Самая востребованная профессия в дизайне
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
UX/UI-дизайнер
Другие названия вашей профессии:
дизайнер интерфейсов, дизайнер приложений
Желаемая зарплата
от 60 000₽
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Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные дизайнеры
Руководитель отдела веб-дизайна в «Тинькофф»
Ведущий аналитик AIC
Product designer в American Estate & Trust
Шеф-дизайнер, сооснователь AIC
Ведущий дизайнер в «Сбербанке»
Ведущий владелец продукта в ВТБ
Старший дизайнер в «Яндекс Облаке»
Руководитель бюро pdupd.co
Арт-директор веб-бюро «Синий муравей»
Арт-директор шрифтовой студии Paratype
Продуктовый дизайнер «Райффайзенбанка»
Арт-директор Wildberries
Продуктовый аналитик AliExpress, «Авито», «Циан»
Руководитель группы веб-дизайна «Тинькофф»
Руководитель группы веб-дизайна «Тинькофф»
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Основные инструменты Figma
- Иконки, иллюстрации и картинки
- Компоненты
- Библиотеки компонентов и общие стили
- Auto layout и variants
- Многостраничные сложные документы
- Дополнительные возможности и сообщество авторов
- Подготовка макета для разработчиков
- О професии веб-дизайнера
- Первый проект: понимание задачи, пользователей и конкурентов
- Подготовка мудборда
- Композиция
- Модульные сетки
- Навигация и архитектура сайта
- Виды блоков и создание концепта
- Текст в интерфейсе и типографика
- Создание вайрфреймов
- Цвет в вебе
- Адаптивность и компоненты
- UI-kit
- Презентация проекта заказчику
- Спецификации для разработчика
- Коммуникация с заказчиком
- Работа в больших командах
- Введение в UX-дизайн
- Дизайн-мышление
- CJM
- UX-проектирование. Паттерны и психология
- Бонус-модуль. Проектирование удобных интерфейсов
- Основы юзабилити
- Юзабилити-тестирование
- UI: визуальная концепция
- UX в e-commerce
- Формы и UX-исследования
- Бонус-модуль. Дизайн-система и паттерны
- Мобильный UX/UI
- UX-копирайтинг
- Дизайн на основе данных
- А/B-тесты
- Упаковка кейса на Behance
- Карьера в UX
- Сервисный дизайн
- Роль сервисного дизайнера
- Виды пользовательских путей: journey mapping
- Измерения пользовательских путей
- Фиджитал-интерфейсы
- Принципы вовлечения
- Сервисные слои
- Механики удержания
- Принцип MAYA
- Service design blueprint
- Employee experience
- Service design lab
- Инструменты развития сервисного мышления
- Когнитивная гибкость
- Предпроектная работа и исследования
- Базовое проектирование
- Специфика платформы
- Продвинутое проектирование
- Дизайн-теория и дизайн-система
- Анимации
- Работа в команде
- Передача макетов в разработку
- Работа с реализованными решениями
- Концепции и стратегии развития продуктов
- Data-исследование
- UX-исследования
- Формирование и проверка гипотез
- Инструменты и возможности
- Работа с файлами и изображениями
- Принципы работы со слоями и масками
- Выделения и маски
- Работа со слоями
- Эффекты
- Продвинутые приемы обтравки и ретуши
- Принципы построения растровых изображений
- Практика коллажирования для создания key visual
- Создание анимационной композиции
- Работа с композицией
- Шейповая анимация
- Работа с текстом
- Работа с композицией
- Работа с 3D в After Effects
- Инфографика: создание графического пакета и презентации
- Введение в анимацию
- Персонажная анимация
- Плагины и скрипты
- Трекинг, кеинг и работа с футажами
- Продвинутая персонажная анимация в After Effects
- Основы монтажа в Premiere PRO
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали UX/UI-дизайнером
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
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Без первого взноса
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