Профессия
Дизайнер

Поможем вам получить профессию в дизайне с доходом от 100 000 ₽ меньше чем за год
Блок с профориентацией

Познакомитесь с основными направлениями в дизайне

Уникальная методика

Вы 100% сможете получить профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Получите новые возможности став дизайнером

Удаленная работа и гибкий график — можно жить в Тайланде, а работать на компанию в Москве
Быстрый рост дохода — зарабатывать от 100 000 ₽ можно с опытом 1–2 года
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Курс подойдет каждому

Тому, кто не знаете, куда пойти и кем стать в дизайне

Тому, кто ничего не знает о дизайне, и хочет начать с азов

Тому, кто выбрал профессию, но не уверен до конца

Создали один курс, чтобы вы точно стали дизайнером

Пройдете тест и узнаете, какие профессии вам подходят
Узнаете про современные профессии в интерактивном формате с видео и практическими заданиями
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После теста выберете профессию, и начнете ее изучать
На выбор будет доступно несколько профессий
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Если выбранная профессия не понравится — бесплатно заменим ее на другую
Заменить профессию можно только один раз
Обучение скриншот
Откроем сразу две профессии, если не можете выбрать конкретную
Дадим доступ на две недели к двум профессиям, чтобы вы точно смогли определиться
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Какие профессии будут доступны на выбор

Графический дизайнер

Средняя зарплата:
100 100 ₽ / мес.

Веб-дизайнер

Средняя зарплата:
120 000 ₽ / мес.

Дизайнер интерьеров

Средняя зарплата:
115 000 ₽ / мес.

Геймдизайнер

Средняя зарплата:
197 000 ₽ / мес.

3D-дженералист

Средняя зарплата:
120 000 ₽ / мес.

Иллюстратор

Средняя зарплата:
100 000 ₽ / мес.

Концепт-художник

Средняя зарплата:
102 000 ₽ / мес.

Fashion-дизайнер

Средняя зарплата:
101 200 ₽ / мес.

еще 20+ профессий

Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений

Ваши будущие проекты

3D-модель техники
Дизайн интернет-магазина
Постер для фильма
Дизайн приложения
Образ книжного персонажа
Набор иконок для компании
Иллюстрации для упаковки продукта
Обложка книги
Стикерпак
Наружная реклама
3D-модель персонажа
Текстуры 3D-элементов
Дизайн упаковки
Концепция персонажа
Персонаж в динамике
Экстерьер локации
Концепт 2D-игры
Интерьер локации

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках и интерактивных статьях
Материалы доступны в любое время, вы всегда можете вернуться к ним, чтобы повторить
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Регулярные онлайн-встречи с преподавателями
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Много заданий и проектов для практики
В каждом учебном модуле будете решать задачи, как на реальной работе, по итогу выполните несколько крупных проектов, которые можно взять в резюме и портфолио
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Персональная обратная связь на ваши задания
Каждое ваше задание оценит куратор-эксперт: он похвалит, если задание выполнено успешно, или подскажет, как прийти к решению
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Преподаватели — признанные эксперты в дизайне

Юрий Гулитов

Креативный директор рекламного агентства MS Advertising

Михаил Розов

Основатель и арт-директор PINKMAN

Сергей Попков

Шеф-дизайнер, сооснователь АIС

Филипп Соломин

Aрхитектор дизайн-системы в Avito

Елизавета Уланкина

Геймдизайнер, преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Анастасия Базыльникова

Графический дизайнер, ех-дизайнер Nimax

Екатерина Веселова

Руководитель отдела иллюстраций в Skyeng

Наталья Преображенская

Основатель студии “Уютная квартира” и бюро премиальных интерьеров TREND’UP

Марианна Якимова

Арт-директор в 3D Art Studio Pompidou

Александр Швецов

Технический директор по рендеру в анимационной студии Паровоз

Максим Курбанов

Lead 3D в студии Винторог

Никита Покатилов

Продуктовый дизайнер «Райффайзенбанка»

Михаил Никипелов

Product Designer, American Estate & Trust

Сергей Дюжев

Design Community Lead в «Райффайзенбанке»

Юлия Соловьева

Арт-директор веб-бюро «Синий Воробей»

Илья Криканов

Руководитель отдела дизайна в ГК «Иннотех»

Максим Алимкин

Co-founder Tondo Graphic, эксперт по дизайну в Райффайзенбанке

Александра Королькова

Арт-директор шрифтовой студии Paratype

Жанна Дикая

Архитектор, сооснователь проекта Archifilmhotshot

Екатерина Шашина

Арт-директор студии K•SH

Дмитрий Голуб

Основатель школы шрифтового дизайна bolditalic.type.school

Николай Дыбовский

Основатель и руководитель студии Ice-Pick Lodge

Алексей Пешехонов

Игровой продюсер, руководитель студии Blini Games

Константин Сахнов

Руководитель студии Vengeance Games

Иван Гущин

Арт-директор в District Zero. 9 лет опыта в 3D и VFX

Алена Казарьян

Главный архиектор бюро Nowadays Office

Елена Аникеева

Арт-директор, основатель студии графического дизайна Pixies

Анна Сваровская

Иллюстратор, графический дизайнер в Wheely

Наташа Джола

Иллюстратор в Reddit

Талли Кельми

Создатель и креативный директор агентства AЗmpersand.fm

Игорь Ирбитский

Арт-директор анимационной студии «Птичьи очкИ»

Нино Шаматава

Дизайнер и сооснователь Ushatava

Владимир Тилинин

Руководитель проектов «Проектных мастерских», дизайнер одежды

Есения Пенкина

Основатель тренд-бюро Trendsquire

Николай Недашковский

Шрифтовой дизайнер Paratype, преподаватель

Надежда Паршина

Основатель агентства Ohmybrand

Алина Юхневич

Создает Private Label в X5 Retail Group

Данил Плютенко

Арт-директор PINKMAN

Артем Кашехлебов

Стратегический директор Sensesay, брендолог PINKMAN

Арина Троицкая

Арт-директор, бывший ведущий дизайнер в Redmadrobot

Александр Ильинов

3D-художник студии room8, работал с Blizzard

Дмитрий Бутенко

Senior Weapon Artist в Infinity Ward

Эдвард Годлач

Ведущий 3D-художник в Ubisoft

Алексей Кудрявцев

Lead Artist в 1518 Studios

Валерия Исаенко

3D-аниматор в студии RJ-Games

Роберт Кубус

3D-моделлер анимационной студии Паровоз

Кристина Урусова

Владелица кожевенного производства и бренда сумок Christina Urusova

Анна Черных

Руководитель «Проектных мастерских», дизайнер одежды

Вадим Багрий

Иллюстратор, 2D-художник в компании Vizor

Валерий Зражевский

Лид-концепт-художник 4A Games

Юрий Худов

Креативный и арт-директор 123 VFX Production

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
Начало
Профориентационный тест
Пройдете тест и получите ответ, какая профессия вам подходит
  • Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
Знакомство с профессиями
Поймете особенности современных профессий и попробуете их на практике
  • После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
Выбор профессии для дальнейшего изучения
Вы прошли тест, изучили материалы и готовы осознанно подойдете к выбору профессии
  • На выбор доступны основные профессии: графический дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер интерьеров, геймдизайнер, 3D-дженералист, иллюстратор, концепт-художник и Fashion-дизайнер.
  • Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
Профессии на выбор
Графический дизайнер
  • Ваши инструменты: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Figma.
  • Работа с растровой и векторной графикой
  • Конкурентный и пользовательский анализ
  • Создание фирменного стиля, ребрендинг и рестайлинг
  • Брифинг и выявление потребностей
  • Дизайн полиграфии: листовки, буклеты, брошюры, постеры
  • Разработка коммуникационной стратегии
  • Дизайн для диджитал-носителей
  • Предпечатная подготовка
Веб-дизайнер
  • Ваши инструменты: Figma, Photoshop, After Effects, Tilda, Readymag, Blender, Illustrator.
  • Дизайн лендингов и многостраничных сайтов
  • Анимация для интерфейсов
  • 3D-анимация в Blender
  • Дизайн мобильных приложений
  • Сборка сайтов на конструкторе
  • Создание интерактивных прототипов
  • Подготовка макета к верстке
Геймдизайнер
  • Ваши инструменты: Unity, Unreal Engine, Visual Studio, GitLab.
  • Разработка концепции игры
  • Анализ и сравнение моделей баланса
  • Участие в разработке игрового сценария
  • Участие в разработке стратегии продвижения
  • Проектирование уровней и механик
  • Подготовка механик монетизации игры
  • Подготовка технического задания для разработчиков
  • Составление технической документации
3D-дженералист
  • Ваши инструменты: Autodesk Maya, Blender, ZBrush, Marmoset Toolbag, Houdini, Marvelous Designer, Unreal Engine, Unity, RizomUV, Substance 3D Painter.
  • Подбор референсов для 3D-моделей
  • UV Mapping — преобразование 3D в 2D
  • Скульптинг 3D-моделей
  • Проработка концепции персонажа
  • Создание моделей персонажей, окружения, техники
  • Доработка и оптимизация моделей
  • Процедурное создание объектов и эффектов
  • Создание реалистичных и стилизованных текстур
  • Настройка освещения
Иллюстратор
  • Ваши инструменты: Photoshop, After Effects, Illustrator, Procreate.
  • Работа с брифом заказчика
  • Создание покадровой анимации
  • Стилизации, работа по референсам
  • Стилизация работы по референсам
  • Работа с растром и вектором
  • Создание концептов персонажей
  • Подготовка иллюстрированной айдентики
  • Предпечатная подготовка
  • Стратегическое планирование
Концепт-художник
  • Ваши инструменты: Photoshop, Blender, 3D Coat, Octane Render.
  • Скетчинг и разработка эскизов
  • Разработка иконок, иллюстраций, раскадровок
  • Работа с объемно-пространственной композицией
  • Стилизации, работа по референсам
  • 3D-оверпейнт, фотобашинг
  • Разработка персонажей
  • Сборка элементов в систему
  • Подготовка концепт-артов
Fashion-дизайнер
  • Ваши инструменты: CLO 3D, Adobe Illustrator.
  • Разработка матрицы ассортимента
  • Анализ актуальных тенденций в моде
  • Понимание основ конструирования и технологии пошива
  • Разработка концепций коллекции
  • Навыки работать с Adobe Illustrator
  • Отрисовка эскизов и технических рисунков, создание мудбордов
  • 3D-визуализации моделей в Clo 3D
  • Подбор необходимых материалов и фурнитуры
Другие профессии
Более 20 профессий дополнительно доступно на выбор
  • Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: маркетинг, аналитика, игры, кино и музыка
Трудоустройство
Трудоустройство по итогу обучения
Поможем найти работу или вернем деньги за обучение
  • Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
8 092₽⁠/⁠мес.
4 046₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
  • Индивидуальные консультации с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению
  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
  • 2 профессии на выбор
  • Индивидуальное сопровождение координатора
  • Уникальные опции
Индивидуальный
11 146₽⁠/⁠мес.
5 016₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
  • Больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
  • 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
  • Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
  • Средний набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, встречи с экспертами. Состав опций зависит от выбранной профессии
Индивидуальный Плюс
13 727₽⁠/⁠мес.
6 177₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
  • Еще больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
  • 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
  • Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
  • Большой набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, экспертные курсы, встречи с экспертами и стажировки у партнеров. Состав опций зависит от выбранной профессии

Часто задаваемые вопросы

Почему этот курс идеальный старт для новичков в дизайне? Как устроен курс?

Курс построен по принципу от простого к сложному, чтобы даже новички смогли погрузиться в мир дизайна с полного нуля, без каких-либо предварительных знаний. Программа построена так, что сначала вы проходите профориентацию, узнаете профессии, которые максимально близки вашей личности. Дальше вы изучаете информацию об этих профессиях в игровой форме, и уже потом осознанно делаете выбор, какую профессию вы хотите изучить. Вы подходите к выбору профессии не сразу, а постепенно что позволяет вам не сделать ошибок в самом начале и действительно получить новые знания, и новую профессию. Если у вас пал выбор между двумя профессиями, и вам сложно определиться, какую выбрать — мы даем возможность попробовать две профессии одновременно, и точно определиться, какая из них вам подходит больше всего. А если в процессе обучения вы понимаете что выбранная профессия вам не подходит, вы можете бесплатно заменить ее на любую другую профессию в рамках курса. Это идеальные условия, чтобы без рисков получить новую профессию.

Сколько по времени нужно учиться?

Точный срок обучения зависит от той профессии которую вы выберете в процессе обучения. В среднем обучение занимает восемь месяцев, но трудоустраиваться или выполнять проекты на заказ вы можете начать раньше — в процессе обучения.

Получится ли совмещать обучение с другими делами? Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир. В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю.

Если я никогда не занимался дизайном, не учился в художественной школе и вообще я технарь, смогу ли я обучаться на курсе?

Да, предварительно вам не нужно художественное образование, навыков работы с графическими редакторами или программами для работы с 3D, чтобы учиться на этому курсе. Все необходимое для работы вы узнаете здесь. Мы разберем все основные темы, закрепим теорию практикой на задачах и проектах. Так что даже самый далекий человек от мира дизайна сможет начать здесь учиться.

А если мне не подойдет дизайн, что тогда?

Мы предусмотрели этот вариант. Если вам не подойдут профессии в дизайне, вы сможете выбрать другое направление в рамках курса. Например, на выбор доступны: разработка, аналитика, маркетинг, кино, музыка и игры. В рамках курса вы можете попробовать себя как в технических профессиях, так и в творческих. Наша задача дать вам профессию, которая будет отвечать вашим потребностям.

Как можно оплатить обучение?

Курс можно приобрести за полную цену со скидкой, а также в рассрочку — без процентов, переплат и скрытых платежей. Мы предлагаем разные сроки рассрочки, чтобы сделать обучение доступным по цене каждому. Подробности вы можете уточнить у менеджера курса, оставив заявку в форме выше.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение в центре карьеры. После обучения на курсе с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию. Пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут