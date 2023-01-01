Получите новые возможности став дизайнером
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
Курс подойдет каждому
Создали один курс, чтобы вы точно стали дизайнером
Какие профессии будут доступны на выбор
Средняя зарплата:
100 100 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
120 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
115 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
197 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
120 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
100 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
102 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
101 200 ₽ / мес.
Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений
Ваши будущие проекты
Как проходит обучение
общение и практика
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Преподаватели — признанные эксперты в дизайне
Креативный директор рекламного агентства MS Advertising
Основатель и арт-директор PINKMAN
Шеф-дизайнер, сооснователь АIС
Aрхитектор дизайн-системы в Avito
Геймдизайнер, преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ
Графический дизайнер, ех-дизайнер Nimax
Руководитель отдела иллюстраций в Skyeng
Основатель студии “Уютная квартира” и бюро премиальных интерьеров TREND’UP
Арт-директор в 3D Art Studio Pompidou
Технический директор по рендеру в анимационной студии Паровоз
Lead 3D в студии Винторог
Продуктовый дизайнер «Райффайзенбанка»
Product Designer, American Estate & Trust
Design Community Lead в «Райффайзенбанке»
Арт-директор веб-бюро «Синий Воробей»
Руководитель отдела дизайна в ГК «Иннотех»
Co-founder Tondo Graphic, эксперт по дизайну в Райффайзенбанке
Арт-директор шрифтовой студии Paratype
Архитектор, сооснователь проекта Archifilmhotshot
Арт-директор студии K•SH
Основатель школы шрифтового дизайна bolditalic.type.school
Основатель и руководитель студии Ice-Pick Lodge
Игровой продюсер, руководитель студии Blini Games
Руководитель студии Vengeance Games
Арт-директор в District Zero. 9 лет опыта в 3D и VFX
Главный архиектор бюро Nowadays Office
Арт-директор, основатель студии графического дизайна Pixies
Иллюстратор, графический дизайнер в Wheely
Иллюстратор в Reddit
Создатель и креативный директор агентства AЗmpersand.fm
Арт-директор анимационной студии «Птичьи очкИ»
Дизайнер и сооснователь Ushatava
Руководитель проектов «Проектных мастерских», дизайнер одежды
Основатель тренд-бюро Trendsquire
Шрифтовой дизайнер Paratype, преподаватель
Основатель агентства Ohmybrand
Создает Private Label в X5 Retail Group
Арт-директор PINKMAN
Стратегический директор Sensesay, брендолог PINKMAN
Арт-директор, бывший ведущий дизайнер в Redmadrobot
3D-художник студии room8, работал с Blizzard
Senior Weapon Artist в Infinity Ward
Ведущий 3D-художник в Ubisoft
Lead Artist в 1518 Studios
3D-аниматор в студии RJ-Games
3D-моделлер анимационной студии Паровоз
Владелица кожевенного производства и бренда сумок Christina Urusova
Руководитель «Проектных мастерских», дизайнер одежды
Иллюстратор, 2D-художник в компании Vizor
Лид-концепт-художник 4A Games
Креативный и арт-директор 123 VFX Production
Мы помогаем с трудоустройством
Программа обучения
- Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
- После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
- На выбор доступны основные профессии: графический дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер интерьеров, геймдизайнер, 3D-дженералист, иллюстратор, концепт-художник и Fashion-дизайнер.
- Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
- Ваши инструменты: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Figma.
- Работа с растровой и векторной графикой
- Конкурентный и пользовательский анализ
- Создание фирменного стиля, ребрендинг и рестайлинг
- Брифинг и выявление потребностей
- Дизайн полиграфии: листовки, буклеты, брошюры, постеры
- Разработка коммуникационной стратегии
- Дизайн для диджитал-носителей
- Предпечатная подготовка
- Ваши инструменты: Figma, Photoshop, After Effects, Tilda, Readymag, Blender, Illustrator.
- Дизайн лендингов и многостраничных сайтов
- Анимация для интерфейсов
- 3D-анимация в Blender
- Дизайн мобильных приложений
- Сборка сайтов на конструкторе
- Создание интерактивных прототипов
- Подготовка макета к верстке
- Ваши инструменты: Unity, Unreal Engine, Visual Studio, GitLab.
- Разработка концепции игры
- Анализ и сравнение моделей баланса
- Участие в разработке игрового сценария
- Участие в разработке стратегии продвижения
- Проектирование уровней и механик
- Подготовка механик монетизации игры
- Подготовка технического задания для разработчиков
- Составление технической документации
- Ваши инструменты: Autodesk Maya, Blender, ZBrush, Marmoset Toolbag, Houdini, Marvelous Designer, Unreal Engine, Unity, RizomUV, Substance 3D Painter.
- Подбор референсов для 3D-моделей
- UV Mapping — преобразование 3D в 2D
- Скульптинг 3D-моделей
- Проработка концепции персонажа
- Создание моделей персонажей, окружения, техники
- Доработка и оптимизация моделей
- Процедурное создание объектов и эффектов
- Создание реалистичных и стилизованных текстур
- Настройка освещения
- Ваши инструменты: Photoshop, After Effects, Illustrator, Procreate.
- Работа с брифом заказчика
- Создание покадровой анимации
- Стилизации, работа по референсам
- Стилизация работы по референсам
- Работа с растром и вектором
- Создание концептов персонажей
- Подготовка иллюстрированной айдентики
- Предпечатная подготовка
- Стратегическое планирование
- Ваши инструменты: Photoshop, Blender, 3D Coat, Octane Render.
- Скетчинг и разработка эскизов
- Разработка иконок, иллюстраций, раскадровок
- Работа с объемно-пространственной композицией
- Стилизации, работа по референсам
- 3D-оверпейнт, фотобашинг
- Разработка персонажей
- Сборка элементов в систему
- Подготовка концепт-артов
- Ваши инструменты: CLO 3D, Adobe Illustrator.
- Разработка матрицы ассортимента
- Анализ актуальных тенденций в моде
- Понимание основ конструирования и технологии пошива
- Разработка концепций коллекции
- Навыки работать с Adobe Illustrator
- Отрисовка эскизов и технических рисунков, создание мудбордов
- 3D-визуализации моделей в Clo 3D
- Подбор необходимых материалов и фурнитуры
- Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: маркетинг, аналитика, игры, кино и музыка
- Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали дизайнером
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия обучения
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
- Индивидуальные консультации с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению
- Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
- 2 профессии на выбор
- Индивидуальное сопровождение координатора
- Уникальные опции
- Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
- Больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
- Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
- 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
- Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
- Средний набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, встречи с экспертами. Состав опций зависит от выбранной профессии
- Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
- Еще больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
- Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
- 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
- Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
- Большой набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, экспертные курсы, встречи с экспертами и стажировки у партнеров. Состав опций зависит от выбранной профессии