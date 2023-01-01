Профессия
Цифровой дизайнер

Создавайте яркие и креативные визуальные решения для цифровых продуктов.
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

О профессии

Цифровой дизайнер создает визуальные решения для веба, мобильных приложений и других цифровых платформ
Он разрабатывает графику, интерфейсы и анимацию
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Для тех, кто хочет научиться создавать визуальные элементы для цифровых платформ.

Идеально для новичков, которые интересуются дизайном и хотят начать карьеру в этой сфере.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Цифровой дизайнер

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Figma

Tilda

HTML

CSS

Adobe Photoshop

Навыки

  • Создаю визуальные концепции и макеты для цифровых продуктов с использованием Figma и Adobe Photoshop
  • Владею основами типографики и композиции в веб-дизайне, применяю эти принципы для создания гармоничных и функциональных интерфейсов
  • Разрабатываю и вёрстаю сайты на Tilda, используя HTML и CSS для гибкой настройки
  • Понимаю основы UX и UI дизайна, создаю удобные и интуитивные интерфейсы с акцентом на пользовательский опыт
  • Изучаю аудиторию, провожу исследования и анализ данных для более точного понимания потребностей пользователей
  • Работал над созданием портфолио дизайнера, включая полноценные цифровые проекты
  • Знаю, как эффективно взаимодействовать с заказчиком и представлять готовые работы, учитывая их пожелания и требования
  • Имею опыт работы над дипломными проектами в области цифрового дизайна, что позволяет применять полученные знания на практике

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
До 12 месяцев
Основы дизайна
Компьютерные технологии в дизайне
Adobe Photoshop для дизайнеров
История дизайна
Введение в специализации (карта профессий)
Цифровой дизайнер
Как работать в Figma
Типографика и композиция в вебе
Концептинг и мышление
Введение в цифровой дизайн
Основы вёрстки для веб-дизайнера
Изучение аудитории, введение в исследования
Дизайнер на Tilda
Основы UX. Дизайн продукта
Основы UI. Дизайн продукта
Работа с заказчиком
Портфолио дизайнера
Дипломный проект. Цифровой дизайнер
Основы мировой культуры и искусства

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Цифровым дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Преподаватели — лидеры IT отрасли

Ярослава Костицына

Дизайнер интерфейсов цифровых телеуправляемых аппаратно-программных рентгеновских комплексов «ВКО Медпром», автор курсов «Работа в Figma», «Типографика и композиция в вебе», «Введение в цифровой дизайн», «Основы UX/UI. Дизайн продукта»

Мария Чугрина

Графический дизайнер, UX/UI-дизайнер, ментор

Карен Ананян

UX/UI-дизайнер, разработчик сайтов no-code, автор курса «Дизайнер на Tilda»

Ирина Перевалова

Веб-дизайнер, фрилансер. Декан специализации «Цифровой дизайнер»

Максим Цветков

UX/UI-дизайнер, автор курса «Основы UX/UI. Дизайн продукта», участник выпускной аттестационной комиссии

Анастасия Грунева

UX Lead и фасилитатор воркшопов в МТС Банке, ментор

Илья Лесов

Design Team Lead в ВТБ, автор и преподаватель курсов «Построение карьеры», «Формирование низкодетализированного прототипа»

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках с бесконечным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 092 ₽⁠/⁠мес.
4 046 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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12
20
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50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Цифровой дизайнер?

Цифровой дизайнер — это специалист, который создает визуальные элементы для различных цифровых платформ, включая веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы, баннеры и другую онлайн-продукцию. Он разрабатывает дизайн с учетом пользовательского опыта (UX) и пользовательских интерфейсов (UI), делая продукт не только красивым, но и удобным в использовании.

Сколько зарабатывает Цифровой дизайнер?

Начинающие цифровые дизайнеры могут зарабатывать от 50 000 до 90 000 рублей в месяц. По мере накопления опыта и успешных проектов доход может увеличиваться до 120 000–180 000 рублей и выше. Уровень дохода зависит от сложности проектов, региона и клиентской базы.

Чем занимается Цифровой дизайнер?

Основные задачи цифрового дизайнера включают:
• Разработку дизайна для веб-сайтов, приложений и других цифровых продуктов.
• Создание визуальных концепций и прототипов с использованием программ, таких как Adobe Photoshop и Figma.
• Работа с типографикой и композицией для создания эстетически приятных и функциональных интерфейсов.
• Учет потребностей пользователей и применение UX-исследований для улучшения продуктов.
• Взаимодействие с заказчиками для точного выполнения требований проекта.
• Подготовка и оформление портфолио для презентации своих работ и поиска новых клиентов.

Кому подойдет этот курс?

Дистанционный курс «Цифровой дизайнер» от GeekBrains подойдет как начинающим дизайнерам, так и тем, кто уже имеет базовые навыки работы с графическими программами и хочет углубить свои знания в области цифрового дизайна. Если вам интересно создавать интерфейсы, работать с веб-дизайном, улучшать пользовательский опыт и применять креативное мышление, этот курс для вас.

Сколько времени учиться на Цифрового дизайнера и какой график обучения?

Обучение на цифрового дизайнера обычно занимает от 6 до 12 месяцев, в зависимости от программы и вашего темпа обучения. График занятий гибкий, что позволяет совмещать учебу с работой или другими делами. В финале программы предусмотрена защита дипломного проекта, которая покажет уровень ваших навыков.

Чему я научусь на курсе?

На курсе «Цифровой дизайнер» от GeekBrains вы:
• Освоите основы работы с программами Adobe Photoshop и Figma для создания дизайнов.
• Узнаете, как правильно использовать типографику и композицию в веб-дизайне.
• Изучите базовые принципы UX и UI-дизайна для создания удобных и функциональных цифровых продуктов.
• Поймете, как верстать и работать с платформами, такими как Tilda, для реализации проектов.
• Овладеете основами работы с заказчиком и научитесь разрабатывать креативные концепции для цифровых проектов.
• Подготовите портфолио с собственными проектами для демонстрации работодателям или клиентам.
• Завершите курс дипломным проектом, который станет вашим первым профессиональным кейсом.
Этот курс предоставит вам все необходимые инструменты и навыки для успешной карьеры в цифровом дизайне, начиная с базовых понятий и заканчивая продвинутыми техниками создания современных интерфейсов и дизайнов.

Как проходит обучение?


Обучение проходит следующим образом:
1. Знакомство с теорией. Мы познакомим вас с темами через видеоуроки, статьи и электронные материалы. Вся информация будет храниться у вас в личном кабинете студента и доступна в любое время.
2. Выполнение практических заданий. Это могут быть индивидуальные задания, работа в симуляторе или командные проекты.
3. Общаетесь с кураторами-экспертами. Вы будете получать обратную связь на все ваши практические задания, которые будете сдавать на проверку. Также вы сможете задавать любые вопросы по темам и профессии, чтобы лучше разобраться и получить больше опыта.
4. Проверяете свои знания. В конце тематического модуля мы будем проверять ваши знания через тесты или специальные практические задания — кейсы. Кейсы — это ситуация, которая возникает в профессиональной жизни специалиста, и которую нужно решить. Кейсы можно считать проектами, которые можно взять в портфолио.
5. Подготовка итоговой работы. К концу обучения по аналогии с вузами и колледжами вы подготовите и защитите итоговый проект. Он отразит все ваши знания, которые вы получили за время обучения. Этот проект станет вашей визитной карточкой и главным элементом портфолио.
6. Поиск работы. В середине обучения вы можете начать самостоятельный поиск работы, стажировки или проекта. После завершения обучения, вы перейдете в карьерный центр, где наши HR-ы помогут вам с поиском работы: оформят резюме, портфолио, подготовят к собеседованиям. Самое главное — мы откроем вам доступ к вакансиям партнеров, которые сотрудничают с нами и забирают наших студентов к себе на стажировку, работу или проект.

Можно ли обучиться на Цифрового дизайнера с нуля без предварительных знаний?

Да, курс построен так, чтобы его можно было изучить с полного нуля. Вам не нужно работать по похожей профессии или предварительно что-то изучать. Если вы сомневаетесь в том, что курс может вам подойти, то вы можете записаться на бесплатную консультацию и задать вопросы менеджеру онлайн-школы.

Получу ли я диплом или сертификат?

Да, вы получите именной сертификат после успешного завершения обучения. Это официальный документ, так как у нашей школы есть лицензия.

Смогу ли я трудоустроиться после прохождения курсов?

Да, вы вполне сможете устроиться по профессии после прохождения курсов. Для этого надо хорошо окончить курсы, качественно освоить все необходимые профессиональные навыки и проявить инициативу в поисках. Мы вам поможем найти работу.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно пройти все занятия, сдать практические и проверочные задания. После обучения на курсе вы перейдете в Центр карьеры, где с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию, пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Какие преимущества у этого курса?

В нашем курсе можно выделить следующие преимущества:
1. Актуальная и качественная информация. Мы регулярно обновляем программу, так как мир вокруг нас меняется крайне быстро. Например, вузы или колледжи не могут быстро адаптировать свою программу из-за тяжелого и долгого процесса. У нас в свою очередь на каждый курс выделена команда специалистов, которые регулярно исследуют рынок этой профессии, общаются с работодателями, анализируют состав вакансий и общаются с приглашенными экспертами на эту тему. Мы всегда в курсе самых последних событий, которые могут повлиять на изучение профессии и оперативно вносим изменения в программу.
2. Достаточно практики, чтобы закрепить знания и выйти на работу. Мы пришли к тому, что больше 50% курса состоит из практических заданий. Практические задания проходят в разных форматах, чтобы разнообразить обучение и активировать разные механизмы запоминания. На нашем курсы вы точно сформируете профессиональные навыки и получите первый опыт на практике.
3. Разнообразие форматов. Кроме видеоуроков мы регулярно проводим вебинары с экспертом в режиме реального времени, где можно пообщаться с преподавателем и моментально получить ответ на свой вопрос.
4. Поддержка от действующих специалистов. Во время онлайн-обучения с вами будет работать наша команда кураторов-экспертов, карьерных консультантов и специалистов поддержки. В зависимости от вопроса, вам всегда есть куда обратиться.
5. Помощь с трудоустройством. В наш курс включена поддержка центром карьеры, которая поможет сделать первые шаги в трудоустройстве.

Чем этот платный курс лучше бесплатных, которые есть в интернете?


На бесплатных курсах можно столкнуться со следующими недостатками:
Отсутствие практики. На бесплатных курсах редко можно встретить практические задания, чаще всего исключительно теория в формате лекций.
Отсутствие обратной связи. На бесплатных курсах поддержка преподавателей отсутствует, поэтому при возникновении вопросов или сложностей надеяться можно только Гугл.
Отсутствие итоговых документов. Лишь в редких случаях на бесплатном курсе можно получить электронный сертификат, однако он не будет иметь никакой ценности.
Риск устаревшей информации. Многие бесплатные курсы — это старые видеозаписи с прошлых курсов, поэтому информация на них может быть устаревшей.
Некачественный материал. В бесплатных курсах редко используют профессиональный монтаж, звук, свет, а также не готовят качественные презентации. Уроки бесплатных курсов зачастую сделаны любителями и получаются плохого качества.
Нет коммьюнити студентов. На бесплатных курсах вы будете один, вам не получится обсудить пройденный материал с кем-то или закрепить знания на практике в командном проекте.
Высокий риск быть обманутым или получить ложные знания. Чаще всего бесплатные курсы сделаны любителями, которые доносят субъективную точку зрения, и она редко совпадает с реальным положением дел на рынке профессий. Авторы бесплатных курсов не проводят анализ рынка, не общаются с большим количеством работодателей, не адаптируют программу. Это может привести к тому, что знания, которые даются на бесплатных курсах целиком зависят от уровня компетенций автора — и нет гарантий, что то, что он делает — он делает правильно.
Только базовые знания. На бесплатных курсах вы не получите комплексно профессию от А до Я. Скорее всего это будет только базовая информация, чтобы понять термины и базовый функционал программ и сервисов. А вот получить профессию на таких курсах нельзя.

Как можно оплатить обучение?


Вы можете оплатить обучение в рассрочку или полным платежом. Рассрочка — это кредит на выбранный вами срок. Чем больше срок рассрочки, тем меньше платеж в месяц, и наоборот. Мы договорились с банками и сделали отсрочку платежей 6 месяцев. Это значит, что начать платить за обучение вы сможете через полгода, после начала обучения. Обычно за этот срок люди уже находят работу и начинают окупать свою обучение.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут