Профессия
AI-креатор

За несколько месяцев вы разберётесь в работе 30+ AI-инструментов и научитесь создавать тексты, изображения, видео, аудио и игровые проекты. Полученные навыки помогут брать первые заказы, работать на фрилансе или применять ИИ в своей профессии.
16 практических проектов

для портфолио

Библиотека

готовых промптов и шаблонов

Поддержка карьерного центра

Помощь с резюме

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
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Освойте навыки, которые уже востребованы

Компании активно внедряют искусственный интеллект
Нейросети используют в маркетинге, дизайне, контенте и продажах. Бизнесу нужны специалисты, которые умеют правильно использовать ИИ и получать качественный результат.
Обучение скриншот
Спрос на AI-креаторов растёт
По данным «Авито Работы», количество вакансий, связанных с AI-контентом, выросло почти вдвое.
Обучение скриншот
Нейросети сделают работу эффективнее, а вас — востребованнее
Использование ИИ помогает:
•Ускорять создание контента
•Автоматизировать рутинные задачи
•Быстрее запускать рекламу и проекты
Обучение скриншот

Кому подойдёт программа

Маркетологам, копирайтерам, SMM-специалистам и дизайнерам, которые хотят повысить свою ценность на рынке.

Тем, кто ищет источник дохода, — профессия AI-креатора позволит быстро освоить прикладные навыки и начать зарабатывать онлайн.

Предпринимателям — сможете делать презентации, рекламные материалы и визуал без привлечения подрядчиков.

Поддержка в трудоустройстве и поиске заказов

Во время обучения специалисты карьерного центра помогут:
 • Оформить резюме
 • Подготовить портфолио
 • Упаковать кейсы
 • Понять, как искать клиентов
 • Подготовиться к собеседованию

Также вы получите доступ к закрытому чату с вакансиями и коммерческими заказами.

Какие инструменты вы освоите

Фотография
Фотография

AI-креатор

Желаемая зарплата

от 65 000 ₽

Инструменты

ChatGPT

DeepSeek

YandexGPT

GigaChat

Claude

Perplexity

Midjourney

DALL-E 3

Kandinsky

Fusion Brain

Stable Diffusion

Dream Studio

Nano Banana

Kling

Veo 3.1

Hailuo

Seedance 2

Higgsfield.ai

HeyGen

Kling Avatar

Suno

ElevenLabs

Octave 2

Mubert

Produser

Udio

Slidesgo

Z.ai Chat

Gamma

Tilda

Adobe Photoshop

Figma

CapCut

Construct

FLUX.2

Навыки

  • Создаю тексты с помощью ИИ
  • Пишу контент-планы
  • Генерирую рекламные креативы
  • оформляю лендинги
  • Пишу SEO-материалы
  • Генерирую изображения и иллюстрации
  • Делаю AI-видео
  • Синтезирую голос и музык
  • Автоматизирую контентные задачи
  • Создаю простые игры с использованием AI

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдёт на нашей платформе, а другая — в Skillbox.

Практика и проекты для портфолио

AI-постер

Создадите кинематографичный постер или digital-арт с помощью нейросетей.

Большая SEO-статья

Подготовите объёмный материал для блога или коммерческого сайта.

Контент для соцсетей

Разработаете серию публикаций для Telegram и VK.

Лендинг для бизнеса

Сгенерируете структуру и тексты продающей страницы.

Нейрофотосессия

Создадите изображения с собой или персонажем в разных стилях и локациях.

Креативы для рекламы

Подготовите набор визуалов для социальных сетей и рекламы.

Презентация

Сделаете презентацию продукта с использованием AI и Figma.

Логотип и маскот

Разработаете фирменного персонажа или визуальный символ бренда.

Видео для соцсетей

Создадите короткий рекламный или развлекательный ролик.

AI-аватар

Сделаете видео с цифровым персонажем и нейроозвучкой.

Музыкальный трек

Сгенерируете музыку, текст и озвучивание композиции.

Мини-игра

Соберёте платформер в игровом движке Construct.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
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Консультация специалиста

Практика на реальных задачах

В программе предусмотрены хакатоны и практические задания от партнёров и компаний.

Студенты уже выполняли проекты для:
 • «Сбертех»
 • «Газпром нефть»
 • Start
 • Redkeds
 • «Эксмо»
 • «Дом с маяком» и других организаций

Программа курса

Актуальна на 2026 год
16 проектов
30+ нейросетей
Блок 1. Знакомство с AI-креативом
2 недели
  • Основы профессии
  • Обзор AI-сервисов
  • Принципы промпт-инжиниринга
Блок 2. Работа с текстом
4 недели
  • Создание контента в ChatGPT и аналогах
  • SEO и коммерческие тексты
  • Email-рассылки
  • Контент для соцсетей
  • Сценарии и структура лендингов
Блок 3. Визуальный контент
7 недель
  • Генерация изображений
  • Основы композиции и дизайна
  • Создание брендового визуала
  • Работа в Photoshop
  • Создание презентаций и лендингов
Блок 4. Видео и аудио
5 недель
  • AI-видеогенерация
  • Монтаж в CapCut
  • Синтез голоса
Блок 5. Игровые проекты
2 недели
  • Создание визуала
  • Разработка мини-игры
  • Основы игровой индустрии
Блок 6. Карьера и монетизация
1 неделя
  • Поиск клиентов
  • Оформление портфолио
  • Упаковка услуг
  • Подготовка к собеседованиям
  • Работа с заказчиками
Бонусный курс на выбор
Углубите свои знания в области маркетинга, дизайна или разработки видеоигр.
Вебинар «Визуальный шторм»: создаём контент, который останавливает скролл
Опытный AI-практик Валит Султанов расскажет, как создавать цепляющий AI-контент для соцсетей и рекламы.

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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
5 958 ₽⁠/⁠мес.
2 979 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

Программа курса дает базовые знания в ИТ (Git, Linux, построениеи работа с базой данных с помощью языка запросов sql, алгоритмыи структуры данных, веб-разработка).

На выходе из каждого учебного блока у вас есть наполненное портфолио и пет-проекты — собственная база данных, сайт.


Некоторые преподаватели реально крутые в подаче и лекционном материале (особенно в курсе «Алгоритмы и структуры данных»).

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Denis Demchenko
с Tutortop

У меня приличный опыт общения с разными людьми, в том числе на образовательном уровне, поэтому могу сказать со всей степенью ответственности, что преподаватели в GB "с горящими глазами": с грамотной речью, заинтересованы в понимании студентов каждой темы, в передачи своего практического опыта даже за рамками учебной программы. Всегда открыты для диалога, ответов на интересующие темы.


Я в восторге, они вдохновляют, не только делятся знаниями. Также подружились с ребятами с группы. Спасибо GB!!!

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Дарья
со Сравни.ру

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

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4.5

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4.3

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4.2

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4.0

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4.0

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Решил изменить свою жизнь и перепрофилироваться. Раньше почти не занимался этой темой.

В школе были какие-то стремления, но они быстро угасли, потому что оказалось, что не всё так просто. Вот решил снова углубиться.

Конечно, по началу было не сказать, чтобы легко, но если понимать, для чего это всё, то можно и горы свернуть.

Огромное спасибо преподавателям, которые всегда готовы помочь и ответить на вопросы человека, который ну вот вообще ничего не понимает. Абсолютно ничего).

Константин
с Tutortop

Можно прийти с нулевыми знаниями или подтянуть уже имеющиеся. Особенно в моем случае было удобно совмещать учебу в институте и geekbrains.

Обычно из университета выходишь джуном, а тут к концу обучения у меня уже было неплохое портфолио и целое сообщество профессионалов с которыми мы переписываемся и обмениваемся информацией.


Я в любое время могу обратиться к преподавателям или наставникам с вопросом или советом, всегда помогут оперативно, даже после окончания учебы.

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Sergey Plotnikov
с Mooc.ru

Понравилось, как постепенно вводят в профессию абсолютных новичков. Мне не дали потеряться в новой сфере. Пусть Python и считается самым простым, но первое время было непросто.

Преподаватели классные, равномерно дают теорию и практику, подача интересная и легко воспринимаемая. Среди них много молодых, общаться легко, а если что-то не поймешь, то объясняют простым языком.


Очень гибко подходят к графику обучения, понимают, что большинство учащихся работает.

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Петр Сидоров
с Tutortop

Ожидания оправдались. С помощью данного курса и дополнительного изучения материала я смогла сменить сферу профессиональной деятельности.

Удобство прохождения: курс состоит из подкурсов, продолжительность которых примерно месяц. Каждый подкурс включает в себя вебинары, которые проходят дважды в неделю, а также методичку и отличную обратную связь. Преподаватели помогают в освоении материала, на каждом курсе есть наставники и одногруппники, с которыми можно обсудить задания.

Татьяна Тихонова
с Tutortop

В целом я очень доволен, что решил пройти обучение здесь. Результатов я добился колоссальных по сравнению с тем, что было до, но в этом мне помог и курс, и терпение, и труд.

Все свободное время я трачу именно на обучение. Если вы хотите ничего не делать, то стать профи у вас не получится. В общем не жалею, что потратил эти деньги, хотя мне еще и очень повезло, так как мне подарили скидку в половину стоимости курса. Думаю, что потраченные деньги скоро окупятся. Если вы готовы трудиться — добро пожаловать.

Николай Щербаков
с Tutortop

Результат превзошел ожидания. Кроме основного материала мне удалось освоить очень много смежных тем, а преподаватели просто выше всех похвал. Однозначно рекомендую всем новичкам и работающим, так как IT — динамическое направление, где все очень быстро меняется, поэтому нужно иметь представление об актуальном положении дел в индустрии.


Предостережение — то, что вы купили курс, еще не значит, что вы автоматом станете программистом, дизайнером или кем-то еще, поэтому готовьтесь много работать, чтобы что-то усвоить.

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Яна Столярова
с Tutortop

Даже самый прожжённый гумманитарий начнёт писать код

Обучалась в GeekBrains на курсе по Python-разработке. В прошлом году закончила и получила диплом. Могу сказать, что обучение прошло максимально комфортно, куратор был со мной на связи почти 24/7, также отвечали и на все мои вопросы на семинаре преподаватели, а ещё было круто, что преподы и лекторы сами предлагали решения и идеи для дальнейших pet-проектов, даже не знаю, что может быть лучше, чем такое вовлечение. В моменте ощутила индивидуальный подход.
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Евгения
со Сравни.ру

Преподаватели GeekBrains заслуживают восхищения - они профессионалы с глубокими знаниями и умением понятно объяснять сложные концепции. Служба поддержки работает оперативно, и обучение на платформе GeekBrains приносит истинное удовольствие.

Благодаря школе, я не только улучшил свои навыки, но и нашел работу в IT-сфере. Я искренне рекомендую GeekBrains всем, кто интересуется программированием.

Иван
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Подойдёт ли программа новичкам?

Да. Программа начинается с базовых тем и постепенно усложняется, поэтому обучение комфортно даже без опыта работы с нейросетями.

Смогу ли я совмещать обучение с работой?

Да, материалы доступны онлайн в удобное время. Вы сможете проходить уроки в собственном темпе.

Заменят ли нейросети специалистов?

AI помогает ускорять процессы, но результат всё ещё зависит от человека: постановки задачи, идей и контроля качества.

Есть ли рассрочка?

Да, оплату можно разбить на части без переплаты.

Будут ли практические задания?

Да. Большая часть программы построена вокруг практики и выполнения проектов.

Какие направления охватывает обучение?

Текст, дизайн, изображения, видео, аудио, презентации, AI-аватары, игровые механики и автоматизация контента.

Изучаются ли Figma, Photoshop и Tilda?

Да, вы познакомитесь с этими инструментами и научитесь использовать их вместе с AI-сервисами.

Поможете ли вы с поиском работы?

Да. В программе есть карьерный блок, помощь с резюме и рекомендации по поиску клиентов и заказов.

Что у меня будет к концу курса?

К концу курса у вас будут готовые работы для портфолио и прикладные навыки, которые можно использовать в работе. В зависимости от ваших задач это могут быть тексты, визуальные материалы, видео- и аудиоконтент, ИИ-агенты, автоматизированные сценарии и собственные проекты.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Осенние
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1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут