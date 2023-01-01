Профессия Дизайнер интерьеров и ландшафтной среды

Научитесь проектировать участки и сады, создавать удобный и красивый дизайн интерьера, работать с комплексными решениями для загородных участков
10 профессиональных инструментов

для работы с визуализацией, моделированием и проектной документацией

9 полноценных проектов в портфолио

и возможность реализовать проект для собственного пространства

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Профессия, объединяющая творчество и карьеру

Дизайнеры интерьера и ландшафта работают в студиях, агентствах и на фрилансе — сможете выбрать удобный формат
На фрилансе дизайн-проект стоит от 1 500 ₽/м2, вы сможете работать над несколькими проектами сразу

Этот курс для вас, если вы хотите

Сделать проект своего дома и участка, чтобы сэкономить на дизайнере

Получить трендовую профессию с высоким доходом

Работы участников курса

Юлия Мигунова
Евгений Шаронов
Матвей Думенко
Татьяна Сахапова
Ольга Булгакова
Евгений Шаронов
3D-визуализация гостиной с домашним кинотеатром
Вугар Насибов
3D-визуализация озеленения загородного участка
Елена Маркус
3D-визуализация гостиной с обеденной зоной
Татьяна Мирошниченко

Наши студенты уже превратили хобби в профессию

Алёна мечтала о творческой и гибкой работе. Теперь она чертежник-проектировщик в студии — создаёт планировочные решения и помогает дизайнерам воплощать их идеи.
Алёна Калайтан
Светлана влюбилась в дизайн интерьеров с первого взгляда. Устроилась в дизайн-студию, имея всего один проект в портфолио.
Светлана Лебедева
После 12 лет работы в банке Анжела поняла: пора что-то менять. Ещё во время обучения начала реализовывать проекты за границей. Переехала в Дубай и основала там свою студию дизайна.
Анжела Эльбердова
Наталья всегда увлекалась дизайном интерьеров, но как хобби. В декрете появилось время и желание перемен, она прошла курс и нашла заказчиков.
Наталья Молодкина
Раньше Екатерина профессионально писала о вине, но ковид внёс свои коррективы в её планы. Теперь она дизайнер-декоратор и интерьерный журналист.
Екатерина Митрофанова
Светлана работала учителем математики, работала в отделе продаж, выступала как танцовщица. Но нашла себя в дизайне интерьеров.
Светлана Мещерякова
15 лет Юлия провела в бухгалтерии. Сейчас заканчивает первый проект: квартиру под сдачу в ЖК премиум-класса. Ещё в работе загородный дом и другая квартира.
Юлия Дорошина
Выгорев от работы с детьми, Александра вспомнила о своём школьном таланте к черчению. И не зря: теперь она делает чертежи для масштабных проектов.
Александра Писарик

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Дизайнер интерьеров, ландшафтный дизайнер

Желаемая зарплата

от 100 000₽

Инструменты

Логотип инструмента

AutoCAD

Логотип инструмента

SketchUp

Логотип инструмента

Revit

Логотип инструмента

Photoshop

Логотип инструмента

Archicad

Логотип инструмента

Lumion

Логотип инструмента

3ds Max

Логотип инструмента

Procreate

Логотип инструмента

Corona Renderer

Логотип инструмента

Realtime Landscape Architect

Навыки

  • Проекты под ключ: от идеи до интерьера и участка
  • Чертежи и документация в Archicad, AutoCAD, Revit
  • Визуализации в 3ds Max, Corona Renderer и SketchUp
  • Подбор, зонирование и размещение зелёных насаждений
  • Подбор отделочных материалов, мебели, оборудования
  • Быстрые эскизы и дизайн-концепты от руки
  • Авторский надзор и комплектация
  • Ведение проекта с заказчиком, архитектором и другими подрядчиками

Соберёте портфолио из 9 полноценных проектов

Проект квартиры для себя или заказчика

Разработаете продуманную планировку и интерьерную концепцию. Подготовите комплект чертежей и спецификации по материалам и мебели.

Работа Татьяны Мирошниченко
Портфолио Татьяны

Дизайн-проект участка для себя или заказчика

Спроектируете ландшафт с учётом рельефа и сценариев использования. Выполните чертежи и создадите 3D-визуализацию в SketchUp.

Работа Анастасии Скибиной
Портфолио Анастасии

Фотореалистичная визуализация интерьера

Проработаете освещение, материалы, мебель и декор. Создадите визуализацию, максимально приближенную к реальному интерьеру.

Работа Александра Хецуриани
Портфолио Александра

Проект квартиры для реального заказчика

Выполните полноценный проект однокомнатной квартиры: от планировочного решения до визуализаций и рабочего комплекта чертежей.

Работа Анжелики Морозовой
Портфолио Анжелики

Ландшафтный проект для реального заказчика

Подготовите проект по брифу: разработаете генплан, техническое задание и смету, учитывая реальные ограничения участка.

Работа Марины Воронцовой

Проект сада в SketchUp

Спроектируете отдельную зону участка — детскую, зону отдыха или огород. Создадите 3D-модель и видеопрогулку по проекту.

Работа Елены Маркус

Проект загородного дома

Разработаете планировочные решения и интерьер частного дома, включая функциональное зонирование и проект гаража.

Работа Татьяны Мирошниченко
Портфолио Татьяны

Ландшафтный скетч

Создадите детализированные цветные скетчи по референсам, отработаете подачу идей и визуальную коммуникацию с заказчиком.

Работа Алексея Ганшина

Проект дома для строителей

Подберёте конструктивные решения и материалы. Подготовите техническое задание и смету для передачи подрядчикам.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше усваивался, вы постоянно будете выполнять задания, аналогичные рабочим задачам
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

С вами будут работать опытные арт-директора, дизайнеры и художники

Виктор Дембовский

Дизайнер, историк архитектуры и дизайна

Татьяна Одинцова

Дизайнер, архитектор, сооснователь дизайн-студии ArchBlack

Наталья Бондаренко

Управляющий партнер в «ПаркЛэнд»

Надежда Московенко

Доцент кафедры дизайна среды в МХПИ

Наталья Преображенская

Основатель и руководитель студии дизайна «Уютная квартира», лидирующий эксперт портала Houzz Russia

Арина Новикова

Ландшафтный дизайнер

Никита Дягильцев

CG Artist, архитектурный визуализатор

Екатерина Травинская

PR-директор студии Kirill Istomin Interior Design and Decoration

Работы преподавателей

Проект коттеджа в лесу
Сквер для ЖК «Река»
Проект квартиры на Серпуховском Валу
Гостиная для ТВ-проекта «Квартирный вопрос»
Резиденция в сосновом лесу
ЖК «Вишнёвый сад»
Проект квартиры на Серпуховском Валу
Павелецкая площадь
Павелецкая площадь

Практикуйтесь еще больше на мероприятиях

Посещайте воркшопы, экскурсии в компании-партеры и конкурсы

Регулярно проводим мероприятия, на которых вы сможете поближе познакомиться с рынком дизайна интерьеров и ландшафтной среды

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Содержание курсов

Актуально на 2026 год
9 проектов
200 часов теории
450 часов практики
Базовые навыки
Дизайнер интерьера с нуля до PRO
18 заданий, 2 проекта в портфолио
  • Поймёте, как устроена профессия и какие навыки нужны в работе
  • Научитесь формировать стилистическое решение под задачи клиента
  • Разберётесь в композиции и научитесь работать с цветом в интерьере
  • Изучите колористику и научитесь собирать гармоничные сочетания
  • Научитесь грамотно проводить брифинг и фиксировать задачи проекта
  • Разберётесь в составе и этапах дизайн-проекта
  • Сможете проводить обмеры и готовить исходные данные
  • Поймёте принципы эргономики и начнёте применять их в планировках
  • Научитесь разрабатывать функциональные планировочные решения
  • Разберётесь в типах жилых объектов и их особенностях
  • Изучите нормы перепланировки и сможете использовать их в работе
  • Разовьёте пространственное мышление и навык проектирования в 2D и 3D
  • Разберётесь в черновых материалах и их применении
  • Научитесь подбирать отделочные материалы под задачу и бюджет
  • Сможете подбирать мебель и составлять спецификации
  • Научитесь выполнять рабочие чертежи по перегородкам и столярным изделиям
  • Поймёте, как проектировать потолки, освещение и электрику
  • Разберётесь в инженерных системах и научитесь ставить ТЗ смежным специалистам
  • Научитесь делать развёртки, ведомости отделки и работать с корпусной мебелью
  • Узнаете, как ставить задачи на визуализацию и контролировать результат
  • Научитесь считать бюджет проекта и держать его под контролем
  • Сможете собирать полный комплект чертежей для клиента и строителей
  • Поймёте, как работать с возражениями и корректировать проект
  • Научитесь оформлять проекты и собирать портфолио
  • Разберётесь, как доводить проекты до реализации
Ландшафтный дизайн
13 заданий, 2 проекта в портфолио
  • Поймёте базовые принципы работы с участком
  • Научитесь проводить предпроектный анализ территории
  • Сможете разрабатывать эскизную концепцию участка
  • Поймёте, как подготовить полный комплект проектной документации
  • Разберётесь в инженерной подготовке участка
  • Изучите основы дендрологии и грамотного подбора растений
  • Научитесь проектировать системы озеленения
  • Сможете сформировать целостный образ сада
  • Узнаете, как работать с элементами благоустройства и МАФ
  • Научитесь проектировать водоёмы и водные сценарии
  • Поймёте, как выстраивать освещение участка
  • Сможете грамотно высаживать растения
  • Научитесь оформлять проект в понятный для клиента альбом
  • Изучите практические приёмы защиты растений
  • Реализуете итоговый проект участка
Проектирование
Archicad
12 заданий по проектированию интерьеров
  • Изучите интерфейс и базовые принципы работы в Archicad
  • Научитесь работать с 2D-элементами и планами
  • Освоите ключевые инструменты проектирования
  • Научитесь использовать библиотеки и создавать планировки
  • Сможете разрабатывать монтажные планы
  • Поймёте, как оформлять отделку стен
  • Научитесь работать с полами и потолками
  • Сможете проектировать электрику
  • Узнаете, как создавать развёртки и разрезы
  • Научитесь структурировать проект через каталоги и классификации
  • Сможете делать базовую визуализацию сцены в Lumion
AutoCAD
14 заданий по проектированию ландшафтов
  • Изучите интерфейс AutoCAD и базовые инструменты
  • Научитесь работать со слоями и типами линий
  • Сможете создавать штриховки и заливки
  • Разберётесь в блоках и группах
  • Научитесь оформлять чертежи с текстами, размерами и выносками
  • Узнаете, как работать с таблицами и внешними ссылками
  • Сможете готовить листы и настраивать печать
  • Научитесь уверенно ориентироваться в сложных чертежах
  • Освоите динамические блоки для ускорения работы
  • Разберётесь в параметризации и зависимостях
Дополнительные навыки
Основы визуализации интерьеров в 3ds Max
Курс на выбор, 1 проект в портфолио
  • Поймёте принципы 3D-визуализации интерьеров
  • Изучите интерфейс и научитесь создавать сцену
  • Научитесь моделировать объекты
  • Сможете ставить камеру
  • Научитесь работать со светом
  • Разберётесь в материалах и текстурах
  • Сможете создавать фотореалистичные рендеры
  • Научитесь выполнять постобработку
  • Поймёте, как ускорять работу с помощью нейросетей
SketchUp с нуля до PRO
Курс на выбор, 1 проект в портфолио
  • Изучите интерфейс и базовые инструменты
  • Научитесь работать в 2D и 3D
  • Сможете управлять объектами и сценами
  • Разберётесь в моделировании сложных форм
  • Научитесь работать с материалами
  • Сможете оформлять проектную документацию в Layout
  • Разберётесь в визуализации через V-Ray
  • Научитесь работать со светом и материалами для рендера
Скетчинг на планшете в Procreate или Sketchbook
Курсы на выбор, 1 проект в портфолио
  • Изучите инструменты цифрового скетчинга
  • Научитесь работать с перспективой
  • Поймёте, как передать свет и объём
  • Научитесь рисовать материалы и текстуры
  • Сможете создавать предметные и интерьерные скетчи
  • Освоите быстрые способы для визуальной подачи идей
Realtime Landscape Architecture
Курс на выбор, 1 проект в портфолио
  • Поймёте, как настроить рабочую среду
  • Научитесь переносить план и эскиз в программу
  • Сможете моделировать здания и рельеф
  • Разберётесь, как работать с озеленением
  • Научитесь создавать водные объекты
  • Узнаете, как проектировать освещение и сценарии прогулки
  • Сможете подготовить финальную визуализацию и видеопрогулку
SketchUp для ландшафтных дизайнеров
Курс на выбор, 1 проект в портфолио
  • Изучите интерфейс и базовые принципы работы в SketchUp
  • Научитесь использовать основные инструменты моделирования
  • Сможете последовательно разрабатывать проект участка в 3D
  • Поймёте, как работать с материалами и текстурами
  • Научитесь интегрировать растения в модель и работать с библиотеками
  • Разберётесь в моделировании рельефа участка
  • Сможете переносить проекты в LayOut
  • Научитесь оформлять проект в альбом для презентации
  • Разберёте типовые вопросы и рабочие сценарии
  • Реализуете итоговый проект одной зоны сада
  • Изучите базовые принципы визуализации в Lumion
Revit для начинающих
Курс на выбор для тарифов «Оптимальный» и «Продвинутый», 1 проект в портфолио
  • Освоите BIM-подход к проектированию
  • Научитесь работать с архитектурными элементами
  • Сможете создавать собственные библиотеки
  • Поймёте, как работать с документацией и спецификациями
  • Научитесь моделировать здания и участки
  • Реализуете полноценный BIM-проект
Ландшафтный скетчинг
Курс на выбор для тарифа «Продвинутый», 1 проект в портфолио
  • Научитесь формировать зонирование и первичную концепцию участка
  • Сможете выстраивать план территории
  • Поймёте, как детализировать фрагменты эскиза
  • Научитесь работать с перспективой в 1 точке схода
  • Сможете изображать элементы ландшафта, МАФ и растения
  • Узнаете, как строить перспективу в 2 точках схода
  • Научитесь отрисовывать архитектурные элементы, дорожки и цветники
  • Сможете передавать сложные сценарии участка в перспективе
  • Поймёте, как прорабатывать растительные формы
  • Научитесь работать с группами растений в разных стилях
  • Создадите детализированный цветной проект участка
Скетчинг для дизайнеров интерьера
Курс на выбор для тарифа «Продвинутый», 1 проект в портфолио
  • Сможете строить простые формы в перспективе
  • Научитесь рисовать предметы мебели: от базовых до сложных
  • Поймёте, как работать лайнером и маркерами
  • Научитесь передавать материалы и фактуры в рисунке
  • Сможете создавать эскизные проекты и работать в изометрии
  • Узнаете, как строить интерьеры во фронтальной перспективе
  • Научитесь работать с угловой перспективой и отражениями
  • Сможете корректно изображать лестницы в интерьере
  • Поймёте, как отрисовывать потолки и освещение
  • Научитесь работать со сложными пространствами и криволинейными формами
Управление строительством дома
Для тарифов «Оптимальный» и «Продвинутый». 12 заданий, 1 итоговый проект
  • Поймёте, как формируется концепция загородного дома
  • Научитесь выбирать участок и планировать застройку
  • Сможете взаимодействовать с архитекторами и подрядчиками
  • Разберётесь в технологиях строительства
  • Научитесь выбирать материалы и инженерные решения
  • Сможете контролировать процесс строительства
  • Узнаете, как ландшафтные работы становятся частью проекта
  • Поймёте, как довести проект до реализации без потерь
Photoshop для дизайнеров интерьера
12 заданий
  • Изучите базовые инструменты Photoshop
  • Научитесь работать со слоями и масками
  • Разберётесь в цветокоррекции
  • Сможете обрабатывать ваши визуализации
  • Научитесь оформлять презентации проектов
Бонусные курсы
Проектирование коттеджа
Теоретический курс, 1 проект в портфолио
  • Поймёте, как разрабатывать проект загородного дома
  • Разберётесь в конструктивных и инженерных нюансах
  • Научитесь планировать участок и сети
  • Поймёте, как работать с интерьером частного дома
  • Сможете собрать целостный проект
Основы колористики и композиции
Для тарифов «Оптимальный», «Продвинутый»
  • Изучите принципы работы с цветом
  • Научитесь создавать гармоничные сочетания
  • Разберётесь в композиции интерьера
  • Сможете управлять восприятием пространства через цвет
Горшечные растения
Для тарифа «Продвинутый»
  • Изучите основы горшечного озеленения
  • Научитесь выбирать и покупать растения под задачи пространства
  • Изучите правила содержания и ухода за растениями
  • Разберётесь в ассортименте и особенностях разных видов
  • Научитесь подбирать горшки и кашпо под стиль интерьера
  • Изучите базовые агротехнические приёмы
  • Сможете оформлять жилые пространства с помощью растений
  • Научитесь интегрировать озеленение в коммерческие интерьеры

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали дизайнером интерьеров и ландшафтной среды

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
9 785 ₽⁠/⁠мес.
4 893 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Подойдет ли мне курс, если я никогда не занимался дизайном?

Да, курс подойдет для новичков. Вы с нуля научитесь работать с программами, изучите необходимую теорию и будете много практиковаться. Уделяйте особое внимание практике и изучайте дополнительные материалы — и все обязательно получится

Какой компьютер подойдет для обучения и работы?

Во время обучения вы будете работать с разными программами, из них самая требовательная — 3ds Max. Если ваш компьютер соответствует системным требования для 3ds Max, то он подойдет для обучения и работы.

В программе есть программы от Adobe и Autodesk, я смогу их установить?

Эти компании временно приостановили свою деятельность на территории России, но вы можете оплатить программу с зарубежной карты или обратиться за советом по установке и настройке программ в дружное сообщество дизайнеров в Telegram-чате.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Дизайн Дизайнер интерьеров и ландшафтной среды
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут