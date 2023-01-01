Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.

Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.