Программа курса дает базовые знания в ИТ (Git, Linux, построениеи работа с базой данных с помощью языка запросов sql, алгоритмыи структуры данных, веб-разработка).

На выходе из каждого учебного блока у вас есть наполненное портфолио и пет-проекты — собственная база данных, сайт.

Некоторые преподаватели реально крутые в подаче и лекционном материале (особенно в курсе «Алгоритмы и структуры данных»).