Государственный диплом о профессиональной переподготовке

Научитесь создавать приложения, безопасные и масштабируемые сервисы на современном языке от Google. Его используют IT-гиганты IBM, Intel и Adobe, а в России — ВКонтакте, Avito и Ozon Компаниям нужны Специалисты с ИТ-навыками ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы. Востребовано В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансий Источник: hh.ru Перспективно К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТ Источник: Минцифры России Высокооплачиваемо Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽ Источник: hh.ru Получите востребованную профессию 150 000 Вакансий 60 000 - 500 000 ₽ Размер зарплат по данным сайтов: График роста вакансий Примеры вакансий на рынке Младший тестировщик (Junior QA) Москва, удалённая работа от 80 000 руб. Junior Backend Developer (Python) Красноярск 80 000 руб. Junior веб-программист (PHP) Москва 100 000 руб. Акцент на поддержке сферы информационных технологий (ИТ) Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников. Льготная ипотека Всем сотрудникам ИТ-компаний предоставляется льготная ипотека со ставкой 5% на время работы. А для высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов выделят дополнительные финансы на улучшение жилья. Отсрочка от армии На время работы сотрудники ИТ-компаний моложе 27 лет получают отсрочку от военной службы. Преимущества программы В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ. Плавный вход Подойдет даже новичкам в ИТ Перспективы карьерного роста Повысите свою ценность на рынке труда Универсальные навыки Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты Обучение на практике Решите более 50 практических задач Быстрые результаты Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения Популярные специализации Осознанно выберите свою Гибкость и актуальность программы Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них. Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы. Вы можете менять специализацию, если понимаете, что ваш текущий выбор вас не устраивает. Программы специализаций частично совпадают, поэтому можно изменить одну специализацию на другую, для этого нужно досдать оставшуюся часть программы.

подойдет тем, кто Никогда не работал и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности Хочет сменить работу освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность Учебная траектория — от 12 месяцев обучение

— 520+ часов обучения

— 5 вариантов специализаций До старта Используйте доступные методические материалы для самостоятельного изучения, чтобы подготовиться и комфортно пройти программу О важности английского Расскажем о роли английского языка в обучении. Необходимый минимум для старта. Как эффективно подтянуть исходный уровень до требуемого Как правильно сидеть за компьютером Гайд по созданию удобного рабочего места. Техники оптимального расположения тела, рекомендации по сохранению физического здоровья при сидячей работе Профессиональный недуг ИТ специалиста Все о туннельном синдроме и других специфических особенностях здоровья ИТ специалиста. Превентивные меры и стратегии Как сохранить зрение Секреты поддержания здоровья глаз в условиях регулярной работы за компьютером ТОП-10 навыков ИТ специалиста Рекомендации по развитию, обзоры тренажеров, программ и методов Режим работы в ИТ-профессии Как предупредить профессиональное выгорание и оставаться в ресурсном состоянии и хорошем настроении, даже если что-то идет не по плану и возникают непредвиденные трудности И это еще не все В ходе подготовительного этапа мы будем направлять вам актуальные материалы для планомерной подготовки и мягкого входа в программу: видеоуроки, учебные статьи, подкасты, интервью экспертов и действующих профессионалов рынка ИТ, прикладной инструментарий и специализированная литература. Библиотека данных постоянно пополняется. Будьте в теме уже на самом старте программы. Начать обучение уже сегодня Основной блок Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки. 2 месяца Курсы Введение в программирование Расскажем, как спланировать обучение, чтобы сохранить интерес, получить максимум пользы и всё успеть.

Введение в контроль версий + Практикум Вы освоите все ключевые операции в системе: создание и клонирование репозитория, слияние веток, запрос истории изменений и многое другое. Курс приблизит вас к прохождению собеседования, где несколько вопросов обычно посвящены системе контроля версий.

Знакомство с языками программирования + Практикум Познакомитесь с языками программирования: функциями и массивами, рекурсиями и двумерными массивами. Узнаете, как нужно писать код.

Знакомство с базами данных Познакомитесь с понятием «базы данных», разберетесь с их видами и основными подходами к работе с данными. Узнаете методы проектирования баз данных, а также способы модификации их структуры.

Итоги блока. Выбор специализации Изучите колесо компетенций и матрицу Декарта. Познакомитесь со специализациями и выберете дальнейшее направление развития.

Математика и информатика для программистов. Видеокурс Дополнительный курс, в котором вы восполните необходимые базовые знания по математике. Курс позволит облегчить вхождение в профессию.

Специализация Программист 7 месяцев Курсы Знакомство с языком Python Java: знакомство и как пользоваться базовым API Объектно-ориентированное программирование (ООП) Операционные системы и виртуализация (Linux) База данных и SQL Алгоритм и структуры данных Исключения в программировании и их обработка Промежуточная аттестация Архитектура ПО Контейнеризация Сборка проектов и деплой, CI/CD Парадигмы программирования и языки парадигм Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие) вне четверти

Знакомство с веб-технологиями вне четверти

Компьютерные сети вне четверти

Контроль версий Углубленно (Git) вне четверти

Итоговая аттестация Запросить полную и подробную программу обучения Зарегистрироваться Отправляя заявку, вы принимаете условия договора-оферты и даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности Гарантированная стажировка через 8 месяцев после начала обучения Только выполняя реальные задачи можно стать настоящим профессионалом. Мы помогаем студентам устроиться на стажировку, чтобы уже во время учебы попробовать свои знания на практике. Вы продолжаете обучение и параллельно выходите на работу в реальную компанию, где выполняете настоящие задачи совместно с продвинутыми специалистами. Устраиваем на стажировку к нашим партнерам 60+ Оплачиваемая стажировка Лучшие студенты могут получить оплачиваемую стажировку Возможность трудоустроиться после стажировки Студенты могут устроиться на работу, если сами этого захотят и захочет компания, в которой они проходили стажировку Пополняете портфолио проектами Вы выполняете реальные задачи и нарабатываете кейсы, которые станут основой для вашего портфолио и помогут в трудоустройстве Профессиональная адаптация Узнаете, что из себя представляет работа в выбранной специализации и поймете, хотите ли вы этим заниматься дальше Получаете реальные знания и опыт по вашей специализации Мы подбираем вам стажировку в зависимости от специализации, которую вы выбираете Работаете с реальными экспертами Профессионалы своего дела поделятся с вами опытом, дадут советы и расскажут вам об особенностях своей деятельности, что поможет вам быстрее погрузиться в профессию Новые знакомства Общайтесь, обменивайтесь информацией и заводите знакомства — все это пригодится в будущей работе и в обычной жизни Команда GeekBrains Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения. Кто учит Преподаватели Спикеры Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка. Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе. Акопян Сергей Разработчик в "Яндекс.Технологии" Экспертность: Разработчик, работа с базами данных, Python, операционные системы и виртуализация (Linux) Образование: Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру ТГТУ. Работал учителем информатики в СОШ. Педагогический стаж 5 лет. Аттестован как учитель первой категории. В настоящее время работает разработчиком в ООО "Яндекс.Технологии" (Группа инфраструктуры аналитики Толоки). Анисимов Павел Продуктовый дизайнер и практикующий преподаватель Экспертность: Веб-дизайн, дизайн интерфейсов (UX/UI), графический дизайн, Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие) Образование: Работал продуктовым дизайнером в компании "ВсеИнструменты.ру", преподаватель дизайна в очной IT-академии “Шаг” в Нижнем Новгороде, ex-промышленный дизайнер в торгово-промышленной компании Pro-Motion Арестов Олег Full-stack разработчик Экспертность: Веб-разработка, Full-stack-разработка Образование: Окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, является педагогом дополнительного образования детей и взрослых. Занимался в ВУЗе наукой, преподавал студентам моделирование физических процессов, конструировал аппаратуру для измерений и разрабатывал приложения для анализа данных. Работал программистом в ГИБДД, Росатоме и частных компаниях. Работал с базами данных, разрабатывал корпоративные сайты, приложения и CRM-системы для бизнеса. Более 20 лет опыта в программировании." Бородин Дмитрий Инвестиционный директор Экспертность: Венчурное инвестирование, инвестиционная оценка и финансовое моделирование, разработка стратегии развития компании, привлечение финансирования и структурирование сделок, анализ бизнеса и проведение due diligence Образование: Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент. Квалификация - кандидат экономических наук, специальность «Математические и инструментальные методы экономики». Имеет сертификат Chartered Financial Analyst (CFA) и сертификат Financial Risk Manager (FRM). Организовал несколько стартапов в области биомедицинских технологий, имеет опыт разработки успешных автоматизированных трейдинговых стратегий. Имеет около 15 публикаций в научных журналах по биомедицине, финансам и риск- менеджменту. Булатов Алексей Senior Java-разработчик в компании Иннотех Экспертность: Java, Hibernate, SQL, Spring Boot, Apache Kafka, Java Spring Framework, Git, Apache Maven Образование: Закончил бакалавриат в Самарском университете по направлению "Прикладные математика и физика". На 4 курсе начал обучение на курсах по программированию. С этого момента стартовал путь Java-разработчика. На данный момент основная деятельность в компании Иннотех. На текущее время стаж в корпоративной разработке 5+ лет. Волкова Галина Product Manager голосового помощника Маруси (Mail.ru Group) Экспертность: Создание MVP продукта, подготовка к созданию, бизнес-модель, основы управления продуктом Образование: Окончила МГИЭМ (ТУ) по специальности «информатика и вычислительная техника»Начала с системной и бизнес-аналитики и вот уже пять лет работает продакт-менеджером. Отвечала за ряд бизнес-направлений при создании ГИС ЖКХ (ЛАНИТ), была Product Owner линейки продуктов с биометрической верификацией («Т1»), управляла разработкой приложения «Мой МТС» и платформой Smart University (МТС), растила revenue мобильных приложений Biglion. Сейчас отвечает за рост Маруси и работает на стыке B2C и B2B — поиск точек органического роста продукта и встраиваю его в сервисы Mail.ru Group. Гладков Александр Начальник отдела тестирования в ITS Экспертность: Тестирование, автоматизация процессов Образование: Был начальником дорожной лаборатории в РЖД: обеспечивал безопасность движения железнодорожного транспорта, безотказную работу устройств автоматики и телемеханики, анализировал предотказные состояния Заярный Андрей ИТ-преподаватель Экспертность: Разработчик курсов по программированию для взрослых и детей, программирование, игровое ПО, базы данных, проектирование процессов Образование: В программирование влюбился еще в школе. Побеждал на всех районных олимпиадах по программированию с 8 по 11 класс. Учитель высшей квалификационной категории. Разработчик курсов по программированию на языках Pascal, Javascript, C, C#, Python. Являюсь одновременно учителем в школе, преподавателем в Geekbrains и репетитором. Мои ученики успешно участвуют в олимпиадах по программированию, сдают экзамены в технические ВУЗы, создают игры и устраиваются на работу в сфере IT. В процессе преподавательской деятельности изучил большое количество языков программирования (Basic, Pascal, Delphi, Assembler, C, C++, C#, Javascript, Java, Python и др.). Познакомился с различными фреймворками (MFC, .NET, WPF, Windows Forms, WCF и др.) и разработал множество программ с их использованием. Имею опыт работы с базами данных (MS ACCESS, MS SQL SERVER, MySQL и др.) Прошел множество курсов в Geekbrains и в других учебных заведениях. Недавно изучил Unity и с учениками разработал несколько простых игр. Есть свой канал на YouTube и свой сайт с автоматизированной системой тестирования программ, которые использую для преподавательской деятельности. Зернова Ирина Преподаватель математики, физики, программирования в IT-академии Экспертность: Аналитика, работа с базами данных, редактура и копирайтинг, Python, математика, алгоритмизация Образование: Окончила НИЯУ МИФИ по специальности "Прикладная математика и информатика”. Работает автором курсов и преподавателем технических дисциплин с 2014 года Зубкова Екатерина Product Manager (SaaS) – Мегафон Экспертность: Аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта, основы маркетинга для продакт-менеджера Образование: Профессиональный путь начинала менеджером проектов в 1С. Через год открыла направление SaaS (1CaaS). На проекте получила огромный опыт: от создания службы круглосуточной технической поддержки с нуля до проведения и рекламы вебинаров. Научилась делать пользовательские интервью, считать unit-экономику, собирать аналитику и реализовывать фичи. Пригодились soft skills: презентовать и согласовывать свои идеи, договариваться с командой и влюблять в свой продукт ИвансБашто Илона Сертифицированный бизнес-тренер, преподаватель, мотивационный спикер Экспертность: Конфликтология, лидерство и личная эффективность Образование: Более 10 лет корпоративного опыта на позиции руководителя направления продаж и рекрутмента в международных консалтинговых компаниях (Michael Page, Adecco Group, Manpowergroup, Airswift). Построила 7 успешных и прибыльных команд, провела около 1000 встреч и переговоров с клиентами Игорь Зуриев Руководитель ИТ-проектов Экспертность: Построение бизнес-процессов, управление проектами, проджект-менеджмент, аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта Образование: Эксперт в проекте по автоматизации бюджетов развития и капитальных затрат на строительство в международном аэропорту «Шереметьево». До этого работал в «Лукойле», руководил проектами автоматизации бюджетирования, системы закупок и обеспечения экономической безопасности в проектах по строительству двух крупных газоперерабатывающих заводов. Исмаилова Сабина Team Lead в Netcracker Экспертность: Аналитика данных, бизнес-аналитика, разработка Образование: Окончила Самарский государственный университет по специальности “Компьютерная безопасность”. Более 11 лет работает в крупной международной компании, которая разрабатывает ПО для телеком операторов по всему миру. Кадочников Алексей Tech Lead веб-разрабтки Экспертность: HTML5, CSS3, JS, React js, Vue.Js, Node.js, PHP Образование: Работает в сфере создания сайтов уже более 10 лет. Работал более 5 лет в VK. Более 7 лет преподаёт на портале Geekbrains по направлению веб-разработки. Работал Техлидом в направлении веб разработки. Калияниди Екатерина Руководитель отдела по подбору персонала по России в компании Manpower. Сертифицированный ассесор (SHL) Экспертность: HR, кофнликтология, консалтинг, управление и бизнес Образование: 10+ лет опыта работы в HR консалтинге Морозов Владимир Senior Software Developer в американской компании Экспертность: C#, Java, .Net, SCRUM Образование: Окончил Иркутский Политехнический институт по специальности «Электронно-вычислительные машины, системы и сети». Начал работать программистом со второго курса, в 1990 году, и до сих пор занимаюсь разработкой ПО. Карьеру начинал, программируя на FoxPro. Работал с такими языками, как Pascal, C, Visual Basic, Python. Сейчас пишу на на C# (есть сертификат разработчика) и JAVA (Android). Удалось поработать на следующих базах данных: FoxPro, MSAccess, MSSQL (золотой сертификат), PostgreSQL, SQLite, MongoDB. В 2001 году приехал в Санкт-Петербург и устроился разработчиком в «Пятерочку» (сейчас — X5 retail group), а позже стал руководителем звена внедрения программного обеспечения , там же получил и опыт преподавания. Текущая должность — ведущий разработчик в американской компании DXC Technology (дочернее предприятие HP). Основные направления — написание продукта для генерации документов на микросервисах в облачных технологиях. Последние 10 лет работает по Agile-технологии SCRUM. Является сертифицированным скрам-мастером Орлов Петр Руководитель двух ИТ-проектов в ВТБ Экспертность: Веб-разработка, финансовый менеджмент Образование: Изучал принципы управления в чешском экономическом университете в Праге на факультете экономики и менеджмента. Прошел путь от идеи до открытия проекта численностью более 100 человек в Банке ВТБ по цифровой трансформации кредитного процесса. Сейчас руководитель направления в Сбере и отвечает за автоматизацию внутренних процессов по работе с крупнейшими клиентами. Павел Тарасов Веб-разработчик Экспертность: JavaScript, PHP, Go Образование: Занимается разработкой сайтов с 2011 года. Работает с разными фреймворками: Yii, Symfony, Laravel и другими более мелкими, такими как Slim. Начинал с C#, затем изучал C++, а после выбрал PHP. Основная деятельность - создание сайтов. Было много и других задач, таких как: создание различных скриптов, парсеров сайтов, создавал ботов для социальных сетей, для торговли на биржах, оптимизацией запросов к базам данных и т.д. Принимал участие в реализации разных высоконагруженных сайтов с достаточно сложной архитектурой. В свободное время занимается репетиторством по JavaScript, PHP, Go, библиотекам и фреймворкам на этих языках. Плеханов Алексей Старший разработчик Яндекс Экспертность: Архитектуры и шаблоны проектирования на Java, основы веб-разработки на Spring Framework, подготовка к собеседованию Java-разработчика, разработка интернет-магазина на Spring Framework, разработка сетевого хранилища на Java Образование: Ведущий эксперт-программист, разрабатывал новую OMS (order management system) для трейдеров финансового подразделения одного из крупнейших банков страны. Занимался оптимизацией внутренней модели системы для упрощения взаимодействия её с различными компонентами с помощью Kotlin, а также разрабатывал новые сервисы для интеграции со сторонними сервисами банка. Финогенов Евгений Программист, старший преподаватель Экспертность: Дизайн, Программирование, Создание игр, Тестирование Образование: Около 30 лет занимается программированием и электроникой. Занимался в различных проектах разработкой ПО (arm, x86, 8051, z80, mips4000, avr, pic, Java, Kotlin), разработкой электрических схем, разводкой печатных плат, согласованием интерфейсов, дороботкой сторонних проектов. Шаталова Алевтина Основательница креативного агентства «Зайчапай» Экспертность: Дизайн, разработка сайтов Образование: Основала креативное агентство «Зайчапай», преподаёт веб, графический дизайн и frontend (вёрстка). Также работает в департаменте машинного обучения и анализа больших данных Финаносового университета при Правительстве РФ. Приглашенные гости из сферы ИТ: лидеры мнений, предприниматели, научные деятели, практикующие эксперты. Топовые специалисты, которые делятся со студентами, опытом, советами, инсайтами. Узнав их истории, вы познакомитесь с миром информационных технологий изнутри. Личный опыт спикеров подскажет, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем. Сергей Михайлов Совладелец и генеральный директор Getcourse Экспертность: Математика Опыт: В 2006 году присоединился к проекту Мегаплан, с 2015 совладелец и генеральный директор Getcourse Образование: Московский государственный университет Илья Попов Предприниматель, продюсер. Сооснователь и председатель совета директоров ГК «Рики», президент Ассоциации Анимационного Кино России Экспертность: Маркетинг и реклама Опыт: С 1998 по 2003 г. генеральный директор Санкт-Петербургского подразделения Центра Перспективных Разработок (детские образовательные настольные игры). С 2003 года Илья Попов генеральный продюсер «Смешарики», соавтор идеи сериала. Эксперт в сфере маркетинга и лицензирования детских товаров и услуг. Лауреат Государственной премии РФ в области культуры и искусства (2008). С 2015 по 2020 г. генеральный продюсер группы компаний «Рики». С августа 2020 года председатель совета директоров группы компаний «Рики», отвечает за стратегическое развитие компании. Образование: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна;

Современный гуманитарный университет Сергей Корнеев Руководитель кибербезопасности Etisalat — торговая марка телекоммуникационной компании Emirates Telecommunications Corporation из ОАЭ Экспертность: ИТ- безопасность Опыт: Руководитель программы информационной безопасности, компания Help AG, подразделением кибербезопасности e&enterprise (ранее Etisalat Digital). Образование: Высшая школа экономики Дмитрий Мугенов Директор Департамента специальных проектов ГКУ ИАЦ в Сфере здравоохранения города Москвы Экспертность: Автоматизация Опыт: Ранее руководитель Центра по работе с крупными клиентами в компании «Гарант», директор по работе с корпоративными клиентами в компании «Крок», соучредитель и директор Фонда развития образования «МИР» Образование: Ярославский зенитный ракетный институт ПВО Виталий Герко CPO/Co-founder в OTM Экспертность: Маркетинг и реклама Опыт: В 2006 году основал компанию по разработке веб-сайтов и мобильных приложений Dewpoint, которую в 2011 году продал партнерам. Далее до 2014 года работал директором по мобильным технологиям и продуктам в Octopus. С 2014 года — сооснователь и директор по продуктам AdTech-платформы ОТМ. Платформа основана на собственных технологических разработках, которые налаживают процесс автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. В 2021 году компания была продана группе Veon (бренд «Билайн»). Образование: Белорусский государственный экономический университет;

Аспирантура Университета права и социально-информационных технологий Евгения Роньжина Community University, основатель MyBusiness.Community, инвестор Platrum.ru Экспертность: Комьюнити-менеджмент Опыт: В прошлом – президент «Бизнес Молодость». Автор YouTube-канала о социально активных женщинах «Жизнь Ж». Инвестор CRM-система Platrum.ru, основатель компании по продаже и установке климатической техники «РМ-Климат», совладелица клининговая компания RM-Clean Образование: Международный институт управленческого развития – бизнес школа IMD;

Национальный университет «Высшая школа экономики» Антон Горбань Начальник управления спецпроектов в ЕМИАС, руководитель продукта ЕМИАС.инфо. Экспертность: ИТ-стратегия, ИТ-аудит Опыт: с 2007 года консультант по внедрению бизнес-приложений в КРОК, начальник управления спецпроектов в ЕМИАС, руководитель продукта ЕМИАС.инфо. Образование: Высшая школа экономики Алексей Гурин Директор по цифровой трансформации Hyundai Экспертность: Аналитика Опыт: До 2010 работал в инвестиционной компании JPMorgan Chase, после переехал в Москву и начала работу в Hyundai Образование: International Business Роман Моисеев основатель Defirex и NFTCraft Экспертность: Блокчейн, программирование Опыт: СЕО “Аналитика Инсайт. Компания сделала одно из лучших решений в мире для компании BNP PARIBAS по автоматическому рассмотрению страховых случаев. Компания получила первое место от Ак Барс Банка в крупнейшем хакатоне, проходившем на территории России, 'Новая нефть России' в Казани за решение CPA-сеть смарт-контракта, которое было разработано за 2 дня. Образование: 2 высших образования и дипломы с отличием по специальностям Прикладная информатика (управление) и Бизнес-информатика - Южно-Уральский государственный университет Акмаль Пайзиев Основатель Newmax Technologies (MyTaxi, Express 24, Workly, MaxTrack, TOKO) Экспертность: Программирование, управление Опыт: Работал в Министерстве финансов, основатель NaviMax — первые GPS-навигации для Узбекистана, основатель Ярмарки.уз, далее основатель Newmax Technologies (MyTaxi, Express 24, Workly, MaxTrack, TOKO) Образование: Национальный университет Узбекистана;

Вагенингенский университет (Нидерланды) Кто будет помогать Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов Наставник После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником. Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями. Комьюнити-менеджер Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения Служба поддержки Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов Год английского языка! При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно. Вас ждут: Методика ускоренного запоминания слов и грамматики

Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы

Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке

Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики

Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка Удобная платформа для обучения Траектория обучения и расписание занятий Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто. 01. Смотрите уроки Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график. 70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта. 30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени. К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы. Подробнее 02. Выполняете задания После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат 03. Как проходит обучение Лекции Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме Семинары Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью В прямом эфире и в записи Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили Самостоятельное изучение Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения Записи других потоков по той же теме Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп Материалы Soft Skills Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое Истории выпускников GeekBrains Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение На моем телефоне появилось то, что я сделал сам Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать «Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность» Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool «Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости» Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось. Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru Результаты после обучения Фундамент для карьерного роста Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе. Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше. Портфолио из ваших работ Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику. Документ о квалификации После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Записаться на программу 12 лет обучаем

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям. 11 лет обучаем востребованным профессиям 2,7 млн пользователей 312 000 активных студентов 2 800 преподавателей и наставников 965 000 человек построили карьеру с нами Программы обучения современным профессиям Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта. Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля. База знаний В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона. Комьюнити Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии. Государственная лицензия ДПО № 040485* Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.

* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021) После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021) После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций Ответы на часто задаваемые вопросы Почему мне стоит обучиться на этой программе? Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников. Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы? Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса. Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие? Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней. Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний? Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта. Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос? Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru. Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка? Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать. Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой? В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой. Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа? Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Выберите пакет обучения В з

Junior Инженер-программист Go от 9000 ₽ от 3240 ₽ в месяц при рассрочке до 36 месяцев Уровень навыков и профессионализма Уровень знаний после обучения Junior Длительность обучения 12 мес Гарантия трудоустройства 9 мес Middle Инженер-программист Go Мастер от 10389 ₽ от 3740 ₽ в месяц при рассрочке до 36 месяцев Уровень навыков и профессионализма Уровень знаний после обучения Middle Длительность обучения 24 мес Гарантия трудоустройства 9 мес Спецпрограмма для Digital-мастеров Middle+ Инженер-программист Go Про от 12084 ₽ от 5559 ₽ в месяц при рассрочке до 36 месяцев Уровень навыков и профессионализма Уровень знаний после обучения Middle+ Длительность обучения 36 мес Гарантия трудоустройства 9 мес Спецпрограмма для Geek’ов

Дополнительная

информация Используйте материнский капитал Направьте материнский капитал на образование любого из детей. Получите налоговый вычет — 13% Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.

