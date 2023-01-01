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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

ИТ-специалист в сфере блокчейн

Получите новую IT-профессию. Вы разберетесь, как работает технология блокчейн и криптовалюты. Поймете, как разработать приложение, игру, программу или платформу на блокчейне, кто такие майнеры и как можно зарабатывать благодаря NFT. На PRO-версии программы вы погрузитесь в технологическую специализацию и сможете трудоустроиться через 9 месяцев в процессе обучения или сразу после него.

Длительность обучения: от 24 месяца
от 10389 ₽ / месяц
от 3740 ₽ / месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
education
Диплом
профессиональной
переподготовке
Гарантия трудоустройства GeekBrains
Гарантия
трудоустройства
через 9 месяцев
Государственная образовательная лицензия GeekBrains
Государственная
образовательная
лицензия
Востребованная профессия
Востребованная
профессия

Изучаемые технологии и инструменты

DeFi
DAO
DApps
Solidity
Rust
Solana
Node
и другие
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Блокчейн-инженер отвечает за прототипирование, аудит и разработку платформ, программ, игр и приложений на технологии блокчейн. Результат его работы — это готовые play-to-earn игры, смарт-контракты, независимые финансовые сервисы, NFT-проекты и метавселенные.

Передовые технологии —
новая реальность
Что такое блокчейн
Что такое блокчейн
Блокчейн — это технология баз данных, которая лежит в основе надежного хранения и обмена ценностями в сети: криптовалютой, произведениями искусства и другими цифровыми активами. Благодаря блокчейн пользователи могут без посредников, банков и корпораций, заключать любые сделки в сети. Уникальность технологии в том, что в нее можно только добавлять новую информацию, без права менять или удалять. Данные системы хранятся не на стороннем сервере, а на компьютерах участников блокчейн. Именно это обеспечивает кибербезопасность. Блокчейн представляет собой цепь из блоков с информацией. Для целостности связи каждый новый блок отправляет свои данные в предыдущие блоки.
Криптовалюты
Криптовалюты
Криптовалюты — это цифровая независимая валюта на блокчейне.
NFT
NFT
NFT —  эквивалент нематериальных активов. Это уникальный цифровой сертификат, который дает право на владение цифровой ценностью в виртуальном пространстве, который нельзя подделать. Такой ценностью могут быть игровые персонажи, произведения искусства, музыка и даже мем.
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Что делает
инженер блокчейн?

Это специалист, который работает с технологией блокчейн. Он отвечает за прототипирование и разработку платформ, программ, игр и приложений на технологии блокчейн.
Отвечает за архитектуру блокчейн

У каждого пользователя блокчейн есть собственные адреса. Аналитики подтверждают их подлинность и законность.

Исследует крипторынок и на основе этих данных создает прогнозы

Специалисты, которые разбираются в крипторынке, предвидят рост и падение конкретных цифровых валют.

Отвечает за архитектуру блокчейн

Инженеры разрабатывают протоколы консенсуса — соглашения, набор правил, которое удовлетворяет всех участников блокчейн-системы. Протоколы обеспечивают прозрачность и этичность сделок.

Где уже
используется?

IT-компании

Кибербезопасность — востребованное IT-направление. Специалисты на блокчейне создают надежные децентрализованные системы для хранения информации

Бизнес

Блокчейн связан далеко не только с цифровыми валютами. С помощью этой технологии можно отслеживать бизнес-процессы: от подтверждения подлинности товаров до контроля всех этапов международных продаж.

Банки, биржи, финансовые компании

Блокчейн используется не только для транзакций цифровых валют, но и для обработки денежных потоков в долларах или евро.

Юридические фирмы

Для юридических фирм блокчейн полезен своей надежностью. Например, там можно хранить договоры купли-продажи или произведений искусства. Никто не сможет незаметно изменить их содержание.

Школы и университеты

Технология исключает возможность внесения изменений в данные. Это гарантирует подлинность дипломов. Например, один из университетов Кипра уже хранит информацию о выданных дипломах в блокчейне.

Гейм-индустрия

Play-to-earn игры работают на технологии блокчейн. Игроки зарабатывают токены на том, что сражаются, проходят миссии и участвуют в торговле. В игровой сфере IT-инженеры блокчейн отвечают за внутренние процессы разработки игры.

maven-gb

Компаниям нужны

Специалисты с ИТ-навыками

ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов.

Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

maven-coin

Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽

Источник: hh.ru

Перспективно

К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТ

Источник: Минцифры Россииmaven-thumb

Востребованно

В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансий

Источник: Минцифры Россииmaven-thumb

Акцент на поддержке сферы информационных технологий (ИТ)

Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников.
Отсрочка от армии
На время работы сотрудники ИТ-компаний младше 27 лет получают отсрочку от военной службы.
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Льготная ипотека
Всем сотрудникам ИТ-компаний предоставляется льготная ипотека со ставкой 5% на время работы. А для высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов выделят дополнительные финансы на улучшение жилья.

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии IT.

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Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
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Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
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Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
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Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
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Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/speedometer_max_outline_28.svg

Популярные специализации

Осознанно выберите свою

Учебная траектория

— от 12 месяцев обучение
— 520+ часов обучения
— 5 вариантов специализаций
Учебная траектория, Информационные технологии GeekBrains
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Получите 3 месяца обучения в подарок

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Программа обучения

Основной блок

Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.

2 месяца

Введение в программирование

Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Введение в контроль версий + Практикум

Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Знакомство с языками программирования + Практикум

Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Знакомство с базами данных

Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Итоги блока. Выбор специализации

Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Математика и информатика для программистов. Видеокурс

Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Cледующий шаг
После первого года обучения у вас будет выбор, куда и как двигаться дальше

Трудоустройство

Вы сможете претендовать на реальные вакансии и начать карьеру в сфере IT. Мы подберем вам подходящие предложения, дадим рекомендации к составлению портфолио и резюме. Подготовим к собеседованию и поможем попасть в компанию мечты. У вас будет 3 месяца для того, чтобы определиться с местом работы.exp-discuss

Создание бизнеса

Вы можете попасть в трехмесячный акселератор – уникальную среду для разработки, тестирования, реализации и продвижения ваших бизнес-идей. А также получите дополнительное обучение по запуску бизнеса, менторство приглашенных компаний и экспертов.exp-questions

Продолжить обучение по специализации

Если захотите дальше развиваться в выбранной отрасли, предложим программы обучения для еще более детального изучения специализации или области.exp-continue

Поучаствовать в Буткемпах

Сможете принять участие в мероприятиях, на которые мы будем приглашать компании и решать задачи их бизнеса, чтобы подготовиться к реальной работе.exp-chempion

Принять участие в стажировках

Где совместно с другими участниками будете реализовывать идеи проектов и отрабатывать приобретенные знания на практике.exp-bootcamp

Применить знания в текущей работе

Сможете адаптировать полученные знания и навыки в вашей текущей работе.exp-skill

Поменять специализацию

В программе обучения заложены общие блоки, которые пересекаются между специализациями. Сможете перейти в другую специализацию и продолжить обучение.exp-finish
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Запросите полную и подробную программу обучения

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Технологическая специализация

Изучайте технологии и инструменты, которые нужны для будущей работы.

Программист
Тестировщик
Аналитик
Проджект-менеджер
Продакт-менеджер
Выбор отрасли

Подстраиваем программу под ту отрасль, которая вам интересна. Вы будете изучать те технологии, которые востребованы в конкретных областях.

Образование и развитие
Полезные ископаемые
Космические технологии
Навигация
Медиа
Подарки
Спорт
Автомобильные технологии
Информационная безопасность
Наем персонала
Заказная разработка ПО
Умный дом
Госслужба
Транспорт
Декор
Энергия
Фитнес
Бытовая электроника
SaaS
Инфраструктура
Консалтинг
Аренда
Игровые технологии
Образ жизни
Дизайн
Домашние сервисы
Наука
Доставка
Аналитика
Искусственный интеллект
Зеленые технологии
Общепит
Компьютерные сети
Базы данных
Мероприятия
Тесты и измерения
Маркетинг и реклама
Финансовые технологии
Электроника
Энергосбережение
Ритейл
Ювелирная индустрия
Доски объявлений
Биотехнологии
Машинное обучение
Облачные вычисления
Промышленность
Логистика
Искусство
Платформы для разработки
Туризм
Рестораны
Социальная сфера
Программное обеспечение
Компьютерная техника
Интернет вещей
Blockchain
Строительство
Экономика
Здравоохранение
Мебель
Беспилотники
Страхование
Сельское хозяйство
Юридическая индустрия
Связь
Электронные каталоги
Геймификация
Торговые платформы
Генетика
Мобильные приложения
Большие данные

Гарантия
трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники
трудоустроились в компании

Результаты после обучения
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Документ

После успешного прохождения выпускных испытаний вам будет выдан документ, подтверждающий уровень ваших компетенций.

В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

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Портфолио

Во время обучения вы будете создавать digital-проекты: сайты, кампании, продающие тексты и презентации. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.

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Знания для работы или развития бизнеса

Мы даем знания, которые позволят адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе. Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти работу в офисе или удаленно, выполнять заказы на фрилансе или получить повышение на работе. Вы получите базу, которая также пригодится для разработки, тестирования, реализации ваших бизнес-идей.

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Преподаватели
Спикеры

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Акопян Сергей
Разработчик в "Яндекс.Технологии"
Экспертность:
Разработчик, работа с базами данных, Python, операционные системы и виртуализация (Linux)
Анисимов Павел
Продуктовый дизайнер и практикующий преподаватель
Экспертность:
Веб-дизайн, дизайн интерфейсов (UX/UI), графический дизайн, Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие)
Арестов Олег
Full-stack разработчик
Экспертность:
Веб-разработка, Full-stack-разработка
Бородин Дмитрий
Инвестиционный директор
Экспертность:
Венчурное инвестирование, инвестиционная оценка и финансовое моделирование, разработка стратегии развития компании, привлечение финансирования и структурирование сделок, анализ бизнеса и проведение due diligence
Булатов Алексей
Senior Java-разработчик в компании Иннотех
Экспертность:
Java, Hibernate, SQL, Spring Boot, Apache Kafka, Java Spring Framework, Git, Apache Maven
Волкова Галина
Product Manager голосового помощника Маруси (Mail.ru Group)
Экспертность:
Создание MVP продукта, подготовка к созданию, бизнес-модель, основы управления продуктом
Гладков Александр
Начальник отдела тестирования в ITS
Экспертность:
Тестирование, автоматизация процессов
Заярный Андрей
ИТ-преподаватель
Экспертность:
Разработчик курсов по программированию для взрослых и детей, программирование, игровое ПО, базы данных, проектирование процессов
Зернова Ирина
Преподаватель математики, физики, программирования в IT-академии
Экспертность:
Аналитика, работа с базами данных, редактура и копирайтинг, Python, математика, алгоритмизация
Зубкова Екатерина
Product Manager (SaaS) – Мегафон
Экспертность:
Аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта, основы маркетинга для продакт-менеджера
ИвансБашто Илона
Сертифицированный бизнес-тренер, преподаватель, мотивационный спикер
Экспертность:
Конфликтология, лидерство и личная эффективность
Игорь Зуриев
Руководитель ИТ-проектов
Экспертность:
Построение бизнес-процессов, управление проектами, проджект-менеджмент, аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта
Исмаилова Сабина
Team Lead в Netcracker
Экспертность:
Аналитика данных, бизнес-аналитика, разработка
Кадочников Алексей
Tech Lead веб-разрабтки
Экспертность:
HTML5, CSS3, JS, React js, Vue.Js, Node.js, PHP
Калияниди Екатерина
Руководитель отдела по подбору персонала по России в компании Manpower. Сертифицированный ассесор (SHL)
Экспертность:
HR, кофнликтология, консалтинг, управление и бизнес
Морозов Владимир
Senior Software Developer в американской компании
Экспертность:
C#, Java, .Net, SCRUM
Орлов Петр
Руководитель двух ИТ-проектов в ВТБ
Экспертность:
Веб-разработка, финансовый менеджмент
Павел Тарасов
Веб-разработчик
Экспертность:
JavaScript, PHP, Go
Плеханов Алексей
Старший разработчик Яндекс
Экспертность:
Архитектуры и шаблоны проектирования на Java, основы веб-разработки на Spring Framework, подготовка к собеседованию Java-разработчика, разработка интернет-магазина на Spring Framework, разработка сетевого хранилища на Java
Финогенов Евгений
Программист, старший преподаватель
Экспертность:
Дизайн, Программирование, Создание игр, Тестирование
Шаталова Алевтина
Основательница креативного агентства «Зайчапай»
Экспертность:
Дизайн, разработка сайтов

Приглашенные гости из сферы ИТ: лидеры мнений, предприниматели, научные деятели, практикующие эксперты. Топовые специалисты, которые делятся со студентами, опытом, советами, инсайтами.

Узнав их истории, вы познакомитесь с миром информационных технологий изнутри. Личный опыт спикеров подскажет, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем.

Сергей Михайлов
Совладелец и генеральный директор Getcourse
Экспертность:
Математика
Опыт:
В 2006 году присоединился к проекту Мегаплан, с 2015 совладелец и генеральный директор Getcourse
Илья Попов
Предприниматель, продюсер. Сооснователь и председатель совета директоров ГК «Рики», президент Ассоциации Анимационного Кино России
Экспертность:
Маркетинг и реклама
Опыт:
С 1998 по 2003 г. генеральный директор Санкт-Петербургского подразделения Центра Перспективных Разработок (детские образовательные настольные игры). С 2003 года Илья Попов генеральный продюсер «Смешарики», соавтор идеи сериала. Эксперт в сфере маркетинга и лицензирования детских товаров и услуг. Лауреат Государственной премии РФ в области культуры и искусства (2008). С 2015 по 2020 г. генеральный продюсер группы компаний «Рики». С августа 2020 года председатель совета директоров группы компаний «Рики», отвечает за стратегическое развитие компании.
Сергей Корнеев
Руководитель кибербезопасности Etisalat — торговая марка телекоммуникационной компании Emirates Telecommunications Corporation из ОАЭ
Экспертность:
ИТ- безопасность
Опыт:
Руководитель программы информационной безопасности, компания Help AG, подразделением кибербезопасности e&enterprise (ранее Etisalat Digital).
Дмитрий Мугенов
Директор Департамента специальных проектов ГКУ ИАЦ в Сфере здравоохранения города Москвы
Экспертность:
Автоматизация
Опыт:
Ранее руководитель Центра по работе с крупными клиентами в компании «Гарант», директор по работе с корпоративными клиентами в компании «Крок», соучредитель и директор Фонда развития образования «МИР»
Виталий Герко
CPO/Co-founder в OTM
Экспертность:
Маркетинг и реклама
Опыт:
В 2006 году основал компанию по разработке веб-сайтов и мобильных приложений Dewpoint, которую в 2011 году продал партнерам. Далее до 2014 года работал директором по мобильным технологиям и продуктам в Octopus. С 2014 года — сооснователь и директор по продуктам AdTech-платформы ОТМ. Платформа основана на собственных технологических разработках, которые налаживают процесс автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. В 2021 году компания была продана группе Veon (бренд «Билайн»).
Евгения Роньжина
Community University, основатель MyBusiness.Community, инвестор Platrum.ru
Экспертность:
Комьюнити-менеджмент
Опыт:
В прошлом – президент «Бизнес Молодость». Автор YouTube-канала о социально активных женщинах «Жизнь Ж». Инвестор CRM-система Platrum.ru, основатель компании по продаже и установке климатической техники «РМ-Климат», совладелица клининговая компания RM-Clean
Антон Горбань
Начальник управления спецпроектов в ЕМИАС, руководитель продукта ЕМИАС.инфо.
Экспертность:
ИТ-стратегия, ИТ-аудит
Опыт:
с 2007 года консультант по внедрению бизнес-приложений в КРОК, начальник управления спецпроектов в ЕМИАС, руководитель продукта ЕМИАС.инфо.
Алексей Гурин
Директор по цифровой трансформации Hyundai
Экспертность:
Аналитика
Опыт:
До 2010 работал в инвестиционной компании JPMorgan Chase, после переехал в Москву и начала работу в Hyundai
Роман Моисеев
основатель Defirex и NFTCraft
Экспертность:
Блокчейн, программирование
Опыт:
СЕО “Аналитика Инсайт. Компания сделала одно из лучших решений в мире для компании BNP PARIBAS по автоматическому рассмотрению страховых случаев. Компания получила первое место от Ак Барс Банка в крупнейшем хакатоне, проходившем на территории России, 'Новая нефть России' в Казани за решение CPA-сеть смарт-контракта, которое было разработано за 2 дня.
Акмаль Пайзиев
Основатель Newmax Technologies (MyTaxi, Express 24, Workly, MaxTrack, TOKO)
Экспертность:
Программирование, управление
Опыт:
Работал в Министерстве финансов, основатель NaviMax — первые GPS-навигации для Узбекистана, основатель Ярмарки.уз, далее основатель Newmax Technologies (MyTaxi, Express 24, Workly, MaxTrack, TOKO)

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Кто будет помогать
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Кураторы вашего потока
https://gb.ru/channels/programs/images/assistants/alexandra_khilchenko.png, Куратор программ GeekBrainsАлександра Хильченко
https://gb.ru/channels/programs/images/assistants/alina_bondarenko.png, Куратор программ GeekBrainsАлина Бондаренко
https://gb.ru/channels/programs/images/assistants/maxim_velichko.png, Куратор программ GeekBrainsМаксим Величко
https://gb.ru/channels/programs/images/assistants/oksana_tsvetkova.png, Куратор программ GeekBrainsОксана Цветкова
https://gb.ru/channels/programs/images/assistants/pavel_fedorov.png, Куратор программ GeekBrainsПавел Федоров
https://gb.ru/channels/programs/images/assistants/valeria_prokopieva.png, Куратор программ GeekBrainsВалерия Прокопьева

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.

Как проходит обучение

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Лекции
Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме
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Семинары
Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью
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Записи других потоков по той же теме
Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп
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Материалы Soft Skills
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое
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В прямом эфире и в записи
Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили
training-decor-pink
training-man
Самостоятельное изучение
Доступ к онлайн-библиотеки с дополнительной информацией для самостоятельного изучения
Почему студенты выбирают GeekBrains
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в IT и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.
12 лет
обучаем востребованным профессиям
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Программы обучения современным профессиям
Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.selection-violet
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны
Практики из индустрии рассказывают о своём опыте и разбирают интересные кейсы — это отличный повод узнать что-то новое и вдохновиться на подвиги. Будет полезно студентам и тем, кто только решается начать обучение.selection-green
selection-decor-1
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База знаний
В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учится можно где угодно с помошью ноутбука, планшета или смартфона.selection-green
Комьюнити
Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество IT-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.selection-green
selection-lic
Государственная лицензия ДПО № 040485*
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
Выбор пакета обучения
Чем шире программа обучения, тем больше навыков вы получите и инструментов освоите.
ИТ-инженер Блокчейн
Диджитал-мастер
от 10389 ₽
от 3740 ₽
рассрочка до 36 месяцев
Выбрать
Уровень навыков:
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Уровень знаний:
После обучения
Middle
Срок обучения:
24 мес
Гарантия трудоустройства:
9 мес
ИТ-инженер Блокчейн Про
Гик
от 12084 ₽
от 5559 ₽
рассрочка до 36 месяцев
Выбрать
Уровень навыков:
lvl_stars_middle+
Уровень знаний:
После обучения
Middle+
Срок обучения:
36 мес
Гарантия трудоустройства:
9 мес
Во все пакеты
включены:
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Диплом о профессиональной подготовке
notebook
Временный доступ к дополнительным курсам GeekBrains
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Выгода 10% при единовременной оплате
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Гарантия трудоустройства

Дополнительная информация

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ИТ-специалист в сфере блокчейн

Получите новую IT-профессию. Вы разберетесь, как работает технология блокчейн и криптовалюты. Поймете, как разработать приложение, игру, программу или платформу на блокчейне, кто такие майнеры и как можно зарабатывать благодаря NFT. На PRO-версии программы вы погрузитесь в технологическую специализацию и сможете трудоустроиться через 9 месяцев в процессе обучения или сразу после него.

Длительность обучения: от 24 месяца
от 10389 ₽ / месяц
от 3740 ₽ / месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
education
Диплом
профессиональной
переподготовке
Гарантия трудоустройства GeekBrains
Гарантия
трудоустройства
через 9 месяцев
Государственная образовательная лицензия GeekBrains
Государственная
образовательная
лицензия
Востребованная профессия
Востребованная
профессия
Основная информация
  • Длительность от 24 месяца
  • Трудоустройство через 9 месяцев
  • Диплом после обучения
Основная информация
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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До конца действия скидки
0
Дней
06
Часов
55
Минут
37
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Оставьте заявку

Получите профессию ИТ-специалист в сфере блокчейн.
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программу обучения?
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Экспертность:
Образование:
Стажировки GeekBrains
Почему мне стоит обучаться на программе Диджитал-маркетолог?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания в маркетинге, выберите специализацию и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать в сфере маркетинга и продвижения, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Сейчас много курсов и программ обучения по маркетингу. В чём уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение основ маркетинга с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя их ваших предпочтений и интересов. В первой части программы обучения («General-маркетинг») у вас есть возможность узнать о разных направлениях маркетинга в общих чертах: познакомиться с методами продвижения, анализа рынка, расчета бюджета и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшей специализации.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы пропустили много занятий, то можете поучаствовать в вебинарах другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Если я уже в маркетинге, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы применяем несколько форматов обучения, позволяющих оптимально распределять нагрузку.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас — лучшее время начать.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы в процессе обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на почту support@geekbrains.ru.
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