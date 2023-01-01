Профессия, объединяющая творчество и карьеру
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нужные навыки
Junior
Дизайнер интерьеров, ландшафтный дизайнер
Желаемая зарплата
от 100 000₽
Соберёте портфолио из 9 полноценных проектов
Разработаете продуманную планировку и интерьерную концепцию. Подготовите комплект чертежей и спецификации по материалам и мебели.
Работа Татьяны Мирошниченко
Портфолио Татьяны
Спроектируете ландшафт с учётом рельефа и сценариев использования. Выполните чертежи и создадите 3D-визуализацию в SketchUp.
Работа Анастасии Скибиной
Портфолио Анастасии
Проработаете освещение, материалы, мебель и декор. Создадите визуализацию, максимально приближенную к реальному интерьеру.
Работа Александра Хецуриани
Портфолио Александра
Выполните полноценный проект однокомнатной квартиры: от планировочного решения до визуализаций и рабочего комплекта чертежей.
Работа Анжелики Морозовой
Портфолио Анжелики
Подготовите проект по брифу: разработаете генплан, техническое задание и смету, учитывая реальные ограничения участка.
Работа Марины Воронцовой
Спроектируете отдельную зону участка — детскую, зону отдыха или огород. Создадите 3D-модель и видеопрогулку по проекту.
Работа Елены Маркус
Разработаете планировочные решения и интерьер частного дома, включая функциональное зонирование и проект гаража.
Работа Татьяны Мирошниченко
Портфолио Татьяны
Создадите детализированные цветные скетчи по референсам, отработаете подачу идей и визуальную коммуникацию с заказчиком.
Работа Алексея Ганшина
Подберёте конструктивные решения и материалы. Подготовите техническое задание и смету для передачи подрядчикам.
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Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать опытные арт-директора, дизайнеры и художники
Дизайнер, историк архитектуры и дизайна
Дизайнер, архитектор, сооснователь дизайн-студии ArchBlack
Управляющий партнер в «ПаркЛэнд»
Доцент кафедры дизайна среды в МХПИ
Основатель и руководитель студии дизайна «Уютная квартира», лидирующий эксперт портала Houzz Russia
Ландшафтный дизайнер
CG Artist, архитектурный визуализатор
PR-директор студии Kirill Istomin Interior Design and Decoration
Работы преподавателей
Практикуйтесь еще больше на мероприятиях
Регулярно проводим мероприятия, на которых вы сможете поближе познакомиться с рынком дизайна интерьеров и ландшафтной среды
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Содержание курсов
- Поймёте, как устроена профессия и какие навыки нужны в работе
- Научитесь формировать стилистическое решение под задачи клиента
- Разберётесь в композиции и научитесь работать с цветом в интерьере
- Изучите колористику и научитесь собирать гармоничные сочетания
- Научитесь грамотно проводить брифинг и фиксировать задачи проекта
- Разберётесь в составе и этапах дизайн-проекта
- Сможете проводить обмеры и готовить исходные данные
- Поймёте принципы эргономики и начнёте применять их в планировках
- Научитесь разрабатывать функциональные планировочные решения
- Разберётесь в типах жилых объектов и их особенностях
- Изучите нормы перепланировки и сможете использовать их в работе
- Разовьёте пространственное мышление и навык проектирования в 2D и 3D
- Разберётесь в черновых материалах и их применении
- Научитесь подбирать отделочные материалы под задачу и бюджет
- Сможете подбирать мебель и составлять спецификации
- Научитесь выполнять рабочие чертежи по перегородкам и столярным изделиям
- Поймёте, как проектировать потолки, освещение и электрику
- Разберётесь в инженерных системах и научитесь ставить ТЗ смежным специалистам
- Научитесь делать развёртки, ведомости отделки и работать с корпусной мебелью
- Узнаете, как ставить задачи на визуализацию и контролировать результат
- Научитесь считать бюджет проекта и держать его под контролем
- Сможете собирать полный комплект чертежей для клиента и строителей
- Поймёте, как работать с возражениями и корректировать проект
- Научитесь оформлять проекты и собирать портфолио
- Разберётесь, как доводить проекты до реализации
- Поймёте базовые принципы работы с участком
- Научитесь проводить предпроектный анализ территории
- Сможете разрабатывать эскизную концепцию участка
- Поймёте, как подготовить полный комплект проектной документации
- Разберётесь в инженерной подготовке участка
- Изучите основы дендрологии и грамотного подбора растений
- Научитесь проектировать системы озеленения
- Сможете сформировать целостный образ сада
- Узнаете, как работать с элементами благоустройства и МАФ
- Научитесь проектировать водоёмы и водные сценарии
- Поймёте, как выстраивать освещение участка
- Сможете грамотно высаживать растения
- Научитесь оформлять проект в понятный для клиента альбом
- Изучите практические приёмы защиты растений
- Реализуете итоговый проект участка
- Изучите интерфейс и базовые принципы работы в Archicad
- Научитесь работать с 2D-элементами и планами
- Освоите ключевые инструменты проектирования
- Научитесь использовать библиотеки и создавать планировки
- Сможете разрабатывать монтажные планы
- Поймёте, как оформлять отделку стен
- Научитесь работать с полами и потолками
- Сможете проектировать электрику
- Узнаете, как создавать развёртки и разрезы
- Научитесь структурировать проект через каталоги и классификации
- Сможете делать базовую визуализацию сцены в Lumion
- Изучите интерфейс AutoCAD и базовые инструменты
- Научитесь работать со слоями и типами линий
- Сможете создавать штриховки и заливки
- Разберётесь в блоках и группах
- Научитесь оформлять чертежи с текстами, размерами и выносками
- Узнаете, как работать с таблицами и внешними ссылками
- Сможете готовить листы и настраивать печать
- Научитесь уверенно ориентироваться в сложных чертежах
- Освоите динамические блоки для ускорения работы
- Разберётесь в параметризации и зависимостях
- Поймёте принципы 3D-визуализации интерьеров
- Изучите интерфейс и научитесь создавать сцену
- Научитесь моделировать объекты
- Сможете ставить камеру
- Научитесь работать со светом
- Разберётесь в материалах и текстурах
- Сможете создавать фотореалистичные рендеры
- Научитесь выполнять постобработку
- Поймёте, как ускорять работу с помощью нейросетей
- Изучите интерфейс и базовые инструменты
- Научитесь работать в 2D и 3D
- Сможете управлять объектами и сценами
- Разберётесь в моделировании сложных форм
- Научитесь работать с материалами
- Сможете оформлять проектную документацию в Layout
- Разберётесь в визуализации через V-Ray
- Научитесь работать со светом и материалами для рендера
- Изучите инструменты цифрового скетчинга
- Научитесь работать с перспективой
- Поймёте, как передать свет и объём
- Научитесь рисовать материалы и текстуры
- Сможете создавать предметные и интерьерные скетчи
- Освоите быстрые способы для визуальной подачи идей
- Поймёте, как настроить рабочую среду
- Научитесь переносить план и эскиз в программу
- Сможете моделировать здания и рельеф
- Разберётесь, как работать с озеленением
- Научитесь создавать водные объекты
- Узнаете, как проектировать освещение и сценарии прогулки
- Сможете подготовить финальную визуализацию и видеопрогулку
- Изучите интерфейс и базовые принципы работы в SketchUp
- Научитесь использовать основные инструменты моделирования
- Сможете последовательно разрабатывать проект участка в 3D
- Поймёте, как работать с материалами и текстурами
- Научитесь интегрировать растения в модель и работать с библиотеками
- Разберётесь в моделировании рельефа участка
- Сможете переносить проекты в LayOut
- Научитесь оформлять проект в альбом для презентации
- Разберёте типовые вопросы и рабочие сценарии
- Реализуете итоговый проект одной зоны сада
- Изучите базовые принципы визуализации в Lumion
- Освоите BIM-подход к проектированию
- Научитесь работать с архитектурными элементами
- Сможете создавать собственные библиотеки
- Поймёте, как работать с документацией и спецификациями
- Научитесь моделировать здания и участки
- Реализуете полноценный BIM-проект
- Научитесь формировать зонирование и первичную концепцию участка
- Сможете выстраивать план территории
- Поймёте, как детализировать фрагменты эскиза
- Научитесь работать с перспективой в 1 точке схода
- Сможете изображать элементы ландшафта, МАФ и растения
- Узнаете, как строить перспективу в 2 точках схода
- Научитесь отрисовывать архитектурные элементы, дорожки и цветники
- Сможете передавать сложные сценарии участка в перспективе
- Поймёте, как прорабатывать растительные формы
- Научитесь работать с группами растений в разных стилях
- Создадите детализированный цветной проект участка
- Сможете строить простые формы в перспективе
- Научитесь рисовать предметы мебели: от базовых до сложных
- Поймёте, как работать лайнером и маркерами
- Научитесь передавать материалы и фактуры в рисунке
- Сможете создавать эскизные проекты и работать в изометрии
- Узнаете, как строить интерьеры во фронтальной перспективе
- Научитесь работать с угловой перспективой и отражениями
- Сможете корректно изображать лестницы в интерьере
- Поймёте, как отрисовывать потолки и освещение
- Научитесь работать со сложными пространствами и криволинейными формами
- Поймёте, как формируется концепция загородного дома
- Научитесь выбирать участок и планировать застройку
- Сможете взаимодействовать с архитекторами и подрядчиками
- Разберётесь в технологиях строительства
- Научитесь выбирать материалы и инженерные решения
- Сможете контролировать процесс строительства
- Узнаете, как ландшафтные работы становятся частью проекта
- Поймёте, как довести проект до реализации без потерь
- Изучите базовые инструменты Photoshop
- Научитесь работать со слоями и масками
- Разберётесь в цветокоррекции
- Сможете обрабатывать ваши визуализации
- Научитесь оформлять презентации проектов
- Поймёте, как разрабатывать проект загородного дома
- Разберётесь в конструктивных и инженерных нюансах
- Научитесь планировать участок и сети
- Поймёте, как работать с интерьером частного дома
- Сможете собрать целостный проект
- Изучите принципы работы с цветом
- Научитесь создавать гармоничные сочетания
- Разберётесь в композиции интерьера
- Сможете управлять восприятием пространства через цвет
- Изучите основы горшечного озеленения
- Научитесь выбирать и покупать растения под задачи пространства
- Изучите правила содержания и ухода за растениями
- Разберётесь в ассортименте и особенностях разных видов
- Научитесь подбирать горшки и кашпо под стиль интерьера
- Изучите базовые агротехнические приёмы
- Сможете оформлять жилые пространства с помощью растений
- Научитесь интегрировать озеленение в коммерческие интерьеры
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