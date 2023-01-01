Получите новую ИТ-профессию. Вы разберетесь, как устроены 3D-миры для работы, отдыха, бизнеса и общения. На практике научитесь разрабатывать концепции, дизайн и механики для метавселенных. Поймете, кто, зачем и с помощью каких инструментов создает цифровые миры. На PRO-версии программы вы погрузитесь в технологическую специализацию и сможете трудоустроиться в процессе обучения или сразу после него.
ИТ-инженер метавселенных — это универсальный профессионал, который совмещает в себе навыки программиста и гейм-дизайнера. Он разбирается в блокчейне и искусственном интеллекте. Такой сложный набор навыков и знаний связан с тем, что специалист работает с новыми технологиями и одновременно развивает проекты мирового масштаба.
Все, что мы видим в 3D-мирах: от травы до мимики персонажей — это результат работы ИТ-инженеров.
Впереди новый виток электронной коммерции. Бренды одежды выпускают 3D-коллекции, компании создают виртуальные аналоги офисов, а NFT-платформы объединяют цифровых художников и покупателей. И чтобы бизнес с этого получал прибыль, ему нужна помощь экспертов по метавселенным.
ИТ-инженеры следят за показателем retention — это коэффициент удержания пользователей. Он выявляет закономерности, явления, процессы, влияющие на время, которое люди проводят в метавселенных. Эта информация помогает специалистам создавать увлекательные для пользователей миры.
Оценивает бизнес-модель на эффективность и безопасность. После внедряет в производственные процессы.
Компаниям нужны
ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов.
Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.
Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽Источник: hh.ru
К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТИсточник: Минцифры России
В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансийИсточник: Минцифры России
В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии IT.
Оставьте заявку и начните учиться на выгодных условиях
Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.2 месяца
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
ТрудоустройствоВы сможете претендовать на реальные вакансии и начать карьеру в сфере IT. Мы подберем вам подходящие предложения, дадим рекомендации к составлению портфолио и резюме. Подготовим к собеседованию и поможем попасть в компанию мечты. У вас будет 3 месяца для того, чтобы определиться с местом работы.
Создание бизнесаВы можете попасть в трехмесячный акселератор – уникальную среду для разработки, тестирования, реализации и продвижения ваших бизнес-идей. А также получите дополнительное обучение по запуску бизнеса, менторство приглашенных компаний и экспертов.
Продолжить обучение по специализацииЕсли захотите дальше развиваться в выбранной отрасли, предложим программы обучения для еще более детального изучения специализации или области.
Поучаствовать в БуткемпахСможете принять участие в мероприятиях, на которые мы будем приглашать компании и решать задачи их бизнеса, чтобы подготовиться к реальной работе.
Принять участие в стажировкахГде совместно с другими участниками будете реализовывать идеи проектов и отрабатывать приобретенные знания на практике.
Применить знания в текущей работеСможете адаптировать полученные знания и навыки в вашей текущей работе.
Поменять специализациюВ программе обучения заложены общие блоки, которые пересекаются между специализациями. Сможете перейти в другую специализацию и продолжить обучение.
Изучайте технологии и инструменты, которые нужны для будущей работы.
Подстраиваем программу под ту отрасль, которая вам интересна. Вы будете изучать те технологии, которые востребованы в конкретных областях.
Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.
Наши выпускники
трудоустроились в компании
После успешного прохождения выпускных испытаний вам будет выдан документ, подтверждающий уровень ваших компетенций.
В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.
Во время обучения вы будете создавать digital-проекты: сайты, кампании, продающие тексты и презентации. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Мы даем знания, которые позволят адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе. Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти работу в офисе или удаленно, выполнять заказы на фрилансе или получить повышение на работе. Вы получите базу, которая также пригодится для разработки, тестирования, реализации ваших бизнес-идей.
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Приглашенные гости из сферы ИТ: лидеры мнений, предприниматели, научные деятели, практикующие эксперты. Топовые специалисты, которые делятся со студентами, опытом, советами, инсайтами.
Узнав их истории, вы познакомитесь с миром информационных технологий изнутри. Личный опыт спикеров подскажет, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.
Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.
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Получите новую ИТ-профессию. Вы разберетесь, как устроены 3D-миры для работы, отдыха, бизнеса и общения. На практике научитесь разрабатывать концепции, дизайн и механики для метавселенных. Поймете, кто, зачем и с помощью каких инструментов создает цифровые миры. На PRO-версии программы вы погрузитесь в технологическую специализацию и сможете трудоустроиться в процессе обучения или сразу после него.
Оставьте заявкуПолучите профессию ИТ-специалист в сфере метавселенных.