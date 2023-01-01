Профессия UX/UI-дизайнер

UX/UI-дизайнер создает дизайн, который делает взаимодействие пользователя с интерфейсом максимально удобным и полезным
Быстрое погружение

Зарабатывайте первые деньги уже с 4 месяца

от 4 кейсов

Практика на реальных задачах реальных заказчиков

Поможем найти работу

— или вернём деньги

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-50%
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1
20
10
50
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Осталось мест в потоке:
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Мы получили вашу заявку!
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Наш менеджер скоро свяжется с вами

Самая востребованная профессия в дизайне

UX/UI-дизайнер нужен при создании любого продукта: мобильного приложения, веб-сервиса, сайта или онлайн-магазина
Спрос на специалистов растет: за год было открыто более 2 100 вакансий для junior-UX/UI-дизайнеров
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 220 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
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Junior

UX/UI-дизайнер

Другие названия вашей профессии:

дизайнер интерфейсов, дизайнер приложений

Желаемая зарплата

от 60 000₽

Инструменты

Логотип инструмента

Figma

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Photoshop

Логотип инструмента

After Effects

Логотип инструмента

Tilda

Логотип инструмента

Google Analytics

Логотип инструмента

Readymag

Логотип инструмента

Illustrator

Навыки

  • Дизайн сайтов и приложений
  • Исследование пользователей
  • Проработка UserFlow
  • Анализ конкурентов
  • Подготовка макетов для разработки
  • Адаптивный дизайн
  • Аудит пользовательского интерфейса
  • Улучшение продукта по данным бизнес-метрик

Добавите сильные проекты в свое портфолио

Интерфейс приложения голосового помощника для смарт-ТВ

Исследование и улучшение интерфейса интернет-магазина

Адаптивный дизайн трех страниц интернет-магазина

Дизайн стримингового сервиса

Алгоритм приложения для проекта по самодигностике заболеваний

Юзабилити-тестирование, карта пути пользователя

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика по брифам заказчиков
Будете выполнять задания по брифам реальных компаний и прокачаете именно те навыки, которые пригодятся в работе
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать опытные дизайнеры

Никита Прилепский

Руководитель отдела веб-дизайна в «Тинькофф»

Александр Нелидкин

Ведущий аналитик AIC

Михаил Никипелов

Product designer в American Estate & Trust

Сергей Попков

Шеф-дизайнер, сооснователь AIC

Дарья Прокуда

Ведущий дизайнер в «Сбербанке»

Юрий Морозов

Ведущий владелец продукта в ВТБ

Вадим Вовк

Старший дизайнер в «Яндекс Облаке»

Александр Ненашев

Руководитель бюро pdupd.co

Соловьева Юлия

Арт-директор веб-бюро «Синий муравей»

Александра Королькова

Арт-директор шрифтовой студии Paratype

Никита Покатилов

Продуктовый дизайнер «Райффайзенбанка»

Дмитрий Матвеев

Арт-директор Wildberries

Марина Михеева

Продуктовый аналитик AliExpress, «Авито», «Циан»

Дмитрий Смирнов

Руководитель группы веб-дизайна «Тинькофф»

Денис Чичкин

Руководитель группы веб-дизайна «Тинькофф»

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
8 проектов
176 часов теории
474 часа практики
Основные курсы
Figma
9 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Основные инструменты Figma
  • Иконки, иллюстрации и картинки
  • Компоненты
  • Библиотеки компонентов и общие стили
  • Auto layout и variants
  • Многостраничные сложные документы
  • Дополнительные возможности и сообщество авторов
  • Подготовка макета для разработчиков
Веб-дизайн
16 практических заданий, 1 итоговая работа
  • О професии веб-дизайнера
  • Первый проект: понимание задачи, пользователей и конкурентов
  • Подготовка мудборда
  • Композиция
  • Модульные сетки
  • Навигация и архитектура сайта
  • Виды блоков и создание концепта
  • Текст в интерфейсе и типографика
  • Создание вайрфреймов
  • Цвет в вебе
  • Адаптивность и компоненты
  • UI-kit
  • Презентация проекта заказчику
  • Спецификации для разработчика
  • Коммуникация с заказчиком
  • Работа в больших командах
UX-дизайн
16 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Введение в UX-дизайн
  • Дизайн-мышление
  • CJM
  • UX-проектирование. Паттерны и психология
  • Бонус-модуль. Проектирование удобных интерфейсов
  • Основы юзабилити
  • Юзабилити-тестирование
  • UI: визуальная концепция
  • UX в e-commerce
  • Формы и UX-исследования
  • Бонус-модуль. Дизайн-система и паттерны
  • Мобильный UX/UI
  • UX-копирайтинг
  • Дизайн на основе данных
  • А/B-тесты
  • Упаковка кейса на Behance
  • Карьера в UX
  • Сервисный дизайн
Дополнительные курсы
Сервисный дизайн
13 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Роль сервисного дизайнера
  • Виды пользовательских путей: journey mapping
  • Измерения пользовательских путей
  • Фиджитал-интерфейсы
  • Принципы вовлечения
  • Сервисные слои
  • Механики удержания
  • Принцип MAYA
  • Service design blueprint
  • Employee experience
  • Service design lab
  • Инструменты развития сервисного мышления
  • Когнитивная гибкость
Продуктовый дизайн
14 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Предпроектная работа и исследования
  • Базовое проектирование
  • Специфика платформы
  • Продвинутое проектирование
  • Дизайн-теория и дизайн-система
  • Анимации
  • Работа в команде
  • Передача макетов в разработку
  • Работа с реализованными решениями
UX-аналитика
4 практических задания
  • Концепции и стратегии развития продуктов
  • Data-исследование
  • UX-исследования
  • Формирование и проверка гипотез
Photoshop
12 практических заданий
  • Инструменты и возможности
  • Работа с файлами и изображениями
  • Принципы работы со слоями и масками
  • Выделения и маски
  • Работа со слоями
  • Эффекты
  • Продвинутые приемы обтравки и ретуши
  • Принципы построения растровых изображений
  • Практика коллажирования для создания key visual
After Effects
15 практических заданий
  • Создание анимационной композиции
  • Работа с композицией
  • Шейповая анимация
  • Работа с текстом
  • Работа с композицией
  • Работа с 3D в After Effects
  • Инфографика: создание графического пакета и презентации
  • Введение в анимацию
  • Персонажная анимация
  • Плагины и скрипты
  • Трекинг, кеинг и работа с футажами
  • Продвинутая персонажная анимация в After Effects
  • Основы монтажа в Premiere PRO

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали UX/UI-дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
6 331 ₽⁠/⁠мес.
3 166 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

В программе есть After Effects и Photoshop, как мне их установить?

Программы Adobe временно нельзя оплатить российскими картами. Но вы можете купить программу с зарубежной карты или обратиться за советом по установке и настройке программ в дружное сообщество дизайнеров в Telegram-чате.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Никогда не занимался дизайном. Я могу обучаться на курсе?

Да. Вам не нужно заканчивать художественную школу или иметь навыки академического рисунка, чтобы быть дизайнером. На курсе мы разберем все основные темы для начинающих и закрепим теорию практикой. Так что, даже если у вас нет опыта, курс подойдет для начала карьеры.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут