеваете, то можно посмотреть вебинары в записи
Обучение скриншот
Практикуйтесь совместно с преподавателями
Во время обучения вы сразу после изучения теории будете выполнять задания вместе с преподавателем курса на платформе, а также побдробно разбирать вопросы на вебинарах
Обучение скриншот
Управляйте своим обучением на удобной платформе
В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях и менять расписание
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Ваши преподаватели — эксперты в дизайне

Наталья Преображенская

Основатель и шеф-дизайнер студии “Уютная квартира” и бюро премиальных интерьеров TREND’UP. Автор книг «Крутая квартира» и «Сам себе декоратор».

Жанна Дикая

Архитектор, исследователь и сооснователь проекта про архитектуру в кинематографе Archifilmhotshot. Участник и спикер международных конференций и воркшопов.

Екатерина Травинская

PR-директор студии Kirill Istomin Interior Design & Decoration. Продюсирует и стилизует интерьерные съёмки и выставки в России, Европе и США. Ex-издатель интерьерных медиа SALON-Interior и «Идеи вашего дома».

Алена Казарьян

Главный архиектор бюро Nowadays office, которое проектирует здания, занимается градостроительными проектами, парками и разрабатывает общественные и жилые интерьеры.

Ирина Шустик

Дизайнер интерьера, декоратор, сооснователь студии дизайна DESIGNLAB. Специализируется на проектировании и декорировании частных и общественных помещений.

Наталья Оболенская

Основала собственную дизайн-студию и в её рамках создаёт оформление для жилых и коммерческих помещений.

Илья Мюге

Архитектор и основатель студии FROM/FORM, которая создает проекты жилых интерьеров, фасадного дизайна и предметного дизайна.

Тамара Трусова

Архитектор-дизайнер и победитель конкурса Design Debut. Участник международных выставок в Испании, Германии, США. Сотрудничала с европейскими дизайн-бюро DNA Architects, Cloud 9, Moop.

Работы преподавателей

Клубный дом ювелирного бренда
Квартира комплекса "Донской Олимп"
Современный интерьер
Интерьер с изысканным декором
Вилла в Жуковке
Дом-изумруд
Вилла в Испании

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Работы наших студентов после курса

Подарки при покупке курса

Год английского языка

Научитесь читать, писать и говорить на английском по авторской методике

15 890
Бесплатно

Курс по нейросетям

Научитесь работать с ChatGPT, Midjourney и другими 20+ нейросетями

15 890
Бесплатно

Программа обучения

8 часов в неделю
4 проекта
367 часов практики
21 экспертный вебинар
Основные курсы
Начало работы над проектом и создание планировки
12 недель
  • Дизайнер интерьера и его задачи
  • Колористика и цвет в интерьере
  • Этапы работы над дизайн-проектом
  • Работа со стилями в интерьере
  • Правила общения с клиентом
  • Бриф и техническое задание
  • Обмеры
  • Создание функциональных зон
  • Строительные нормы и правила
  • Результат: Разработано 3 варианта планировочных решений и сделан обмерный план.
Создаем коллаж интерьера и пакет чертежей проекта
12 недель
  • Материалы: черновые, отделочные, для мебели и декора
  • Подбор мебели и коллаж интерьера
  • Перегородки и столярные изделия
  • План отделки пола, планы сантехники
  • Потолки, освещение, электрика
  • Развёртки стен. Покрытия. Корпусная мебель. Ведомость отделки
  • Результат: Разработанная чертежная документация: план пола, сантехники, потолка, освещения, электрики, развертки стен и ведомость отделки. Ведомость мебели для проекта и созданные коллажи для презентации заказчику.
Визуализация проекта
8 недель
  • Визуализации проекта. Разработка технического задания на 3D-визуализацию.
  • Старт работы с инструментами визуализации на выбор и подготовка проекта по брифу от заказчика.
  • Работа со сценой и создание геометрии
  • Моделирование и интеграция новой геометрии в сцену
  • Работа с декором
  • Основы рендеринга
  • Работа с освещением и текстурами
  • Результат: Разработаное ТЗ для визуализатора, созданные визуализации для проекта в одном из инструментов на выбор
Оформление портфолио и реализация проекта
8 недель
  • Пакет чертежей для согласования с клиентом, строителями, инженерами.
  • Презентация себя как дизайнера и своего проекта
  • Авторский надзор и комплектация. Реализация проекта
  • Маркетинг для дизайнера интерьеров
  • Оценка стоимости работ
  • Правовые основы дизайна и договорные отношения с заказчиком
  • SMM в дизайне интерьеров
  • Результат: Оформленное портфолио, презентация о себе. Составленный договор и стратегия собственного продвижения, как дизайнера.
Дополнительные курсы
Курсы на выбор
  • ArchiCad или Revit для проектирования
  • 3Ds MAX или SketchUp для визуализации
Курсы в подарок
  • История дизайна
  • AutoCad
  • Скетчинг

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали дизайнером жилых интерьеров

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
10 285 ₽⁠/⁠мес.
5 143 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Я хочу
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Строим комьюнити специалистов

Проводим офлайн-ивенты, где студенты встречаются с экспертами и знакомятся друг с другом

3 месяца

Средний срок, за который студенты находят работу

Собрали свою базу знаний

В нашей онлайн-библиотеке есть подкасты, лонгриды, видеоуроки и другие полезные материалы

Мы обучили 16 000+ специалистов

Мне очень нравятся преподаватели, которые понятно объясняют новичкам. В домашних заданиях дают обратную связь и наглядно (на рисунках) поправляют, если есть какие-то недочеты.

Если не успел вовремя сдать домашнее задание, то кураторы или саппорт помогают продлить срок сдачи.
Подробнее

Дарья
с Tutortop

Очень довольна работой преподавателя, грамотные замечания, заинтересованность в результате. Даже не ожидала уже, что в конце будет настолько грамотный преподаватель, спасибо.
Подробнее

Екатерина
с Tutortop

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

logo

4.5

logo

4.3

logo

4.2

logo

4.0

logo

4.0

logo

Наконец, приняла решение оставить заявку. Да я сделала это и капец какая довольная, я не думала, что обучение настолько удобное и интересное, нет этих занудных лишних занятий по экономике или философии, где тебя насильно заставляют учить то, чего ты не понимаешь и забиваешь голову.

Здесь все конкретно, все по теме, все постепенно. Я начала учиться в конце ноября, платформа тяжеловата для восприятия, но мне нравится сам подход.

Мне уделяют много внимания, я в любой момент могу связаться с тех. поддержкой куратором и преподавателем.

Анна
с Tutortop

После окончания программы веб дизайнера решил пройти еще несколько небольших, так как обучение мне очень понравилось, а самое главное - его результат, здесь мы говорим о трудоустройстве. Техническая поддержка хорошо работает.

Коммуникация с преподавателями и куратором есть, ответы быстрые и развернутые комментарии по поводу домашнего задания и прочих вопросов.
Подробнее

Владимир
со Сравни.ру

Огромное спасибо Сергею за курс, за то что рассказывал реальные кейсы из практики. Обновил и актуализировал информацию курса. Вернулось желание учиться! Спасибо!
Подробнее

Ольга
с Tutortop

Хорошая платформа для обучения, понятный интерфейс. Менеджеры всегда на связи - помогли мне подобрать программу под мои запросы.

Освоила программу «Дизайнер жилых интерьеров», в которой было много тематических модулей. Нас научили работать в программе Adobe Photoshop, что было самым сложным для меня, но от этого не менее интересным. Были практические задания, в одном из которых мы разрабатывали свой дизайн-проект.

Направление творческое, преподаватели не загоняют в рамки, приветствуется полет фантазии. Единственное, что меня расстроило в процессе обучения - нехватка индивидуального подхода, так как занятия проводятся в группах. Но на связи всегда был куратор и менеджеры, которые помогали. У Geekbrains много программ по разным направлениям, я хочу глубже изучать дизайн, так что задумываюсь над приобретением новой программы.
Подробнее

Екатерина
со Сравни.ру

Хороший курс, отличные преподаватели! Параллельно проходили теорию и практику, скучать не приходилось, преподаватели участливые, видно, что стараются дать максимум из того, что знают))) это приятно! На вопросы отвечают оперативно, вебинары живые и интересные! Спасибо!
Подробнее

Джамиля
с Tutortop

Я в полном восторге и от предмета и от преподавателя! В самом начале изучения программы было очень тяжело, т.к. давался очень большой объем информации по абсолютно не знакомой программе.

Многое было не понятно и выполнение домашних заданий занимало большое количество времени. Но, по мере изучения 3D Max, становилось всё легче и интереснее.

К тому же Денис очень хорошо всё объясняет: доступно и понятно. По итогу эта программа меня полностью поглотила. Я хочу в дальнейшем работать в ней, изучив ее досконально, конечно. Спасибо большое!

Ольга
с Tutortop

Хочу выразить свою искреннюю благодарность за курсе . Этот курс оказался для меня не только интересным, но и невероятно информативным. Пройденные темы были чрезвычайно увлекательными, и я узнала так много интересной информации, которая, на мой взгляд, должна быть известна каждому человеку.
Подробнее

Эмилия
с Tutortop

С первого дня, когда выбрала эту школу, ниразу не разочаровалась! Онлайн-обучение это очень здорово, не сравнить эффективность и подход к процессу с тем, что когда-то было в университете. Я могу смело рекомендовать эту школу людям, которые хотят получить дополнительное образование или новую профессию с 0!
Подробнее

Анастасия
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?

Мы предоставляем углубленное изучение работы дизайну интерьеров с уникальным форматом обучения. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с этапами работы дизайнера и сделать первые проекты, и в то же время выбирать именно те инструменты для изучения, которые подходят вам.

Хочу получить профессию и открыть дело

Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.

Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?

Программа создана таким образом, чтобы вы смогли изучать теорию онлайн на платформе и встречаться с преподавателями онлайн для обсуждения вопросов и экспертных тем. Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на вебинаре, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение».

Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?

В среднем студенты программы посвящают около 8 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.

Какие программы надо установить?

Вы будете работать в ArсhiCAD или Revit, 3Ds MAX или SketchUp. Если возникнут трудности с установкой, напишите куратору группы.

Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?

Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши навыки. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?

Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.

Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?

Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами:  sales@geekbrains.ru  или  8-800-700-68-41  (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на  support@geekbrains.ru.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Дизайн Дизайнер жилых интерьеров
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут