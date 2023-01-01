decorgrid

Дизайнер с нуля до Middle

Станьте дизайнером с нуля и получите одну из самых востребованных профессий в диджитал-сфере.Освоите базовые знания и навыки в дизайне. Прокачаете мышление дизайнера. Соберете сильное портфолио из 3+ проектов под руководством преподавателей ведущих дизайн-студий. Разберетесь в этапах осмысленного создания нового продукта, изучите все нужные технологии, инструменты и основные принципы работы с ПО. Сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий и развивать компетенции в выбранном направлении.

Длительность: 24 месяца по 12 часов в неделю

Специализация и технологическая специализация
Цифровой дизайн
Графический дизайн
Дизайн среды
Предметный дизайн
Изучаемые языки и технологии
Figma Figma
Adobe Photoshop
Tilda Tilda
Adobe After Effects
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
ArchiCAD ArchiCAD
SketchUp SketchUp
3ds Max 3ds Max
AutoCAD AutoCAD
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
через 9 месяцев
от 10389 ₽ в месяц
от 3740 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
sale-image-gradient -64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
До конца действия 64% скидки
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
0 дней 00 : 00 : 00
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Дизайнер — это специалист в области разработки визуального оформления контента. Он предлагает заказчику несколько вариантов дизайна, которые максимально быстро и просто решают проблему клиента. Его работа обязательно включает в себя постановку цели, исследование целевой аудитории, создание объектов и продажу своего проекта. В дизайне много направлений и инструментов для создания различных проектов: от лендинга или логотипа до городской улицы или космического корабля.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты в дизайне

Дизайнер — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

По данным сервиса designer.ru на 7 сентября 2022 года, на рынке предлагают более 4 тысяч вакансий в офис и 3,3 тысяч на удаленку для дизайнеров различных специальностей.

Источник: hh.ru
Перспективно

Большинство направлений дизайна позволяют выйти на зарубежный рынок и получать высокую зарплату, находясь в любой точке мира.

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего дизайнера — от 50 000 ₽, а через 3 года — от 180 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Дизайнер с нуля до Middle

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
UI/UX-дизайнер
Москва, офис
200 000 руб.
Графический дизайнер
Москва, офис, дистанционно
200 000 руб.
3D-моделлер-визуализатор
Дистанционно
2000 €

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.

https://gb.ru/channels/base/images/benefits/user_outgoing_outline_28.svg

Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/crown_outline_28.svg

Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/key_outline_28.svg

Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/education_outline_28.svg

Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/calendar_outline_28.svg

Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/speedometer_max_outline_28.svg

Популярные специализации

Осознанно выберите свою
Гибкость и актуальность программы

Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.

Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.

Вы можете менять специализацию, если понимаете, что ваш текущий выбор вас не устраивает.

Программы специализаций частично совпадают, поэтому можно изменить одну специализацию на другую, для этого нужно досдать оставшуюся часть программы.

revert

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность
Учебная траектория
— от 12 месяцев обучение
— 200+ часов обучения
— 4 варианта специализаций
Учебная траектория, Дизайн GeekBrains

Специализации

Графический дизайн
Цифровой дизайн
Дизайн среды
Предметный дизайн
Кто такой графический дизайнер
Графический дизайнер может найти себя в маркетинге или рекламе, международной корпорации или независимой типографии, торговой компании или благотворительном фонде.
Научитесь думать как дизайнер: определять проблемы и предлагать осознанные решения. Узнайте, как исследовать аудиторию и применять эти знания в дизайне.
Кем вы сможете работать после обучения
Профессия
Графический дизайн
Графический дизайнер
Oформляет и передает информацию так, чтобы заинтересовать потребителя, вызвать у него определенные эмоции или объяснить ему что-то важное
Какие технологии и инструменты графический дизайнер использует в работе
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Figma
Tilda
и многое другое
Какие проекты и задачи делает графический дизайнер
Исследует аудиторию, контекст, конкурентов. Создает сильные визуальные образы. Развивает дизайн-систему. Представляет взаимосвязь дизайна и технологий
Каким бывает графический дизайн
Дизайн визуальной коммуникации
Бренд-дизайн
Дизайн полиграфических изданий
Дизайн иллюстраций
Кто такой цифровой дизайнер
Цифровой дизайнер создает визуальные активы для мультимедийных проектов: веб-сайтов, мобильных приложений, рекламы, анимации, социальных сетей, видеоигр, интерактивных дисплеев и многих других — уже существующих или только задуманных.
Научитесь думать как дизайнер: определять проблемы и создавать удобные и полезные цифровые продукты. Узнайте, как исследовать аудиторию и применять эти знания в дизайне.
Кем вы сможете работать после обучения
Профессия
Цифровой дизайн
Цифровой дизайнер
Работает в компьютерных программах, разбирается в особенностях разных платформ и пользуется теми же средствами выразительности, что и графический дизайнер: композицией, цветом, визуальными образами.
Какие технологии и инструменты цифровой дизайнер использует в работе
Figma
Tilda
HTML
CSS
Adobe Photoshop
и многое другое
Какие проекты и задачи делает
Исследует пользователей, конкурентов, тренды, интерфейсы. Разрабатывает решения на стыке технологий и креативности. Использует цифровые инструменты проектирования и разработки. Использует цифровые инструменты проектирования и разработки. Развивает и поддерживает дизайн-систему
Каким бывает цифровой дизайн
UX/UI дизайн
Дизайн мобильных приложений
Продуктовый дизайн
Кто такой дизайнер среды
Дизайнер среды работает над жилыми и общественными интерьерами или ландшафтным дизайном. Он создает графическую визуализацию проекта, концепции и чертежи, подбирает материалы и декор, составляет смету и готовит план реализации.
Научитесь пространственному мышлению, созданию визуальной концепции эргономичного, эстетически гармоничного и функционального дизайна.
Кем вы сможете работать после обучения
Профессия
Дизайн среды
Дизайнер среды
Трансформирует жилые и общественные пространства. Он умеет сочетать эстетику с эргономичностью, может спроектировать единое композиционное решение, которое отвечает запросам заказчика и требованиям функциональности
Какие технологии и инструменты дизайнер среды использует в работе
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
ArchiCAD
SketchUp
3ds Max
и многое другое
Какие проекты и задачи делает дизайнер среды
Определяет функциональность пространства. Создает эргономичный дизайн. Создает гармонию эстетики и функциональности среды. Подготавливает рабочую документацию. Создает и визуализирует концепцию
Каким бывает дизайн среды
Дизайн жилых и общественных интерьеров
Ландшафтный дизайн
Кто такой предметный дизайнер
Дизайнер создает функциональную оболочку объекта или продукта. Для этого он использует креативность, кругозор, насмотренность и навыки визуального оформления в редакторах.
Научитесь пространственному мышлению и основам колористики, разрабатывать концепцию, взаимодействовать с цветом и формой.
Кем вы сможете работать после обучения
Профессия
Предметный дизайн
Предметный дизайнер
Соединяет в объекте своей работы функциональность и красоту. Его задача — создавать удобные и приносящие эстетическое наслаждение предметы.
Какие технологии и инструменты предметный дизайнер использует в работе
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
ArchiCAD
SketchUp
3ds Max
и многое другое
Какие проекты и задачи делает предметный дизайнер
Разрабатывает концепцию и переносит в формат эскизов. Создает 3D-модели и визуализации. Создает прототипы. Подбирает текстуры, материалы, дизайн
Каким бывает предметный дизайн
Дизайн предметов интерьера
Дизайн оборудования и техники

Основной блок

2 месяца

Курсы
Вводное занятие. Основы дизайна
Компьютерные технологии в дизайне
Adobe Photoshop для дизайнеров
История дизайна
Введение в специализации (карта профессий)
Запросить полную и подробную программу обучения

Гарантированная стажировка через 8 месяцев после начала обучения

Только выполняя реальные задачи можно стать настоящим профессионалом. Мы помогаем студентам устроиться на стажировку, чтобы уже во время учебы попробовать свои знания на практике. Вы продолжаете обучение и параллельно выходите на работу в реальную компанию, где выполняете настоящие задачи совместно с продвинутыми специалистами.
Устраиваем на стажировку к нашим партнерам
chastricclcncodzfckc
lfmspartnerpprousetechzaycevtemp
60+
Оплачиваемая стажировка
Лучшие студенты могут получить оплачиваемую стажировку
https://gb.ru/channels/base/images/internship/money.svg
Возможность трудоустроиться после стажировки
Студенты могут устроиться на работу, если сами этого захотят и захочет компания, в которой они проходили стажировку
https://gb.ru/channels/base/images/internship/contract.svg
Пополняете портфолио проектами
Вы выполняете реальные задачи и нарабатываете кейсы, которые станут основой для вашего портфолио и помогут в трудоустройстве
https://gb.ru/channels/base/images/internship/cran.svg
Профессиональная адаптация
Узнаете, что из себя представляет работа в выбранной специализации и поймете, хотите ли вы этим заниматься дальше
https://gb.ru/channels/base/images/internship/thinking-man.svg
Получаете реальные знания и опыт по вашей специализации
Мы подбираем вам стажировку в зависимости от специализации, которую вы выбираете
https://gb.ru/channels/base/images/internship/experience.svg
Работаете с реальными экспертами
Профессионалы своего дела поделятся с вами опытом, дадут советы и расскажут вам об особенностях своей деятельности, что поможет вам быстрее погрузиться в профессию
https://gb.ru/channels/base/images/internship/expert.svg
Новые знакомства
Общайтесь, обменивайтесь информацией и заводите знакомства — все это пригодится в будущей работе и в обычной жизни
acquaintance

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Евгений Плужников
Старший продуктовый дизайнер в ЛитРес, куратор факультета UX/UI
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Был дизайнером в компании «Алмаз-Антей», также работал с облачными операционными системами, системами для удалённой работы и агротехническим мониторингом.
Мария Чугрина
Директор по рекламе в ГК «ХимАльянс»
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Более 8 лет опыта в графическом дизайне: работала с Vitra, Mercedes-Benz, Unilever.
Сергей Чирков
Основатель CHYRKOV studio
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
В 2018 году студия заняла первое место в рейтинге Рунета «Лучшие digital-студии в сфере туризма». Креативный директор Intourist Thomas Cook.
Анастасия Чиханова
Дизайнер с 2007 года
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Продуктовым дизайном в современном его понимании начала заниматься в 2011. Среди клиентов — МТС, ASUS, Intel, Microsoft, Mastercard, «РИВ ГОШ» и многие другие.
Екатерина Качлаева
Графический дизайнер в Employer Brand-агентстве Changellenge
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Участвует в тендерах, создаёт концепты, развивает SMM. Занималась перестройкой отдела и исследованием потребителей в Ikea, участвовала в обустройстве здания Matrex в Сколково.
Анатолий Карев
UX/UI-дизайнер, фрилансер, владелец веб-студии
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Начинал свой путь в IT-компании Demis Group.
Ярослава Костицына
UI/UX-дизайнер
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
В профессии более 10 лет. Работала в компаниях Nimax и Clay. Один из последних проектов — внутренняя система оформления заказов крупного российского ретейлера.
Елизавета Хан
Фрилансер
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Сотрудничает с прямыми заказчиками: выполняет редизайн сайтов и продумывает юзабилити.
Михаил Кайнов
Lead product designer в российской IT компании R7 (rseven)
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Занимается прототипированием и дизайном мобильных приложений, их промосайтов и лендингов. До этого работал старшим дизайнером в компании EMAILMATRIX: делал сайты, сервисы со сложными интерфейсами, письма, лонгриды, лендинги и промосайты.
Максимилиан Сапожников
UX-исследователь в Mail.ru
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Выстраивает исследовательские процессы и улучшает юзабилити. Раньше работал в UsabilityLab — проводил UX-исследование мобильного банка на таджикском и узбекском языках. В Циане занимался редизайном сервиса для риелторов.
Алексей Комаров
UX/UI-дизайнер в IBM
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Проектирует аналитическую систему для нефтедобывающей компании, работает в команде, создающей российский аналог дизайн-системы Carbon для веб- и мобильных платформ. До этого в Сбербанке отвечал за разработку мобильных приложений для корпоративного блока.
Алексей Кадочников
Frontend Developer в Mail.ru Group
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Ведущий преподаватель GeekBrains, обучил более 30 000 студентов. Эксперт в области backend-разработки для интернет-магазинов.
Мария Амирханян
Ведущий UX-исследователь игрового направления в Mail.ru Group
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Курирует игровые UX-исследования. Сложные и комплексные проводит сама: исследует аудиторию, тестирует концепты, идеи и ранние версии билда, изучает возможные фичи.
Екатерина Тюхай
UX Lead в ВТБ
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Фасилитатор курса UX/UI Британской высшей школы дизайна, исследователь, предприниматель. В 2019 году организовала «Дизайн-регату».
Ростислав Курьянов
Моушен-дизайнер, фрилансер
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Разрабатывает медиаконтент для LED-стены шоу-пространства «Ленинград Центр». Сотрудничал с киностудией «Футурум», создавал медиаконтент на аутсорсе для различных клиентов компании.
Карен Ананян
Веб-дизайнер, разработчик сайтов на Tilda
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
В агентстве «Интернет-компания Юг» создавал дизайн продающих лендингов, рекламы и социальных сетей. В компании Changellenge работал над внутренними и клиентскими продуктами. Развивает личный бренд (Ez Dizzi) и ведёт блог с советами и инструкциями.
Геннадий Мохов
Sr. Product Designer in Alfa-Bank
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
Работал дизайнером, арт-директором, креативным директором в агентствах. Создавал айдентику, рекламные кампании, сайты для Газпрома, Yota, Инград, Coca-Cola и других компаний.
Марина Нефёдова
Графический дизайнер в «Мэлон Фэшн Груп»
Экспертность:
Дизайн UX/UI
Опыт:
В дизайне уже 10 лет. Была фрилансером и рисовала принты на микростоки, затем — для одежды. Начинала с детских брендов: Crockid, Chinzari, Maru-maru. Сейчас работает с befree.

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

https://gb.ru/channels/base/images/education/people.svg
Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
В прямом эфире и в записи

Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
logo GeekBrains
license GeekBrains

Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Выберите пакет обучения

В зависимости от ваших целей и амбиций выберите комбинированное предложение по обучению. Длительность программы, учебный план и набор технологий зависят от пакетов

В любом пакете уже включено:
hatДиплом о профессиональной переподготовке
starДоступ к дополнительным курсам GeekBrains на ограниченное время
listГосударственная образовательная лицензия
protectГарантия трудоустройства через 9 месяцев
procentВыгода 10% при единовременной оплате
Middle
Дизайнер Мастер
от 10389 ₽
от 3740 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
lvl_stars_middle
Уровень знаний после обученияMiddle
Длительность обучения24 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Спецпрограмма для Digital-мастеров
Middle+
Дизайнер Про
от 12084 ₽
от 5559 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
lvl_stars_middle+
Уровень знаний после обученияMiddle+
Длительность обучения36 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Спецпрограмма для Geek’ов

Дополнительная
информация

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.

Дизайнер с нуля до Middle

Станьте дизайнером с нуля и получите одну из самых востребованных профессий в диджитал-сфере.Освоите базовые знания и навыки в дизайне. Прокачаете мышление дизайнера. Соберете сильное портфолио из 3+ проектов под руководством преподавателей ведущих дизайн-студий. Разберетесь в этапах осмысленного создания нового продукта, изучите все нужные технологии, инструменты и основные принципы работы с ПО. Сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий и развивать компетенции в выбранном направлении.

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
protect Гарантия трудоустройства
через 9 месяцев
от 10389 ₽ в месяц
от 3740 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство через 9 месяцев
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
sale-image-gradient -64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
До конца действия 64% скидки
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

cancel
До конца действия скидки
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Не можете найти
программу обучения?
Оставьте заявку — мы расскажем и подберем для программу под любые ваши цели.
Экспертность:
Образование: