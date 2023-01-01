О профессии
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
Кому подойдет курс
Получите все
нужные навыки
Junior
Цифровой дизайнер
Желаемая зарплата
от 80 000₽
Программа обучения
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Цифровым дизайнером
вашу квалификацию
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Преподаватели — лидеры IT отрасли
Дизайнер интерфейсов цифровых телеуправляемых аппаратно-программных рентгеновских комплексов «ВКО Медпром», автор курсов «Работа в Figma», «Типографика и композиция в вебе», «Введение в цифровой дизайн», «Основы UX/UI. Дизайн продукта»
Графический дизайнер, UX/UI-дизайнер, ментор
UX/UI-дизайнер, разработчик сайтов no-code, автор курса «Дизайнер на Tilda»
Веб-дизайнер, фрилансер. Декан специализации «Цифровой дизайнер»
UX/UI-дизайнер, автор курса «Основы UX/UI. Дизайн продукта», участник выпускной аттестационной комиссии
UX Lead и фасилитатор воркшопов в МТС Банке, ментор
Design Team Lead в ВТБ, автор и преподаватель курсов «Построение карьеры», «Формирование низкодетализированного прототипа»
Мы помогаем с трудоустройством
Как проходит обучение
общение и практика
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
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Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.