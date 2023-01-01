Освойте навыки, которые уже востребованы
•Ускорять создание контента
•Автоматизировать рутинные задачи
•Быстрее запускать рекламу и проекты
Кому подойдёт программа
Маркетологам, копирайтерам, SMM-специалистам и дизайнерам, которые хотят повысить свою ценность на рынке.
Тем, кто ищет источник дохода, — профессия AI-креатора позволит быстро освоить прикладные навыки и начать зарабатывать онлайн.
Предпринимателям — сможете делать презентации, рекламные материалы и визуал без привлечения подрядчиков.
Поддержка в трудоустройстве и поиске заказов
Во время обучения специалисты карьерного центра помогут:
• Оформить резюме
• Подготовить портфолио
• Упаковать кейсы
• Понять, как искать клиентов
• Подготовиться к собеседованию
Также вы получите доступ к закрытому чату с вакансиями и коммерческими заказами.
Какие инструменты вы освоите
AI-креатор
Желаемая зарплата
от 65 000 ₽
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдёт на нашей платформе, а другая — в Skillbox.
Практика и проекты для портфолио
Создадите кинематографичный постер или digital-арт с помощью нейросетей.
Подготовите объёмный материал для блога или коммерческого сайта.
Разработаете серию публикаций для Telegram и VK.
Сгенерируете структуру и тексты продающей страницы.
Создадите изображения с собой или персонажем в разных стилях и локациях.
Подготовите набор визуалов для социальных сетей и рекламы.
Сделаете презентацию продукта с использованием AI и Figma.
Разработаете фирменного персонажа или визуальный символ бренда.
Создадите короткий рекламный или развлекательный ролик.
Сделаете видео с цифровым персонажем и нейроозвучкой.
Сгенерируете музыку, текст и озвучивание композиции.
Соберёте платформер в игровом движке Construct.
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Практика на реальных задачах
Студенты уже выполняли проекты для:
• «Сбертех»
• «Газпром нефть»
• Start
• Redkeds
• «Эксмо»
• «Дом с маяком» и других организаций
Программа курса
- Основы профессии
- Обзор AI-сервисов
- Принципы промпт-инжиниринга
- Создание контента в ChatGPT и аналогах
- SEO и коммерческие тексты
- Email-рассылки
- Контент для соцсетей
- Сценарии и структура лендингов
- Генерация изображений
- Основы композиции и дизайна
- Создание брендового визуала
- Работа в Photoshop
- Создание презентаций и лендингов
- AI-видеогенерация
- Монтаж в CapCut
- Синтез голоса
- Создание визуала
- Разработка мини-игры
- Основы игровой индустрии
- Поиск клиентов
- Оформление портфолио
- Упаковка услуг
- Подготовка к собеседованиям
- Работа с заказчиками
Получите презентацию
курса и консультацию
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking
Отзывы наших студентов
На выходе из каждого учебного блока у вас есть наполненное портфолио и пет-проекты — собственная база данных, сайт.
Некоторые преподаватели реально крутые в подаче и лекционном материале (особенно в курсе «Алгоритмы и структуры данных»).
Denis Demchenko
с Tutortop
Я в восторге, они вдохновляют, не только делятся знаниями. Также подружились с ребятами с группы. Спасибо GB!!!
Дарья
со Сравни.ру
96%
cтудентов GeekBrains довольным обучением
На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей
Решил изменить свою жизнь и перепрофилироваться. Раньше почти не занимался этой темой.
В школе были какие-то стремления, но они быстро угасли, потому что оказалось, что не всё так просто. Вот решил снова углубиться.
Конечно, по началу было не сказать, чтобы легко, но если понимать, для чего это всё, то можно и горы свернуть.
Огромное спасибо преподавателям, которые всегда готовы помочь и ответить на вопросы человека, который ну вот вообще ничего не понимает. Абсолютно ничего).
Константин
с Tutortop
Обычно из университета выходишь джуном, а тут к концу обучения у меня уже было неплохое портфолио и целое сообщество профессионалов с которыми мы переписываемся и обмениваемся информацией.
Я в любое время могу обратиться к преподавателям или наставникам с вопросом или советом, всегда помогут оперативно, даже после окончания учебы.
Sergey Plotnikov
с Mooc.ru
Преподаватели классные, равномерно дают теорию и практику, подача интересная и легко воспринимаемая. Среди них много молодых, общаться легко, а если что-то не поймешь, то объясняют простым языком.
Очень гибко подходят к графику обучения, понимают, что большинство учащихся работает.
Петр Сидоров
с Tutortop
Ожидания оправдались. С помощью данного курса и дополнительного изучения материала я смогла сменить сферу профессиональной деятельности.
Удобство прохождения: курс состоит из подкурсов, продолжительность которых примерно месяц. Каждый подкурс включает в себя вебинары, которые проходят дважды в неделю, а также методичку и отличную обратную связь. Преподаватели помогают в освоении материала, на каждом курсе есть наставники и одногруппники, с которыми можно обсудить задания.
Татьяна Тихонова
с Tutortop
В целом я очень доволен, что решил пройти обучение здесь. Результатов я добился колоссальных по сравнению с тем, что было до, но в этом мне помог и курс, и терпение, и труд.
Все свободное время я трачу именно на обучение. Если вы хотите ничего не делать, то стать профи у вас не получится. В общем не жалею, что потратил эти деньги, хотя мне еще и очень повезло, так как мне подарили скидку в половину стоимости курса. Думаю, что потраченные деньги скоро окупятся. Если вы готовы трудиться — добро пожаловать.
Николай Щербаков
с Tutortop
Предостережение — то, что вы купили курс, еще не значит, что вы автоматом станете программистом, дизайнером или кем-то еще, поэтому готовьтесь много работать, чтобы что-то усвоить.
Яна Столярова
с Tutortop
Обучалась в GeekBrains на курсе по Python-разработке. В прошлом году закончила и получила диплом. Могу сказать, что обучение прошло максимально комфортно, куратор был со мной на связи почти 24/7, также отвечали и на все мои вопросы на семинаре преподаватели, а ещё было круто, что преподы и лекторы сами предлагали решения и идеи для дальнейших pet-проектов, даже не знаю, что может быть лучше, чем такое вовлечение. В моменте ощутила индивидуальный подход.
Евгения
со Сравни.ру
Преподаватели GeekBrains заслуживают восхищения - они профессионалы с глубокими знаниями и умением понятно объяснять сложные концепции. Служба поддержки работает оперативно, и обучение на платформе GeekBrains приносит истинное удовольствие.
Благодаря школе, я не только улучшил свои навыки, но и нашел работу в IT-сфере. Я искренне рекомендую GeekBrains всем, кто интересуется программированием.
Иван
со Сравни.ру